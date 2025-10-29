हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीजनरल नॉलेजDroupadi Murmu in Rafael: राफेल में उड़ान भरने जा रहीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, जानें इससे पहले किन-किन राष्ट्रपतियों ने किया ऐसा?

Droupadi Murmu in Rafael: राफेल में उड़ान भरने जा रहीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, जानें इससे पहले किन-किन राष्ट्रपतियों ने किया ऐसा?

Droupadi Murmu in Rafael: जब देश की सर्वोच्च कमांडर खुद राफेल के कॉकपिट में बैठेंगी, तो यह इतिहास के पन्नों में दर्ज होने वाला गौरवशाली पल होगा. चलिए जानें कि इससे पहले किन राष्ट्रपतियों ने ऐसा किया.

By : निधि पाल  | Updated at : 29 Oct 2025 10:37 AM (IST)
Droupadi Murmu in Rafael: जब देश की सर्वोच्च कमांडर खुद राफेल के कॉकपिट में बैठेंगी, तो यह इतिहास के पन्नों में दर्ज होने वाला गौरवशाली पल होगा. चलिए जानें कि इससे पहले किन राष्ट्रपतियों ने ऐसा किया.

Droupadi Murmu in Rafael: भारत की राष्ट्रपति और तीनों सेनाओं की सर्वोच्च कमांडर द्रौपदी मुर्मू आज एक ऐतिहासिक पल का हिस्सा बनने जा रही हैं. वह आज राफेल लड़ाकू विमान में उड़ान भरेंगी. एक ऐसा क्षण जो भारतीय वायुसेना और देश दोनों के लिए गर्व का प्रतीक बनेगा. यह विशेष उड़ान हरियाणा के अंबाला वायुसेना स्टेशन से सुबह 11 बजे से 11:30 बजे के बीच निर्धारित है. राफेल जेट, जो करीब 2222 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आसमान में दौड़ता है, दुनिया के सबसे उन्नत फाइटर विमानों में से एक माना जाता है. चलिए जानते हैं कि उनसे पहले किन राष्ट्रपतियों ने फाइटर जेट में उड़ान भरी है.

