इस देश में नहीं पाल सकते एक गिनी पिग, जानें ऐसा करने पर क्या मिलेगी सजा?

इस देश में नहीं पाल सकते एक गिनी पिग, जानें ऐसा करने पर क्या मिलेगी सजा?

Guinea Pig Rule: दुनिया में एक ऐसा देश भी है जहां पर एक गिनी पिग रखना गैर कानूनी है. आइए जानते हैं कौन सा है वह देश और आखिर यह कानून क्यों है.

By : स्पर्श गोयल | Updated at : 21 Feb 2026 06:59 AM (IST)
Preferred Sources

Guinea Pig Rule: ज्यादातर देशों में पालतू जानवर रखना हर किसी की अपनी पसंद होती है. लेकिन स्विट्जरलैंड में सिर्फ एक गिनी पिग रखना असल में गैरकानूनी है. यहां अगर आप बिना किसी साथी के एक गिनी पिग रखते हैं तो आपको जुर्माना भरना पड़ सकता है. आइए जानते हैं क्या है इसके पीछे की वजह.

सिर्फ एक गिनी पिग रखना गैर कानूनी क्यों? 

स्विस एनिमल प्रोटक्शन एक्ट के तहत कुछ जानवरों को कानूनी तौर पर काफी ज्यादा सोशल स्पीशीज माना जाता है. गिनी पिग इसी कैटेगरी में आते हैं. गिनी पिग नैचुरली ग्रुप में रहते हैं और अपनी मेंटल हेल्थ के लिए सोशल इंटरेक्शन पर निर्भर रहते हैं. एक को अकेला रखने से स्ट्रेस, डिप्रेशन और बिहेवियर से जुड़ी दिक्कतें हो सकती हैं. स्विस अथॉरिटी लंबे समय तक अकेले रहने को जुल्म मानती है क्योंकि यह जानवर की साइकोलॉजिकल हेल्थ पर बुरा असर डालता है. इस वजह से कानून के मुताबिक गिनी पिग को हमेशा जोड़ों में रखना चाहिए. 

नियम तोड़ने पर क्या सजा है? 

अगर कोई मालिक एक गिनी पिग को बिना किसी साथी के रखता है तो उसे पैसे का जुर्माना लग सकता है. पहली बार नियम तोड़ने पर आमतौर पर 100 से 500 स्विस फ्रैंक के बीच जुर्माना लगता है. अगर यह स्थिति बनी रहती है या फिर कई बार रिपोर्ट की जाती है तो जुर्माना बढ़ भी सकता है.  गंभीर या फिर बार-बार होने वाले मामलों में जानवरों की भलाई के नियमों के तहत कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है. 

स्विट्जरलैंड की अनोखी रेंट ए गिनी पिग सर्विस 

स्विट्जरलैंड में अचानक आने वाली स्थितियों के लिए एक  क्रिएटिव सॉल्यूशन भी है. अगर किसी के पास दो गिनी पिग है और एक मर जाता है तो बचा हुआ जानवर कानूनी तौर पर अकेला नहीं रह सकता. इससे निपटने के लिए खास रेंट ए गिनी पिग सर्विस मौजूद है. यह सर्विस कुछ समय के लिए एक साथी गिनी पिग देती है ताकि बचा हुआ पालतू जानवर अकेला न रहे.

स्विट्जरलैंड दुनिया के कुछ सबसे सख्त जानवरों की सुरक्षा कानून के लिए जाना जाता है. देश के नियम इस सिद्धांत पर आधारित हैं कि जानवरों को सिर्फ शारीरिक ही नहीं बल्कि सामाजिक और मानसिक जरूरतें भी होती हैं. गिनी पिग को साथ की जरूरत होती है. इस बात को कानूनी तौर पर मानकर स्विट्जरलैंड ने नैतिक पालतू जानवरों की ओनरशिप को बढ़ावा देने के लिए एक अनोखा कदम उठाया है.

About the author स्पर्श गोयल

स्पर्श गोयल को कंटेंट राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग में चार साल का अनुभव है.  इन्होंने अपने करियर की शुरुआत नमस्कार भारत से की थी, जहां पर लिखने की बारीकियां सीखते हुए पत्रकारिता और लेखन की दुनिया में कदम रखा. इसके बाद ये डीएनपी न्यूज नेटवर्क, गाजियाबाद से जुड़े और यहां करीब दो साल तक काम किया.  इस दौरान इन्होंने न्यूज राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग दोनों में अपनी पकड़ मजबूत की.

अब स्पर्श एबीपी के साथ अपनी लेखनी को निखार रहे हैं. इनकी खास रुचि जनरल नॉलेज (GK) बीट में है, जहां ये रोज़ नए विषयों पर रिसर्च करके अपने पाठकों को सरल, रोचक और तथ्यपूर्ण ढंग से जानकारी देते हैं.  

लेखन के अलावा स्पर्श को किताबें पढ़ना और सिनेमा देखना बेहद पसंद है.  स्क्रीनराइटिंग के अनुभव की वजह से ये कहानियों को दिलचस्प अंदाज़ में पेश करने में भी माहिर हैं.  खाली समय में वे नए विषयों पर रिसर्च करना और सोशल मीडिया पर अपडेट रहना पसंद करते हैं.
Published at : 21 Feb 2026 06:59 AM (IST)
Switzerland Animal Law Guinea Pig Rule Guinea Pig Fine
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
Embed widget