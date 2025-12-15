हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़INDIA AT 2047India at 2047 Live: 'जहां NDA कभी नहीं जीता, वहां दिलाई जीत', 'एंटरप्रेन्योरशिप कॉन्क्लेव' में बोले केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान

India at 2047 Live: 'जहां NDA कभी नहीं जीता, वहां दिलाई जीत', 'एंटरप्रेन्योरशिप कॉन्क्लेव' में बोले केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान

ABP Entrepreneurship Conclave Live: चिराग पासवान ने कहा कि मुझ पर कई बार आरोप लगे हैं, लेकिन मैं सही समय का इंतजार करता हूं. मैं चाहता हूं कि मेरा प्रदर्शन सभी को जवाब दे.

By : एबीपी लाइव  | Updated at : 15 Dec 2025 11:22 AM (IST)

LIVE

Key Events
India 2047 ABP Entrepreneurship Conclave Live Updates Mansukh Mandaviya Chirag Paswan Jyotiraditya Scindia India at 2047 Live: 'जहां NDA कभी नहीं जीता, वहां दिलाई जीत', 'एंटरप्रेन्योरशिप कॉन्क्लेव' में बोले केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान
चिराग पासवान ने बिहार जीत पर कहा कि आरजेडी का सफाया हो गया है.
Source : ABP

Background

एबीपी नेटवर्क एक खास कार्यक्रम India @2047: Entrepreneurship Conclave (इंडिया @2047: एंटरप्रेन्योरशिप कॉन्क्लेव) का आयोजन कर रहा है. इस कार्यक्रम में कई उद्योगपति, केंद्रीय मंत्री, एक्सपर्ट्स और स्टार्टअप से जुड़े दिग्गज शामिल होंगे. इसका आगाज सोमवार (15 दिसंबर) को होगा. अहम बात यह भी है कि एबीपी नेटवर्क के एंटरप्रेन्योरशिप कॉन्क्लेव को आप ABP Live के YouTube प्लेटफॉर्म पर लाइव देख सकते हैं. इसके साथ ही ABP News चैनल पर भी कार्यक्रम समय-समय पर प्रसारित किया जाएगा.

कॉन्क्लेव की शुरुआत सुबह 10 बजे ABP Network के CEO सुमंत दत्ता के स्वागत संबोधन से होगी. वहीं इसके बाद श्रम एवं रोजगार तथा युवा मामलों और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया सुबह 10.10 बजे कई मुद्दों पर बातचीत करेंगे. स्मार्टवर्क्स के को-फाउंडर हर्ष बिनानी भी अपने विजन को लेकर बात करेंगे. फूड प्रोसेसिंग उद्योग मंत्री चिराग पासवान, उत्तर-पूर्व विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा भी कार्यक्रम में शामिल होंगे.

एंटरप्रेन्योरशिप: विकसित भारत 2047 का एक अहम स्तंभ की थीम के साथ आयोजित होने वाले कार्यक्रम में चिराग पासवान सुबह 11.45 बजे से कई मसलों पर बातचीत करेंगे. वहीं उत्तर-पूर्व विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया दोपहर 3.30 बजे से बातचीत करेंगे. आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा का सेशन लंच से पहले होगा. वे दोपहर 1 बजे से कई मुद्दों पर बात करेंगे.

Smartworks के को-फाउंडर हर्ष बिनानी, FITT के डॉ. निखिल अग्रवाल, भारत सरकार के चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर वी. अनंत नागेश्वरन के साथ खास चर्चा होगी. महिलाओं की एंटरप्रेन्योरशिप पर कमल कुम्भार, रेवती कांगुले और हुनेरा अपनी बात रखेंगी. वहीं Indian Ocean बैंड के खास परफॉर्मेंस के साथ शाम 6 बजे समापन होगा.

11:22 AM (IST)  •  15 Dec 2025

India at 2047 Live: लालू परिवार को लेकर क्या बोले चिराग पासवान

चिराग पासवान ने अपनी पार्टी का भारतीय जनता पार्टी में विलय को लेकर कहा, 'यह कभी नहीं होगा. मेरी लिए मेरी पार्टी मां की तरह है.' उन्होंने लालू परिवार को लेकर कहा, 'लालू यादव जी मेरे लिए पिता के समान रहे हैं. मैंने रबड़ी जी को मां की तरह माना है. उन सभी के साथ मेरे पारिवारिक संबंध हैं.'

11:17 AM (IST)  •  15 Dec 2025

India at 2047 Live: बिहार में कई जगहों पर लगेंगी फूड प्रोसेसिंग यूनिट, चिराग का बड़ा दावा

चिराग पासवान ने कहा, 'हाजीपुर का केला, भागलपुर का मखाना और बाकी खाद्य पदार्थों के लिए प्रोसेसिंग यूनिट लगेंगी. मखाना बोर्ड का गठन होना अपने आप में दर्शाता है कि इसका लाभ किसानों को मिलेगा. बिहार बिजनेस कनेक्ट के माध्यम से हम प्रयास कर रहे हैं कि बिहार में ज्यादा से ज्यादा निवेश हो.'

