एबीपी नेटवर्क एक खास कार्यक्रम India @2047: Entrepreneurship Conclave (इंडिया @2047: एंटरप्रेन्योरशिप कॉन्क्लेव) का आयोजन कर रहा है. इस कार्यक्रम में कई उद्योगपति, केंद्रीय मंत्री, एक्सपर्ट्स और स्टार्टअप से जुड़े दिग्गज शामिल होंगे. इसका आगाज सोमवार (15 दिसंबर) को होगा. अहम बात यह भी है कि एबीपी नेटवर्क के एंटरप्रेन्योरशिप कॉन्क्लेव को आप ABP Live के YouTube प्लेटफॉर्म पर लाइव देख सकते हैं. इसके साथ ही ABP News चैनल पर भी कार्यक्रम समय-समय पर प्रसारित किया जाएगा.

कॉन्क्लेव की शुरुआत सुबह 10 बजे ABP Network के CEO सुमंत दत्ता के स्वागत संबोधन से होगी. वहीं इसके बाद श्रम एवं रोजगार तथा युवा मामलों और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया सुबह 10.10 बजे कई मुद्दों पर बातचीत करेंगे. स्मार्टवर्क्स के को-फाउंडर हर्ष बिनानी भी अपने विजन को लेकर बात करेंगे. फूड प्रोसेसिंग उद्योग मंत्री चिराग पासवान, उत्तर-पूर्व विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा भी कार्यक्रम में शामिल होंगे.

एंटरप्रेन्योरशिप: विकसित भारत 2047 का एक अहम स्तंभ की थीम के साथ आयोजित होने वाले कार्यक्रम में चिराग पासवान सुबह 11.45 बजे से कई मसलों पर बातचीत करेंगे. वहीं उत्तर-पूर्व विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया दोपहर 3.30 बजे से बातचीत करेंगे. आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा का सेशन लंच से पहले होगा. वे दोपहर 1 बजे से कई मुद्दों पर बात करेंगे.

Smartworks के को-फाउंडर हर्ष बिनानी, FITT के डॉ. निखिल अग्रवाल, भारत सरकार के चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर वी. अनंत नागेश्वरन के साथ खास चर्चा होगी. महिलाओं की एंटरप्रेन्योरशिप पर कमल कुम्भार, रेवती कांगुले और हुनेरा अपनी बात रखेंगी. वहीं Indian Ocean बैंड के खास परफॉर्मेंस के साथ शाम 6 बजे समापन होगा.