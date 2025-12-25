हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडअरबाज खान-शूरा की मैरिज एनिवर्सरी बैश में सलमान का दंबग अंदाज, बॉडीगार्ड शेरा से लिए मजे

अरबाज खान-शूरा की मैरिज एनिवर्सरी बैश में सलमान का दंबग अंदाज, बॉडीगार्ड शेरा से लिए मजे

सलमान खान को हाल ही में भाई अरबाज खान और शूरा खान की एनिवर्सरी बैश में देखा गया. इस दौरान सलमान खान को बॉडीगार्ड शेरा संग मस्ती करते हुए देखा गया.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: मोनिका गुप्ता | Updated at : 25 Dec 2025 08:35 AM (IST)
Preferred Sources

सुपरस्टार सलमान खान को हाल ही में अपने भाई अरबाज खान की मैरिज एनिवर्सरी के फंक्शन में देखा गया. अरबाज खान और उनकी पत्नी शूरा खान ने मैरिज एनिवर्सरी सेलिब्रेट की थी. इस दौरान पूरी फैमिली नजर आई. सलमान खान भी इस फंक्शन का हिस्सा बने. इस दौरान वो अपने लॉन्गटाइम बॉडीगार्ड शेरा के साथ मस्ती करते दिखे और शेरा भी शर्मा गए.

सलमान खान ने शेरा संग की मस्ती
बुधवार को सलमान खान इस फंक्शन में शामिल हुई. इस दौरान वो ब्लैक टीशर्ट और जींस पहने दिखे. सलमान खान ने पैपराजी को पोज दिए. अंदर जाने से पहले उन्होंने सिक्योरिटी टीम के लोगों से हाथ मिलाया. इसके बाद उन्होंने शेरा के आउटफिट की तरफ इशारा किया. दरअसल, इस पार्टी में शेरा ब्लैक ट्राउजर, टीशर्ट और ब्लेजर पहने नजर आए. शेरा पूरे लुक में हैंडसम लग रहे थे. सलमान खान ने भी उनके कपड़ों की तारीफ की और पैप्स कहा कि शेरा के आउटफिट कैप्चर करें. इसके बाद शेरा शर्मा गए. वो सलमान के कंधे पर सिर रखकर हंसने लगे. सलमान खान भी हंसने लगे. फिर इसके बाद सलमान और शेरा दोनों अंदर चले गए. 

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Instant Bollywood (@instantbollywood)

बता दें कि शेरा का असली नाम गुरमीत सिंह जॉली है.  वो 1995 से सलमान खान के साथ हैं. शेरा हमेशा सलमान के साथ साए की तरह होते हैं. वो सलमान को कभी अकेला नहीं छोड़ते हैं.

सलमान खान के वर्क फ्रंट की बात करें तो उन्हें पिछली बार पिल्म सिकंदर में देखा गया था. ये फिल्म बुरी तरह फ्लॉप हो गईथी. इसके बाद उन्होंने आर्यन खान की सीरीज द बैड्स ऑफ बॉलीवुड में कैमियो किया. सलमान खान को बिग बॉस 19 होस्ट करते हुए भी देखा गया.

अब वो फिल्म बैटल ऑफ गलवान में दिखेंगे. इस फिल्म में चित्रांगधा सिंह नजर आएंगी. फिल्म को लेकर काफी चर्चा है. सलमान का फिल्म से फर्स्ट लुक भी रिलीज हो गया है. अब 27 दिसंबर को सलमान खान अपना बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे.

Published at : 25 Dec 2025 08:35 AM (IST)
Arbaaz Khan Sshura SALMAN KHAN
