Droupadi Murmu in Rafael: राफेल में उड़ान भरने जा रहीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, जानें इससे पहले किन-किन राष्ट्रपतियों ने किया ऐसा?
Droupadi Murmu in Rafael: जब देश की सर्वोच्च कमांडर खुद राफेल के कॉकपिट में बैठेंगी, तो यह इतिहास के पन्नों में दर्ज होने वाला गौरवशाली पल होगा. चलिए जानें कि इससे पहले किन राष्ट्रपतियों ने ऐसा किया.
Droupadi Murmu in Rafael: भारत की राष्ट्रपति और तीनों सेनाओं की सर्वोच्च कमांडर द्रौपदी मुर्मू आज एक ऐतिहासिक पल का हिस्सा बनने जा रही हैं. वह आज राफेल लड़ाकू विमान में उड़ान भरेंगी. एक ऐसा क्षण जो भारतीय वायुसेना और देश दोनों के लिए गर्व का प्रतीक बनेगा. यह विशेष उड़ान हरियाणा के अंबाला वायुसेना स्टेशन से सुबह 11 बजे से 11:30 बजे के बीच निर्धारित है. राफेल जेट, जो करीब 2222 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आसमान में दौड़ता है, दुनिया के सबसे उन्नत फाइटर विमानों में से एक माना जाता है. चलिए जानते हैं कि उनसे पहले किन राष्ट्रपतियों ने फाइटर जेट में उड़ान भरी है.
Published at : 29 Oct 2025 10:36 AM (IST)