Load More
Tags :
ABP Network India At 2047 ABP NEWS India 2047 Summit
New Update
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
सऊदी जाने वालों की मौज! 30 पेड लीव, एक्स्ट्रा मिलेगा पैसा, जानें वहां की सरकार ने क्या-क्या बदले नियम
सऊदी जाने वालों की मौज! 30 पेड लीव, एक्स्ट्रा मिलेगा पैसा, जानें वहां की सरकार ने क्या-क्या बदले नियम
बिहार
'BJP का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने से गठबंधन में…', नितिन नबीन पर चिराग पासवान की प्रतिक्रिया
'BJP का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने से गठबंधन में…', नितिन नबीन पर चिराग पासवान की प्रतिक्रिया
विश्व
ब्रिटेन से निकाले जाएंगे लाखों मुसलमान! भारत पर सबसे ज्यादा असर कैसे?
ब्रिटेन से निकाले जाएंगे लाखों मुसलमान! भारत पर सबसे ज्यादा असर कैसे?
क्रिकेट
ICC U19 World Cup की एक टीम में 3 भाइयों ने जगह बनाकर रचा इतिहास, 51 साल बाद होगा ऐसा
ICC U19 World Cup की एक टीम में 3 भाइयों ने जगह बनाकर रचा इतिहास, 51 साल बाद होगा ऐसा
Advertisement

वीडियोज

₹1000 किराये में करोड़ों की Property? | Mumbai–Delhi की पगड़ी Property का पूरा सच | Paisa Live
Syria में ISIS का American ठिकानों पर हमला Donald Trump ने कड़ा जवाब देने की दी चेतावनी |ABPLIVE
नकली दवा बनाने की कंपनी का पुलिस ने किया भंडफोड़ | Delhi Crime Branch | Cyber Cell
नकली IAS के निशाने पर लड़कियां
Bihar News: बिहार के नवादा में पुलिस को चकमा देकर कैदी फरार | ABP News
Advertisement
Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
सऊदी जाने वालों की मौज! 30 पेड लीव, एक्स्ट्रा मिलेगा पैसा, जानें वहां की सरकार ने क्या-क्या बदले नियम
सऊदी जाने वालों की मौज! 30 पेड लीव, एक्स्ट्रा मिलेगा पैसा, जानें वहां की सरकार ने क्या-क्या बदले नियम
बिहार
'BJP का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने से गठबंधन में…', नितिन नबीन पर चिराग पासवान की प्रतिक्रिया
'BJP का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने से गठबंधन में…', नितिन नबीन पर चिराग पासवान की प्रतिक्रिया
विश्व
ब्रिटेन से निकाले जाएंगे लाखों मुसलमान! भारत पर सबसे ज्यादा असर कैसे?
ब्रिटेन से निकाले जाएंगे लाखों मुसलमान! भारत पर सबसे ज्यादा असर कैसे?
क्रिकेट
ICC U19 World Cup की एक टीम में 3 भाइयों ने जगह बनाकर रचा इतिहास, 51 साल बाद होगा ऐसा
ICC U19 World Cup की एक टीम में 3 भाइयों ने जगह बनाकर रचा इतिहास, 51 साल बाद होगा ऐसा
बॉलीवुड
दू्ल्हा बनने वाले थे अक्षय खन्ना, एक्ट्रेस के पिता ने भेजा था विनोद खन्ना को रिश्ता, लेकिन इस वजह से नहीं हो पाई थी शादी
दू्ल्हा बनने वाले थे अक्षय खन्ना, एक्ट्रेस के पिता ने भेजा था विनोद खन्ना को रिश्ता, फिर क्यों नहीं हो पाई शादी?
लाइफस्टाइल
Year Ender 2025: इन आदतों ने बर्बाद कर दिया पूरा साल 2025, कहीं आप भी तो नहीं थे इनके शिकार?
इन आदतों ने बर्बाद कर दिया पूरा साल 2025, कहीं आप भी तो नहीं थे इनके शिकार?
यूटिलिटी
बढ़ रहे चांदी के दाम, सिक्का खरीदें या डिजिटल गोल्ड में करें निवेश, क्या रहेगा फायदे का सौदा?
बढ़ रहे चांदी के दाम, सिक्का खरीदें या डिजिटल गोल्ड में करें निवेश, क्या रहेगा फायदे का सौदा?
ट्रेंडिंग
Video: पाकिस्तान में महिला रिपोर्टर को बैल ने मारी जोरदार टक्कर, उसके बाद जो हुआ हैरान कर देगा
Video: पाकिस्तान में महिला रिपोर्टर को बैल ने मारी जोरदार टक्कर, उसके बाद जो हुआ हैरान कर देगा
ENT LIVE
The Gaurav Tiwari Mystery Review: Karan Tacker की एक्टिंग ने सहमा कर रख दिया!
The Gaurav Tiwari Mystery Review: Karan Tacker की एक्टिंग ने सहमा कर रख दिया!
Paisa LIVE
IPO Alert: HRS Aluglaze ltd में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: HRS Aluglaze ltd में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
ENT LIVE
The Great Shamsuddin Family Review: अच्छे Actors होने के बाद भी कुछ खास नहीं कर पाई फिल्म
The Great Shamsuddin Family Review: अच्छे Actors होने के बाद भी कुछ खास नहीं कर पाई फिल्म
ENT LIVE
Saali Mohabbat Review : Radhika Apte की Suspense, Thriler और Crime से भरी दमदार कहानी
Saali Mohabbat Review : Radhika Apte की Suspense, Thriler और Crime से भरी दमदार कहानी
ENT LIVE
Akhanda 2: Thaandavam Review | Nandamuri Balakrishna ये क्या है?
Akhanda 2: Thaandavam Review | Nandamuri Balakrishna ये क्या है?
Embed widget