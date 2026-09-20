क्या है चीन से सटी अफगानिस्तान की पतली गली में, क्यों बनाई गई थी?
Wakhan Corridor: अफगानिस्तान और चीन के बीच एक सीमा है. यह सीमा वाखान कॉरिडोर के नाम से पहचानी जाती है. आइए जानते हैं कि इसे क्यों बनाया गया था और क्या है इसका इतिहास.
- यह दुर्गम इलाका है, चीन घुसपैठ रोकने को सुरक्षा कड़ी रखता है।
Wakhan Corridor: जमीन की काफी संकरी पट्टी अफगानिस्तान को चीन से जोड़ती है जो दुनिया के सबसे मुश्किल पहाड़ी इलाकों में से एक है. वाखान कॉरिडोर के नाम से जाना जाने वाला यह इलाका अफगानिस्तान के बदख्शां प्रांत में है और पूर्व की तरफ चीन के शिंजियांग प्रांत तक फैला हुआ है. हालांकि है अब दुनिया के सबसे अलग अलग इलाकों में से एक है लेकिन इस कॉरिडोर का एक काफी बड़ा इतिहास है जो 19वीं सदी के दो बड़े साम्राज्यों के बीच की प्रतिद्वंद्विता से जुड़ा है.
कहां है यह कॉरिडोर?
यह कॉरिडोर लगभग 350 किलोमीटर लंबा है और इसकी चौड़ाई 16 से 64 किलोमीटर के बीच है. यह पूर्व की तरफ फैला हुआ है और अफगानिस्तान और चीन के बीच लगभग 92 किलोमीटर की छोटी सी सीमा बनाता है. यह कॉरिडोर कई देशों से घिरा हुआ है. इसके उत्तर में ताजिकिस्तान है और दक्षिण में पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर है. पूर्व में चीन का शिंजियांग प्रांत है. इस इलाके में काफी ऊंचे पहाड़ और ऊबड़-खाबड़ जमीन है. इससे यहां आना-जाना और पहुंचना काफी ज्यादा मुश्किल है.
यह कॉरिडोर क्यों बनाया गया था?
इस कॉरिडोर का अजीब आकार मुख्य रूप से द ग्रेट गेम के नाम से जानी जाने वाली भू राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता का नतीजा है. 19वीं सदी के दौरान ब्रिटिश और रूसी साम्राज्य मध्य एशिया में अपना प्रभाव और राजनीतिक कंट्रोल बढ़ाने के लिए होड़ कर रहे थे. रूस दक्षिण की तरफ फैल रहा था, जबकि ब्रिटिश साम्राज्य का भारत पर कंट्रोल था, जिसमें उस समय वे इलाके भी शामिल थे जो अब पाकिस्तान का हिस्सा हैं.
दोनों ताकतों को इस बात की चिंता थी कि कहीं उनके प्रभाव वाले इलाके आपस में सीधे ना जुड़ जाएं. दोनों साम्राज्यों के बीच सीधी सीमा होने से सैन्य टकराव के संभावना बढ़ सकती थी.
1893 के समझौते की भूमिका
अफगानिस्तान के आसपास के इलाकों की व्यवस्था कई कूटनीतिक बातचीत के जरिए तय हुई. 1893 के डूरंड लाइन समझौते के बाद 1895 में पामीर बाउंड्री कमीशन ने काम किया. इन व्यवस्थाओं ने इलाके में सीमाओं को तय करने में मदद की और अफगानिस्तान के पास चीन की तरफ वाखान का संकरा हिस्सा रह गया.
इस कॉरिडोर ने रूस के कंट्रोल वाले मध्य एशिया और ब्रिटिश भारत के बीच भौगोलिक दूरी बनाए रखी. दूसरे शब्दों में जमीन की यह अजीब दिखने वाली पट्टी किसी प्राकृतिक भौगोलिक जरूरत की वजह से नहीं बनाई गई थी. इसके आकार पर 'द ग्रेट गेम' में शामिल साम्राज्यों की रणनीतिक सोच का काफी ज्यादा असर था.
इतिहास में इस इलाके का इस्तेमाल किस लिए किया जाता था?
वाखान इलाके का इतिहास इसके आसपास की आधुनिक सीमा से काफी ज्यादा पुराना है. ऐतिहासिक रूप से यह इलाका सिल्क रोड से जुड़े रास्तों का हिस्सा था. इनसे व्यापारी, यात्री और खोजकर्ता एशिया के अलग-अलग हिस्सों के बीच आते-जाते थे. पहाड़ों की वजह से रास्ता काफी ज्यादा मुश्किल और चुनौतीपूर्ण था.
आज कैसा है यह कॉरिडोर?
आज भी यह कॉरिडोर अफगानिस्तान के दूर के इलाकों में से एक है. ऊंचे पहाड़, मुश्किल हालात और सीमित बुनियादी सुविधाओं की वजह से यह इलाका काफी हद तक अलग-थलग रहा है. व्यस्त सड़कों और व्यापारिक रास्तों वाली बड़ी अंतरराष्ट्रीय सीमाओं के उलट, अफगानिस्तान का यह हिस्सा पारंपरिक व्यापारिक रास्ते के तौर पर काम नहीं करता है. इसके अलग-थलग होने की वजह से यहां प्रशांत माहौल तो बना रहा है लेकिन यहां पहुंचना भी काफी मुश्किल हो गया है.
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चीन की सीमा इतनी संवेदनशील क्यों?
इस कॉरिडोर का भू राजनीतिक महत्व काफी ज्यादा है क्योंकि यह अफगानिस्तान को चीन के शिंजियांग इलाके से एक संकरा रास्ता देता है. चीन ने इस पहाड़ी सीमा पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखी है. इलाके में अस्थिरता से जुड़ी चरमपंथी गतिविधियों और घुसपैठ की चिंताओं की वजह से चीन ने सीमा को लेकर सतर्क रवैया अपनाया है. चीनी सीमा की तरफ सुरक्षा ढांचा और सेना की मौजूदगी शिंजियांग और उसके आसपास की सीमाओं की संवेदनशीलता को दिखाती है.
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