हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजइस बादशाह ने अफगान से मात खाकर खोया ताज, फिर मिली ऐसी जीत कि 300 साल तक अमर किया मुगलों का दौर

इस बादशाह ने अफगान से मात खाकर खोया ताज, फिर मिली ऐसी जीत कि 300 साल तक अमर किया मुगलों का दौर

एक हार और एक निर्वासन ने मुगल बादशाह को तोड़ा नहीं, बल्कि उसे इतिहास का अमर शासक बना दिया. इसीलिए 300 साल तक मुगल साम्राज्य की स्थिरता और सुनहरी नींव का श्रेय उसे ही जाता है.

By : निधि पाल | Updated at : 28 Jan 2026 09:14 AM (IST)
एक ऐसा बादशाह जिसकी सत्ता झटके में छिन जाए, जिसे देश छोड़कर निर्वासन में भागना पड़े, और फिर वही शख्स अपनी रणनीति, धैर्य और दृढ़ संकल्प से लौटकर मुगल साम्राज्य की नींव को 300 साल तक अमर कर दे. हुमायूं की कहानी सिर्फ जीत और हार की नहीं, बल्कि यह एक बादशाह के मनोबल, साहस और दूरदर्शिता की जीवंत मिसाल है. जो यह साबित करता है कि हार केवल अस्थायी होती है और पुनरुत्थान का समय कभी देर से ही सही, जरूर आता है. हुमायूं की पुण्यतिथि पर कुछ दिलचस्प किस्से जानते हैं.

विरासत में मिली चुनौतियां

हुमायूं को अपने पिता बाबर के निधन के बाद जो मुगल सल्तनत विरासत में मिली, वह केवल कागज पर बड़ी और मजबूत लगती थी. असल में, साम्राज्य की नींव जमीनी स्तर पर बड़ी नाजुक थी. देश में कई क्षेत्रीय शासक और अफगान सरदार अपनी ताकत दिखा रहे थे और परिवार के अंदर सत्ता-साझेदारी की पुरानी परंपरा भी हुमायूं के सामने बड़ी चुनौती थी.

हुमायूं ने अपने भाइयों और रिश्तेदारों को सूबे देकर संतुलन बनाए रखने की कोशिश की, लेकिन यह उदारता कई बार साम्राज्य की रीढ़ कमजोर कर देती थी. बाबर ने जिस तरह प्रशासन और सेना का आधार तैयार किया था, वह हुमायूं के समय पर पूरी तरह मजबूत नहीं हो पाया था. यही कारण था कि हुमायूं का जीवन संघर्ष और चुनौतियों से भरा रहा. 

शुरुआती शासन और सत्ता का पहला दौर

हुमायूं ने अपने पिता की मृत्यु के बाद गद्दी संभाली, लेकिन शुरूआत में ही उसे कई मोर्चों पर लड़ाई लड़नी पड़ी. अफगानों और स्थानीय शासकों की बढ़ती चुनौती ने उसे लगातार परेशान रखा. शुरुआती दस साल में हुमायूं कई बार अपनी सत्ता को बनाए रखने में सफल रहा, लेकिन फिर उसका सामना एक ऐसे प्रतिद्वंद्वी से हुआ जिसने राजनीति और युद्ध में उसे हरा दिया. 
यह प्रतिद्वंद्वी था शेरशाह सूरी, जिसकी सैन्य रणनीति और प्रशासनिक क्षमता हुमायूं से कहीं आगे थी. चौसा और कन्नौज के युद्धों में हुमायूं की सेना टूट गई, और उसे भारत छोड़कर निर्वासन में जाना पड़ा. 

निर्वासन और रणनीति का समय

निर्वासन हुमायूं के जीवन का सबसे कठिन और निर्णायक अध्याय साबित हुआ. कई सालों तक उसने अपने साम्राज्य को वापस पाने की योजना बनाई. इस दौरान उसने न केवल राजनीतिक गठजोड़ किए, बल्कि सेना और प्रशासन के निपुणता पर भी ध्यान दिया. निर्वासन के समय हुमायूं की समझ, धैर्य और दूरदर्शिता ने उसे भविष्य के लिए तैयार कर दिया.

