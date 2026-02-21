इस देश में नहीं पाल सकते एक गिनी पिग, जानें ऐसा करने पर क्या मिलेगी सजा?

Guinea Pig Rule: ज्यादातर देशों में पालतू जानवर रखना हर किसी की अपनी पसंद होती है. लेकिन स्विट्जरलैंड में सिर्फ एक गिनी पिग रखना असल में गैरकानूनी है. यहां अगर आप बिना किसी साथी के एक गिनी पिग रखते हैं तो आपको जुर्माना भरना पड़ सकता है. आइए जानते हैं क्या है इसके पीछे की वजह.

सिर्फ एक गिनी पिग रखना गैर कानूनी क्यों?

स्विस एनिमल प्रोटक्शन एक्ट के तहत कुछ जानवरों को कानूनी तौर पर काफी ज्यादा सोशल स्पीशीज माना जाता है. गिनी पिग इसी कैटेगरी में आते हैं. गिनी पिग नैचुरली ग्रुप में रहते हैं और अपनी मेंटल हेल्थ के लिए सोशल इंटरेक्शन पर निर्भर रहते हैं. एक को अकेला रखने से स्ट्रेस, डिप्रेशन और बिहेवियर से जुड़ी दिक्कतें हो सकती हैं. स्विस अथॉरिटी लंबे समय तक अकेले रहने को जुल्म मानती है क्योंकि यह जानवर की साइकोलॉजिकल हेल्थ पर बुरा असर डालता है. इस वजह से कानून के मुताबिक गिनी पिग को हमेशा जोड़ों में रखना चाहिए.

नियम तोड़ने पर क्या सजा है?

अगर कोई मालिक एक गिनी पिग को बिना किसी साथी के रखता है तो उसे पैसे का जुर्माना लग सकता है. पहली बार नियम तोड़ने पर आमतौर पर 100 से 500 स्विस फ्रैंक के बीच जुर्माना लगता है. अगर यह स्थिति बनी रहती है या फिर कई बार रिपोर्ट की जाती है तो जुर्माना बढ़ भी सकता है. गंभीर या फिर बार-बार होने वाले मामलों में जानवरों की भलाई के नियमों के तहत कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है.

स्विट्जरलैंड की अनोखी रेंट ए गिनी पिग सर्विस

स्विट्जरलैंड में अचानक आने वाली स्थितियों के लिए एक क्रिएटिव सॉल्यूशन भी है. अगर किसी के पास दो गिनी पिग है और एक मर जाता है तो बचा हुआ जानवर कानूनी तौर पर अकेला नहीं रह सकता. इससे निपटने के लिए खास रेंट ए गिनी पिग सर्विस मौजूद है. यह सर्विस कुछ समय के लिए एक साथी गिनी पिग देती है ताकि बचा हुआ पालतू जानवर अकेला न रहे.

स्विट्जरलैंड दुनिया के कुछ सबसे सख्त जानवरों की सुरक्षा कानून के लिए जाना जाता है. देश के नियम इस सिद्धांत पर आधारित हैं कि जानवरों को सिर्फ शारीरिक ही नहीं बल्कि सामाजिक और मानसिक जरूरतें भी होती हैं. गिनी पिग को साथ की जरूरत होती है. इस बात को कानूनी तौर पर मानकर स्विट्जरलैंड ने नैतिक पालतू जानवरों की ओनरशिप को बढ़ावा देने के लिए एक अनोखा कदम उठाया है.

