किस जानवर का मांस ज्यादा खाते हैं समीर मिन्हास, जिससे मिलती है लंबे-लंबे छक्के लगाने की ताकत?

आईसीसी अंडर-19 वर्ल्ड कप 2026 शुरू हो चुका है और हर टीम के युवा सितारे अपनी ताकत और तकनीक दिखाने के लिए तैयार हैं. पाकिस्तान के युवा बल्लेबाज समीर मिन्हास खास ध्यान का केंद्र हैं, जो बड़े-बड़े छक्के लगाने की अपनी क्षमता के लिए जाने जाते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस ताकत के पीछे उनका डाइट प्लान कितना अहम है? जानिए वह कौन-सा मांस और कौन-सी चीजें हैं जो समीर को बल्लेबाजी में सुपरहिट बनाती हैं.

समीर मिन्हास का डाइट प्लान

समीर मिन्हास अपने शरीर और बैटिंग पावर को बनाए रखने के लिए खास डाइट का पालन करते हैं. रिपोर्ट्स बताती हैं कि उनका डाइट प्लान बेहद संतुलित है और इसमें प्रोटीन, कार्ब्स और विटामिन शामिल होता है.

प्रोटीन में क्या लेते हैं?

रिपोर्ट्स की मानें तो समीर अपने आहार में मुख्य रूप से लाल मांस और मटन नहीं खाते हैं. इसके बजाय उनका फोकस चिकन, मछली और लैम्ब पर रहता है. ये प्रोटीन उन्हें मांसपेशियों को मजबूत करने और लंबे-लंबे शॉट्स मारने की शक्ति देते हैं. बीफ और पोर्क का सेवन भी कभी-कभी किया जाता है, लेकिन सीमित मात्रा में होता है.

कार्ब्स और एनर्जी

पाकिस्तानी क्रिकेटर्स की तरह समीर भी कार्ब्स का पर्याप्त सेवन करते हैं. उनके आहार में चावल, पुलाव, पास्ता और स्पेगेटी शामिल होता है. यह उन्हें लंबे मैचों में स्टैमिना और ऊर्जा बनाए रखने में मदद करता है.

क्या नहीं खाते खिलाड़ी?

समीर और उनके साथी खिलाड़ियों का ध्यान तेल, बिरयानी और मिठाई जैसी चीजों से दूर रहता है. ये चीजें शरीर को भारी करती हैं और प्रदर्शन पर असर डाल सकती हैं. उनका फोकस हमेशा हल्का और पौष्टिक आहार बनाए रखने पर रहता है.

फल और विटामिन

फल और हरी सब्जियों का सेवन समीर की डाइट में शामिल होता है. यह उनके शरीर में जरूरी विटामिन और मिनरल्स प्रदान करता है और इम्यूनिटी को मजबूत बनाता है.

डाइट और बैटिंग पावर का संबंध

समीर मिन्हास की बड़ी पारियां और लंबे-लंबे छक्के उनके स्ट्रिक्ट डाइट प्लान का नतीजा हैं. प्रोटीन मसल बिल्डिंग में मदद करता है, कार्ब्स स्टैमिना बढ़ाते हैं और फल-हरी सब्जियां शरीर को फिट बनाए रखती हैं. इस संतुलित डाइट से उन्हें रन बनाने और फुर्तीला प्रदर्शन करने में मदद मिलती है.

