हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
टी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजNo Rain Village: इस गांव में कभी भी नहीं होती बारिश, वजह जानकर नहीं होगा यकीन

No Rain Village: इस गांव में कभी भी नहीं होती बारिश, वजह जानकर नहीं होगा यकीन

No Rain Village: दुनिया में एक ऐसा गांव भी है जहां पर जरा भी बारिश नहीं होती. आइए जानते हैं क्या है इसके पीछे की वजह और कहां है यह गांव.

By : स्पर्श गोयल | Updated at : 10 Feb 2026 06:39 PM (IST)
Preferred Sources

No Rain Village: सोचिए कि आप एक ऐसी जगह पर रहते हों जहां आप अपने पैरों के नीचे बारिश होते हुए देख सकते हैं. साथ ही आपका अपना गांव पूरी तरह से सूखा रहता हो. यह कोई फेंटेसी या फिर मूवी सेट नहीं है. सना के पास बसा अल हुतैब गांव दुनिया भर के साइंटिस्ट, ट्रैवलर और  जियोग्राफर को हैरान करता है. यमन के इस गांव में कभी भी बारिश नहीं होती.

एक गांव जो बादलों के ऊपर है 

अल हुतैब समुद्र तल से लगभग 3200 मीटर की ऊंचाई पर बसा है. ज्यादातर बारिश वाले बादल आमतौर पर लगभग 1500 से 2000 मीटर की ऊंचाई पर बनते हैं और बारिश करते हैं. इस गांव के मामले में बादल गांव के नीचे इकट्ठा होते हैं और बारिश करते हैं. यानी कि बारिश गांव के नीचे की घाटियों में होती है गांव में नहीं. यहां के लोग अक्सर अपने घरों के नीचे बिजली, गरज और भारी बारिश के शानदार नज़ारे देखते हैं. यह धरती पर उन काफी कम जगहों में से एक है जहां पर लोग सचमुच मौसम से ऊपर रहते हैं.

काफी ज्यादा मुश्किलों से भरा मौसम 

इस गांव में कभी भी बारिश न होने की वजह से मौसम काफी तेज और अजीब होता है. ज्यादा ऊंचाई और पतली हवा की वजह से सुबह-सुबह काफी ठंड होती है. जैसे-जैसे सूरज उगता है तापमान तेजी से बढ़ने लगता है और दोपहर काफी गर्म हो जाती है, क्योंकि गांव को बादलों की परत के ऊपर से सीधी बिना रुकावट वाली धूप मिलती है.

बोहरा समुदाय के लिए पवित्र सेंटर 

अपने मौसम के अलावा यह गांव बोहरा समुदाय के लिए गहरा धार्मिक महत्व रखता है. यह एक बड़ा तीर्थ स्थल है और यहां तीसरे दाई अल मुतलाक सैयदना हातिम बिन इब्राहिम अल हमीदी की दरगाह है. दुनिया भर से भक्त खासकर भारत, पाकिस्तान और दक्षिण एशिया के दूसरे हिस्सों से तीर्थ यात्रा के लिए इस गांव में आते हैं.

बिना बारिश की खेती 

सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि यहां पर खेती अभी भी फल फूल रही है. गांव वाले पहाड़ी ढलानों पर सीढ़ीदार खेती करते हैं और सीधी बारिश न होने के बावजूद भी फसलें उगाते हैं. पानी पुरानी तकनीक का इस्तेमाल करके इकट्ठा किया जाता है. जिसमें ओस, धुंध और पहाड़ से नीचे बहने वाले पानी को इकट्ठा किया जाता है. यह इलाका अच्छी क्वालिटी की यमनी कॉफी बनाने के लिए काफी मशहूर है. इसे इसके शानदार स्वाद और खुशबू के लिए पूरी दुनिया में पसंद किया जाता है.

