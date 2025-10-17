आज के समय में सोशल मीडिया सिर्फ मनोरंजन का जरिया नहीं रह गया, बल्कि अब यह कमाई का बड़ा प्लेटफॉर्म बन चुका है. आपने भी कई बार सुना होगा कि कोई रील बनाकर लाखों रुपये कमा रहा है या किसी के लाखों फॉलोवर हैं. कई लोग मानते हैं कि सिर्फ फॉलोवर बढ़ने से ही मोटी कमाई होने लगती है, लेकिन असलियत कुछ अलग है. सोशल मीडिया पर कमाई इस बात पर निर्भर करती है कि आपके फॉलोवर कितने एक्टिव हैं और आपका कंटेंट कितना देखा जा रहा है. ऐसे में चलिए आज हम आपको बताते हैं कि इंस्टाग्राम पर 1 लाख फॉलोवर और यूट्यूब पर 10, 000 सब्सक्राइबर होने पर कितनी कमाई होती है.



1 लाख इंस्टाग्राम फॉलोवर पर कमाई



इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग एजेंसी Kofluence की रिपोर्ट के अनुसार, जिन क्रिएटर्स के इंस्टाग्राम पर करीब 1 लाख फॉलोवर हैं वह माइक्रो इनफ्लुएंसर की कैटेगरी में आते हैं. ऐसे इनफ्लुएंसर एक इंस्टाग्राम रील से 60 हजार से 1.6 लाख रुपये तक कमा सकते हैं. वहीं यह कमाई इस बात पर निर्भर करती है की रील पर कितने व्यूज, लाइक्स और कमेंट आए हैं. अगर कंटेंट ब्रांड प्रमोशन वाला है तो रकम और भी ज्यादा मिल सकती है.



यूट्यूब पर 10,000 सब्सक्राइबर पर कमाई



यूट्यूब पर 10,000 सब्सक्राइबर होने का मतलब है कि चैनल धीरे-धीरे ग्रोथ कर रहा है. ऐसे में क्रिएटर आमतौर पर यूट्यूब शॉर्ट्स या वीडियो से 20 हजार से से 40 हजार रुपये तक महीना कमा सकते हैं. वहीं, यूट्यूब पर कमाई का बड़ा हिस्सा व्यूज और वॉच टाइम पर निर्भर करता है. अगर वीडियो का पर अच्छा ट्रैफिक है और चैनल पर ऐड चल रहे हैं तो स्पॉन्सरशिप और ब्रांड डील से भी कमाई बढ़ सकती है.



इंस्टाग्राम देता है यूट्यूब से ज्यादा पैसा



रिपोर्ट के अनुसार, भारत में इंस्टाग्राम से कमाई यूट्यूब के मुकाबले ज्यादा होती है. इसकी बड़ी वजह यह है कि इंस्टाग्राम पर ब्रांड डायरेक्ट डील करते हैं और रील्‍स प्रमोशन के लिए मोटी रकम देते हैं. वहीं यूट्यूब पर कमाई ऐड रेवेन्यू और व्यूज पर निर्भर करती है, जो समय और कंटेंट के हिसाब से बदलती रहती है.



छोटे इनफ्लुएंसर भी कर सकते हैं शुरुआत



अगर आपके पास सिर्फ 10,000 सब्सक्राइबर या 50,000 से 1 लाख फॉलोवर हैं तो आप भी इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर कमाई शुरू कर सकते हैं. छोटे ब्रांड्स प्रमोशन के लिए 1000 से 5000 हर पोस्ट या वीडियो पर देते हैं. ऐसे में लगातार अच्छा कंटेंट बनाने पर यह कमाई कुछ महीनो में लाखों तक पहुंच सकती है.

