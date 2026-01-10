सबसे ज्यादा पैसा कमाने वाली फ्लॉप फिल्म कौन-सी? एक क्लिक में देखें पूरी लिस्ट
Highest Grossing Flop Film: पिछले 10 सालों में कई फिल्में भारी बजट और बड़े स्टार्स के बावजूद बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रहीं. इन फ्लॉप्स ने यह साबित किया कि केवल स्टार्स और बजट ही सफलता की गारंटी नहीं हैं.
सोचिए, जब बड़े स्टार्स, शानदार सेट और भारी बजट वाली फिल्में रिलीज होती हैं, तो दर्शक बड़ी उम्मीदें रखते हैं, कहानी से लेकर गानें तक सबकुछ दर्शकों को अच्छा चाहिए. लेकिन कई बार ऐसा होता है कि फिल्में अपनी लागत तक भी कमाई नहीं कर पातीं, क्योंकि दर्शकों को पसंद नहीं आती हैं. पिछले 10 सालों में बॉलीवुड की कई बड़ी फिल्में इसी श्रेणी में आईं. कहीं मेगा बजट ने घाटे का बोझ बढ़ाया, तो कहीं दर्शकों की उम्मीदें पूरी नहीं हुईं. आइए जानें कि कौन सी फिल्म ने भारी निवेश के बावजूद बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप का तमगा हासिल किया.
बॉलीवुड की सबसे बड़ी फ्लॉप फिल्में (2015-2025)
बॉम्बे वेलवेट (2015)
बजट: 118 करोड़ रुपये
कमाई: 22.80 करोड़ रुपये
यह अनुराग कश्यप की फिल्म है, जिसमें रणबीर कपूर और अनुष्का शर्मा नजर आए थे. भारी बजट के बावजूद कमाई बेहद कम रही.
ऑल इज वेल (2015)
बजट: 34 करोड़ रुपये
कमाई: 12.53 करोड़ रुपये
अभिषेक बच्चन और असिन की यह फिल्म भी डिजास्टर रही.
शानदार (2015)
बजट: 69 करोड़ रुपये
कमाई: 39.48 करोड़ रुपये
शाहिद कपूर, आलिया भट्ट की फिल्म बॉक्स ऑफिस पर पसंद नहीं की गई थी.
मोहनजोदारो (2016)
बजट: 100 करोड़ रुपये
कमाई: 107 करोड़ रुपये (वर्ल्डवाइड)
इस फिल्म में ऋतिक रोशन के साथ पूजा हेगड़े नजर आई थीं. बड़े बजट के मुकाबले कमाई कम थी, इसलिए फिल्म फ्लॉप मानी गई.
रंगून (2017)
बजट: 50 करोड़ रुपये (अनुमानित)
कमाई: 23.5 करोड़ रुपये
इस फिल्म को भी दर्शकों ने पसंद नहीं किया, फिल्म बड़ी फ्लॉप रही.
जग्गा जासूस (2017)
बजट: 130 करोड़ रुपये
कमाई: 55 करोड़ रुपये
यह फिल्म भी भारी घाटे के कारण फ्लॉप रही.
जब हैरी मेट सेजल (2017)
बजट: 150 करोड़ रुपये
कमाई: 150 करोड़ रुपये
बमुश्किल लागत के बराबर कमाई रही, इसीलिए फिल्म फ्लॉप मानी गई.
राधे (2021)
बजट: 90 करोड़ रुपये
कमाई: 18.33 करोड़ रुपये रही
यह फिल्म सिनेमाघरों में रिलीज न होने और OTT पर रिलीज हुई थी और इसीलिए फ्लॉप भी मानी गई थी.
ठग्स ऑफ हिंदोस्तान (2018)
बजट: 335 करोड़ रुपये था.
कमाई: 150-200 करोड़ रुपये रही.
मेगा बजट और उम्मीदों के बावजूद बॉक्स ऑफिस पर फिल्म को भारी घाटा उठाना पड़ा था.
शमशेरा (2022)
बजट: 150 करोड़ रुपये
कमाई: 63.58 करोड़ रुपये
इस फिल्म में रणबीर कपूर और संजय दत्त थे और फिल्म जबरदस्त फ्लॉप साबित हुई थी.
बच्चन पांडे (2022)
बजट: 165 करोड़ रुपये
कमाई: 73.17 करोड़ रुपये
अक्षय कुमार की यह फिल्म भी फ्लॉप रही थी.
द लेडी किलर (2023)
बजट: 45 करोड़ रुपये
कमाई: 0.60 लाख रुपये (केवल 500 टिकट बिके)
सिकंदर
बजट: 200 करोड़ रुपये
कमाई: 182.7 करोड़ रुपये
यह फिल्म सलमान खान की है, जो कि फ्लॉप की कैटेगरी में रही.
गेम चेंजर, इमरजेंसी
गेम चेंजर राम चरण और शंकर की बिग बजट फिल्म थी, जो कि फ्लॉप रही. इमरजेंसी कंगना रनौत की फिल्म थी, जो कि इंदिरा गांधी की बायोपिक थी. यह भी फ्लॉप रही.