1/7
आसमान के नीले विस्तार में जब राफेल की गरज गूंजेगी, उस वक्त उसका कॉकपिट संभालेंगी भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और तीनों सेनाओं की सर्वोच्च कमांडर. यह कोई साधारण उड़ान नहीं, बल्कि भारतीय इतिहास में दर्ज होने वाला एक अनोखा क्षण है.
आसमान के नीले विस्तार में जब राफेल की गरज गूंजेगी, उस वक्त उसका कॉकपिट संभालेंगी भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और तीनों सेनाओं की सर्वोच्च कमांडर. यह कोई साधारण उड़ान नहीं, बल्कि भारतीय इतिहास में दर्ज होने वाला एक अनोखा क्षण है.
2/7
राष्ट्रपति मुर्मू राफेल से उड़ान भरने वाली भारत की पहली राष्ट्रपति बनेंगी. राफेल वही सुपरसोनिक फाइटर जेट है, जो 2222 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आसमान को चीरता हुआ दुश्मन के दिल में डर पैदा कर सकता है. इसे हाल ही में ‘ऑपरेशन सिंदूर’ के दौरान भी भारतीय वायुसेना ने सफलता से इस्तेमाल किया था.
राष्ट्रपति मुर्मू राफेल से उड़ान भरने वाली भारत की पहली राष्ट्रपति बनेंगी. राफेल वही सुपरसोनिक फाइटर जेट है, जो 2222 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आसमान को चीरता हुआ दुश्मन के दिल में डर पैदा कर सकता है. इसे हाल ही में ‘ऑपरेशन सिंदूर’ के दौरान भी भारतीय वायुसेना ने सफलता से इस्तेमाल किया था.
3/7
यह पहला मौका नहीं जब भारत के किसी राष्ट्रपति ने फाइटर जेट की उड़ान भरी हो. इससे पहले भी देश के दो राष्ट्रपति आसमान की बुलंदियों को छू चुके हैं. डॉ. ए. पी. जे. अब्दुल कलाम, जो खुद एक वैज्ञानिक और मिसाइल मैन के नाम से प्रसिद्ध थे.
यह पहला मौका नहीं जब भारत के किसी राष्ट्रपति ने फाइटर जेट की उड़ान भरी हो. इससे पहले भी देश के दो राष्ट्रपति आसमान की बुलंदियों को छू चुके हैं. डॉ. ए. पी. जे. अब्दुल कलाम, जो खुद एक वैज्ञानिक और मिसाइल मैन के नाम से प्रसिद्ध थे.
4/7
उन्होंने 8 जून 2006 को पुणे के पास लोहेगांव एयरबेस से सुखोई-30 एमकेआई में उड़ान भरी थी. उस वक्त वे 74 साल के थे, और यह उपलब्धि उन्हें देश का पहला ऐसा राष्ट्रपति बनाती है, जिसने किसी लड़ाकू विमान में उड़ान भरी थी.
उन्होंने 8 जून 2006 को पुणे के पास लोहेगांव एयरबेस से सुखोई-30 एमकेआई में उड़ान भरी थी. उस वक्त वे 74 साल के थे, और यह उपलब्धि उन्हें देश का पहला ऐसा राष्ट्रपति बनाती है, जिसने किसी लड़ाकू विमान में उड़ान भरी थी.
5/7
उनके बाद वर्ष 2009 में प्रतिभा देवीसिंह पाटिल ने भी इतिहास रचा था. 25 नवंबर 2009 को उन्होंने भी लोहेगांव वायुसेना अड्डे से सुखोई-30 एमकेआई में उड़ान भरी थी. इस तरह वे न केवल भारत की, बल्कि दुनिया की पहली महिला राष्ट्रपति बनीं जिन्होंने किसी फाइटर जेट में उड़ान भरी.
उनके बाद वर्ष 2009 में प्रतिभा देवीसिंह पाटिल ने भी इतिहास रचा था. 25 नवंबर 2009 को उन्होंने भी लोहेगांव वायुसेना अड्डे से सुखोई-30 एमकेआई में उड़ान भरी थी. इस तरह वे न केवल भारत की, बल्कि दुनिया की पहली महिला राष्ट्रपति बनीं जिन्होंने किसी फाइटर जेट में उड़ान भरी.
6/7
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के लिए यह दूसरा मौका होगा जब वे किसी युद्धक विमान में सवार होंगी. इससे पहले, उन्होंने 8 अप्रैल 2023 को असम के तेजपुर एयरबेस से सुखोई-30 फाइटर जेट में उड़ान भरी थी.
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के लिए यह दूसरा मौका होगा जब वे किसी युद्धक विमान में सवार होंगी. इससे पहले, उन्होंने 8 अप्रैल 2023 को असम के तेजपुर एयरबेस से सुखोई-30 फाइटर जेट में उड़ान भरी थी.
7/7
उस वक्त भी उनका यह कदम महिलाओं की शक्ति और भारतीय सेना की आधुनिकता का प्रतीक माना गया था.
उस वक्त भी उनका यह कदम महिलाओं की शक्ति और भारतीय सेना की आधुनिकता का प्रतीक माना गया था.
Published at : 29 Oct 2025 10:36 AM (IST)
Tags :
Rafael Droupadi Murmu Droupadi Murmu In Rafael

Photo Gallery

View More
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
इजरायल ने गाजा पर फिर कर दी एयरस्ट्राइक, 30 से ज्यादा लोगों की मौत, ट्रंप के शांति समझौते की उड़ी धज्जियां
इजरायल ने गाजा पर फिर कर दी एयरस्ट्राइक, 30 से ज्यादा लोगों की मौत, ट्रंप के शांति समझौते की उड़ी धज्जियां
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP SIR: 'भ्रम फैलाना चाहता है विपक्ष', भूपेंद्र चौधरी ने SIR को लेकर विरोधी दलों पर साधा निशाना
'भ्रम फैलाना चाहता है विपक्ष', भूपेंद्र चौधरी ने SIR को लेकर विरोधी दलों पर साधा निशाना
विश्व
इस्लामिक देशों के संगठन OIC ने भारत के खिलाफ उगला जहर! कश्मीर को लेकर ऐसा क्या कहा कि खुश हो गए शहबाज
इस्लामिक देशों के संगठन OIC ने भारत के खिलाफ उगला जहर! कश्मीर को लेकर ऐसा क्या कहा कि खुश हो गए शहबाज
क्रिकेट
श्रेयस अय्यर की नहीं हुई कोई सर्जरी, BCCI सेक्रेटरी ने बताया कि आखिर सिडनी में कैसे हुआ इलाज?
श्रेयस अय्यर की नहीं हुई कोई सर्जरी, BCCI सेक्रेटरी ने बताया कि आखिर सिडनी में कैसे हुआ इलाज?
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

Cyclone Montha: चेतावनी जारी! भीषण रफ्तार से आ रहा है तूफान मोंथा! इन 5 राज्यों पर पड़ेगी मार
आशिकी के अड्डे पर बीवी का अटैक
'43 बागी' बिगाड़ेंगे खेल? JDU-RJD को अपनों से ही खतरा!
Bihar Election: विपक्ष का 'महा मेनिफेस्टो'
बिहार में तेजस्वी का 'प्रण' क्या?

