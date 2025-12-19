टीवी हमेशा चौकोर ही क्यों होती है, गोल या तिकोनी क्यों नहीं?

Reason Behind TV Shape: दुनिया में जब भी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की बात होती है तो सबसे पहला शब्द 'टेलीवीजन' ही जुबान पर आता है. वही टेलीवीजन जो न सिर्फ हमें देश-दुनिया की खबरों से वाकिफ कराता है, बल्कि भागदौड़ भरी जिंदगी में कुछ पल हंसी-मजाक के भी देता है. एक समय तक घर में टीवी होना शान-ओ-शौकत की बात होती थी, लेकिन आज यह हर घर में मौजूद होता है.

टेलीवीजन के बारे में एक चीज बड़ी कॉमन है, वह यह है कि इस का आकार हमेशा आयताकार ही होता है. क्या आपने कभी सोचा है कि अगर टीवी गोल या त्रिकोण के आकार में होते तो उस पर दिखाया जाने वाला कंटेंट हमें कैसा दिखता? चलिए आज आपको बताते हैं कि टेलीवीजन बनाने वाली कंपनियों और तमाम ब्रॉडकॉस्टर्स ने इसका आकार आयताकार ही क्यों रखा, त्रिकोणीय या फिर गोल क्यों नहीं?

टीवी और कंटेंट का अनुपात

हर टीवी का डायगनल होता है. यह उसे दो बराबर भागों त्रिकोण के आकार में बांटता है. अब उस रैक्टेंगल को दो भागों में बांटने के बाद जो हमे त्रिकोण मिलता है. वह 16:9 अनुपात का होता है. अब बात की जाए इस अनुपात की तो अनुपात 16:9 होने का कारण यह है कि टीवी में दिखाया जाने वाला कंटेंट भी उसी अनुपात में बनाया जाता है. अगर टीवी में दिखाया जाने वाला कंटेट इस अनुपात के अनुसार नहीं बनाया गया तो टीवी पर पूरी तरीके से दिखाई नहीं देखा. पहले 1950 से 1980 के बीच जब LCD और LED का टाइम आया था तो उस समय 4:3 अनुपात के अनुसार कंटेट बनता था. यह कंटेट सिनेमाघरों के लिए तो ठीक था पर जब इन्हें टीवी पर दिखाया जाने लगा तो उस समय टीवी में कटा हुआ कंटेट दिखने लगा. इसी कारण 1980 में कंटेट के साइज को सूट करने का अनुपात फिक्स कर 16:9 कर दिया गया और आज के समय मे सभी टीवी इसी अनुपात से बनाए जाने लगे. टीवी का साइज चाहे कितना भी बड़ा हो लेकिन टीवी को इसी रेशियो से बनाया जाएगा.

अगर त्रिकोण और गोल आकार का टीवी हो

अगर त्रिकोण आकार के टीवी में कांटेट को दिखाया जाना लगा तो आधी स्क्रिन कट जाएगी और यही गोल आकार के टीवी के साथ भी होगा. आपको बता दे कि 1950 में CRT टीवी का आकार गोल हुआ करता था, लेकिन उस टीवी की अंदर की डिस्प्ले आयत के आकार की होती थी. समय बदला तकनीक बदली, जिसके कारण अंदर की डिस्प्ले आयताकार होने के साथ-साथ बाहर की स्क्रिन को भी आयत के आकार का बनाया जाने लगा.

इंसानी दिमाग और नई टेक्नोलॉजी

हमारा दिमाग एक ही आकार की चीजों को देखने के लिए आदि हो जाता है. इंसान के आस-पास हर ऐसी चीज, जिसमें वह इमेज को देख पाता है. वह आयतकार और चौकोर आकार की होती है. यह भी टीवी के चौकोर और आयत के आकार होने का मुख्य कारण माना जा सकता है. इन दोनो कारणों के साथ-साथ जब LCD और LED जैसी टेक्नोलॉजी आई तो आयात के आकार की स्क्रीन को बनाना बेहद आसान हो गया. इसके अलावा यह कम जगह को घेरती और लोगों की आंखों में बिना असुविधा दिए एक साथ कई फायदे देने लगी थी, जिसके कारण टीवी को इस आकार का बनाया जाने लगा.

