No Rain Village: सोचिए कि आप एक ऐसी जगह पर रहते हों जहां आप अपने पैरों के नीचे बारिश होते हुए देख सकते हैं. साथ ही आपका अपना गांव पूरी तरह से सूखा रहता हो. यह कोई फेंटेसी या फिर मूवी सेट नहीं है. सना के पास बसा अल हुतैब गांव दुनिया भर के साइंटिस्ट, ट्रैवलर और जियोग्राफर को हैरान करता है. यमन के इस गांव में कभी भी बारिश नहीं होती.

एक गांव जो बादलों के ऊपर है

अल हुतैब समुद्र तल से लगभग 3200 मीटर की ऊंचाई पर बसा है. ज्यादातर बारिश वाले बादल आमतौर पर लगभग 1500 से 2000 मीटर की ऊंचाई पर बनते हैं और बारिश करते हैं. इस गांव के मामले में बादल गांव के नीचे इकट्ठा होते हैं और बारिश करते हैं. यानी कि बारिश गांव के नीचे की घाटियों में होती है गांव में नहीं. यहां के लोग अक्सर अपने घरों के नीचे बिजली, गरज और भारी बारिश के शानदार नज़ारे देखते हैं. यह धरती पर उन काफी कम जगहों में से एक है जहां पर लोग सचमुच मौसम से ऊपर रहते हैं.

काफी ज्यादा मुश्किलों से भरा मौसम

इस गांव में कभी भी बारिश न होने की वजह से मौसम काफी तेज और अजीब होता है. ज्यादा ऊंचाई और पतली हवा की वजह से सुबह-सुबह काफी ठंड होती है. जैसे-जैसे सूरज उगता है तापमान तेजी से बढ़ने लगता है और दोपहर काफी गर्म हो जाती है, क्योंकि गांव को बादलों की परत के ऊपर से सीधी बिना रुकावट वाली धूप मिलती है.

बोहरा समुदाय के लिए पवित्र सेंटर

अपने मौसम के अलावा यह गांव बोहरा समुदाय के लिए गहरा धार्मिक महत्व रखता है. यह एक बड़ा तीर्थ स्थल है और यहां तीसरे दाई अल मुतलाक सैयदना हातिम बिन इब्राहिम अल हमीदी की दरगाह है. दुनिया भर से भक्त खासकर भारत, पाकिस्तान और दक्षिण एशिया के दूसरे हिस्सों से तीर्थ यात्रा के लिए इस गांव में आते हैं.

बिना बारिश की खेती

सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि यहां पर खेती अभी भी फल फूल रही है. गांव वाले पहाड़ी ढलानों पर सीढ़ीदार खेती करते हैं और सीधी बारिश न होने के बावजूद भी फसलें उगाते हैं. पानी पुरानी तकनीक का इस्तेमाल करके इकट्ठा किया जाता है. जिसमें ओस, धुंध और पहाड़ से नीचे बहने वाले पानी को इकट्ठा किया जाता है. यह इलाका अच्छी क्वालिटी की यमनी कॉफी बनाने के लिए काफी मशहूर है. इसे इसके शानदार स्वाद और खुशबू के लिए पूरी दुनिया में पसंद किया जाता है.

