इस देश के पास है दुनिया की सबसे खतरनाक नौसेना, जानें ईरान और इजरायल किस पायदान पर

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Navy Ranking: मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव ने एक बार फिर से सैन्य शक्ति को चर्चा का विषय बना दिया है. हाल ही में ईरान ने इजरायल की राजधानी पर हमला किया. इसी के साथ इजरायल ने भी तेहरान पर हमला किया. इन सबके बीच एक बड़ा सवाल उठ रहा है कि आखिर किस देश के पास दुनिया की सबसे खतरनाक नौसेना है? आइए जानते हैं क्या है इस सवाल का जवाब.

किस देश का समुद्र पर राज

ग्लोबल फायरपावर के मुताबिक संयुक्त राज्य अमेरिका दुनिया की सबसे शक्तिशाली नौसेना का खिताब बनाए हुए है. भले ही जहाजों की कुल संख्या के मामले में चीन के पास सबसे बड़ा बेड़ा हो लेकिन अपनी एडवांस टेक्नोलॉजी और वैश्विक पहुंच की वजह से अमेरिकी नौसेना बेजोड़ बनी हुई है. उसके पास 11 परमाणु-संचालित विमान वाहक जहाजों का बेड़ा है. ये जहाज चलते-फिरते सैन्य अड्डों की तरह काम करते हैं.

वैश्विक रैंकिंग और उभरती नौसेना शक्ति

चीन वैश्विक स्तर पर दूसरे स्थान पर है और तेजी से डिस्ट्रॉयर और विमान वाहक जहाज बनाकर अपनी नौसेना शक्ति को बढ़ा रहा है. रूस तीसरे स्थान पर है और उसकी ताकत उसकी स्टेल्थ पनडुब्बियों में है. इंडोनेशिया और दक्षिण कोरिया जैसे देश भी चौथे और पांचवें स्थान पर पहुंच गए हैं.

क्या है भारत की स्थिति?

भारत वर्तमान में वैश्विक नौसेना शक्ति के मामले में सातवें स्थान पर है. भारत अपनी समुद्री क्षमताओं को लगातार मजबूत कर रहा है. INS विक्रमादित्य और INS विक्रांत जैसे सक्रीय विमान वाहक जहाजों के साथ भारत हिंद महासागर में अपनी उपस्थिति को मजबूत कर रहा है.

ईरान की रणनीति

नौसेना शक्ति के मामले में ईरान वैश्विक स्तर पर 19वें स्थान पर आता है. उसके बेड़े में पनडुब्बियां और बड़ी संख्या में तेज हमलावर नावें शामिल हैं. ये नावें झुंड रणनीति के लिए डिजाइन की गई हैं. ये नावें फारस की खाड़ी जैसे संकरे जलमार्गों में प्रभावी साबित होती हैं.

इजरायल की नौसेना

इजरायल की नौसेना 31वें स्थान पर आती है. लेकिन तकनीकी रूप से यह काफी एडवांस्ड नौसेना है. इसकी ताकत बेड़े के आकार में नहीं बल्कि सटीकता और रणनीतिक प्रतिरोध में है. इसके पास डॉल्फिन श्रेणी का पनडुब्बी बेड़ा है. इसके बारे में ऐसा माना जाता है कि उनमें उन्नत मारक क्षमताएं हैं. इजरायल तकनीकी बढ़त को बनाए रखना ज्यादा पसंद करता है ताकि सीमित संख्या होने पर भी उसका प्रभाव बना रहे.

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