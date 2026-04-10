हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Assembly Elections 2026Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजKKR vs LSG IPL 2026: किस शहर के रहने वाले हैं मुकुल चौधरी, जिन्होंने कोलकाता के जबड़े से छीन ली जीत?

KKR vs LSG IPL 2026: किस शहर के रहने वाले हैं मुकुल चौधरी, जिन्होंने कोलकाता के जबड़े से छीन ली जीत?

KKR vs LSG IPL 2026: लखनऊ सुपर जायंट्स के शानदार खिलाड़ी मुकुल चौधरी ने कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ विस्फोटक पारी खेली. आइए जानते हैं मुकुल चौधरी किस शहर के रहने वाले हैं.

By : स्पर्श गोयल | Updated at : 10 Apr 2026 11:13 AM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom
  • LSG ने KKR को 182 रनों का पीछा करते हुए हराया।
  • मुकुल चौधरी ने 27 गेंदों में 54 रन बनाए।
  • राजस्थान के झुंझुनू जिले के हैं मुकुल चौधरी।
  • 21 वर्षीय विकेटकीपर-बल्लेबाज ने IPL में शानदार प्रदर्शन किया।

KKR vs LSG IPL 2026: गुरूवार की रात ईडन गार्डन्स में एक रोमांचक मुकाबला देखने को मिला. लखनऊ सुपर जायंट्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ एक शानदार जीत हासिल की. 182 रनों का पीछा करते हुए लखनऊ की टीम 15वें ओवर तक मैच से बाहर लग रही थी लेकिन तभी मुकुल चौधरी ने एक ऐसी विस्फोटक पारी खेली जिससे मैच का पूरा रुख बदल गया. उन्होंने सिर्फ 27 गेंदों में शानदार 54 रन बनाकर कोलकाता के हाथों से जीत छीन ली. इसी बीच आइए जानते हैं कि मुकुल चौधरी किस शहर से हैं.

किस शहर से हैं मुकुल चौधरी? 

मुकुल चौधरी राजस्थान के झुंझुनू जिले के रहने वाले हैं. वे झुंझुनू जिले के गुढ़ागौड़जी इलाके से हैं. एक छोटे से शहर के बैकग्राउंड से लेकर आईपीएल की सुर्खियों तक का उनका सफर, उनके पक्के इरादे और जबरदस्त टैलेंट को दिखाता है.

भारतीय घरेलू क्रिकेट का उभरता सितारा 

सिर्फ 21 साल की उम्र के मुकुल एक विकेटकीपर-बल्लेबाज हैं. मुकुल घरेलू क्रिकेट में राजस्थान को रिप्रेजेंट करते हैं. उन्होंने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025-26 सीजन में अपने शानदार प्रदर्शन से सबका ध्यान खींचा था. यहां उन्होंने पांच पारियों में 173 रन बनाए और उनका स्ट्राइक रेट लगभग 200 रहा. 

मुकुल के करियर की शुरुआत 

दिलचस्प बात यह है कि मुकुल ने अपने करियर की शुरुआत एक विकेटकीपर के तौर पर नहीं की थी. शुरुआत में उन्होंने एक मीडियम फास्ट गेंदबाज के तौर पर ट्रेनिंग ली थी. हालांकि एक मैच के दौरान टीम की जरूरत को देखते हुए उन्होंने विकेटकीपर की जिम्मेदारी संभाली और बस वहीं से उनके करियर का रास्ता बदल गया. महेंद्र सिंह धोनी से प्रेरित होकर उन्होंने इस भूमिका को पूरी तरह से अपना लिया. 

परिवार का मजबूत साथ 

मुकुल के क्रिकेट के सफर को उनके पिता दिलीप कुमार चौधरी ने काफी हद तक संवारा है. आर्थिक चुनौती और स्थानीय स्तर पर सुविधा की कमी के बावजूद उनके पिता ने यह पक्का किया कि उन्हें सही ट्रेनिंग मिले. सीकर की अकादमियों में दाखिला दिलाने से लेकर  जयपुर जाने में मदद करने तक परिवार ने मुकुल के लिए काफी मेहनत की और उन्हें पूरा सपोर्ट किया. 

कैसे हुई आईपीएल में एंट्री? 

