हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़INDIA AT 2047'लालू पिता और राबड़ी मां जैसी... नितिन नबीन का कार्यकारी अध्यक्ष बनना...', abp न्यूज के कॉन्क्लेव में क्या-क्या कह गए चिराग

'लालू पिता और राबड़ी मां जैसी... नितिन नबीन का कार्यकारी अध्यक्ष बनना...', abp न्यूज के कॉन्क्लेव में क्या-क्या कह गए चिराग

India at 2047: 15 दिसंबर 2025 को नई दिल्ली में abp नेटवर्क का 'India at 2047' का प्रोग्राम हुआ. इसमें केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान से बिहार के सीएम बनने से लेकर नितिन नबीन के बारे में सवाल पूछे गए.

By : एबीपी लाइव | Edited By: Zahid Ahmed | Updated at : 15 Dec 2025 02:28 PM (IST)
Preferred Sources

केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री चिराग पासवान ने abp नेटवर्क के कार्यक्रम में कहा, 'गठबंधन की राजनीति जब से शुरू हुई है, तब से मेरा अनुभव है कि आपको कम दिया जाता है. लेकिन NDA गठबंधन ने मुझे बहुत कुछ दिया है.' इस प्रोग्राम में इसके अलावा भी चिराग ने बहुत कुछ बताया. न तो वो सीएम बनने का जवाब देने से चूके और न ही दलित नेता पर बात टाली.

बिहार की जीत पर क्या बोले चिराग?

चिराग पासवान ने कहा, 'आरजेडी का पूरा सफाया हो गया है. आरजेडी बिखरी हुई एनडीए का लाभ ले रहे थे. एनडीए एकजुट होकर आया और आपने परिणाम देखा.'

नितिन नबीन के बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाने पर चिराग ने कहा, 'इससे बेहतर खुशखबरी बिहारियों के लिए नहीं हो सकती. पहली बार बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बिहार से बनने जा रहा है. हमारा देश अब युवा सोच, युवा जोश के साथ आगे बढ़ने को तैयार है.'

नीतीश कुमार से संबंधों पर क्या बोले चिराग?

जब चिराग से पूछा गया कि क्या यह नीतीश जी को इशारा है? इसपर उन्होंने कहा, 'हर चीज में घुमा फिरा के राजनीतिक सोच पर आ जाती है. ऐसे नेरेटिव को छोड़िए.'

नीतीश का उत्तराधिकारी का प्लान क्या है के सवाल पर उन्होंने कहा, 'यह उनकी पार्टी का मामला है. लेकिन अगले पांच साल नीतीश जी की अगुवाई में ही सरकार चलेगी.'

सीएम और डिप्टी सीएम बनने के सवाल पर क्या बोले चिराग?

चिराग ने कहा, 'मैं ही राजनीति में आया हूं बिहार की वजह से. मुझे चिंता होती है कि क्यों बिहारी को दूसरे राज्यों में जाना पड़ता है. तीसरी बार का सांसद होने के बाद ये समझ में आ गया है कि बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट बनाने के लिए बिहार जाना होगा. मेरे लिए मेरी पार्टी मेरी मां के समान है. विपरीत परिस्थितियों में पार्टी को संभाला है.'  

डिप्टी सीएम बनने की मांग पर चिराग ने कहा कि चुनाव से पहले भी मेरी कोई शर्त नहीं थी कि मुझे डिप्टी सीएम बनाया जाए और बाद में भी नहीं थी. मुझे इसका लालच नहीं है.

चिराग पासवान ने कहा कि मैं लालच क्यों रखूं?

चिराग ने गठबंधन से और ज्यादा मांगने की बात पर कहा, 'मुझे बिना मांग बहुत कुछ मिल रहा है. फिर क्यों लालच रखूं? हम भी नहीं मान रहे थे कि इतनी बड़ी जीत होगी. मेरा अनुमान 175 सीटों तक था.'

कांग्रेस से किसी बैठक को लेकर चिराग ने कहा कि मुझे नहीं पता कि ऐसी कोई मीटिंग हुई है. जो चिराग को जानता है, वो ऐसा साहस नहीं कर पाएगा. पीएम मेरे लिए बहुत मायने रखते हैं. इस गठबंधन में अपने पीएम की वजह से हूं.

सियासत में चिराग किंग बनेंगे या किंग मेकर बनने पर उन्होंने कहा, 'जिस भूमिका में हूं, संतुष्ट हूं.'

देश का सबसे बड़ा दलित नेता कौन?

चिराग ने कहा कि देश के सबसे बड़े दलित नेता बाबा साहब अंबेडकर हैं. सबसे बड़े राजनीतिक गुरू राम विलास पासवान हैं. लालू परिवार में सबसे करीबी दोस्त के सवाल पर उन्होंने कहा कि सबसे पारिवारिक संबंध हैं. राबड़ी मेरी मां समान हैं. लालू पिता समान हैं. सबसे बातचीत होती है. सियासत में बेहतरीन मौसम वैज्ञानिक के सवाल पर उन्होंने अपने पिता का ही नाम लिया.