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

मोहन यादव
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
गोवर्धन पर्व : प्रकृति से सह-अस्तित्व और समग्र विकास का उत्सव
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
इजरायल ने गाजा पर फिर कर दी एयरस्ट्राइक, 30 से ज्यादा लोगों की मौत, ट्रंप के शांति समझौते की उड़ी धज्जियां
इजरायल ने गाजा पर फिर कर दी एयरस्ट्राइक, 30 से ज्यादा लोगों की मौत, ट्रंप के शांति समझौते की उड़ी धज्जियां
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP SIR: 'भ्रम फैलाना चाहता है विपक्ष', भूपेंद्र चौधरी ने SIR को लेकर विरोधी दलों पर साधा निशाना
'भ्रम फैलाना चाहता है विपक्ष', भूपेंद्र चौधरी ने SIR को लेकर विरोधी दलों पर साधा निशाना
विश्व
इस्लामिक देशों के संगठन OIC ने भारत के खिलाफ उगला जहर! कश्मीर को लेकर ऐसा क्या कहा कि खुश हो गए शहबाज
इस्लामिक देशों के संगठन OIC ने भारत के खिलाफ उगला जहर! कश्मीर को लेकर ऐसा क्या कहा कि खुश हो गए शहबाज
क्रिकेट
श्रेयस अय्यर की नहीं हुई कोई सर्जरी, BCCI सेक्रेटरी ने बताया कि आखिर सिडनी में कैसे हुआ इलाज?
श्रेयस अय्यर की नहीं हुई कोई सर्जरी, BCCI सेक्रेटरी ने बताया कि आखिर सिडनी में कैसे हुआ इलाज?
ओटीटी
Maharani Season 4 Release Date: 'रानी भारती' के किरदार में फिर धमाल मचाने आ रही हुमा कुरैशी, जानें कब और कहां रिलीज होगी 'महारानी 4'
'महारानी 4' से धमाल मचाने आ रही हुमा कुरैशी, जानें-कब और कहां देख सकेंगे ये सीरीज
हेल्थ
हाई ब्लड प्रेशर की वजह से होती हैं दिल से जुड़ी ये 7 बीमारियां, गलती से भी न करें इग्नोर
हाई ब्लड प्रेशर की वजह से होती हैं दिल से जुड़ी ये 7 बीमारियां, गलती से भी न करें इग्नोर
जनरल नॉलेज
पावर स्लैप कॉम्पिटिशन में कितनी तेज मारना होता है थप्पड़, क्या इससे हो जाती है मौत?
पावर स्लैप कॉम्पिटिशन में कितनी तेज मारना होता है थप्पड़, क्या इससे हो जाती है मौत?
यूटिलिटी
कैसा रखें GMAIL का पासवर्ड, जो मजबूत हो और कभी न भूलें? हैकर भी न कर पाएं हैक
कैसा रखें GMAIL का पासवर्ड, जो मजबूत हो और कभी न भूलें? हैकर भी न कर पाएं हैक
ABP NEWS
अभी तो हमने 10 % Yamuna को ठीक किया है 100 % बाकि है - Manoj Tiwari |Abp Shorts
अभी तो हमने 10 % Yamuna को ठीक किया है 100 % बाकि है - Manoj Tiwari |Abp Shorts
ABP NEWS
Nitish की सेहत पर Anant Singh का बड़ा खुलासा |Abp Shorts
Nitish की सेहत पर Anant Singh का बड़ा खुलासा |Abp Shorts
ABP NEWS
SIR के दूसरे चरण पर बोले Congress नेता Digvijaya Singh | Abp Shorts
SIR के दूसरे चरण पर बोले Congress नेता Digvijaya Singh | Abp Shorts
ABP NEWS
अपनी गलतियां बिना स्वीकार किये देश भर में लाना चाहते है वही प्रक्रिया | ABP sHORTS
अपनी गलतियां बिना स्वीकार किये देश भर में लाना चाहते है वही प्रक्रिया | ABP sHORTS
ABP NEWS
ITO घाट पर उगते हुए सूरज को Rekha Gupta ने दिया अर्घ्य | ABP NEWS SHORTS
ITO घाट पर उगते हुए सूरज को Rekha Gupta ने दिया अर्घ्य | ABP NEWS SHORTS
Embed widget