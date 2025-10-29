क्या पावर बैंक फटने से हो सकती है मौत, जान लें यह कितना खतरनाक?

आज के डिजिटल समय में पावर बैंक हमारे रोजाना की जिंदगी का अहम हिस्सा बन गया है. स्मार्टफोन, टैबलेट, इयरबड्स जैसे गैजेट्स को चलते-फिरते चार्ज करने के लिए पावर बैंक का इस्तेमाल आम बात हो गई है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह छोटा सा दिखने वाला डिवाइस कई बार जानलेवा साबित हो सकता है. अगर पावर बैंक का गलत इस्तेमाल किया जाए या खराब क्वालिटी का पावर बैंक खरीदा जाए तो यह आग या धमाके जैसी घटनाओं का कारण भी बन सकता है. ऐसे में चलिए आज हम आपको बताते हैं कि क्या पावर बैंक फटने से इंसान की मौत भी हो सकती है और यह कितना खतरनाक हो सकता है.



कैसे खतरनाक बन जाता है पावर बैंक?



पावर बैंक में लिथियम, आयन या लिथियम पॉलीमर बैटरी होती है, जो अगर ज्यादा गर्म हो जाए या वायरिंग में खराबी आ जाए तो फट सकती है या आग पकड़ सकती है. वहीं ज्यादातर सस्ते या लोकल पावर बैंक ऐसे हादसे की वजह बनते हैं, क्योंकि उनमें ओवरचार्जिंग या शॉर्ट सर्किट जैसे बचाव के लिए कोई सेफ्टी फीचर नहीं होता है. इसके अलावा पावर बैंक को धूप या नमी वाली जगह पर रखने से भी इसके अंदर केमिकल रिएक्शन बढ़ जाते हैं, जिससे विस्फोट होने का खतरा बढ़ जाता है. कई लोग पावर बैंक और फोन को एक ही केबल से साथ-साथ चार्ज करते हैं, जो न सिर्फ फोन के लिए नुकसानदायक होता है, बल्कि पावर बैंक की क्षमता को भी कमजोर कर देता है.



क्या पावर बैंक फटने से हो सकती है मौत?



एक्सपर्ट के अनुसार खराब या नकली पावर बैंक के फटने से गंभीर चोट आ सकती है. कई मामलों में यह आग फैलने या विस्फोट की वजह भी बन सकता है, जिससे जान को भी खतरा हो सकता है. इसलिए पावर बैंक का इस्तेमाल करते वक्त लापरवाही नहीं करने की सलाह दी जाती है.



कैसे करें पावर बैंक का सुरक्षित इस्तेमाल?

पावर बैंक का सुरक्षित तरीके से इस्तेमाल करने के लिए केवल ब्रांडेड और बीआईएस सर्टिफाइड पावर बैंक ही खरीदना चाहिए. यह डिवाइस ओवर चार्जिंग, ओवरहीटिंग और शॉर्ट सर्किट से सुरक्षा देने वाले फीचर के साथ आता है.

पावर बैंक पूरी तरह चार्ज होने के बाद उसे तुरंत अनप्लग करना चाहिए. क्योंकि जरूरत से ज्यादा चार्ज करने पर बैटरी गर्म हो सकती है, जिससे पावर बैंक फटने का खतरा बढ़ सकता है.

पावर बैंक को धूप में रखने से बचना चाहिए, क्योंकि गर्मी के समय में बैटरी का तापमान तेजी से बढ़ता है जो विस्फोट की वजह बन सकता है.

इसके अलावा चार्जिंग के दौरान पावर बैंक को तकिये या गद्दे के नीचे नहीं रखना चाहिए. ऐसा करने से पावर बैंक की गर्म हिट बाहर नहीं निकल पाती है और आग लग सकती है.

वहीं हमेशा अच्छी क्वालिटी की केबल और चार्जर का ही इस्तेमाल करना चाहिए. सस्ती या नकली केबल से पावर बैंक में शॉर्ट सर्किट या ओवरलोडिंग हो सकती हैं.

इसके अलावा अगर कभी आपका पावर बैंक फूलने लगे, उसमें से धुंआ निकलने लगे या जलने की गंध आने लगे तो ऐसे पावर बैंक का इस्तेमाल तुरंत बंद कर दें और उस पावर बैंक को ही वेस्ट सेंटर में जमा करा दें.

