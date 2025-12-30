Highest Civilian Award: भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न है. यह एक ऐसा पुरस्कार है जो समाज में असाधारण योगदान देने वाले व्यक्तियों के प्रति राष्ट्र की गहरी कृतज्ञता का प्रतीक है. 1954 में शुरू किया गया भारत रत्न सिर्फ राजनीति या फिर शासन तक ही सीमित नहीं है. यह कला, साहित्य, विज्ञान, सार्वजनिक सेवा, खेल और मानव प्रयास के किसी भी क्षेत्र जैसे अलग-अलग क्षेत्र में बड़े लेवल पर उत्कृष्टता और सेवा को मान्यता देता है. भारत रत्न से सम्मानित होना भारत में किसी भी इंसान के लिए सबसे बड़े सम्मानों में से एक माना जाता है.

भारत रत्न क्या है?

भारत रत्न उन व्यक्तियों को दिया जाता है जिनके काम का देश पर गहरा और बड़ा प्रभाव पड़ा है. यह डिफॉल्ट रूप से सालाना नहीं दिया जाता. यह तभी दिया जाता है जब सरकार को लगता है किसी व्यक्ति का योगदान असाधारण राष्ट्रीय स्तर का है.

कैसे होता है चयन?

दूसरे पुरस्कारों के उलट भारत रत्न के लिए कोई भी औपचारिक नामांकन या फिर आवेदन प्रक्रिया नहीं होती. चयन प्रक्रिया काफी ज्यादा खास है. भारत के प्रधानमंत्री पुरस्कार के लिए नामों की सिफारिश करते हैं. ये सिफारिशें फिर भारत के राष्ट्रपति को भेजी जाती है जो औपचारिक रूप से सम्मान करते हैं.

क्या पुरस्कार पाने वालों की संख्या पर कोई सीमा है?

पुरस्कार की प्रतिष्ठा बनाए रखने के लिए एक सीमा तय की गई है. 1 साल में ज्यादा से ज्यादा तीन व्यक्तियों को ही भारत रत्न से सम्मानित किया जा सकता है. इसी के साथ आपको बता दें कि शुरुआत में यह पुरस्कार कला, साहित्य, विज्ञान और सार्वजनिक सेवा जैसे क्षेत्रों तक ही सीमित था. लेकिन 2011 से इसे मानव प्रयास के किसी भी क्षेत्र को शामिल करने के लिए विस्तारित किया गया है. भारतीय नागरिकता जरूरी नहीं है, विदेशी नागरिकों और प्राकृतिक नागरिकों को भी है सम्मान मिला है.

भारत रत्न के साथ कौन से विशेषाधिकार मिलते हैं?

वैसे तो इस पुरस्कार में कोई भी नकद पुरस्कार नहीं होता लेकिन जिन्हें पुरस्कार दिया जाता है उन्हें कई उच्च स्तरीय विशेषाधिकार दिए जाते हैं. उन्हें इंडियन ऑर्डर आफ प्रेसिडेंस में 7A पोजीशन पर रखा गया है. इस वजह से उन्हें कैबिनेट मंत्री और राज्यपाल के बराबर का दर्जा मिलता है. पुरस्कार पाने वालों को डिप्लोमेटिक पासपोर्ट, वीआईपी एयरपोर्ट सुविधा, एयर इंडिया पर मुफ्त एग्जीक्यूटिव क्लास हवाई यात्रा और जीवन भर फर्स्ट क्लास रेलवे यात्रा की सुविधा मिलती है.

