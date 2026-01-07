SBI ATM कैश मैनेजमेंट की जिम्मेदारी किसके पास? बैंक ने किस कंपनी को सौंपी है कमान

देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपने एटीएम नेटवर्क को बेहतर और ज्यादा भरोसेमंद बनाने के लिए एक बड़ा फैसला लिया है. दरअसल SBI ने एटीएम कैश मैनेजमेंट और इससे जुड़ी सेवाओं की जिम्मेदारी CMS Info Systems Limited को सौंपी है. इसके लिए बैंक ने कंपनी को 1,000 करोड़ रुपये का कॉन्ट्रैक्ट दिया है, जिसकी समय सीमा 10 साल होगी.

5000 SBI एटीएम इस कॉन्ट्रैक्ट में शामिल

इस कॉन्ट्रैक्ट के तहत CMS Info Systems पूरे देश में SBI के करीब 5000 बैंक ओन्ड एटीएम की देखरेख करेगी. कंपनी एटीएम में नकदी की उपलब्धता, ऑपरेशन की निगरानी और अपटाइम बढ़ाने जैसे काम संभालेगी. इसका सीधा फायदा SBI के लाखों ग्राहकों को मिलेगा, जिन्हें एटीएम में कैश न होने या मशीन बंद रहने जैसी परेशानियों का कम सामना करना पड़ेगा. वहीं यह 10 साल का कॉन्ट्रैक्ट इसी महीने से लागू होगा. इसके तहत CMS मैनेज्ड सर्विसेज, कैश एफिशिएंसी सुधार और एटीएम ऑपरेशन को ज्यादा स्थिर बनाने पर काम करेगी. बैंक का फोकस है कि ग्राहकों को बिना रुकावट सेल्फ सर्विस बैंकिंग की सुविधा मिलती रहे.

बैंक का पहला बड़ा डायरेक्ट कैश आउटसोर्सिंग कॉन्ट्रैक्ट

कंपनी के अनुसार यह किसी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक की ओर दिया गया इस तरह का पहला बड़ा और डायरेक्ट कैश आउटसोर्सिंग कॉन्ट्रैक्ट है. इसमें एक साथ इतने बड़े एटीएम नेटवर्क को शामिल किया गया है, जो बैंक आउटसोर्सिंग सेक्टर में एक अहम कदम माना जा रहा है. वहीं CMS Info Systems के चीफ बिजनेस ऑफिसर अनुष राघवन ने बताया कि इस कॉन्ट्रैक्ट से कंपनी को आने वाले वर्षों में करीब 500 करोड़ रुपये से ज्यादा के रेवेन्यू ग्रोथ की उम्मीद है. उन्होंने बताया कि 2025 में देश में एटीएम नेटवर्क को कई परेशानियों का सामना करना पड़ा था और CMS ने कई बैंकों के एटीएम ऑपरेशन को स्थिर करने में बड़ी भूमिका निभाई है.

SBI और CMS का कॉन्ट्रैक्ट पहले से मजबूत

SBI और CMS के बीच पहले से ही कई बड़े प्रोजेक्ट्स पर काम हो चुका है. CMS मल्टी वेंडर सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन, विजन एआई सॉल्यूशन और एटीएम मैनेज्ड सर्विसेज के जरिए बैंकिंग सेक्टर में अपनी मजबूत मौजूदगी रखता है. वहीं माना जा रहा है कि यह नया कॉन्ट्रैक्ट इस साझेदारी को और मजबूत करता है. इस बड़े ऑर्डर की खबर के बाद CMS Info Systems के शेयर में भी तेजी देखी गई.

