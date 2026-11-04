ABP SuperfastExplainerDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजIndia First Undersea Rail Tunnel: समंदर में कैसे बनती है टनल, कैसे झेलती है पानी का प्रेशर?

India First Undersea Rail Tunnel: समंदर में कैसे बनती है टनल, कैसे झेलती है पानी का प्रेशर?

India First Undersea Rail Tunnel: महाराष्ट्र में बन रही देश की पहली समुद्री रेल सुरंग, जानें पानी के भीषण दबाव को झेलने वाली इस अद्भुत तकनीक के राज और कैसे समंदर के नीचे मशीनों से खोदी जाती है टनल

Written By : निधि पाल |  Updated at : 04 Nov 2026 04:34 PM (IST)
Preferred Sources

India First Undersea Rail Tunnel: भारत की पहली बुलेट ट्रेन परियोजना मुंबई-अहमदाबाद हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर के तहत महाराष्ट्र में इंजीनियरिंग का एक ऐसा अजूबा तैयार किया जा रहा है, जिसे देखकर दुनिया भर के विशेषज्ञ हैरान हैं. नवी मुंबई के सावली से विक्रोली के बीच देश की पहली समुद्री रेल सुरंग बनाने का काम चल रहा है. करीब 21 किलोमीटर लंबे इस पूरे अंडरग्राउंड रेल सेक्शन में से 7 किलोमीटर का हिस्सा पूरी तरह से समुद्र के नीचे बनाया जा रहा है. यह भारत के किसी भी रेल कॉरिडोर के लिए अपनी तरह का पहला और इकलौता प्रयोग है, जहां समुद्र के नीचे 114 मीटर की गहराई में बुलेट ट्रेनें 180 से 280 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ेंगी.

विशालकाय मशीनों से पाताल में खुदाई

आम तौर पर लोगों के मन में यह सवाल उठता है कि आखिर इतने गहरे समंदर के नीचे बिना पानी भरे रास्ता कैसे बनाया जाता है. नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड NHSRCL इस काम के लिए दुनिया की सबसे आधुनिक तकनीक और ट्विन टनल बोरिंग मशीन का इस्तेमाल कर रही है. करीब 3,000 टन वजन वाली इन भीमकाय मशीनों का आगे का हिस्सा बेहद मजबूत चट्टानों और मिट्टी को काटते हुए आगे बढ़ता है.

रिलेटेड स्टोरी >>

जनरल नॉलेज
Nepal Helicopter Crash: दो हेलिकॉप्टर्स के बीच कितनी दूरी होनी जरूरी, कैसे रखा जाता है फासला?
दो हेलिकॉप्टर्स के बीच कितनी दूरी होनी जरूरी, कैसे रखा जाता है फासला?
जनरल नॉलेज
Lights in Taj Mahal: ताजमहल में क्यों नहीं लगी है एक भी लाइट, क्या है इसके पीछे की वजह
ताजमहल में क्यों नहीं लगी है एक भी लाइट, क्या है इसके पीछे की वजह
जनरल नॉलेज
Poverty Measurement: भारत में कैसे मापी जाती है गरीबी, क्या है गरीबी रेखा तय करने का पूरा गणित?
भारत में कैसे मापी जाती है गरीबी, क्या है गरीबी रेखा तय करने का पूरा गणित?
जनरल नॉलेज
Moon Collision With Earth: धरती पर आन पड़े चांद तो कितने हिस्से में होगी तबाही, क्या होगा अंजाम?
धरती पर आन पड़े चांद तो कितने हिस्से में होगी तबाही, क्या होगा अंजाम?

इस प्रोजेक्ट में इस्तेमाल हो रही टीबीएम का व्यास 13.6 मीटर है, जो भारत के रेल इतिहास में अब तक की सबसे बड़ी मशीन है. मशीन जैसे-जैसे आगे बढ़ती है, इसके पीछे लगे कंप्यूटर नियंत्रित हाइड्रोलिक सिस्टम से सीमेंट और कंक्रीट के भारी-भरकम रिंग सेगमेंट्स को पक्के तौर पर फिट कर दिया जाता है.

