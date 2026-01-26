हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
WPL 2026राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजआज भी 1950 में जी रहा है ये देश, न इंटरनेट न टीवी… वजह जानकर चौंक जाएंगे आप

आज भी 1950 में जी रहा है ये देश, न इंटरनेट न टीवी… वजह जानकर चौंक जाएंगे आप

इन कैफे तक पहुंचने के लिए आपको कई किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है. यहां घर-घर में वाई-फाई की सुविधा नहीं है. यह सब जानकर आप सोच सकते हैं कि लोग पुराने जमाने की तरह जीवन जीते हैं

By : मानसी उपाध्याय | Updated at : 26 Jan 2026 09:13 AM (IST)
Preferred Sources

अफ्रीका के हॉर्न क्षेत्र में स्थित इरिट्रिया एक ऐसा देश है, जो बाहरी दुनिया से काफी अलग-थलग पड़ा हुआ लगता है. अगर आप सोच रहे हैं कि यह कोई पुरानी तस्वीर है या इतिहास की किताबों में कोई शहर है, तो आपको जानकर हैरानी होगी कि यह आज भी हमारे समय में मौजूद है. यहां के लोग डिजिटल दुनिया से लगभग कट चुके हैं. इंटरनेट का यूज बेहद सीमित है, मोबाइल डेटा नाम की कोई चीज लगभग नहीं है, और अगर आप कोई मैसेज भेजते हैं, तो उसे भेजने में मिनटों नहीं, बल्कि 20–25 मिनट लग जाते हैं. 

इरिट्रिया की राजधानी अस्मारा में छोटे-छोटे कैफे हैं जहां जाकर इंटरनेट यूज किया जा सकता है. इन कैफे तक पहुंचने के लिए आपको कई किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है. यहां घर-घर में वाई-फाई की सुविधा नहीं है. यह सब जानकर आप सोच सकते हैं कि लोग पुराने जमाने की तरह जीवन जीते हैं. हालांकि, इसके बावजूद इरिट्रिया की लाइफस्टाइल में एक अलग ही सुंदरता और सामुदायिक जुड़ाव देखने को मिलता है. बच्चे मोबाइल या टीवी में नहीं उलझे हैं, बल्कि खेल-कूद और पारंपरिक गतिविधियों में लगे रहते हैं. लोग एक-दूसरे से जुड़े हुए हैं, अपने पड़ोसियों और समुदाय के साथ घनिष्ठ संबंध बनाए रखते हैं. यहां की छोटी-बड़ी गलियां, बाजार और सार्वजनिक स्थल जीवंत और जिंदा महसूस कराते हैं. 
 
इरिट्रिया का इतिहास

इरिट्रिया का इतिहास बहुत पुराना और दिलचस्प है. प्राचीन समय में यह क्षेत्र व्यापार का एक जरूरी केंद्र था, खासकर लाल सागर के किनारे बसे बंदरगाहों के कारण, सन् 100 ईस्वी तक अक्सुम नामक राज्य इस क्षेत्र में एक प्रमुख शक्ति बन चुका था. यहां के लोग अन्य सभ्यताओं के साथ व्यापार करते थे और यह क्षेत्र सांस्कृतिक और आर्थिक दृष्टि से समृद्ध था. 

12वीं शताब्दी के आसपास इथियोपियाई और अन्य क्षेत्रीय शक्तियों का शासन रहा, लेकिन पठारी इलाकों में स्थानीय शासक और सामंतों का प्रभुत्व था. इरिट्रिया हमेशा बड़े बाहरी शक्तियों और सामरिक महत्व वाले देशों के लिए आकर्षण का केंद्र रहा. 

औपनिवेशिक काल और संघर्ष

19वीं और 20वीं सदी में इरिट्रिया का नियंत्रण कई शक्तियों के हाथों में रहा. पहले ओटोमन साम्राज्य और मिस्रियों ने यहां शासन किया. बाद में, इटली ने इसे उपनिवेश बना लिया. इटालियंस ने शहरों और बंदरगाहों को आधुनिक रूप दिया, रेलवे और सड़कें बनाई, और शहरों में औद्योगिक विकास किया.

लेकिन स्थानीय लोगों के लिए जीवन हमेशा कठिन रहा. इटालियंस ने ज्यादातर समृद्ध भूमि अपने लिए रख ली, शिक्षा की सुविधा सीमित रही और स्थानीय लोगों को केवल मजदूरी और सैनिक सेवा के लिए उपयोग किया गया.

