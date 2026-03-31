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हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजNavy Ranking: इस देश के पास है दुनिया की सबसे खतरनाक नौसेना, जानें ईरान और इजरायल किस पायदान पर

Navy Ranking: इस देश के पास है दुनिया की सबसे खतरनाक नौसेना, जानें ईरान और इजरायल किस पायदान पर

Navy Ranking: मिडिल ईस्ट में चल रहे तनाव के बीच लोगों का ध्यान देशों की नौसेना की ताकत पर जा रहा है. आइए जानते हैं किस देश के पास दुनिया की सबसे खतरनाक नौसेना है.

By : स्पर्श गोयल | Updated at : 31 Mar 2026 06:06 PM (IST)
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Navy Ranking: मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव ने एक बार फिर से सैन्य शक्ति को चर्चा का विषय बना दिया है. हाल ही में ईरान ने इजरायल की राजधानी पर हमला किया. इसी के साथ इजरायल ने भी तेहरान पर हमला किया. इन सबके बीच एक बड़ा सवाल उठ रहा है कि आखिर किस देश के पास दुनिया की सबसे खतरनाक नौसेना है? आइए जानते हैं क्या है इस सवाल का जवाब.

किस देश का समुद्र पर राज 

ग्लोबल फायरपावर के मुताबिक संयुक्त राज्य अमेरिका दुनिया की सबसे शक्तिशाली नौसेना का खिताब बनाए हुए है.  भले ही जहाजों की कुल संख्या के मामले में चीन के पास सबसे बड़ा बेड़ा हो लेकिन अपनी एडवांस टेक्नोलॉजी और वैश्विक पहुंच की वजह से अमेरिकी नौसेना बेजोड़ बनी हुई है. उसके पास 11 परमाणु-संचालित विमान वाहक जहाजों का बेड़ा है. ये जहाज चलते-फिरते सैन्य अड्डों की तरह काम करते हैं. 

वैश्विक रैंकिंग और उभरती नौसेना शक्ति 

चीन वैश्विक स्तर पर दूसरे स्थान पर है और तेजी से डिस्ट्रॉयर और विमान वाहक जहाज बनाकर अपनी नौसेना शक्ति को बढ़ा रहा है. रूस तीसरे स्थान पर है और उसकी ताकत उसकी स्टेल्थ पनडुब्बियों में है. इंडोनेशिया और दक्षिण कोरिया जैसे देश भी चौथे और पांचवें स्थान पर पहुंच गए हैं.

क्या है भारत की स्थिति? 

भारत वर्तमान में वैश्विक नौसेना शक्ति के मामले में सातवें स्थान पर है. भारत अपनी समुद्री क्षमताओं को लगातार मजबूत कर रहा है. INS विक्रमादित्य और INS विक्रांत जैसे सक्रीय विमान वाहक जहाजों के साथ भारत हिंद महासागर में अपनी उपस्थिति को मजबूत कर रहा है. 

ईरान की रणनीति 

नौसेना शक्ति के मामले में ईरान वैश्विक स्तर पर 19वें स्थान पर आता है.  उसके बेड़े में पनडुब्बियां और बड़ी संख्या में तेज हमलावर नावें शामिल हैं. ये नावें झुंड रणनीति के लिए डिजाइन की गई हैं.  ये नावें फारस की खाड़ी जैसे संकरे जलमार्गों में प्रभावी साबित होती हैं.

इजरायल की नौसेना 

इजरायल की नौसेना 31वें स्थान पर आती है. लेकिन तकनीकी रूप से यह काफी एडवांस्ड नौसेना है. इसकी ताकत बेड़े के आकार में नहीं बल्कि सटीकता और रणनीतिक प्रतिरोध में है. इसके पास डॉल्फिन श्रेणी का पनडुब्बी बेड़ा है. इसके बारे में ऐसा माना जाता है कि उनमें उन्नत मारक क्षमताएं हैं. इजरायल तकनीकी बढ़त को बनाए रखना ज्यादा पसंद करता है ताकि सीमित संख्या होने पर भी उसका प्रभाव बना रहे.

यह भी पढ़ें: कोई भी युद्ध होने पर क्यों बढ़ जाती है कंडोम की डिमांड, किस चीज में होते हैं इस्तेमाल?

About the author स्पर्श गोयल

स्पर्श गोयल को कंटेंट राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग में चार साल का अनुभव है.  इन्होंने अपने करियर की शुरुआत नमस्कार भारत से की थी, जहां पर लिखने की बारीकियां सीखते हुए पत्रकारिता और लेखन की दुनिया में कदम रखा. इसके बाद ये डीएनपी न्यूज नेटवर्क, गाजियाबाद से जुड़े और यहां करीब दो साल तक काम किया.  इस दौरान इन्होंने न्यूज राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग दोनों में अपनी पकड़ मजबूत की.

अब स्पर्श एबीपी के साथ अपनी लेखनी को निखार रहे हैं. इनकी खास रुचि जनरल नॉलेज (GK) बीट में है, जहां ये रोज़ नए विषयों पर रिसर्च करके अपने पाठकों को सरल, रोचक और तथ्यपूर्ण ढंग से जानकारी देते हैं.  

लेखन के अलावा स्पर्श को किताबें पढ़ना और सिनेमा देखना बेहद पसंद है.  स्क्रीनराइटिंग के अनुभव की वजह से ये कहानियों को दिलचस्प अंदाज़ में पेश करने में भी माहिर हैं.  खाली समय में वे नए विषयों पर रिसर्च करना और सोशल मीडिया पर अपडेट रहना पसंद करते हैं.
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Published at : 31 Mar 2026 06:06 PM (IST)
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