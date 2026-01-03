Rain Of Fish: सोचिए कि आप तूफान में बाहर निकलते हैं और जमीन पर मछलियां बिखरी हुई पाते हैं. पास में कोई नदी नहीं है और बाढ़ का पानी भी कहीं पर नजर नहीं आता. यह कोई लोक कथा या फिर इंटरनेट पर फैली कोई झूठी कहानी नहीं है. यह एक असली और बार-बार होने वाली घटना है जिसने वैज्ञानिकों को 100 साल से ज्यादा समय से हैरान कर रखा है. आइए जानते हैं उस जगह के बारे में जहां सच में मछलियों की बारिश होती है.

कहां होती है मछलियों की बारिश

यह घटना होंडुरास के केंद्रीय अमेरिकी देश में बस से योरो शहर में होती है. जो बात इसे खास तौर पर अजीब बनाती है वह इसका भूगोल. दरअसल योरो समुद्र से लगभग 200 किलोमीटर दूर है. ऐसे में मछली की बारिश होना काफी अजीब नजर आता है.

यह अजीब घटना कब होती है

मछलियों की बारिश आमतौर पर साल में एक या दो बार होती है. ऐसा मई और जुलाई के बीच तेज गरज-चमक वाले तूफानों के बाद होता है. घंटो भारी बारिश के बाद निवासी जब जागते हैं तो खेतों, सड़कों और छतों पर छोटी-छोटी मछलियां बिखरी हुई पड़ी होती है. इनमें से कई मछलियां मिलने पर भी जिंदा होती हैं.

क्या है वैज्ञानिक स्पष्टीकरण

वैज्ञानिकों का कहना है कि पानी के ऊपर बवंडर जैसे हवा के खंभे बनते हैं. शक्तिशाली तूफान नदियों, झीलों या फिर तटीय क्षेत्र से मछलियों के साथ पानी को ऊपर खींच लेते हैं. जब तूफान जमीन के अंदर कमजोर पड़ता है तो मछली यहां बारिश के साथ जमीन पर गिर जाती हैं. हालांकि इस बात पर थोड़ा संदेह है क्योंकि योरो समुद्र से काफी दूर है और आसपास कोई भी झील इतनी बड़ी नहीं है.

इसके अलावा ऐसा भी कहा जाता है योरो भूमिगत धाराओं और गुफाओं के एक नेटवर्क के ऊपर बसा है. ज्यादा बारिश के दौरान यह भूमिगत जल मार्ग भर जाते हैं. इसी वजह से गुफाओं में रहने वाली मछली सतह पर आ जाती हैं.

एक धार्मिक विश्वास

स्थानीय लोगों के लिए विज्ञान कहानी का सिर्फ एक हिस्सा है. कई लोगों का ऐसा मानना है कि यह घटना 19वीं सदी में होंडुरास में रहने वाले एक स्पेनिश कैथोलिक पादरी जोस मैनुअल सुबिराना से जुड़ा एक दैवीय आशीर्वाद है. परंपरा के मुताबिक फादर सुबिराना ने तीन दिन और रात प्रार्थना की और भगवान से गरीबों को खाना खिलाने में मदद करने के लिए कहा. इसके तुरंत बाद तूफानों के बाद मछलियां दिखाई देने लगी.

डर या फिर भ्रम के बजाय यहां के लोग इस घटना का जश्न मनाते हैं. हर साल शहर में मछलियों की बारिश का त्योहार मनाया जाता है. लोग मछली को इकट्ठा करते हैं, उन्हें पकाते हैं और पड़ोसियों के साथ खाना शेयर करते हैं.