इतिहास बताता है कि हुमायूं ने अफगान क्षेत्र में शरण ली और वहां से रणनीतिक वापसी की तैयारी की. उसने केवल युद्ध के हथियार पर भरोसा नहीं किया, बल्कि अपने राजनीतिक और प्रशासनिक कौशल से तैयारियां कीं. 

ऐतिहासिक विजय और मुगल साम्राज्य की वापसी

हुमायूं ने निर्वासन के वर्षों के बाद भारत में एकबार फिर तख्त पर वापसी की. इस दौरान उसने शेरशाह सूरी की सत्ता को चुनौती दी और अपनी ताकत के साथ सत्ता दोबारा स्थापित की. हुमायूं की वापसी केवल युद्ध की जीत नहीं थी, बल्कि यह प्रशासनिक क्षमता, रणनीतिक सोच और धैर्य की जीत थी.

इस विजय ने मुगल शासन की नींव इतनी मजबूत की कि उसके पुत्र अकबर ने इसे आगे बढ़ाकर लगभग 300 साल तक मुगल साम्राज्य को अमर बना दिया. हुमायूं की कहानी यह भी दिखाती है कि केवल तलवार से नहीं, बल्कि संकल्प और रणनीति से भी इतिहास लिखा जा सकता है. 

अंत: जीवन और विरासत

हुमायूं ने केवल 47 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कहा, लेकिन उसका जीवन इतिहास में हमेशा जीवित रहेगा. वह दो बार गद्दी पर बैठा- पहली बार दस साल तक और वापसी के बाद एक साल. हार के बाद भी पुनरुत्थान की कहानी ने उसे इतिहास का अमर शासक बना दिया. 

About the author निधि पाल

निधि पाल को पत्रकारिता में छह साल का तजुर्बा है. लखनऊ से जर्नलिज्म की पढ़ाई पूरी करने के बाद इन्होंने पत्रकारिता की शुरुआत भी नवाबों के शहर से की थी. लखनऊ में करीब एक साल तक लिखने की कला सीखने के बाद ये हैदराबाद के ईटीवी भारत संस्थान में पहुंचीं, जहां पर दो साल से ज्यादा वक्त तक काम करने के बाद नोएडा के अमर उजाला संस्थान में आ गईं. यहां पर मनोरंजन बीट पर खबरों की खिलाड़ी बनीं. खुद भी फिल्मों की शौकीन होने की वजह से ये अपने पाठकों को नई कहानियों से रूबरू कराती थीं.

अमर उजाला के साथ जुड़े होने के दौरान इनको एक्सचेंज फॉर मीडिया द्वारा 40 अंडर 40 अवॉर्ड भी मिल चुका है. अमर उजाला के बाद इन्होंने ज्वाइन किया न्यूज 24. न्यूज 24 में अपना दमखम दिखाने के बाद अब ये एबीपी न्यूज से जुड़ी हुई हैं. यहां पर वे जीके के सेक्शन में नित नई और हैरान करने वाली जानकारी देते हुए खबरें लिखती हैं. इनको न्यूज, मनोरंजन और जीके की खबरें लिखने का अनुभव है. न्यूज में डेली अपडेट रहने की वजह से ये जीके के लिए अगल एंगल्स की खोज करती हैं और अपने पाठकों को उससे रूबरू कराती हैं.

खबरों में रंग भरने के साथ-साथ निधि को किताबें पढ़ना, घूमना, पेंटिंग और अलग-अलग तरह का खाना बनाना बहुत पसंद है. जब ये कीबोर्ड पर उंगलियां नहीं चला रही होती हैं, तब ज्यादातर समय अपने शौक पूरे करने में ही बिताती हैं. निधि सोशल मीडिया पर भी अपडेट रहती हैं और हर दिन कुछ नया सीखने, जानने की कोशिश में लगी रहती हैं.
Published at : 28 Jan 2026 09:13 AM (IST)