इथियोपिया के साथ संघ और स्वतंत्रता संग्राम

1950 में, संयुक्त राष्ट्र ने इरिट्रिया को इथियोपिया के साथ एक संघ में जोड़ने का निर्णय लिया. इसका उद्देश्य था कि इरिट्रिया को कुछ स्वायत्तता दी जाए. परंतु यह योजना विफल रही. इथियोपियाई सरकार ने इरिट्रिया के संविधान का पालन नहीं किया और स्थानीय लोगों की भाषाई और सांस्कृतिक स्वतंत्रता पर अंकुश लगाया.

इसके परिणामस्वरूप, 1960 में मुसलमानों और स्थानीय नेताओं ने स्वतंत्रता के लिए सशस्त्र संघर्ष शुरू किया. इरिट्रिया मुक्ति मोर्चा (ELF) और बाद में EPLF के माध्यम से लंबा संघर्ष चला, जो लगभग तीन दशकों तक जारी रहा. इस संघर्ष के दौरान, लोगों में एकता और राष्ट्रीय चेतना पैदा हुई. 1991 में ईपीएलएफ ने इथियोपियाई सेना को पराजित किया और 1993 में इरिट्रिया स्वतंत्र देश बन गया. इसके बाद से इरिट्रिया में राजनीतिक स्थिरता आई, लेकिन व्यक्तिगत स्वतंत्रता और मानवाधिकारों पर प्रतिबंध जारी रहे.

आज का इरिट्रिया

आज भी इरिट्रिया में इंटरनेट और आधुनिक तकनीक की पहुंच सीमित है. लोग पुराने तरीके से जीवन जीते हैं. सरकारी नियंत्रण बहुत कड़ा है, और स्वतंत्रता की सीमाएं काफी कम हैं. युवा लोगों के लिए देश छोड़ना और विदेश में जीवन तलाशना एक आम बात है. लेकिन इसी कड़ी जीवन शैली में भी, इरिट्रिया के लोग समुदाय और परिवार के साथ जुड़े हुए हैं. बच्चे मोबाइल और टीवी की बजाय खेल-कूद और सामाजिक गतिविधियों में व्यस्त हैं. सड़कें, बाज़ार और छोटे कैफ़े स्थानीय जीवन की सच्ची झलक दिखाते हैं. इरिट्रिया एक ऐसा देश है जहां तकनीक और आधुनिकता की कमी है, लेकिन जीवन का पारंपरिक रंग और सामुदायिक जुड़ाव अब भी जीवित है. यह देश सच में 1950 के दशक जैसा लगता है, और यह अनुभव करने पर ही आप इसकी अनूठी स्थिति और जीवन शैली को समझ सकते हैं.

यह भी पढ़ें: Working On Sunday Illegal: इस देश में रविवार के दिन काम करना है गैर कानूनी, पकड़े जाने पर मिलती है सजा

Published at : 26 Jan 2026 09:12 AM (IST)
Tags :
Eritrea Asmara Internet Limited Traditional Life
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
टेकऑफ के साथ ही हाहाकार! उड़ान भरते ही Bombardier Challenger 600 क्रैश, सवार थे 8 लोग
टेकऑफ के साथ ही हाहाकार! उड़ान भरते ही Bombardier Challenger 600 क्रैश, सवार थे 8 लोग
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'अब और देरी न हो... 'Republic Day पर बसपा सुप्रीमो मायावती ने केंद्र सरकार से कर दी बड़ी मांग
'अब और देरी न हो... 'Republic Day पर बसपा सुप्रीमो मायावती ने केंद्र सरकार से कर दी बड़ी मांग
इंडिया
Republic Day 2026: भारतीय संविधान की असली कॉपी 'गैस चैंबर'में रखी, अगर बाहर निकाला जाए तो क्या होगा?
भारतीय संविधान की असली कॉपी 'गैस चैंबर'में रखी, अगर बाहर निकाला जाए तो क्या होगा?
बॉलीवुड
Border 2 Records: ‘बॉर्डर 2’ ने तीसरे दिन किया बड़ा कमाल, ब्लॉकबस्टर फिल्मों को पछाड़ बना डाले ये 5 तगड़े रिकॉर्ड
‘बॉर्डर 2’ ने तीसरे दिन किया बड़ा कमाल, ब्लॉकबस्टर फिल्मों को पछाड़ बना डाले 5 तगड़े रिकॉर्ड
Advertisement

