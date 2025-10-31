हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजदेश के पहले पीएम बनते-बनते कैसे रह गए थे सरदार पटेल, किस बात पर पलटा यह फैसला?

देश के पहले पीएम बनते-बनते कैसे रह गए थे सरदार पटेल, किस बात पर पलटा यह फैसला?

सरदार पटेल ने वह काम किया जो शायद कोई और नहीं कर पाता, उन्होंने 562 रियासतों को जोड़कर भारत को एकता के सूत्र में बांधा. अगर पटेल नहीं होते, तो आज भारत का नक्शा वैसा नहीं होता जैसा हम आज देखते हैं.

By : एबीपी लाइव | Edited By: मानसी | Updated at : 31 Oct 2025 07:03 AM (IST)
Preferred Sources

हर साल 31 अक्टूबर को हम राष्ट्रीय एकता दिवस मनाते हैं. यह दिन भारत के महान नेता लौह पुरुष सरदार वल्लभभाई पटेल की जयंती के रूप में मनाया जाता है. सरदार पटेल ने वह काम किया जो शायद कोई और नहीं कर पाता, उन्होंने 562 रियासतों को जोड़कर भारत को एकता के सूत्र में बांधा. अगर पटेल नहीं होते, तो आज भारत का नक्शा वैसा नहीं होता जैसा हम आज देखते हैं. इस साल का राष्ट्रीय एकता दिवस और भी खास है क्योंकि यह सरदार पटेल की 150वीं जयंती का अवसर है. लेकिन आज हम आपको सरदार पटेल के जीवन की एक ऐसी सच्ची और कम सुनी गई कहानी के बारे मे बताते हैं, जिसमें सरदार पटेल देश के पहले पीएम बनते-बनते रह गए थे. तो चलिए जानते हैं कि सरदार पटेल देश के पहले पीएम बनते-बनते कैसे रह गए थे और यह फैसला किस बात पर पलटा था. 

सरदार पटेल देश के पहले पीएम बनते-बनते कैसे रह गए थे?

कांग्रेस पार्टी उस समय देश की सबसे बड़ी राजनीतिक ताकत थी, और यह तय था कि जिसे कांग्रेस अध्यक्ष चुना जाएगा, वहीं आजाद भारत का पहला प्रधानमंत्री बनेगा. उस वक्त कांग्रेस के अध्यक्ष मौलाना अबुल कलाम आजाद थे , जो कई सालों से इस पद पर बने हुए थे. लेकिन अब पार्टी में नया चुनाव होना था. मौलाना आजाद खुद दोबारा अध्यक्ष बनना चाहते थे. यह बात उन्होंने अपनी आत्मकथा India Wins Freedom में भी मानी है. लेकिन  इसी बीच महात्मा गांधी ने कहा कि अब किसी और को मौका मिलना चाहिए. गांधीजी के इस बयान ने कांग्रेस के भीतर हलचल मचा दी. 

गांधीजी के व्यक्तिगत झुकाव के बावजूद, कांग्रेस संगठन पूरी तरह से सरदार वल्लभभाई पटेल के पक्ष में था. कांग्रेस के संविधान के मुताबिक, अध्यक्ष का चुनाव प्रदेश कांग्रेस समितियां करती थीं. जब नामांकन की प्रक्रिया शुरू हुई, तो 15 में से 12 प्रदेश समितियों ने सरदार पटेल का नाम प्रस्तावित किया. इसके बाद तीन समितियों ने कोई नाम नहीं दिया, लेकिन एक भी समिति ने नेहरू का नाम नहीं रखा. 

क्यों बदला पूरा खेल?