पानी का भयानक दबाव झेलने का फॉर्मूला

समुद्र के नीचे सुरंग बनाने में सबसे बड़ी चुनौती सिर के ऊपर मौजूद लाखों लीटर पानी का लगातार बढ़ता हुआ दबाव और गीली मिट्टी का धंसना होता है. इस भीषण हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर को नियंत्रित करने के लिए स्लरी बेस्ड मिक्स शील्ड टीबीएम तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है.

यह मशीन खुदाई के समय मिट्टी और पानी के मिश्रण का एक गाढ़ा घोल तैयार करती है, जो टनल के आगे वाले हिस्से पर विपरीत दबाव बनाकर पटरियों और चट्टानों को धंसने से रोकता है. इस मिक्स शील्ड तकनीक की वजह से जमीन और पानी का प्रेशर एकदम संतुलित रहता है और मशीन बिना किसी रुकावट के पूरी सुरक्षा के साथ आगे बढ़ती जाती है.

यह भी पढ़ें: Lights in Taj Mahal: ताजमहल में क्यों नहीं लगी है एक भी लाइट, क्या है इसके पीछे की वजह

लीकेज और कंपन को रोकने के कड़े सुरक्षा इंतजाम

सुरंग तैयार होने के बाद उसमें पानी की एक बूंद भी न रिसने पाए, इसके लिए रिंग सेगमेंट्स को जोड़ने वाले हर जोड़ पर विशेष वाटरप्रूफ रबर सील और केमिकल ग्राउटिंग की जाती है. समुद्र का खारा पानी कंक्रीट को नुकसान न पहुंचाए, इसके लिए हाई-परफॉर्मेंस जंग-रोधी कंक्रीट का इस्तेमाल किया गया है.

इसके अलावा, विक्रोली से बीकेसी के बीच ऊपर बनी घनी आबादी, ऊंची इमारतों और फ्लाईओवरों को किसी भी तरह के नुकसान या कंपन से बचाने के लिए टीबीएम की गति को मात्र 4 RPM पर बेहद धीमा सेट किया गया है. जमीन पर चौबीसों घंटे रीयल-टाइम सेटलमेंट सेंसरों से हर छोटी हलचल पर पैनी नजर रखी जा रही है, जो इस प्रोजेक्ट को सौ फीसदी सुरक्षित बनाते हैं.

यह भी पढ़ें: Moon Collision With Earth: धरती पर आन पड़े चांद तो कितने हिस्से में होगी तबाही, क्या होगा अंजाम?

About the author निधि पाल

निधि पाल एबीपी लाइव में कंटेंट राइटर हैं. ये यहां पर जीके सेक्शन की जिम्मेदारियां संभाल रही हैं. पिछले 7 साल से पत्रकारिता की दुनिया में कार्यरत निधि पाल ने इससे पहले अमर उजाला डिजिटल, न्यूज 24, ईटीवी भारत हैदराबाद जैसे बड़े संस्थानों में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं.

अमर उजाला के साथ जुड़े होने के दौरान इनको एक्सचेंज फॉर मीडिया द्वारा 40 अंडर 40 अवॉर्ड भी मिल चुका है. इनको न्यूज, मनोरंजन और जीके की खबरें लिखने का अनुभव है.

पढ़ाई-लिखाई की बात करें तो उन्होंने आईआईएस ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन लखनऊ से जर्नलिज्म में मास्टर्स की डिग्री हासिल की है.
Read More
Published at : 04 Nov 2026 04:34 PM (IST)
Tags :
ABPLIVE GK NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

