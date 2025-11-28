हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजये है दुनिया का मीठा पानी बनाने वाला सबसे बड़ा देश, हर दिन यहां बनते हैं नए रिकॉर्ड

ये है दुनिया का मीठा पानी बनाने वाला सबसे बड़ा देश, हर दिन यहां बनते हैं नए रिकॉर्ड

Largest Producer Of Fresh Water: दुनिया में पीने के साफ पानी की कमी हो रही है. लेकिन एक देश ऐसा है जिसने पानी का अभाव होने के बावजूद हर दिन लाखों लीटर मीठा पानी बनाकर दुनिया को चौंका रहा है.

By : निधि पाल | Updated at : 28 Nov 2025 08:35 AM (IST)
Preferred Sources

दुनिया में कई देश ऐसे हैं जहां पानी का संकट बढ़ता जा रहा है, लेकिन एक देश ऐसा भी है, जिसने समुद्र के खारे पानी को ही अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लिया है. यहां रोजाना इतना मीठा पानी तैयार होता है कि कई देशों की साल भर की जरूरत भी पूरी हो जाए. बिना नदी, बिना झील और बेहद कम बारिश के बावजूद यह देश पानी के उत्पादन में दुनिया से बहुत आगे निकल चुका है. आखिर कैसे? कैसे हर दिन नए रिकॉर्ड बनते हैं? पूरी कहानी चौंकाने वाली है.

कौन सा देश बनाता है सबसे ज्यादा मीठा पानी?

पानी की कमी पूरी दुनिया के लिए एक बड़ी चुनौती है, लेकिन सऊदी अरब ने इस चुनौती को एक अवसर में बदल दिया है. जिस देश में प्राकृतिक रूप से पानी की नदियां नहीं हैं, बारिश बेहद कम होती है और भूमिगत पानी लगातार घट रहा है, वही देश दुनिया का सबसे बड़ा मीठा पानी उत्पादन केंद्र बन चुका है. सऊदी अरब हर दिन ऐसे रिकॉर्ड बनाता है, जिसे दुनिया के कई देश साल भर में भी हासिल नहीं कर पाते हैं.

समुद्र के पानी को मीठा बनाने में दुनिया का नंबर-1 देश

सऊदी अरब के पास विशाल समुद्री तट है और इसी तट ने देश को पानी के क्षेत्र में दुनिया का अगुवा बना दिया है. खाड़ी क्षेत्र में फैक्ट्री जैसे दिखने वाले विशाल डी-सैलिनेशन प्लांट 24 घंटे चलते हैं, जहां अरबों लीटर समुद्री पानी को छानकर पीने योग्य बनाया जाता है. एक अनुमान के अनुसार, सऊदी अरब दुनिया की कुल डी-सैलिनेशन क्षमता का लगभग 20% अकेले संभालता है.

हर दिन कितना पानी होता है साफ?

सऊदी अरब हर दिन लगभग 70 लाख क्यूबिक मीटर मीठा पानी उत्पादन करता है. तुलना करें तो कई एशियाई और अफ्रीकी देश साल भर में भी इतना पानी नहीं बना पाते हैं. सऊदी अरब की भौगोलिक स्थिति बेहद चुनौतीपूर्ण है. पूरे देश में नदियां नहीं हैं, बारिश साल भर में मुश्किल से 100-200 mm होती है. इसलिए वहां तापमान 50°C तक पहुंच जाता है. 

इन परिस्थितियों को हराने में आधुनिक तकनीक का बड़ा हाथ है. डी-सैलिनेशन प्लांट समुद्री पानी से नमक हटाते हैं, और इसे पीने योग्य बनाकर पाइपों और वाटर टैंकरों के जरिये शहरों, घरों और उद्योगों तक पहुंचाया जाता है. 

दुनिया का सबसे बड़ा वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम

राजधानी रियाद समुद्र से सैकड़ों किलोमीटर दूर है. यहां पानी पहुंचाने के लिए सऊदी अरब ने दुनिया की सबसे लंबी वाटर पाइपलाइन सिस्टम बनाई है. समुद्री तट से मीठा पानी रियाद की ऊंचाई वाले इलाकों तक पंप किया जाता है, जिसके लिए भारी ऊर्जा की जरूरत होती है. कई इलाकों में अभी भी पानी घर की अंडरग्राउंड टंकी में टैंकरों के माध्यम से पहुंचाया जाता है. 

इतना पानी कैसे बनता है? 

मुख्य रूप से दो तकनीकों का इस्तेमाल होता है-

RO (Reverse Osmosis)- समुद्री पानी को झिल्लियों से छानकर मीठा किया जाता है.

थर्मल डी-सैलिनेशन- पानी को गर्म करके भाप बनाई जाती है, फिर उसे ठंडा कर मीठा पानी बनाया जाता है. दुनिया के नवीनतम और सबसे बड़े RO प्लांट सऊदी में ही मौजूद हैं.

मीठे पानी की लागत पेट्रोल से भी ज्यादा!

यह जानकर हर कोई चौंक जाता है कि डी-सैलिनेशन से मिलने वाला पानी वास्तव में पेट्रोल से भी महंगा पड़ता है. लेकिन सरकार सब्सिडी देकर पानी को सस्ता करती है, ताकि लोगों तक इसकी सप्लाई आसानी से हो सके.

निधि पाल

निधि पाल को पत्रकारिता में छह साल का तजुर्बा है. लखनऊ से जर्नलिज्म की पढ़ाई पूरी करने के बाद इन्होंने पत्रकारिता की शुरुआत भी नवाबों के शहर से की थी. लखनऊ में करीब एक साल तक लिखने की कला सीखने के बाद ये हैदराबाद के ईटीवी भारत संस्थान में पहुंचीं, जहां पर दो साल से ज्यादा वक्त तक काम करने के बाद नोएडा के अमर उजाला संस्थान में आ गईं. यहां पर मनोरंजन बीट पर खबरों की खिलाड़ी बनीं. खुद भी फिल्मों की शौकीन होने की वजह से ये अपने पाठकों को नई कहानियों से रूबरू कराती थीं.

अमर उजाला के साथ जुड़े होने के दौरान इनको एक्सचेंज फॉर मीडिया द्वारा 40 अंडर 40 अवॉर्ड भी मिल चुका है. अमर उजाला के बाद इन्होंने ज्वाइन किया न्यूज 24. न्यूज 24 में अपना दमखम दिखाने के बाद अब ये एबीपी न्यूज से जुड़ी हुई हैं. यहां पर वे जीके के सेक्शन में नित नई और हैरान करने वाली जानकारी देते हुए खबरें लिखती हैं. इनको न्यूज, मनोरंजन और जीके की खबरें लिखने का अनुभव है. न्यूज में डेली अपडेट रहने की वजह से ये जीके के लिए अगल एंगल्स की खोज करती हैं और अपने पाठकों को उससे रूबरू कराती हैं.

खबरों में रंग भरने के साथ-साथ निधि को किताबें पढ़ना, घूमना, पेंटिंग और अलग-अलग तरह का खाना बनाना बहुत पसंद है. जब ये कीबोर्ड पर उंगलियां नहीं चला रही होती हैं, तब ज्यादातर समय अपने शौक पूरे करने में ही बिताती हैं. निधि सोशल मीडिया पर भी अपडेट रहती हैं और हर दिन कुछ नया सीखने, जानने की कोशिश में लगी रहती हैं.
Published at : 28 Nov 2025 08:34 AM (IST)
Petrol Price Today
Diesel Price Today
प्राइवेसी पॉलिसी

