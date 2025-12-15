केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री चिराग पासवान ने abp नेटवर्क के कार्यक्रम में कहा, 'गठबंधन की राजनीति जब से शुरू हुई है, तब से मेरा अनुभव है कि आपको कम दिया जाता है. लेकिन NDA गठबंधन ने मुझे बहुत कुछ दिया है.' इस प्रोग्राम में इसके अलावा भी चिराग ने बहुत कुछ बताया. न तो वो सीएम बनने का जवाब देने से चूके और न ही दलित नेता पर बात टाली.

बिहार की जीत पर क्या बोले चिराग?

चिराग पासवान ने कहा, 'आरजेडी का पूरा सफाया हो गया है. आरजेडी बिखरी हुई एनडीए का लाभ ले रहे थे. एनडीए एकजुट होकर आया और आपने परिणाम देखा.'

नितिन नबीन के बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाने पर चिराग ने कहा, 'इससे बेहतर खुशखबरी बिहारियों के लिए नहीं हो सकती. पहली बार बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बिहार से बनने जा रहा है. हमारा देश अब युवा सोच, युवा जोश के साथ आगे बढ़ने को तैयार है.'

नीतीश कुमार से संबंधों पर क्या बोले चिराग?

जब चिराग से पूछा गया कि क्या यह नीतीश जी को इशारा है? इसपर उन्होंने कहा, 'हर चीज में घुमा फिरा के राजनीतिक सोच पर आ जाती है. ऐसे नेरेटिव को छोड़िए.'

नीतीश का उत्तराधिकारी का प्लान क्या है के सवाल पर उन्होंने कहा, 'यह उनकी पार्टी का मामला है. लेकिन अगले पांच साल नीतीश जी की अगुवाई में ही सरकार चलेगी.'

सीएम और डिप्टी सीएम बनने के सवाल पर क्या बोले चिराग?

चिराग ने कहा, 'मैं ही राजनीति में आया हूं बिहार की वजह से. मुझे चिंता होती है कि क्यों बिहारी को दूसरे राज्यों में जाना पड़ता है. तीसरी बार का सांसद होने के बाद ये समझ में आ गया है कि बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट बनाने के लिए बिहार जाना होगा. मेरे लिए मेरी पार्टी मेरी मां के समान है. विपरीत परिस्थितियों में पार्टी को संभाला है.'

डिप्टी सीएम बनने की मांग पर चिराग ने कहा कि चुनाव से पहले भी मेरी कोई शर्त नहीं थी कि मुझे डिप्टी सीएम बनाया जाए और बाद में भी नहीं थी. मुझे इसका लालच नहीं है.

चिराग पासवान ने कहा कि मैं लालच क्यों रखूं?

चिराग ने गठबंधन से और ज्यादा मांगने की बात पर कहा, 'मुझे बिना मांग बहुत कुछ मिल रहा है. फिर क्यों लालच रखूं? हम भी नहीं मान रहे थे कि इतनी बड़ी जीत होगी. मेरा अनुमान 175 सीटों तक था.'

कांग्रेस से किसी बैठक को लेकर चिराग ने कहा कि मुझे नहीं पता कि ऐसी कोई मीटिंग हुई है. जो चिराग को जानता है, वो ऐसा साहस नहीं कर पाएगा. पीएम मेरे लिए बहुत मायने रखते हैं. इस गठबंधन में अपने पीएम की वजह से हूं.

सियासत में चिराग किंग बनेंगे या किंग मेकर बनने पर उन्होंने कहा, 'जिस भूमिका में हूं, संतुष्ट हूं.'

देश का सबसे बड़ा दलित नेता कौन?

चिराग ने कहा कि देश के सबसे बड़े दलित नेता बाबा साहब अंबेडकर हैं. सबसे बड़े राजनीतिक गुरू राम विलास पासवान हैं. लालू परिवार में सबसे करीबी दोस्त के सवाल पर उन्होंने कहा कि सबसे पारिवारिक संबंध हैं. राबड़ी मेरी मां समान हैं. लालू पिता समान हैं. सबसे बातचीत होती है. सियासत में बेहतरीन मौसम वैज्ञानिक के सवाल पर उन्होंने अपने पिता का ही नाम लिया.