29 अप्रैल 1946 को नामांकन की आखिरी तारीख थी. उसी दिन एक नया मोड़ आया. महात्मा गांधी के बहुत करीबी जे.बी. कृपलानी और कुछ अन्य नेताओं ने कोशिश की कि किसी तरह नेहरू का नाम भी आगे बढ़ाया जाए. हालांकि यह कांग्रेस के नियमों के खिलाफ था, क्योंकि नेहरू को किसी भी प्रदेश कांग्रेस समिति ने नामांकित नहीं किया था फिर भी, गांधीजी से बातचीत के बाद कोशिशें बढ़ीं. जब यह स्थिति सामने आई कि नेहरू दूसरा स्थान नहीं लेंगे यानी या तो वो प्रधानमंत्री बनेंगे या कुछ नहीं, तब गांधीजी ने सरदार पटेल से कहा कि वे अपने नामांकन को वापस ले लें.स पटेल ने बिना किसी विरोध के ऐसा कर दिया उन्होंने कहा, मेरे लिए पद नहीं, देश पहले है. 

यह फैसला किस बात पर पलटा था?

गांधीजी ने बहुत सोच-समझकर यह फैसला लिया. उन्हें विश्वास था कि अगर नेहरू को प्रधानमंत्री नहीं बनाया गया, तो वे अलग राह पकड़ लेंगे, जिससे कांग्रेस और देश दोनों को नुकसान होगा. गांधीजी ने यह भी कहा जवाहरलाल दूसरा स्थान नहीं लेंगे, लेकिन वल्लभभाई देश की सेवा करते रहेंगे. इस तरह नेहरू कांग्रेस अध्यक्ष बने, और जब अंग्रेजों ने अंतरिम सरकार बनाने के लिए आमंत्रण दिया,तो उसी आधार पर नेहरू देश के पहले प्रधानमंत्री बन गए. कई इतिहासकारों ने भी माना है कि अगर गांधीजी ने हस्तक्षेप नहीं किया होता,तो सरदार पटेल ही भारत के पहले प्रधानमंत्री होते, हालांकि प्रधानमंत्री का पद उन्हें नहीं मिला, लेकिन आजाद भारत के निर्माण में सरदार पटेल की भूमिका नेहरू से किसी भी रूप में कम नहीं थी. 

यह भी पढ़ें: यहूदी-ईसाई और मुसलमानों में क्या है रिश्ता, इन तीनों धर्मों में क्या चीजें कॉमन?

Published at : 31 Oct 2025 07:03 AM (IST)
Tags :
Sardar Patel Sardar Patel Jayanti National Unity Day Sardar Patel 150th Birth Anniversary
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
'मैं चाहता हूं कि मेरी पत्नी ऊषा एक दिन ईसाई बन जाए', अमेरिकी उपराष्ट्रपति JD वेंस ने सरेआम कह दी ये बात
'मैं चाहता हूं कि मेरी पत्नी ऊषा एक दिन ईसाई बन जाए', अमेरिकी उपराष्ट्रपति JD वेंस ने सरेआम कह दी ये बात
क्रिकेट
सेमीफाइनल में भारत की जीत पर सचिन से लेकर रोहित शर्मा तक, इन क्रिकेटर्स ने मनाया टीम इंडिया की जीत का जश्न
सेमीफाइनल में भारत की जीत पर सचिन से लेकर रोहित शर्मा तक, इन क्रिकेटर्स ने मनाया टीम इंडिया की जीत का जश्न
दिल्ली NCR
Delhi Weather: जहरीली हवा के बीच अब नई मुसीबत! हफ्ते भर नहीं दिखेगी धूप, जानें मौसम विभाग का अलर्ट
Delhi Weather: जहरीली हवा के बीच अब नई मुसीबत! हफ्ते भर नहीं दिखेगी धूप, जानें मौसम विभाग का अलर्ट
विश्व
इजरायल में शुरू हुआ बड़ा विरोध प्रदर्शन, अनिवार्य सैन्य भर्ती के खिलाफ सड़कों पर उतरे लोग, की आगजनी
इजरायल में शुरू हुआ बड़ा विरोध प्रदर्शन, अनिवार्य सैन्य भर्ती के खिलाफ सड़कों पर उतरे लोग, की आगजनी
Advertisement

