मिड-टर्म चुनाव जीतने के लिए ट्रंप को कितने वोट मिलने जरूरी? समझें समीकरण

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom कम अप्रूवल रेटिंग, महंगाई, ईरान युद्ध चुनौती हैं।

US Midterm Elections 2026: 2026 के अमेरिकी मिड-टर्म चुनाव राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के लिए काफी जरूरी हैं. लेकिन एक बात समझाना काफी ज्यादा जरूरी है कि ट्रंप खुद चुनाव नहीं लड़ रहे हैं इस वजह से उन्हें व्यक्तिगत रूप से वोट हासिल करने की जरूरत नहीं है. 3 नवंबर 2026 को होने वाले चुनाव इस बात को तय करेंगे कि उनकी रिपब्लिकन पार्टी कांग्रेस के दोनों सदनों में अपना बहुमत बनाए रख पाती है या फिर नहीं. ट्रंप ने समर्थकों से यह अपील की है कि वह "ऐसे वोट दें जैसे मेरा नाम बैलेट पर हो."इसी बीच आइए जानते हैं कि इस चुनाव को जीतने के लिए ट्रंप की पार्टी को कितने वोट मिलने जरूरी हैं.

रिपब्लिकन पार्टी को जीतने के लिए क्या चाहिए?

अमेरिकी कांग्रेस के दो सदन हैं. हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स और सीनेट. दोनों में बहुमत के लिए जरूरी सीटों की संख्या अलग-अलग है.

हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स

हाउस में 435 सीटें हैं जिसका मतलब है कि बहुमत के लिए किसी पार्टी को कम से कम 218 सीटों की जरूरत होती है. अभी रिपब्लिकन के पास ठीक 218 सीटें ही हैं. इससे उन्हें काफी मामूली बढ़त मिली हुई है. अगर रिपब्लिकन कुछ सीटें भी हार जाते हैं तो हाउस पर उनका कंट्रोल खतरे में पड़ सकता है. इस वजह से यह सदन ट्रंप और उनकी पार्टी के लिए सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है.





सीनेट

सीनेट में 100 सीटें हैं. हालांकि 2026 के चुनाव में सिर्फ 35 सीटों पर ही चुनाव होने हैं. आमतौर पर बहुमत के लिए किसी पार्टी को 51 सीटों की जरूरत होती है. हालांकि अगर सीनेट में वोट बराबर बंट जाते हैं और उपराष्ट्रपति निर्णायक वोट डाल सकते हैं तो 50 सीटों से भी काम चल सकता है.

ट्रंप का $5000 का ट्रंप डिविडेंड

ट्रंप ने रिपब्लिकन के लिए समर्थन को बढ़ाने की कोशिश में एक अनोखा वित्तीय वादा किया है. उन्होंने इस बात का वादा किया है कि अगर रिपब्लिकन हाउस और सीनेट दोनों में अपना बहुमत बनाए रखते हैं तो हर व्यस्क अमेरिकी नागरिक को $5000 का ट्रंप डिविडेंड मिलेगा.

अमेरिका में लगभग 27 करोड़ वयस्क हैं. इस वजह से ऐसे वादे को पूरा करने के लिए लगभग 1.35 ट्रिलियन डॉलर या फिर करीब ₹128 लाख करोड़ की जरूरत होगी. ट्रंप ने कहा कि यह पैसा अमीर अमेरिकियों पर अतिरिक्त टैक्स लगाने के बजाय विदेशी देशों पर लगाए जाने वाले टैरिफ से जुटाया जाएगा.





मिड-टर्म चुनाव की लड़ाई मुश्किल क्यों?

इतिहास बताता है कि व्हाइट हाउस पर कंट्रोल रखने वाली पार्टी के लिए यह एक बड़ी चुनौती होती है. अमेरिका में कई बार मिड-टर्म चुनाव में राष्ट्रपति की पार्टी हाउस में सीटें हार जाती है. ऐसा इसलिए क्योंकि वोटर अक्सर इन चुनावों का इस्तेमाल प्रशासन के प्रति अपनी नाराजगी को जाहिर करने के लिए करते हैं.

ट्रंप की अप्रूवल रेटिंग भी एक बड़ी बात है. रिपोर्ट के मुताबिक उनकी अप्रूवल रेटिंग औसतन 38.5% के आस-पास है. इतिहास गवाह है कि जिन राष्ट्रपतियों की अप्रूवल रेटिंग 50% से कम रही है उनकी पार्टियों को मिड-टर्म चुनाव में भारी नुकसान उठाना पड़ा है.

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ईरान युद्ध और महंगाई का दबाव

आर्थिक और विदेश नीति से जुड़े मुद्दे भी वोटरों पर असर डाल सकते हैं. ट्रंप प्रशासन को ईरान युद्ध, तेल की बढ़ती कीमत और देश में महंगाई को लेकर राजनीतिक दबाव का सामना करना पड़ रहा है.

ऊर्जा की ज्यादा कीमतें घरों के बजट पर दबाव बढ़ा सकती हैं. इसी के साथ महंगाई की चिंता भी बढ़ रही है. इस वजह से जब अमेरिकी यह तय करेंगे कि कांग्रेस में ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी का समर्थन जारी रखा जाए या फिर नहीं तो यह मुद्दे काफी जरूरी भूमिका निभा सकते हैं.

ट्रंप ने मिड-टर्म चुनाव को इन दबावों से निपटने के अपने वादे से भी जोड़ा है. उनका दावा है कि रिपब्लिकन की जीत के बाद आर्थिक हालात बदल सकते हैं और मिड-टर्म चुनाव के तुरंत बाद ईरान युद्ध खत्म हो जाएगा.

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