वीडियोज

77वां गणतंत्र दिवस आज, कर्तव्य पथ पर दुनिया देखेगी भारत की ताकत
गणतंत्र दिवस पर अभेद किले में तब्दील दिल्ली, चप्पे-चप्पे पर पुलिस बल तैनात
गणतंत्र दिवस पर घुसपैठ की कोशिश नाकाम, पाकिस्तानी घुसपैठिया ढेर
Crime News : मौत की दरिया...जिंदगी की जंग | Sansani
Shankaracharya Controversy: धरने के 8 दिन...सम्मान के लिए शंकराचार्य की 'जिद'! | Avimukteshwaranand
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
टेकऑफ के साथ ही हाहाकार! उड़ान भरते ही Bombardier Challenger 600 क्रैश, सवार थे 8 लोग
टेकऑफ के साथ ही हाहाकार! उड़ान भरते ही Bombardier Challenger 600 क्रैश, सवार थे 8 लोग
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'अब और देरी न हो... 'Republic Day पर बसपा सुप्रीमो मायावती ने केंद्र सरकार से कर दी बड़ी मांग
'अब और देरी न हो... 'Republic Day पर बसपा सुप्रीमो मायावती ने केंद्र सरकार से कर दी बड़ी मांग
इंडिया
Republic Day 2026: भारतीय संविधान की असली कॉपी 'गैस चैंबर'में रखी, अगर बाहर निकाला जाए तो क्या होगा?
भारतीय संविधान की असली कॉपी 'गैस चैंबर'में रखी, अगर बाहर निकाला जाए तो क्या होगा?
बॉलीवुड
Border 2 Records: ‘बॉर्डर 2’ ने तीसरे दिन किया बड़ा कमाल, ब्लॉकबस्टर फिल्मों को पछाड़ बना डाले ये 5 तगड़े रिकॉर्ड
‘बॉर्डर 2’ ने तीसरे दिन किया बड़ा कमाल, ब्लॉकबस्टर फिल्मों को पछाड़ बना डाले 5 तगड़े रिकॉर्ड
क्रिकेट
विराट कोहली को कप्तानी में सूर्यकुमार यादव ने पछाड़ा, महज 41 मैचों में टीम इंडिया के लिए दर्ज की इतनी जीत
विराट कोहली को कप्तानी में सूर्यकुमार यादव ने पछाड़ा, महज 41 मैचों में टीम इंडिया के लिए दर्ज की इतनी जीत
जनरल नॉलेज
Lab Diamonds: क्या लैब में हीरा बना सकते हैं, नेचुरल प्रॉसेस की तुलना में इसमें कितना खर्च आता है?
क्या लैब में हीरा बना सकते हैं, नेचुरल प्रॉसेस की तुलना में इसमें कितना खर्च आता है?
ट्रेंडिंग
"पी ले-पी ले मुझको मैं शराब बन जाऊंगी" हसीना के ठुमकों ने हिलाया इंटरनेट, वीडियो देख खो बैठेंगे होश
जनरल नॉलेज
अमेरिका-चीन में हो जाए सीधी जंग तो कौन पड़ेगा भारी, नंबर-1 देश को कितनी देर टक्कर दे पाएगा ड्रैगन?
अमेरिका-चीन में हो जाए सीधी जंग तो कौन पड़ेगा भारी, नंबर-1 देश को कितनी देर टक्कर दे पाएगा ड्रैगन?
ENT LIVE
Border 2 Box Office Collection: Dhurandhar का टूटा Record, लेकिन Gadar 2 को नहीं हिला पाई फिल्म
Border 2 Box Office Collection: Dhurandhar का टूटा Record, लेकिन Gadar 2 को नहीं हिला पाई फिल्म
ENT LIVE
Border 2 Review: Sunny Deol का रौब, Varun का जोश और Diljit का जादू
Border 2 Review: Sunny Deol का रौब, Varun का जोश और Diljit का जादू
ENT LIVE
Akshay Kumar की TV पर धमाकेदार वापसी: ‘The Wheel of Fortune’ में आएगा धमाल!
Akshay Kumar की TV पर धमाकेदार वापसी: ‘The Wheel of Fortune’ में आएगा धमाल!
ENT LIVE
Mayasabha Trailer Review: Jaaved Jaaferi का ये अंदाज कभी देखा नहीं होगा, वापस आए Tumbbad के Director
Mayasabha Trailer Review: Jaaved Jaaferi का ये अंदाज कभी देखा नहीं होगा, वापस आए Tumbbad के Director
ENT LIVE
आमिर खान: 'महाभारत' मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट
आमिर खान: 'महाभारत' मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट
Embed widget