उनके लगातार अच्छे प्रदर्शन ने आईपीएल के स्काउट्स का ध्यान खींचा. 2026 की नीलामी में लखनऊ सुपर जायंट्स ने उन्हें ₹2.60 करोड़ में खरीदा. मुकुल ने एक भरोसेमंद फिनिशर बनने के संकेत अभी से दे दिए हैं. कोलकाता के खिलाफ उनकी मैच जिताऊ पारी ने उनकी जोरदार हीटिंग की क्षमता और दबाव में भी शांत रहने की काबिलियत को साबित कर दिया है.

यह भी पढ़ें: KKR को हराकर LSG ने 'प्वाइंट टेबल' में लगाई छलांग, ऑरेंज और पर्पल कैप किसके पास?

About the author स्पर्श गोयल

स्पर्श गोयल को कंटेंट राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग में चार साल का अनुभव है.  इन्होंने अपने करियर की शुरुआत नमस्कार भारत से की थी, जहां पर लिखने की बारीकियां सीखते हुए पत्रकारिता और लेखन की दुनिया में कदम रखा. इसके बाद ये डीएनपी न्यूज नेटवर्क, गाजियाबाद से जुड़े और यहां करीब दो साल तक काम किया.  इस दौरान इन्होंने न्यूज राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग दोनों में अपनी पकड़ मजबूत की.

अब स्पर्श एबीपी के साथ अपनी लेखनी को निखार रहे हैं. इनकी खास रुचि जनरल नॉलेज (GK) बीट में है, जहां ये रोज़ नए विषयों पर रिसर्च करके अपने पाठकों को सरल, रोचक और तथ्यपूर्ण ढंग से जानकारी देते हैं.  

लेखन के अलावा स्पर्श को किताबें पढ़ना और सिनेमा देखना बेहद पसंद है.  स्क्रीनराइटिंग के अनुभव की वजह से ये कहानियों को दिलचस्प अंदाज़ में पेश करने में भी माहिर हैं.  खाली समय में वे नए विषयों पर रिसर्च करना और सोशल मीडिया पर अपडेट रहना पसंद करते हैं.
Read More
Published at : 10 Apr 2026 11:11 AM (IST)
Tags :
IPL 2026 Mukul Choudhary KKR Vs LSG IPL 2026 Jhunjhunu Player
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

जनरल नॉलेज
KKR vs LSG IPL 2026: किस शहर के रहने वाले हैं मुकुल चौधरी, जिन्होंने कोलकाता के जबड़े से छीन ली जीत?
किस शहर के रहने वाले हैं मुकुल चौधरी, जिन्होंने कोलकाता के जबड़े से छीन ली जीत?
जनरल नॉलेज
राज्यसभा सांसद की शपथ लेने के बाद नीतीश कुमार को कितनी मिलेगी सैलरी, बिहार सीएम से कम या ज्यादा?
राज्यसभा सांसद की शपथ लेने के बाद नीतीश कुमार को कितनी मिलेगी सैलरी, बिहार सीएम से कम या ज्यादा?
जनरल नॉलेज
500 साल में तबाह हो चुकीं दुनिया की ये 3 सुपरपावर्स, जानें कैसे हो गया इनका खात्मा?
500 साल में तबाह हो चुकीं दुनिया की ये 3 सुपरपावर्स, जानें कैसे हो गया इनका खात्मा?
जनरल नॉलेज
वैज्ञानिकों का नहीं था हाथ, फिर कैसे बना सोडा वॉटर? नहीं जानते होंगे दारू के पक्के साथी का राज
वैज्ञानिकों का नहीं था हाथ, फिर कैसे बना सोडा वॉटर? नहीं जानते होंगे दारू के पक्के साथी का राज
Advertisement

