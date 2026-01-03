हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजRain Of Fish: इस देश में होती‌ है मछलियों की बारिश, जानें क्या है इस चमत्कार के पीछे का कारण

Rain Of Fish: इस देश में होती‌ है मछलियों की बारिश, जानें क्या है इस चमत्कार के पीछे का कारण

Rain Of Fish: दुनिया में एक ऐसा देश भी है जहां पर मछलियों की बारिश होती है. आइए जानते हैं कौन सा है यह देश और आखिर क्या है इसके पीछे का रहस्य.

By : स्पर्श गोयल | Updated at : 03 Jan 2026 08:32 AM (IST)
Preferred Sources

Rain Of Fish: सोचिए कि आप तूफान में बाहर निकलते हैं और जमीन पर मछलियां बिखरी हुई पाते हैं. पास में कोई नदी नहीं है और बाढ़ का पानी भी कहीं पर नजर नहीं आता. यह कोई लोक कथा या फिर इंटरनेट पर फैली कोई झूठी कहानी नहीं है. यह एक असली और बार-बार होने वाली घटना है जिसने वैज्ञानिकों को 100 साल से ज्यादा समय से हैरान कर रखा है. आइए जानते हैं उस जगह के बारे में जहां सच में मछलियों की बारिश होती है.

कहां होती है मछलियों की बारिश 

यह घटना होंडुरास के केंद्रीय अमेरिकी देश में बस से योरो शहर में होती है. जो बात इसे खास तौर पर अजीब बनाती है वह इसका भूगोल. दरअसल योरो समुद्र से लगभग 200 किलोमीटर दूर है. ऐसे में मछली की बारिश होना काफी अजीब नजर आता है. 

यह अजीब घटना कब होती है 

मछलियों की बारिश आमतौर पर साल में एक या दो बार होती है. ऐसा मई और जुलाई के बीच तेज गरज-चमक वाले तूफानों के बाद होता है. घंटो भारी बारिश के बाद निवासी जब जागते हैं तो खेतों, सड़कों और छतों पर छोटी-छोटी मछलियां बिखरी हुई पड़ी होती है. इनमें से कई मछलियां मिलने पर भी जिंदा होती हैं. 

क्या है वैज्ञानिक स्पष्टीकरण 

वैज्ञानिकों का कहना है कि पानी के ऊपर बवंडर जैसे हवा के खंभे बनते हैं. शक्तिशाली तूफान नदियों, झीलों या फिर तटीय क्षेत्र से मछलियों के साथ पानी को ऊपर खींच लेते हैं. जब तूफान जमीन के अंदर कमजोर पड़ता है तो मछली यहां बारिश के साथ जमीन पर गिर जाती हैं. हालांकि इस बात पर थोड़ा संदेह है क्योंकि योरो समुद्र से काफी दूर है और आसपास कोई भी झील इतनी बड़ी नहीं है.

इसके अलावा ऐसा भी कहा जाता है योरो भूमिगत धाराओं और गुफाओं के एक नेटवर्क के ऊपर बसा है. ज्यादा बारिश के दौरान यह भूमिगत जल मार्ग भर जाते हैं. इसी वजह से गुफाओं में रहने वाली मछली सतह पर आ जाती हैं.

एक धार्मिक विश्वास 

स्थानीय लोगों के लिए विज्ञान कहानी का सिर्फ एक हिस्सा है. कई लोगों का ऐसा मानना है कि यह घटना 19वीं सदी में होंडुरास में रहने वाले एक स्पेनिश कैथोलिक पादरी जोस मैनुअल सुबिराना से जुड़ा एक दैवीय आशीर्वाद है. परंपरा के मुताबिक फादर सुबिराना ने तीन दिन और रात प्रार्थना की और भगवान से गरीबों को खाना खिलाने में मदद करने के लिए कहा. इसके तुरंत बाद तूफानों के बाद मछलियां दिखाई देने लगी.

डर या फिर भ्रम के बजाय यहां के लोग इस घटना का जश्न मनाते हैं. हर साल शहर में मछलियों की बारिश का त्योहार मनाया जाता है. लोग मछली को इकट्ठा करते हैं, उन्हें पकाते हैं और पड़ोसियों के साथ खाना शेयर करते हैं.

