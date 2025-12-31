ये हैं देश के सबसे बड़े जिले, नंबर-1 वाले का साइज तो इन 5 देशों से भी ज्यादा

भारत अपनी विशालता और विविधता के लिए जाना जाता है. देश में प्रशासनिक व्यवस्था को बेहतर ढंग से चलाने के लिए राज्यों को जिलों में बांटा गया है. हर जिले की अपनी भौगोलिक पहचान, आबादी और खासियत होती है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि देश में कुछ जिले ऐसे भी हैं जिनका आकार कई देश से बड़ा है. ऐसे में चलिए आज हम आपको भारत के सबसे बड़े जिलों के बारे में और यह कौन-कौन से देश से बड़े हैं बताते हैं.

भारत में कितने राज्य, केंद्र शासित प्रदेश और जिले?

भारत में कुल 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं. यह सभी मिलकर देश की प्रशासनिक संरचना बनाते हैं. हर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के अंतर्गत कई जिले आते हैं, जिनके जरिए शासन और विकास से जुड़े काम जमीनी स्तर तक पहुंचाएं जाते हैं. वहीं 2025 तक के आंकड़ों के अनुसार भारत में जिलों की संख्या करीब 800 के आसपास पहुंच चुकी है. ताजा रिपोर्ट्स के अनुसार देश में लगभग 787 जिले हैं. इनमें से कुछ जिले नए बनाए गए हैं, जबकि कुछ अभी प्रस्तावित है. वहीं प्रशासनिक जरूरत के हिसाब से जिलों की संख्या समय-समय पर बदलती रहती है.

भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा?

अगर भारत के राज्यों में जिलों की संख्या के बारे में बात की जाए तो उत्तर प्रदेश देश में पहले नंबर पर है. उत्तर प्रदेश में कुल 75 जिले हैं. यही वजह है कि प्रशासनिक दृष्टि से यह राज्य सबसे ज्यादा जिलों वाला माना जाता है. हालांकि अगर क्षेत्रफल के हिसाब से भारत के सबसे बड़े जिले की बात की जाए तो भारत का सबसे बड़ा जिला कच्छ है, जो गुजरात में स्थित है. इसका कुल क्षेत्रफल करीब 45,674 वर्ग किलोमीटर है. आपको जानकर हैरानी होगी की भारत का कच्छ जिला दुनिया के कई छोटे-छोटे देशों से भी बड़ा है. कच्छ अपने रण, बन्नी घास के मैदान और समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के लिए जाना जाता है. कच्छ के बाद भारत का सबसे बड़ा जिला लेह आता है, जिसका क्षेत्रफल 45,110 वर्ग किलोमीटर है. वहीं इसके बाद राजस्थान का जैसलमेर जिला आता है, जिसका क्षेत्रफल 38,401 वर्ग किलोमीटर है. इनके बाद भारत के सबसे बड़े जिलों में राजस्थान के ही बीकानेर और बाड़मेर का नाम आता है.

कच्छ जिले का साइज किन पांच देशों से भी बड़ा?

कच्छ जिले का क्षेत्रफल इतना विशाल है कि यह दुनिया के कई देशों से भी बड़ा माना जाता है. आंकड़ों के अनुसार कच्छ का आकार स्विट्जरलैंड, बेल्जियम, भूटान, डेनमार्क और नीदरलैंड से भी बड़ा है. इनके अलावा भी कई ऐसे देश है, जिनसे कच्छ जिले का क्षेत्रफल बड़ा है. वहीं आंकड़ों से साफ पता चलता है कि भारत का कच्छ जिला अकेले ही यूरोप और एशिया के कई देशों से बड़ा है.

ये भी पढ़ें-कौन थे नूर खान, जिसके नाम पर बने पाकिस्तानी एयरबेस को भारत ने ऑपरेशन सिंदूर में किया था तबाह?