वीडियोज

Sansani: सीजफायर पर इजरायल का U-Turn? | Iran US-Israel Ceasefire | Middle East War | Trump
Nitish Kumar के बाद Samrat Choudhary बनेंगे सीएम? | Bihar Politics | BJP | Tejashwi Yadav
Chitra Tripathi: 4 किरदार, 4 रुख… क्या फिर भड़केगी जंग? | Iran Vs US-Israel | Trump
Iran US-Israel Ceasefire: ईरान vs इजरायल...सीजफायर को Netanyahu तोड़ने पर क्यों तुले? | Trump
Sandeep Chaudhary : SIR में हेरा-फेरी...TMC के साथ खेला? | Derek O'Brien |TMC Vs ECI | BJP | Bengal
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'बेवकूफी' न करे अमेरिका, नेतन्याहू की चालों में न फंसे', ईरान के विदेश मंत्री अराघची का US को अल्टीमेटम
'बेवकूफी' न करे अमेरिका, नेतन्याहू की चालों में न फंसे', ईरान के विदेश मंत्री अराघची का अल्टीमेटम
बिहार
Nitish Kumar News Live: नीतीश कुमार के आवास पहुंचे जेडीयू के कई नेता, बिहार के नए CM के सवाल पर आई नई खबर
Live: नीतीश कुमार के आवास पहुंचे जेडीयू के कई नेता, बिहार के नए CM के सवाल पर आई नई खबर
इंडिया
India Rafale Deal: राफेल की 3.25 लाख करोड़ की डील में अब भारत ने रखी बड़ी शर्त, फ्रांस को करना पड़ेगा ये काम
राफेल की 3.25 लाख करोड़ की डील में अब भारत ने रखी बड़ी शर्त, फ्रांस को करना पड़ेगा ये काम
आईपीएल 2026
IPL 2026: KKR को हराकर LSG ने 'प्वाइंट टेबल' में लगाई छलांग, ऑरेंज और पर्पल कैप किसके पास?
IPL 2026: KKR को हराकर LSG ने 'प्वाइंट टेबल' में लगाई छलांग, ऑरेंज और पर्पल कैप किसके पास?
टेलीविजन
'आप हमसे पूछ तो लेते', IVF की खबरों पर अपनी तस्वीर देख भड़के दिव्यांका त्रिपाठी-विवेक दहिया
'आप हमसे पूछ तो लेते', IVF की खबरों पर अपनी तस्वीर देख भड़के दिव्यांका त्रिपाठी-विवेक दहिया
विश्व
इजरायल के लेबनान पर और कहर बरपाने के अल्टीमेटम के बीच मुज्तबा खामेनेई ने कहा - 'हम सभी...'
इजरायल के लेबनान पर और कहर बरपाने के अल्टीमेटम के बीच मुज्तबा खामेनेई ने कहा - 'हम सभी...'
टेक्नोलॉजी
चीन में सुपरकंप्यूटर ही हो गया हैक, हैकर ने चुरा लिया फाइटर जेट और बम से जुड़ा सीक्रेट डेटा
चीन में सुपरकंप्यूटर ही हो गया हैक, हैकर ने चुरा लिया फाइटर जेट और बम से जुड़ा सीक्रेट डेटा
ट्रेंडिंग
Viral Video: बाइक पर जा रही लड़की से छेड़छाड़ कर रहे थे दो लफंगे, वीडियो वायरल हुआ तो भड़के यूजर्स
बाइक पर जा रही लड़की से छेड़छाड़ कर रहे थे दो लफंगे, वीडियो वायरल हुआ तो भड़के यूजर्स
ENT LIVE
समय रैना का धमाकेदार comeback: “Still Alive” video में Balraj, Ranveer Allahbadia और India’s Got Talent controversy पर खुलासा
समय रैना का धमाकेदार comeback: “Still Alive” video में Balraj, Ranveer Allahbadia और India’s Got Talent controversy पर खुलासा
ENT LIVE
समय रैना के ‘Still Alive’ वीडियो पर विवाद, शक्तिमान वाले बयान पर भड़के मुकेश खन्ना
समय रैना के ‘Still Alive’ वीडियो पर विवाद, शक्तिमान वाले बयान पर भड़के मुकेश खन्ना
ENT LIVE
Sampradayini Suppini Suddapoosani Review: बढ़िया Time Pass फिल्म, Next Level Twist के साथ अच्छा Climax
Sampradayini Suppini Suddapoosani Review: बढ़िया Time Pass फिल्म, Next Level Twist के साथ अच्छा Climax
ENT LIVE
अल्लू अर्जुन का फर्स्ट लुक रिवील, AA22xA6 को म‍िला नया टाइटल 'राका'
अल्लू अर्जुन का फर्स्ट लुक रिवील, AA22xA6 को म‍िला नया टाइटल 'राका'
ENT LIVE
Shah Rukh Khan ने Rajinikanth की 'Jailer 2' को क्यों कहा No?
Shah Rukh Khan ने Rajinikanth की 'Jailer 2' को क्यों कहा No?
Embed widget