ये भी पढ़ें: कभी सिर्फ राजा ही खा सकते थे यह स्पेशल रोटी, जानें शाही रसोई से हमारे खाने की मेज तक यह कैसे आई?

About the author स्पर्श गोयल

स्पर्श गोयल को कंटेंट राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग में चार साल का अनुभव है.  इन्होंने अपने करियर की शुरुआत नमस्कार भारत से की थी, जहां पर लिखने की बारीकियां सीखते हुए पत्रकारिता और लेखन की दुनिया में कदम रखा. इसके बाद ये डीएनपी न्यूज नेटवर्क, गाजियाबाद से जुड़े और यहां करीब दो साल तक काम किया.  इस दौरान इन्होंने न्यूज राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग दोनों में अपनी पकड़ मजबूत की.

अब स्पर्श एबीपी के साथ अपनी लेखनी को निखार रहे हैं. इनकी खास रुचि जनरल नॉलेज (GK) बीट में है, जहां ये रोज़ नए विषयों पर रिसर्च करके अपने पाठकों को सरल, रोचक और तथ्यपूर्ण ढंग से जानकारी देते हैं.  

लेखन के अलावा स्पर्श को किताबें पढ़ना और सिनेमा देखना बेहद पसंद है.  स्क्रीनराइटिंग के अनुभव की वजह से ये कहानियों को दिलचस्प अंदाज़ में पेश करने में भी माहिर हैं.  खाली समय में वे नए विषयों पर रिसर्च करना और सोशल मीडिया पर अपडेट रहना पसंद करते हैं.
Read
Published at : 03 Jan 2026 08:32 AM (IST)
Tags :
Rain Of Fish Strange Rain Natural Mystery
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
Saudi-UAE Tension: सऊदी अरब और यूएई के बीच भयानक जंग! अब तक 20 की मौत, यमन की धरती पर क्यों बह रहा खून?
सऊदी-यूएई के बीच भयानक जंग! अब तक 20 की मौत, यमन की धरती पर क्यों बह रहा खून?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
माघ मेले का शुभारंभ, पहले दिन ब्रह्म मुहूर्त में भक्तों ने गंगा में लगाई आस्था की डुबकी
माघ मेले का शुभारंभ, पहले दिन ब्रह्म मुहूर्त में भक्तों ने गंगा में लगाई आस्था की डुबकी
बॉलीवुड
Dhurandhar BO Day 29: पहली बार 'धुरंधर' ने किया सिंगल डिजिट में कलेक्शन, 5वें शुक्रवार घटी कमाई, क्या बन पाएगी 800 करोड़ी?
पहली बार 'धुरंधर' ने किया सिंगल डिजिट में कलेक्शन, 5वें फ्राइडे घटी कमाई
इंडिया
रेहान-अवीवा की सगाई के बाद पहली फोटो आई सामने, पिता रॉबर्ट वाड्रा बोले- बेटे को जीवनसंगिनी मिली
रेहान-अवीवा की सगाई के बाद पहली फोटो आई सामने, पिता रॉबर्ट वाड्रा बोले- बेटे को जीवनसंगिनी मिली
Advertisement

