हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजकिस जानवर का मांस ज्यादा खाते हैं समीर मिन्हास, जिससे मिलती है लंबे-लंबे छक्के लगाने की ताकत?

किस जानवर का मांस ज्यादा खाते हैं समीर मिन्हास, जिससे मिलती है लंबे-लंबे छक्के लगाने की ताकत?

ICC Under 19 World Cup 2026: समीर मिन्हास की ताकत के पीछे उनका खास डाइट प्लान है. यह संतुलित डाइट उन्हें बड़े-बड़े छक्के लगाने और लगातार रन बनाने की क्षमता देती है.

By : निधि पाल | Updated at : 15 Jan 2026 04:05 PM (IST)
Preferred Sources

आईसीसी अंडर-19 वर्ल्ड कप 2026 शुरू हो चुका है और हर टीम के युवा सितारे अपनी ताकत और तकनीक दिखाने के लिए तैयार हैं. पाकिस्तान के युवा बल्लेबाज समीर मिन्हास खास ध्यान का केंद्र हैं, जो बड़े-बड़े छक्के लगाने की अपनी क्षमता के लिए जाने जाते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस ताकत के पीछे उनका डाइट प्लान कितना अहम है? जानिए वह कौन-सा मांस और कौन-सी चीजें हैं जो समीर को बल्लेबाजी में सुपरहिट बनाती हैं.

समीर मिन्हास का डाइट प्लान

समीर मिन्हास अपने शरीर और बैटिंग पावर को बनाए रखने के लिए खास डाइट का पालन करते हैं. रिपोर्ट्स बताती हैं कि उनका डाइट प्लान बेहद संतुलित है और इसमें प्रोटीन, कार्ब्स और विटामिन शामिल होता है.

प्रोटीन में क्या लेते हैं?

रिपोर्ट्स की मानें तो समीर अपने आहार में मुख्य रूप से लाल मांस और मटन नहीं खाते हैं. इसके बजाय उनका फोकस चिकन, मछली और लैम्ब पर रहता है. ये प्रोटीन उन्हें मांसपेशियों को मजबूत करने और लंबे-लंबे शॉट्स मारने की शक्ति देते हैं. बीफ और पोर्क का सेवन भी कभी-कभी किया जाता है, लेकिन सीमित मात्रा में होता है.

कार्ब्स और एनर्जी

पाकिस्तानी क्रिकेटर्स की तरह समीर भी कार्ब्स का पर्याप्त सेवन करते हैं. उनके आहार में चावल, पुलाव, पास्ता और स्पेगेटी शामिल होता है. यह उन्हें लंबे मैचों में स्टैमिना और ऊर्जा बनाए रखने में मदद करता है.

क्या नहीं खाते खिलाड़ी?

समीर और उनके साथी खिलाड़ियों का ध्यान तेल, बिरयानी और मिठाई जैसी चीजों से दूर रहता है. ये चीजें शरीर को भारी करती हैं और प्रदर्शन पर असर डाल सकती हैं. उनका फोकस हमेशा हल्का और पौष्टिक आहार बनाए रखने पर रहता है.

फल और विटामिन

फल और हरी सब्जियों का सेवन समीर की डाइट में शामिल होता है. यह उनके शरीर में जरूरी विटामिन और मिनरल्स प्रदान करता है और इम्यूनिटी को मजबूत बनाता है.

डाइट और बैटिंग पावर का संबंध

समीर मिन्हास की बड़ी पारियां और लंबे-लंबे छक्के उनके स्ट्रिक्ट डाइट प्लान का नतीजा हैं. प्रोटीन मसल बिल्डिंग में मदद करता है, कार्ब्स स्टैमिना बढ़ाते हैं और फल-हरी सब्जियां शरीर को फिट बनाए रखती हैं. इस संतुलित डाइट से उन्हें रन बनाने और फुर्तीला प्रदर्शन करने में मदद मिलती है. 

यह भी पढ़ें: चीन से ईरान की ओर मुड़ा अमेरिका का परमाणु दैत्य USS अब्राहम लिंकन, जानें इसकी कीमत और ताकत

About the author निधि पाल

निधि पाल को पत्रकारिता में छह साल का तजुर्बा है. लखनऊ से जर्नलिज्म की पढ़ाई पूरी करने के बाद इन्होंने पत्रकारिता की शुरुआत भी नवाबों के शहर से की थी. लखनऊ में करीब एक साल तक लिखने की कला सीखने के बाद ये हैदराबाद के ईटीवी भारत संस्थान में पहुंचीं, जहां पर दो साल से ज्यादा वक्त तक काम करने के बाद नोएडा के अमर उजाला संस्थान में आ गईं. यहां पर मनोरंजन बीट पर खबरों की खिलाड़ी बनीं. खुद भी फिल्मों की शौकीन होने की वजह से ये अपने पाठकों को नई कहानियों से रूबरू कराती थीं.

अमर उजाला के साथ जुड़े होने के दौरान इनको एक्सचेंज फॉर मीडिया द्वारा 40 अंडर 40 अवॉर्ड भी मिल चुका है. अमर उजाला के बाद इन्होंने ज्वाइन किया न्यूज 24. न्यूज 24 में अपना दमखम दिखाने के बाद अब ये एबीपी न्यूज से जुड़ी हुई हैं. यहां पर वे जीके के सेक्शन में नित नई और हैरान करने वाली जानकारी देते हुए खबरें लिखती हैं. इनको न्यूज, मनोरंजन और जीके की खबरें लिखने का अनुभव है. न्यूज में डेली अपडेट रहने की वजह से ये जीके के लिए अगल एंगल्स की खोज करती हैं और अपने पाठकों को उससे रूबरू कराती हैं.

खबरों में रंग भरने के साथ-साथ निधि को किताबें पढ़ना, घूमना, पेंटिंग और अलग-अलग तरह का खाना बनाना बहुत पसंद है. जब ये कीबोर्ड पर उंगलियां नहीं चला रही होती हैं, तब ज्यादातर समय अपने शौक पूरे करने में ही बिताती हैं. निधि सोशल मीडिया पर भी अपडेट रहती हैं और हर दिन कुछ नया सीखने, जानने की कोशिश में लगी रहती हैं.
Published at : 15 Jan 2026 04:05 PM (IST)