ये भी पढ़ें:  यह है दुनिया की सबसे पुरानी मार्शल आर्ट, जानें किसने किया था इसका आविष्कार

About the author स्पर्श गोयल

स्पर्श गोयल को कंटेंट राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग में चार साल का अनुभव है.  इन्होंने अपने करियर की शुरुआत नमस्कार भारत से की थी, जहां पर लिखने की बारीकियां सीखते हुए पत्रकारिता और लेखन की दुनिया में कदम रखा. इसके बाद ये डीएनपी न्यूज नेटवर्क, गाजियाबाद से जुड़े और यहां करीब दो साल तक काम किया.  इस दौरान इन्होंने न्यूज राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग दोनों में अपनी पकड़ मजबूत की.

अब स्पर्श एबीपी के साथ अपनी लेखनी को निखार रहे हैं. इनकी खास रुचि जनरल नॉलेज (GK) बीट में है, जहां ये रोज़ नए विषयों पर रिसर्च करके अपने पाठकों को सरल, रोचक और तथ्यपूर्ण ढंग से जानकारी देते हैं.  

लेखन के अलावा स्पर्श को किताबें पढ़ना और सिनेमा देखना बेहद पसंद है.  स्क्रीनराइटिंग के अनुभव की वजह से ये कहानियों को दिलचस्प अंदाज़ में पेश करने में भी माहिर हैं.  खाली समय में वे नए विषयों पर रिसर्च करना और सोशल मीडिया पर अपडेट रहना पसंद करते हैं.
Read
Published at : 10 Feb 2026 06:37 PM (IST)
Tags :
Al Hutaib Village Above Clouds Yemen Village
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
तारिक रहमान की BNP या जमात-ए-इस्लामी... बांग्लादेश में किसकी बनेगी सरकार? ओपिनियन पोल ने पूरी दुनिया को चौंकाया
BNP या जमात... बांग्लादेश में किसकी बनेगी सरकार? ओपिनियन पोल ने पूरी दुनिया को चौंकाया
बिहार
सामने आए तेज प्रताप यादव के पहले 'जयचंद', अनुष्का संग मामा का रिश्ता जोड़ने पर भड़के मुकेश रोशन
सामने आए तेज प्रताप यादव के पहले 'जयचंद', अनुष्का संग मामा का रिश्ता जोड़ने पर भड़के मुकेश रोशन
इंडिया
क्या पति की मर्जी के बगैर खुला से शादी खत्म कर सकती है मुस्लिम महिला? सुप्रीम कोर्ट पहुंचा मामला
क्या पति की मर्जी के बगैर खुला से शादी खत्म कर सकती है मुस्लिम महिला? सुप्रीम कोर्ट पहुंचा मामला
क्रिकेट
'इंडिया को 4 गुजराती चला रहे हैं', IND vs PAK मैच से पहले शाहिद अफरीदी ने उगला जहर; जानें अब क्या कहा
'इंडिया को 4 गुजराती चला रहे हैं', IND vs PAK मैच से पहले शाहिद अफरीदी ने उगला जहर; जानें अब क्या कहा
Advertisement