वीडियोज

FBI ने ISIS के मंसूबों को किया नाकाम, अमेरिका के कई इलाकों में नए साल से पहले थी हमले की साजिश
आज से Prayagraj में Magh Mela का हुआ शुभारंभ, संगम में श्रद्धालुओं ने लगाई आस्था की डुबकी।Magh Mela
Sirsa में जेल वॉर्डन ने की आत्महत्या, सुसाइड नोट में DSP पर लगाया प्रताड़ना का आरोप । Haryana News
UP में ऑपरेशन लंगड़ा जारी, आंखों में मिर्ची डालकर लूट करने वाले बदमाश का एनकाउंटर । Breaking News
Prayagraj: आज से प्रयागराज में माघ मेले का शुभारंभ, त्रिवेणी संगम पर लोग लगा रहे आस्था की डुबकी
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
Saudi-UAE Tension: सऊदी अरब और यूएई के बीच भयानक जंग! अब तक 20 की मौत, यमन की धरती पर क्यों बह रहा खून?
सऊदी-यूएई के बीच भयानक जंग! अब तक 20 की मौत, यमन की धरती पर क्यों बह रहा खून?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
माघ मेले का शुभारंभ, पहले दिन ब्रह्म मुहूर्त में भक्तों ने गंगा में लगाई आस्था की डुबकी
माघ मेले का शुभारंभ, पहले दिन ब्रह्म मुहूर्त में भक्तों ने गंगा में लगाई आस्था की डुबकी
बॉलीवुड
Dhurandhar BO Day 29: पहली बार 'धुरंधर' ने किया सिंगल डिजिट में कलेक्शन, 5वें शुक्रवार घटी कमाई, क्या बन पाएगी 800 करोड़ी?
पहली बार 'धुरंधर' ने किया सिंगल डिजिट में कलेक्शन, 5वें फ्राइडे घटी कमाई
इंडिया
रेहान-अवीवा की सगाई के बाद पहली फोटो आई सामने, पिता रॉबर्ट वाड्रा बोले- बेटे को जीवनसंगिनी मिली
रेहान-अवीवा की सगाई के बाद पहली फोटो आई सामने, पिता रॉबर्ट वाड्रा बोले- बेटे को जीवनसंगिनी मिली
फ़ुटबॉल
बचा लो..., भारत के दिग्गज खिलाड़ियों को मदद के लिए फैलाने पड़े हाथ; जानें पूरा मामला
बचा लो, भारत के दिग्गज खिलाड़ियों को मदद के लिए फैलाने पड़े हाथ; जानें पूरा मामला
बिजनेस
मार्केट कैप से एक झटके में साफ 50000 करोड़, सरकार के एक फैसले से भरभराकर गिरा ITC का शेयर
मार्केट कैप से एक झटके में साफ 50000 करोड़, सरकार के एक फैसले से भरभराकर गिरा ITC का शेयर
शिक्षा
मुंबई नगर निगम के पार्षदों को कितनी मिलती है सैलरी? जानें सुविधाओं की पूरी डिटेल
मुंबई नगर निगम के पार्षदों को कितनी मिलती है सैलरी? जानें सुविधाओं की पूरी डिटेल
फूड
What Indians Ate On New Year: नए साल पर हर सेकेंड बिकी 1300 किलो बिरयानी, जानें स्वाद के दीवानों ने क्या-क्या मंगाया?
नए साल पर हर सेकेंड बिकी 1300 किलो बिरयानी, जानें स्वाद के दीवानों ने क्या-क्या मंगाया?
ENT LIVE
Ikkis Review: Param Vir Chakra Winner की कहानी, Jaideep Ahlawat की दमदार performance और Dharam Ji का आखिरी रोल बना यादगार
Ikkis Review: Param Vir Chakra Winner की कहानी, Jaideep Ahlawat की दमदार performance और Dharam Ji का आखिरी रोल बना यादगार
ENT LIVE
Almighty Motion Picture का Biggest Spiritual Announcement: Neem Karoli Baba पर 7-Part Global Series ‘SANT’ का हुआ ऐलान
Almighty Motion Picture का Biggest Spiritual Announcement: Neem Karoli Baba पर 7-Part Global Series ‘SANT’ का हुआ ऐलान
Paisa LIVE
Indian Gold Power: जब घरों का सोना दुनिया को चौंकाए | Paisa Live
Indian Gold Power: जब घरों का सोना दुनिया को चौंकाए | Paisa Live
ENT LIVE
90's – A Middle Class Biopic Review: हर कोई इस सीरीज को समझेगा अपनी कहानी
90's – A Middle Class Biopic Review: हर कोई इस सीरीज को समझेगा अपनी कहानी
ENT LIVE
2025 के Bollywood Babies: Katrina–Vicky, Kiara–Sidharth, Parineeti–Raghav, Bharti–Harssh और अन्य सितारे बने Parents
2025 के Bollywood Babies: Katrina–Vicky, Kiara–Sidharth, Parineeti–Raghav, Bharti–Harssh और अन्य सितारे बने Parents
Embed widget