Published at : 15 Dec 2025 02:22 PM (IST)
Tags :
Chirag Paswan ABP Network India At 2047 ABP NEWS India 2047 Summit
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'देवता को एक मिनट भी विश्राम नहीं करने देते और धनी लोग तो..., श्री बांके बिहारी मंदिर में दर्शन की टाइमिंग पर बोले CJI सूर्यकांत
'देवता को विश्राम नहीं करने देते', श्री बांके बिहारी मंदिर में दर्शन की टाइमिंग पर बोले CJI सूर्यकांत
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
राम मंदिर आंदोलन से जुड़े डॉ. रामविलास वेदांती का निधन, सीएम योगी आदित्यनाथ ने जताया दुख
राम मंदिर आंदोलन से जुड़े डॉ. रामविलास वेदांती का निधन, सीएम योगी आदित्यनाथ ने जताया दुख
इंडिया
क्या नीतीश कुमार 5 साल रहेंगे मुख्यमंत्री? कांग्रेस से मुलाकात को लेकर क्या बोले चिराग
क्या नीतीश कुमार 5 साल रहेंगे मुख्यमंत्री? कांग्रेस से मुलाकात को लेकर क्या बोले चिराग
इंडिया
Delhi IGI Airport Fog: IGI एयरपोर्ट पर 40 फ्लाइट्स कैंसल, 200 से ज्यादा डिले, इंडिगो संकट के बीच परेशानी का नया सबब क्या?
IGI एयरपोर्ट पर 40 फ्लाइट्स कैंसल, 200 से ज्यादा डिले, इंडिगो संकट के बीच परेशानी का नया सबब क्या?
Advertisement

वीडियोज

India@2047 Entrepreneurship Conclave: जाने कैसे होगा 'MY भारत' प्लेफॉर्म से युवाओं का विकास !
Delhi AIR Pollution: दिल्ली में वायु प्रदूषण का कहर...सड़कों पर कई गाड़ियां हादसे का शिकार
India@2047 Entrepreneurship Conclave: नितिन नबीन को नेशनल प्रेसिडेंट बनाए जाने पर चिराग ने क्या कहा?
BJP New President : कमल की कमान पर बंगाल के बाद 2027 के चुनाव पर क्या है नबीन का प्लान? | BJP
Sydney Bondi Beach Attack: आतंकी हमले से दहला सिडनी... दहशत में आया पूरा शहर | abp News
Advertisement
Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'देवता को एक मिनट भी विश्राम नहीं करने देते और धनी लोग तो..., श्री बांके बिहारी मंदिर में दर्शन की टाइमिंग पर बोले CJI सूर्यकांत
'देवता को विश्राम नहीं करने देते', श्री बांके बिहारी मंदिर में दर्शन की टाइमिंग पर बोले CJI सूर्यकांत
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
राम मंदिर आंदोलन से जुड़े डॉ. रामविलास वेदांती का निधन, सीएम योगी आदित्यनाथ ने जताया दुख
राम मंदिर आंदोलन से जुड़े डॉ. रामविलास वेदांती का निधन, सीएम योगी आदित्यनाथ ने जताया दुख
इंडिया
क्या नीतीश कुमार 5 साल रहेंगे मुख्यमंत्री? कांग्रेस से मुलाकात को लेकर क्या बोले चिराग
क्या नीतीश कुमार 5 साल रहेंगे मुख्यमंत्री? कांग्रेस से मुलाकात को लेकर क्या बोले चिराग
इंडिया
Delhi IGI Airport Fog: IGI एयरपोर्ट पर 40 फ्लाइट्स कैंसल, 200 से ज्यादा डिले, इंडिगो संकट के बीच परेशानी का नया सबब क्या?
IGI एयरपोर्ट पर 40 फ्लाइट्स कैंसल, 200 से ज्यादा डिले, इंडिगो संकट के बीच परेशानी का नया सबब क्या?
क्रिकेट
ICC U19 World Cup की एक टीम में 3 भाइयों ने जगह बनाकर रचा इतिहास, 51 साल बाद होगा ऐसा
ICC U19 World Cup की एक टीम में 3 भाइयों ने जगह बनाकर रचा इतिहास, 51 साल बाद होगा ऐसा
जनरल नॉलेज
शिवाजी के पालतू कुत्ते का क्या था नाम, क्या सच में उसने चिता में कूदकर दे दी थी अपनी जान?
शिवाजी के पालतू कुत्ते का क्या था नाम, क्या सच में उसने चिता में कूदकर दे दी थी अपनी जान?
ट्रेंडिंग
बेबी बंप के साथ सीमा हैदर ने नए घर में किया प्रवेश, ढोल-नगाड़ों पर नाचते नजर आए सचिन; वीडियो वायरल
बेबी बंप के साथ सीमा हैदर ने नए घर में किया प्रवेश, ढोल-नगाड़ों पर नाचते नजर आए सचिन; वीडियो वायरल
हेल्थ
Hidden Salt In Diet: ज्यादा नमक नहीं खाते फिर भी बढ़ रहा ब्लड प्रेशर, कहीं आपकी डाइट में ये चीजें शामिल तो नहीं
ज्यादा नमक नहीं खाते फिर भी बढ़ रहा ब्लड प्रेशर, कहीं आपकी डाइट में ये चीजें शामिल तो नहीं
ENT LIVE
The Gaurav Tiwari Mystery Review: Karan Tacker की एक्टिंग ने सहमा कर रख दिया!
The Gaurav Tiwari Mystery Review: Karan Tacker की एक्टिंग ने सहमा कर रख दिया!
Paisa LIVE
IPO Alert: HRS Aluglaze ltd में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: HRS Aluglaze ltd में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
ENT LIVE
The Great Shamsuddin Family Review: अच्छे Actors होने के बाद भी कुछ खास नहीं कर पाई फिल्म
The Great Shamsuddin Family Review: अच्छे Actors होने के बाद भी कुछ खास नहीं कर पाई फिल्म
ENT LIVE
Saali Mohabbat Review : Radhika Apte की Suspense, Thriler और Crime से भरी दमदार कहानी
Saali Mohabbat Review : Radhika Apte की Suspense, Thriler और Crime से भरी दमदार कहानी
ENT LIVE
Akhanda 2: Thaandavam Review | Nandamuri Balakrishna ये क्या है?
Akhanda 2: Thaandavam Review | Nandamuri Balakrishna ये क्या है?
Embed widget