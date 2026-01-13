हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिल गेट्स और मेलिंडा का तलाक दुनिया का सबसे महंगा सेपरेशन, जानें कितनी संपत्ति का हुआ बंटवारा?

बिल गेट्स और मेलिंडा का तलाक दुनिया का सबसे महंगा सेपरेशन, जानें कितनी संपत्ति का हुआ बंटवारा?

रिपोर्ट्स के अनुसार माइक्रोसॉफ्ट के को-फाउंडर बिल गेट्स ने अपनी एक्स वाइफ मेलिंडा फ्रेंच के प्राइवेट फाउंडेशन को करीब 8 अरब डॉलर यानी करीब 65 हजार करोड़ रुपये की रकम ट्रांसफर की है.

By : कविता गाडरी | Updated at : 13 Jan 2026 07:45 AM (IST)
दुनिया के सबसे ज्यादा चर्चा में रहने वाले अरबपति तलाक में शामिल बिल गेट्स और मेलिंडा फ्रेंच का सेपरेशन अब एक बार फिर सुर्खियों में है. दरअसल बिल गेट्स और मेलिंडा फ्रेंच का सेपरेशन फिर चर्चा में आने की बड़ी वजह तलाक से जुड़ा अब तक का सबसे बड़ा फाइनेंशियल खुलासा है. रिपोर्ट्स के अनुसार माइक्रोसॉफ्ट के को-फाउंडर बिल गेट्स ने अपनी एक्स वाइफ मेलिंडा फ्रेंच के प्राइवेट फाउंडेशन को करीब 8 अरब डॉलर यानी करीब 65 हजार करोड़ रुपये की रकम ट्रांसफर की है. वहीं इसे अब तक के सबसे बड़े तलाक से जुड़ें पेमेंट में से एक माना जा रहा है.

टैक्स फाइलिंग से हुआ बड़ा खुलासा

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार यह जानकारी एक टैक्स फाइलिंग के जरिए सामने आई है. बताया जा रहा है कि 2024 में बिल गेट्स ने मेलिंडा की Pivotal Philanthropies Foundation को करीब 7.88 अरब डॉलर डोनेट किए. इस भारी-भरकम रकम के बाद फाउंडेशन की कुल संपत्ति में जबरदस्त उछाल आया और यह 604 मिलियन डॉलर से बढ़कर करीब 7.4 अरब डॉलर हो गई. यानी एक ही साल में फाउंडेशन की संपत्ति में 1000 प्रतिशत से ज्यादा की बढ़ोतरी दर्ज की गई. वहीं यह टैक्स फाइलिंग इसलिए भी जरूरी मानी जा रही है, क्योंकि इसके जरिए पहली बार 2021 में हुए बिल गेट्स और मेलिंडा फ्रेंच के तलाक की फाइनेंशियल जानकारी सामने आई हैं.

मेलिंडा ने छोड़ा था गेट्स फाउंडेशन

मेलिंडा ने तलाक के तीन साल बाद मई 2024 में Bill & Melinda Gates Foundation से अलग होने का ऐलान किया था. इस फाउंडेशन को मेलिंडा ने बिल गेट्स के साथ 20 साल से ज्यादा पहले शुरू किया था. जून 2024 में उन्होंने फाउंडेशन से आफिशियल रूप से इस्तीफा दे दिया था. उस वक्त मेलिंडा ने कहा था कि बिल के साथ हुए समझौते के तहत उन्हें 12.5 अरब डॉलर की एक्स्ट्रा रकम मिलेगी, जिसे वह महिलाओं और परिवारों के हित में इस्तेमाल करेंगी. वहीं मेलिंडा के फाउंडेशन से अलग होने के बाद Bill and Melinda Gates Foundation का नाम बदलकर सिर्फ Gates Foundation कर दिया गया. अब इस फाउंडेशन के एकमात्र चेयरपर्सन बिल गेट्स है.

बिल गेट्स और मेलिंडा फ्रेंच अरबपति तलाक की लिस्ट में टॉप पर

अब तक अरबपति तलाक का सबसे बड़ा नाम अमेजन फाउंडर जेफ बेजोस और मैकेंजी स्कॉट का सेपरेशन माना जाता था, जिसमें करीब 38 अरब डॉलर का बंटवारा हुआ था. हालांकि गेट्स का तलाक सीधे एकमुश्त रकम में नहीं, बल्कि स्टॉक ट्रांसफर, रियल एस्टेट और फंडिंग के जरिए धीरे-धीरे सामने आया. बिल और मेलिंडा फ्रेंच गेट्स ने मई 2021 में तलाक की घोषणा की थी. शादी के 27 साल बाद 2021 में दोनों अलग हुए और इस तलाक के बदले मेलिंडा को लगभग 76 अरब डॉलर की रकम मिली थी. इसके अलावा उन्हें कई कंपनियों के अरबों डॉलर के शेयर भी दिए गए, जिससे वे दुनिया की सबसे अमीर महिलाओं में शामिल हो गईं.

About the author कविता गाडरी

कविता गाडरी बीते कुछ साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता की दुनिया से जुड़ी हुई है. राजस्थान के जयपुर से ताल्लुक रखने वाली कविता ने अपनी पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय भोपाल से न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी में मास्टर्स और अपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर से बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में की है. 
पत्रकारिता में अपना सफर उन्होंने राजस्थान पत्रिका से शुरू किया जहां उन्होंने नेशनल एडिशन और सप्लीमेंट्स जैसे करियर की उड़ान और शी न्यूज के लिए बाय लाइन स्टोरी लिखी. इसी दौरान उन्हें हेलो डॉक्टर शो पर काम करने का मौका मिला. जिसने उन्हें न्यूज़ प्रोडक्शन के लिए नए अनुभव दिए. 

इसके बाद उन्होंने एबीपी नेटवर्क नोएडा का रुख किया. यहां बतौर कंटेंट राइटर उन्होंने लाइफस्टाइल, करंट अफेयर्स और ट्रेडिंग विषयों पर स्टोरीज लिखी. साथ ही वह कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी लगातार सक्रिय रही. कविता गाडरी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में दक्ष हैं. न्यूज़ राइटिंग रिसर्च बेस्ड स्टोरीटेलिंग और मल्टीमीडिया कंटेंट क्रिएशन उनकी खासियत है. वर्तमान में वह एबीपी लाइव से जुड़ी है जहां विभिन्न विषयों पर ऐसी स्‍टोरीज लिखती है जो पाठकों को नई जानकारी देती है और उनके रोजमर्रा के जीवन से सीधे जुड़ती है.
Published at : 13 Jan 2026 07:45 AM (IST)
