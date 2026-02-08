क्या होती है औकात? 99 प्रतिशत लोग नहीं जानते असली मतलब, दिमाग घुमा देगा जवाब

आम बोलचाल, बहस या झगड़ों के दौरान अपने अक्सर अपनी औकात में रहो जैसे शब्द सुने होंगे. आज के समय में यह शब्द ज्यादातर अपमान या किसी को नीचा दिखाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि असल में औकात का मतलब क्या होता है और यह शब्द कहां से आया है. हैरानी की बात यह है कि जिस शब्द को आज लोग ताना समझते हैं उसका मूल अर्थ काफी गहरा और पॉजिटिव है. ऐसे में चलिए आज हम आपको बताते हैं की औकात क्या होती है, 99 प्रतिशत लोग इसका असली मतलब नहीं जानते होंगे.

औकात शब्द की उत्पत्ति कहां से हुई?

औकात शब्द अरबी भाषा से आया है. अरबी में औकात शब्द वक्त यानी समय का बहुवचन है. शुरू में इसका अर्थ सिर्फ समय या समय की अवस्थाएं था, लेकिन समय और इसका दायरा बढ़ने के साथ शब्द मायने बदलते गए और इसका इस्तेमाल हालत, स्थिति और क्षमता के संदर्भ में भी होने लगा.

औकात का वास्तविक अर्थ क्या है?

भाषाओं और सामाजिक अर्थों में देखे तो औकात का मतलब केवल किसी की हैसियत बताना नहीं है. दरअसल रेख्ता डिक्शनरी के अनुसार इसके हिंदी में कई अर्थ होते हैं, जैसे वर्तमान समय या परिस्थितियों, किसी व्यक्ति की क्षमता, शक्ति या सामर्थ्य, साधन और संसाधन, प्रतिष्ठा, इज्जत और मान मर्यादा, जीवन और जीवनयापन की स्थिति यानी औकात किसी इंसान की पूरी स्थिति और उसकी सीमाओं को दर्शाती है. वहीं समय के साथ औकात शब्द का अर्थ सामाजिक टकराव से जुड़ गया. आज जब कहा जाता है कि तेरी क्या औकात है तो इसका मतलब केवल हैसियत पूछना नहीं, बल्कि यह एक तरह की चेतावनी या धमकी बन जाता है. यह वाक्य किसी को उसकी सीमा याद दिलाने और उसके खिलाफ सत्ता या ताकत दिखाने के लिए बोला जाता है.

समाज और राजनीति में औकात

आज के दौर में औकात शब्द का इस्तेमाल अक्सर राजनीति और जातिगत टकराव में भी देखने को मिलता है. जब कोई व्यक्ति या समूह अपनी पारंपरिक अधीनता को चुनौती देता है, तो उसके जवाब में औकात शब्द का प्रयोग किया जाता है. इस तरह यह शब्द न सिर्फ नहीं सोच और बदलाव को दिखाता है बल्कि उस बदलाव के खिलाफ होने वाली मानसिक हिंसा को भी उजागर करता है. वहीं आजकल औकात शब्द इंस्टाग्राम रील्स, फेसबुक स्टेटस और शायरी में खूब इस्तेमाल हो रहा है. अपनी ताकत दिखाने के लिए, किसी को ताना मारने या नीचा दिखाने के लिए मोटिवेशनल संदर्भ में जैसे अपनी औकात बढ़ाओ और रिश्तो में तंज कसने के लिए इस शब्द का प्रयोग किया जाता है. वहीं यह शब्द अब सिर्फ भाषा का हिस्सा ही नहीं, बल्कि सोच और रवैया का प्रतीक भी बन गया है.

