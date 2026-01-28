इस बादशाह ने अफगान से मात खाकर खोया ताज, फिर मिली ऐसी जीत कि 300 साल तक अमर किया मुगलों का दौर

एक ऐसा बादशाह जिसकी सत्ता झटके में छिन जाए, जिसे देश छोड़कर निर्वासन में भागना पड़े, और फिर वही शख्स अपनी रणनीति, धैर्य और दृढ़ संकल्प से लौटकर मुगल साम्राज्य की नींव को 300 साल तक अमर कर दे. हुमायूं की कहानी सिर्फ जीत और हार की नहीं, बल्कि यह एक बादशाह के मनोबल, साहस और दूरदर्शिता की जीवंत मिसाल है. जो यह साबित करता है कि हार केवल अस्थायी होती है और पुनरुत्थान का समय कभी देर से ही सही, जरूर आता है. हुमायूं की पुण्यतिथि पर कुछ दिलचस्प किस्से जानते हैं.

विरासत में मिली चुनौतियां

हुमायूं को अपने पिता बाबर के निधन के बाद जो मुगल सल्तनत विरासत में मिली, वह केवल कागज पर बड़ी और मजबूत लगती थी. असल में, साम्राज्य की नींव जमीनी स्तर पर बड़ी नाजुक थी. देश में कई क्षेत्रीय शासक और अफगान सरदार अपनी ताकत दिखा रहे थे और परिवार के अंदर सत्ता-साझेदारी की पुरानी परंपरा भी हुमायूं के सामने बड़ी चुनौती थी.

हुमायूं ने अपने भाइयों और रिश्तेदारों को सूबे देकर संतुलन बनाए रखने की कोशिश की, लेकिन यह उदारता कई बार साम्राज्य की रीढ़ कमजोर कर देती थी. बाबर ने जिस तरह प्रशासन और सेना का आधार तैयार किया था, वह हुमायूं के समय पर पूरी तरह मजबूत नहीं हो पाया था. यही कारण था कि हुमायूं का जीवन संघर्ष और चुनौतियों से भरा रहा.

शुरुआती शासन और सत्ता का पहला दौर

हुमायूं ने अपने पिता की मृत्यु के बाद गद्दी संभाली, लेकिन शुरूआत में ही उसे कई मोर्चों पर लड़ाई लड़नी पड़ी. अफगानों और स्थानीय शासकों की बढ़ती चुनौती ने उसे लगातार परेशान रखा. शुरुआती दस साल में हुमायूं कई बार अपनी सत्ता को बनाए रखने में सफल रहा, लेकिन फिर उसका सामना एक ऐसे प्रतिद्वंद्वी से हुआ जिसने राजनीति और युद्ध में उसे हरा दिया.

यह प्रतिद्वंद्वी था शेरशाह सूरी, जिसकी सैन्य रणनीति और प्रशासनिक क्षमता हुमायूं से कहीं आगे थी. चौसा और कन्नौज के युद्धों में हुमायूं की सेना टूट गई, और उसे भारत छोड़कर निर्वासन में जाना पड़ा.

निर्वासन और रणनीति का समय

निर्वासन हुमायूं के जीवन का सबसे कठिन और निर्णायक अध्याय साबित हुआ. कई सालों तक उसने अपने साम्राज्य को वापस पाने की योजना बनाई. इस दौरान उसने न केवल राजनीतिक गठजोड़ किए, बल्कि सेना और प्रशासन के निपुणता पर भी ध्यान दिया. निर्वासन के समय हुमायूं की समझ, धैर्य और दूरदर्शिता ने उसे भविष्य के लिए तैयार कर दिया.

इतिहास बताता है कि हुमायूं ने अफगान क्षेत्र में शरण ली और वहां से रणनीतिक वापसी की तैयारी की. उसने केवल युद्ध के हथियार पर भरोसा नहीं किया, बल्कि अपने राजनीतिक और प्रशासनिक कौशल से तैयारियां कीं.

ऐतिहासिक विजय और मुगल साम्राज्य की वापसी

हुमायूं ने निर्वासन के वर्षों के बाद भारत में एकबार फिर तख्त पर वापसी की. इस दौरान उसने शेरशाह सूरी की सत्ता को चुनौती दी और अपनी ताकत के साथ सत्ता दोबारा स्थापित की. हुमायूं की वापसी केवल युद्ध की जीत नहीं थी, बल्कि यह प्रशासनिक क्षमता, रणनीतिक सोच और धैर्य की जीत थी.

इस विजय ने मुगल शासन की नींव इतनी मजबूत की कि उसके पुत्र अकबर ने इसे आगे बढ़ाकर लगभग 300 साल तक मुगल साम्राज्य को अमर बना दिया. हुमायूं की कहानी यह भी दिखाती है कि केवल तलवार से नहीं, बल्कि संकल्प और रणनीति से भी इतिहास लिखा जा सकता है.

अंत: जीवन और विरासत

हुमायूं ने केवल 47 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कहा, लेकिन उसका जीवन इतिहास में हमेशा जीवित रहेगा. वह दो बार गद्दी पर बैठा- पहली बार दस साल तक और वापसी के बाद एक साल. हार के बाद भी पुनरुत्थान की कहानी ने उसे इतिहास का अमर शासक बना दिया.

यह भी पढ़ें: इस देश में 'बच्चे पैदा करने की मशीन' बना दी गई थीं महिलाएं, अबॉर्शन पर मिलती थी सजा