वीडियोज

मोकामा मर्डर का बाहुबली कनेक्शन
जंगलराज Vs मंगलराज | Tejashwi Yadav
Bihar Election 2025: जंगलराज सिर्फ 'जुमला'..आज हकीकत क्या?
आइए न बिहार में..ठोक देंगे कट्टा कपार में!
Rahul की रिमोट कंट्रोल पॉलिटिक्स
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'मैं चाहता हूं कि मेरी पत्नी ऊषा एक दिन ईसाई बन जाए', अमेरिकी उपराष्ट्रपति JD वेंस ने सरेआम कह दी ये बात
'मैं चाहता हूं कि मेरी पत्नी ऊषा एक दिन ईसाई बन जाए', अमेरिकी उपराष्ट्रपति JD वेंस ने सरेआम कह दी ये बात
क्रिकेट
सेमीफाइनल में भारत की जीत पर सचिन से लेकर रोहित शर्मा तक, इन क्रिकेटर्स ने मनाया टीम इंडिया की जीत का जश्न
सेमीफाइनल में भारत की जीत पर सचिन से लेकर रोहित शर्मा तक, इन क्रिकेटर्स ने मनाया टीम इंडिया की जीत का जश्न
दिल्ली NCR
Delhi Weather: जहरीली हवा के बीच अब नई मुसीबत! हफ्ते भर नहीं दिखेगी धूप, जानें मौसम विभाग का अलर्ट
Delhi Weather: जहरीली हवा के बीच अब नई मुसीबत! हफ्ते भर नहीं दिखेगी धूप, जानें मौसम विभाग का अलर्ट
विश्व
इजरायल में शुरू हुआ बड़ा विरोध प्रदर्शन, अनिवार्य सैन्य भर्ती के खिलाफ सड़कों पर उतरे लोग, की आगजनी
इजरायल में शुरू हुआ बड़ा विरोध प्रदर्शन, अनिवार्य सैन्य भर्ती के खिलाफ सड़कों पर उतरे लोग, की आगजनी
ओटीटी
नवंबर के महीने में प्राइम वीडियो पर रिलीज होने वाली हैं ये साई-फाई फिल्में, जो नींद उड़ा देंगी आपकी
नवंबर के महीने में प्राइम वीडियो पर रिलीज होने वाली हैं ये साई-फाई फिल्में
एग्रीकल्चर
कब आ सकती है पीएम किसान निधि की अगली किस्त, जानें किसे मिलेगा फायदा और कैसे चेक करें स्टेटस?
कब आ सकती है पीएम किसान निधि की अगली किस्त, जानें किसे मिलेगा फायदा और कैसे चेक करें स्टेटस?
नौकरी
एमपी हाईकोर्ट में निकली डेटा प्रोसेसिंग असिस्टेंट की वैकेंसी, जानें कौन कर सकते हैं अप्लाई
एमपी हाईकोर्ट में निकली डेटा प्रोसेसिंग असिस्टेंट की वैकेंसी, जानें कौन कर सकते हैं अप्लाई
हेल्थ
शराब पीना छोड़ चुके हैं बॉबी देओल, जानें अल्कोहल छोड़ने पर उनकी बॉडी में क्या हुए बदलाव?
शराब पीना छोड़ चुके हैं बॉबी देओल, जानें अल्कोहल छोड़ने पर उनकी बॉडी में क्या हुए बदलाव?
ENT LIVE
Idli Kadai Review: धनुष ने साबित कर दिया कि वो नेक्स्ट लेवल हैं, साल की सबसे इमोशनल फिल्म
Idli Kadai Review: धनुष ने साबित कर दिया कि वो नेक्स्ट लेवल हैं, साल की सबसे इमोशनल फिल्म
Paisa LIVE
IPO Alert: Safecure Services Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Safecure Services Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Paisa LIVE
IPO Alert: Lenskart Solutions Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Lenskart Solutions Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Paisa LIVE
IPO Alert: Orkla India Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Orkla India Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
ABP NEWS
Bihar Election 2025: 'तुम मुझे वोट दो मई तुम्हे नौकरी दूंगा'- Tejashwi Yadav
Bihar Election 2025: 'तुम मुझे वोट दो मई तुम्हे नौकरी दूंगा'- Tejashwi Yadav
Embed widget