जनरल नॉलेज
Nepal Helicopter Crash: दो हेलिकॉप्टर्स के बीच कितनी दूरी होनी जरूरी, कैसे रखा जाता है फासला?
दो हेलिकॉप्टर्स के बीच कितनी दूरी होनी जरूरी, कैसे रखा जाता है फासला?
जनरल नॉलेज
Lights in Taj Mahal: ताजमहल में क्यों नहीं लगी है एक भी लाइट, क्या है इसके पीछे की वजह
ताजमहल में क्यों नहीं लगी है एक भी लाइट, क्या है इसके पीछे की वजह
जनरल नॉलेज
Poverty Measurement: भारत में कैसे मापी जाती है गरीबी, क्या है गरीबी रेखा तय करने का पूरा गणित?
भारत में कैसे मापी जाती है गरीबी, क्या है गरीबी रेखा तय करने का पूरा गणित?
जनरल नॉलेज
Moon Collision With Earth: धरती पर आन पड़े चांद तो कितने हिस्से में होगी तबाही, क्या होगा अंजाम?
धरती पर आन पड़े चांद तो कितने हिस्से में होगी तबाही, क्या होगा अंजाम?
Advertisement

वीडियोज

Mount Everest Helicopter Crash: एवरेस्ट की गोद में मौत का मंजर | Nepal | Breaking News | ABP
Janhit with Chitra Tripathi: चारधाम में हेलीकॉप्टर सेवा क्यों जानलेवा ? | Uttarakhand Chopper Crash
Dhirendra Shastri Controversy News: राम-श्याम पर अब सियासत में भी बंटवारा! | Yogi | ABP News
Chaar Ki Chaal : बाबा बागेश्वर...अखिलेश को सता रहा डर? | Dhirendra Shastri | Akhilesh Yadav | ABP
Yeh Fitoor Tera:🤩Jeet ने कर दिया दिल का इज़हार! Saumya को कहा 'I Love You'! #sbs
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
US Midterm Election Results Live: अमेरिकी चुनाव में रिपब्लिकन की हार! कमला हैरिस ने ट्रंप का उड़ाया मजाक
LIVE: अमेरिकी चुनाव में रिपब्लिकन की हार! कमला हैरिस ने ट्रंप का उड़ाया मजाक
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'लोकतंत्र में बदला नहीं, जनता बदलाव करती है', CM योगी की सपा-कांग्रेस को दो टूक
'लोकतंत्र में बदला नहीं, जनता बदलाव करती है', CM योगी की सपा-कांग्रेस को दो टूक
विश्व
मिडटर्म में हारे ट्रंप तो कमला हैरिस ने उड़ाया मजाक, बराक ओबामा क्या बोले?
मिडटर्म में हारे ट्रंप तो कमला हैरिस ने उड़ाया मजाक, बराक ओबामा क्या बोले?
क्रिकेट
विराट कोहली ने खेला आखिरी वनडे! ईडन पार्क में बल्ला उठाकर जताया आभार; VIDEO  
विराट कोहली ने खेला आखिरी वनडे! ईडन पार्क में बल्ला उठाकर जताया आभार; VIDEO  
बॉलीवुड
तुषार कपूर के बाद अब आयुष्मान खुराना को भी मिली धमकी, आरोपी ने मांगे करोड़ों, जांच में जुटी पुलिस
तुषार कपूर के बाद अब आयुष्मान खुराना को मिली धमकी, करोड़ों की भी की गई मांग
इंडिया
मल्लिकार्जुन खरगे का अरविंद केजरीवाल पर बड़ा हमला, 'डेमोक्रेसी बर्बाद कर रहे, BJP को...'
मल्लिकार्जुन खरगे का अरविंद केजरीवाल पर बड़ा हमला, 'डेमोक्रेसी बर्बाद कर रहे, BJP को...'
इंडिया
US रिजल्ट पर असदुद्दीन ओवैसी बोले, 'एक अब्दुल मिशिगन जीत गया, अब UP में...'
US रिजल्ट पर असदुद्दीन ओवैसी बोले, 'एक अब्दुल मिशिगन जीत गया, अब UP में...'
बिहार
अनंत सिंह ने बेटी की शादी में पूरे बिहार को दिया न्योता, इस एक शख्स से बनाई दूरी
अनंत सिंह ने बेटी की शादी में पूरे बिहार को दिया न्योता, इस एक शख्स से बनाई दूरी
ENT LIVE
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Embed widget