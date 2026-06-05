किस धर्म के लोगों को त्योहारों पर मिलती हैं सबसे ज्यादा छुट्टियां, किस नंबर पर है इस्लाम?

Religious Holidays In India: भारत में हर धर्म के लोग मिल-जुलकर रहते हैं. यहां पर हर धर्म के लोग अपनी धार्मिक मान्यताओं, पूजा-पाठ और परंपराओं का पालन स्वतंत्र रूप से कर सकते हैं, इसलिए भारत को दुनिया में एक सेकुलर देश कहा जाता है. यहां हर धर्म का व्यक्ति अपनी परंपराओं के साथ आजादी से जीवन जीता है. वहीं इन दिनों भारत में त्योहारों और छुट्टियों को लेकर काफी चर्चा हो रही है. ऐसे में सभी के मन में यह सवाल उठता है कि आखिर भारत में किस धर्म को सबसे ज्यादा छुट्टियां मिलती हैं? ऐसे में बता दें कि इस विषय पर सरकार या कोई भी आधिकारिक एजेंसी ऐसा कोई आधिकारिक डेटा जारी नहीं करती है, लेकिन नेशनल ज्योग्राफिक की एक रिपोर्ट में इस विषय की जानकारी दी गई है, जिससे यह समझना आसान हो जाता है कि किस धर्म को कितनी छुट्टियां मिलती हैं. आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में क्या बताया गया है?

क्या कहते हैं आंकड़े, इस्लाम धर्म किस स्थान पर?

हाल ही में सामने आए एक डेटा के अनुसार, धार्मिक त्योहारों और उनसे जुड़ी वार्षिक छुट्टियों के मामले में हिंदू धर्म सबसे ऊपर पाया गया है. आंकड़ों के मुताबिक हिंदू धर्म से जुड़े लोगों को साल भर में करीब 39 धार्मिक छुट्टियां मिलती हैं. इसके बाद यहूदी धर्म दूसरे स्थान पर है, जहां 33 दिनों की छुट्टियां दर्ज की गई हैं. वहीं सिख धर्म तीसरे स्थान पर है, जहां 26 दिनों की धार्मिक छुट्टियां मिलती हैं. इसके अलावा ईसाई धर्म में 12 दिन और बहाई धर्म में 11 दिनों की छुट्टियां बताई गई हैं.

अगर मुस्लिम समुदाय की बात करें तो इस सूची में इस्लाम छठे स्थान पर आता है, जहां साल भर में लगभग 7 प्रमुख धार्मिक छुट्टियां दर्ज की गई हैं, जिनमें ईद-उल-फितर, ईद-उल-अजहा और अन्य धार्मिक त्योहार शामिल हैं. हालांकि यह संख्या हर देश की सरकारी नीतियों, स्थानीय परंपराओं और मुस्लिम आबादी के आधार पर अलग-अलग हो सकती है, लेकिन वैश्विक औसत के आधार पर यह सूची में छठे स्थान पर दिखाई देता है.

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छुट्टियों की संख्या ज्यादा क्यों है?

हिंदू धर्म में अन्य धर्मों की तुलना में छुट्टियों की संख्या ज्यादा होने का एक बड़ा कारण यह है कि इस धर्म में त्योहारों की संख्या भी अधिक है. हिंदू कैलेंडर में पूरे वर्ष भर कई बड़े और छोटे त्योहार मनाए जाते हैं, जैसे दिवाली, होली, रक्षाबंधन, दशहरा, जन्माष्टमी, महाशिवरात्रि और नवरात्रि आदि. हर त्योहार अलग-अलग मान्यताओं, देवी-देवताओं और परंपराओं से जुड़ा होता है, जिसके कारण इन अवसरों पर कई जगहों पर सार्वजनिक अवकाश दिया जाता है. इसी वजह से हिंदू धर्म से जुड़े त्योहारों की संख्या अधिक होने के कारण छुट्टियों की कुल संख्या भी बाकी धर्मों की तुलना में ज्यादा दिखाई देती है.

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