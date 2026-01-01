एचडीएफसी बैंक के मालिक कौन, किस धर्म से है इनका ताल्लुक?

देश के करोड़ों खाताधारकों की पहली पसंद बन चुका एचडीएफसी बैंक सिर्फ एक वित्तीय संस्थान नहीं, बल्कि भरोसे का बड़ा नाम है, लेकिन अक्सर लोगों के मन में एक सवाल उठता है कि इस विशाल बैंक का असली मालिक कौन है और क्या इसका किसी धर्म से कोई संबंध है? सोशल मीडिया और चर्चाओं में यह सवाल बार-बार उभरता है. आइए इस बारे में जान लेते हैं.

एचडीएफसी बैंक क्या है और इसकी शुरुआत कब हुई

एचडीएफसी बैंक लिमिटेड भारत का सबसे बड़ा निजी क्षेत्र का बैंक है, जिसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है. इस बैंक की स्थापना वर्ष 1994 में हुई थी. इसका गठन हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी HDFC के तहत हुआ, जिसका उद्देश्य भारतीय बैंकिंग सेक्टर में आधुनिक, पारदर्शी और ग्राहक-केंद्रित सेवाएं उपलब्ध कराना था. समय के साथ एचडीएफसी बैंक देश के सबसे भरोसेमंद वित्तीय संस्थानों में शामिल हो गया.

संस्थापक का विजन, धर्म नहीं पहचान

HDFC संस्था की नींव 1977 में हसमुख ठाकोरदास पारेख ने रखी थी. उनका उद्देश्य भारत में आम लोगों के लिए किफायती आवास वित्त उपलब्ध कराना था. यहां यह समझना जरूरी है कि किसी संस्था की पहचान उसके विजन, कामकाज और नीतियों से होती है, न कि संस्थापक या नेतृत्व के निजी धार्मिक विश्वास से. बैंक या कॉर्पोरेट संस्थान का कोई धर्म नहीं होता और न ही उसका संचालन किसी धार्मिक आधार पर किया जाता है.

एचडीएफसी बैंक का मालिक कौन है

एचडीएफसी बैंक किसी एक व्यक्ति की निजी संपत्ति नहीं है. यह एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, जो शेयर बाजार में सूचीबद्ध है. इसका स्वामित्व हजारों निवेशकों में बंटा हुआ है, जिनमें विदेशी संस्थागत निवेशक, घरेलू संस्थागत निवेशक, सरकार और आम पब्लिक शामिल हैं. यानी बैंक का कोई एक मालिक नहीं, बल्कि यह शेयरधारकों के की कलेक्टिव ओनरशिप में चलता है.

शेयरहोल्डिंग पैटर्न क्या बताता है

जून 2025 तक उपलब्ध सार्वजनिक आंकड़ों के अनुसार एचडीएफसी बैंक में प्रमोटर होल्डिंग शून्य है. विदेशी संस्थागत निवेशकों की हिस्सेदारी करीब 48 प्रतिशत से अधिक है, जबकि घरेलू संस्थागत निवेशकों और आम पब्लिक की भी अच्छी भागीदारी है. भारत सरकार की हिस्सेदारी बेहद सीमित है. यह पैटर्न साफ बताता है कि बैंक पूरी तरह प्रोफेशनल और रेगुलेटेड कॉर्पोरेट ढांचे के तहत संचालित होता है.

बोर्ड और प्रबंधन की भूमिका

एचडीएफसी बैंक का संचालन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और टॉप मैनेजमेंट के जरिए किया जाता है. बोर्ड में चेयरमैन, स्वतंत्र निदेशक और नॉन-एक्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स शामिल होते हैं. ये सभी नियुक्तियां योग्यता, अनुभव और नियामकीय मानकों के आधार पर होती हैं, न कि किसी धार्मिक या व्यक्तिगत पहचान के आधार पर.

MD और CEO कौन हैं

एचडीएफसी बैंक के मौजूदा मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ शशिधर जगदीशन हैं, जिन्होंने वर्ष 2020 में यह जिम्मेदारी संभाली थी वे एक प्रोफेशनल बैंकर हैं और लंबे समय से बैंक के साथ जुड़े रहे हैं. उनकी शैक्षणिक और प्रोफेशनल पृष्ठभूमि बैंकिंग, फाइनेंस और कॉर्पोरेट गवर्नेंस से जुड़ी है, जिसका धर्म से कोई लेना-देना नहीं है.

यह भी पढ़ें: 85 साल की उम्र तक इनवेस्टमेंट और रिटायरमेंट पर ज्यादा कैश, NPS के नियमों में हुए ये 10 बदलाव