किस शहर के रहने वाले हैं मुकुल चौधरी, जिन्होंने कोलकाता के जबड़े से छीन ली जीत?

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom LSG ने KKR को 182 रनों का पीछा करते हुए हराया।

मुकुल चौधरी ने 27 गेंदों में 54 रन बनाए।

राजस्थान के झुंझुनू जिले के हैं मुकुल चौधरी।

21 वर्षीय विकेटकीपर-बल्लेबाज ने IPL में शानदार प्रदर्शन किया।

KKR vs LSG IPL 2026: गुरूवार की रात ईडन गार्डन्स में एक रोमांचक मुकाबला देखने को मिला. लखनऊ सुपर जायंट्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ एक शानदार जीत हासिल की. 182 रनों का पीछा करते हुए लखनऊ की टीम 15वें ओवर तक मैच से बाहर लग रही थी लेकिन तभी मुकुल चौधरी ने एक ऐसी विस्फोटक पारी खेली जिससे मैच का पूरा रुख बदल गया. उन्होंने सिर्फ 27 गेंदों में शानदार 54 रन बनाकर कोलकाता के हाथों से जीत छीन ली. इसी बीच आइए जानते हैं कि मुकुल चौधरी किस शहर से हैं.

किस शहर से हैं मुकुल चौधरी?

मुकुल चौधरी राजस्थान के झुंझुनू जिले के रहने वाले हैं. वे झुंझुनू जिले के गुढ़ागौड़जी इलाके से हैं. एक छोटे से शहर के बैकग्राउंड से लेकर आईपीएल की सुर्खियों तक का उनका सफर, उनके पक्के इरादे और जबरदस्त टैलेंट को दिखाता है.

भारतीय घरेलू क्रिकेट का उभरता सितारा

सिर्फ 21 साल की उम्र के मुकुल एक विकेटकीपर-बल्लेबाज हैं. मुकुल घरेलू क्रिकेट में राजस्थान को रिप्रेजेंट करते हैं. उन्होंने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025-26 सीजन में अपने शानदार प्रदर्शन से सबका ध्यान खींचा था. यहां उन्होंने पांच पारियों में 173 रन बनाए और उनका स्ट्राइक रेट लगभग 200 रहा.

मुकुल के करियर की शुरुआत

दिलचस्प बात यह है कि मुकुल ने अपने करियर की शुरुआत एक विकेटकीपर के तौर पर नहीं की थी. शुरुआत में उन्होंने एक मीडियम फास्ट गेंदबाज के तौर पर ट्रेनिंग ली थी. हालांकि एक मैच के दौरान टीम की जरूरत को देखते हुए उन्होंने विकेटकीपर की जिम्मेदारी संभाली और बस वहीं से उनके करियर का रास्ता बदल गया. महेंद्र सिंह धोनी से प्रेरित होकर उन्होंने इस भूमिका को पूरी तरह से अपना लिया.

परिवार का मजबूत साथ

मुकुल के क्रिकेट के सफर को उनके पिता दिलीप कुमार चौधरी ने काफी हद तक संवारा है. आर्थिक चुनौती और स्थानीय स्तर पर सुविधा की कमी के बावजूद उनके पिता ने यह पक्का किया कि उन्हें सही ट्रेनिंग मिले. सीकर की अकादमियों में दाखिला दिलाने से लेकर जयपुर जाने में मदद करने तक परिवार ने मुकुल के लिए काफी मेहनत की और उन्हें पूरा सपोर्ट किया.

कैसे हुई आईपीएल में एंट्री?

उनके लगातार अच्छे प्रदर्शन ने आईपीएल के स्काउट्स का ध्यान खींचा. 2026 की नीलामी में लखनऊ सुपर जायंट्स ने उन्हें ₹2.60 करोड़ में खरीदा. मुकुल ने एक भरोसेमंद फिनिशर बनने के संकेत अभी से दे दिए हैं. कोलकाता के खिलाफ उनकी मैच जिताऊ पारी ने उनकी जोरदार हीटिंग की क्षमता और दबाव में भी शांत रहने की काबिलियत को साबित कर दिया है.

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