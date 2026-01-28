यह है दुनिया की सबसे अनोखी जेल, यहां रखे जाते हैं सिर्फ मोटे कैदी

जब भी हम जेल शब्द सुनते हैं, तो हमारे दिमाग में सलाखों के पीछे बंद अपराधियों की तस्वीर सामने आ जाती है. फिल्मों और टीवी सीरियल्स में भी जेल को हमेशा सजा की जगह के रूप में दिखाया जाता है. लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि कोई जेल ऐसी भी हो सकती है, जहां अपराधियों को नहीं बल्कि मोटापे से परेशान लोगों को रखा जाता हो.

सुनने में अजीब लग सकता है, लेकिन यह बिल्कुल सच है. चीन में एक ऐसी अनोखी जगह मौजूद है, जिसे लोग फैट जेल यानी मोटापे वालों की जेल कह रहे हैं. यहां लोग सजा काटने नहीं, बल्कि अपना वजन घटाने के लिए आते हैं. इस जेल जैसी जगह में 28 दिनों तक रहकर लोगों को सख्त नियमों और अनुशासन के साथ वजन कम कराया जाता है. हैरानी की बात यह है कि यहां रहने के लिए लोगों को पैसे भी देने पड़ते हैं.

क्या है चीन की फैट जेल का सच?

चीन में तेजी से लोकप्रिय हो रहे इन वेट लॉस कैंपों को सेना के ट्रेनिंग कैंप की तरह तैयार किया गया है. यहां आने वाले लोगों को लगभग कैद जैसी जिंदगी जीनी पड़ती है. दावा किया जाता है कि यहां सख्त दिनचर्या, भारी एक्सरसाइज और कंट्रोल डाइट की मदद से कुछ ही हफ्तों में तेजी से वजन कम हो जाता है.

हाल ही में इन कैंपों की हकीकत तब सामने आई, जब ऑस्ट्रेलिया की एक 28 साल की महिला ने अपना अनुभव सोशल मीडिया पर साझा किया. इंस्टाग्राम पर @eggeats नाम से मशहूर इस महिला ने चार हफ्तों तक फैट जेल में रहने के दौरान की पूरी कहानी वीडियो और पोस्ट के जरिए लोगों को बताई. उन्होंने बताया कि इस 28 दिन के कार्यक्रम के लिए उन्हें करीब 1000 डॉलर यानी लगभग 89 हजार रुपये खर्च करने पड़े.

रोजाना करनी पड़ती है 4 घंटे की कड़ी एक्सरसाइज

महिला के अनुसार, इस कैंप में दिन की शुरुआत बहुत ही सख्त रूटीन से होती है. सुबह से ही एक्सरसाइज का सिलसिला शुरू हो जाता है. हर दिन करीब चार घंटे तक लगातार कड़ी मेहनत करवाई जाती है.

सबसे पहले सभी लोगों को ग्रुप एरोबिक्स क्लास में शामिल होना होता है. इसके बाद हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग कराई जाती है, जिसमें शरीर को पूरी ताकत लगानी पड़ती है फिर एक और एरोबिक्स सेशन होता है और आखिर में तेज रफ्तार स्पिन क्लास करवाई जाती है. यह पूरा शेड्यूल इतना थकाने वाला होता है कि कई लोग शुरुआत में इसे झेल नहीं पाते.

खाने-पीने पर पूरी पाबंदी

इस फैट जेल में खाने-पीने पर भी पूरा कंट्रोल रखा जाता है. दिन में सिर्फ तीन बार खाना दिया जाता है और वह भी तय मात्रा में, खाना ट्रे में परोसा जाता है, ताकि कोई ज्यादा न खा सके. नाश्ता बेहद हल्का होता है, जबकि दोपहर के खाने में ब्रेज्ड डक, तली हुई सब्जियां और कच्ची गाजर जैसी चीजें शामिल होती हैं. बाहर से कुछ भी खाने की इजाजत नहीं होती. कैंप में एंट्री के समय सभी लोगों से उनके प्रतिबंधित खाने के सामान जमा करवा लिए जाते हैं. इसमें इंस्टेंट नूडल्स, चिप्स, बिस्कुट, स्नैक्स और दूसरे पैकेट वाले तले-भुने जैसी चीजें शामिल होते हैं.

जेल जैसा माहौल, बाहर जाने की मनाही

इस फैट जेल को देखकर पहली नजर में कोई भी इसे आम जेल समझ सकता है. पूरा कैंप ऊंची कंक्रीट की दीवारों से घिरा होता है. लोहे के बड़े गेट लगे होते हैं और चारों तरफ सिक्योरिटी गार्ड तैनात रहते हैं. कुछ जगहों पर इलेक्ट्रिक वायरिंग भी लगी होती है. सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि बिना किसी ठोस वजह के यहां से बाहर जाने की अनुमति नहीं मिलती यानी एक बार अंदर गए, तो 28 दिन पूरे करना ही होते हैं. हालांकि, यह कैंप पूरी तरह कठोर भी नहीं है. हर दिन थोड़ी देर का खाली समय मिलता है, जिसे डाउनटाइम कहा जाता है. रविवार को थोड़ा आराम दिया जाता है, लेकिन शाम को फिर से एक्सरसाइज करवाई जाती है.

सोशल मीडिया पर मचा बवाल

इस फैट जेल को लेकर सोशल मीडिया पर बहस भी छिड़ गई है. कुछ लोग इसे मोटापा कम करने का असरदार तरीका बता रहे हैं, तो कुछ इसे अमानवीय और खतरनाक मान रहे हैं. कई लोगों का कहना है कि इतना सख्त तरीका हर किसी के लिए सही नहीं हो सकता. चीन की यह फैट जेल दुनिया की सबसे अनोखी जेलों में गिनी जा रही है, जिसने लोगों को हैरान भी किया है और सोचने पर मजबूर भी.