वीडियोज

Border 2 | Nidhi Dutta ने Border 2 की Star cast पर दी जानकारी। Ahan Shetty, Varun Dhawan, Sunny पाजी और बहुत कुछ।
Bollywood News: ओ रोमियो’ रिलीज़ से पहले बड़ा खुलासा: तमन्नाह–विक्रांत ने बिना फीस किया काम
Seher Hone Ko Hai:😮 प्यारी नोक-झोंक या बढ़ती दूरियां? Mahid ने कह दी चुभने वाली बात (10-02-2026)
T-20 World Cup: पैसों के लालच में झुका पाकिस्तान, मैच से पहले ही सरेंडर? ABPLIVE
Faridabad Jail Shocker: राम मंदिर साजिश का आरोपी जेल में ढेर, Rohit Godara गैंग का दावा |ABPLIVE
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
तारिक रहमान की BNP या जमात-ए-इस्लामी... बांग्लादेश में किसकी बनेगी सरकार? ओपिनियन पोल ने पूरी दुनिया को चौंकाया
BNP या जमात... बांग्लादेश में किसकी बनेगी सरकार? ओपिनियन पोल ने पूरी दुनिया को चौंकाया
बिहार
सामने आए तेज प्रताप यादव के पहले 'जयचंद', अनुष्का संग मामा का रिश्ता जोड़ने पर भड़के मुकेश रोशन
सामने आए तेज प्रताप यादव के पहले 'जयचंद', अनुष्का संग मामा का रिश्ता जोड़ने पर भड़के मुकेश रोशन
इंडिया
क्या पति की मर्जी के बगैर खुला से शादी खत्म कर सकती है मुस्लिम महिला? सुप्रीम कोर्ट पहुंचा मामला
क्या पति की मर्जी के बगैर खुला से शादी खत्म कर सकती है मुस्लिम महिला? सुप्रीम कोर्ट पहुंचा मामला
क्रिकेट
'इंडिया को 4 गुजराती चला रहे हैं', IND vs PAK मैच से पहले शाहिद अफरीदी ने उगला जहर; जानें अब क्या कहा
'इंडिया को 4 गुजराती चला रहे हैं', IND vs PAK मैच से पहले शाहिद अफरीदी ने उगला जहर; जानें अब क्या कहा
टेलीविजन
'नागिन 7' में ड्रैगन बन कदम रखेंगी ये एक्ट्रेस, किरदार को लेकर तोड़ी चुप्पी
'नागिन 7' में ड्रैगन बन कदम रखेंगी ये एक्ट्रेस, किरदार को लेकर तोड़ी चुप्पी
इंडिया
कैसे हटाए जाते हैं लोकसभा स्पीकर? ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव, आगे क्या होगा?
कैसे हटाए जाते हैं लोकसभा स्पीकर? ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव, आगे क्या होगा?
शिक्षा
छात्रों को बड़ी राहत, UP बोर्ड इंटर प्रैक्टिकल परीक्षा 2026 की तारीख बढ़ाकर 13 फरवरी
छात्रों को बड़ी राहत, UP बोर्ड इंटर प्रैक्टिकल परीक्षा 2026 की तारीख बढ़ाकर 13 फरवरी
ट्रेंडिंग
“बच्चों को पालो नहीं, मजबूत बनाओ” थायरोकेयर फाउंडर डॉ ए वेलुमणि की पोस्ट से सोशल मीडिया पर छिड़ी बहस
“बच्चों को पालो नहीं, मजबूत बनाओ” थायरोकेयर फाउंडर डॉ ए वेलुमणि की पोस्ट से सोशल मीडिया पर छिड़ी बहस
ENT LIVE
Sunita ने लगाया इल्जाम Govinda ने नहीं की अपने बेटे की मदद
Sunita ने लगाया इल्जाम Govinda ने नहीं की अपने बेटे की मदद
ENT LIVE
फिल्म और OTT के बाद अन्या सिंह का नया एक्सपेरिमेंट, ‘Suit Yourself’ से माइक्रो-फिक्शन में एंट्री
फिल्म और OTT के बाद अन्या सिंह का नया एक्सपेरिमेंट, ‘Suit Yourself’ से माइक्रो-फिक्शन में एंट्री
ENT LIVE
‘Ghooskhor Pandat ’ पर FIR के बाद Manoj Bajpayee का बड़ा बयान
‘Ghooskhor Pandat ’ पर FIR के बाद Manoj Bajpayee का बड़ा बयान
ENT LIVE
Bhabiji Ghar Par Hain Film Review: TV पर Hit रहा Show, लेकिन फिल्म ने सारा मजा किरकिरा कर दिया
Bhabiji Ghar Par Hain Film Review: TV पर Hit रहा Show, लेकिन फिल्म ने सारा मजा किरकिरा कर दिया
ENT LIVE
Vadh 2 में दमदार कहानी और जबरदस्त climax
Vadh 2 में दमदार कहानी और जबरदस्त climax
Embed widget