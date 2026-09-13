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हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजशराब बेचकर कौन सा राज्य कमाता है सबसे ज्यादा, कहां है सबसे ज्यादा टैक्स?

शराब बेचकर कौन सा राज्य कमाता है सबसे ज्यादा, कहां है सबसे ज्यादा टैक्स?

भारत में कुल आबकारी कमाई के मामले में उत्तर प्रदेश समेत 2 राज्य टॉप पर हैं, जबकि सबसे अधिक टैक्स दरें केरल और महाराष्ट्र में लागू होती हैं. शराब पर टैक्स का पूरा नियंत्रण राज्य सरकारों के पास होता है.

Written By : निधि पाल |  Updated at : 13 Sep 2026 03:35 PM (IST)
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भारतीय राज्यों की कुल अर्थव्यवस्था में आबकारी राजस्व यानी शराब पर लगने वाले कर का बहुत बड़ा योगदान रहता है. देश में सबसे ज्यादा आबादी वाला राज्य उत्तर प्रदेश आबकारी शुल्क से कमाई करने के मामले में सूची में सबसे ऊपर बना हुआ है. इसके बाद दक्षिण और पश्चिम भारत के कई प्रमुख राज्य इस दौड़ में शामिल हैं. प्रत्येक राज्य की अपनी स्वतंत्र आबकारी नीति, अलग टैक्स दरें और लाइसेंस फीस होती हैं. यही कारण है कि विभिन्न राज्यों के बीच आबकारी संग्रह और शराब पर लगने वाली कर दरों में काफी अंतर देखने को मिलता है.

एक्साइज ड्यूटी का कानूनी ढांचा और अधिकार

भारत के संविधान के अनुसार शराब पर आबकारी शुल्क लगाने और उसे वसूलने का पूरा अधिकार राज्य सरकारों के पास है. यही वजह है कि देश में शराब पर जीएसटी (GST) लागू नहीं होता, बल्कि हर राज्य अपने हिसाब से वैट और एक्साइज ड्यूटी तय करता है. रिजर्व बैंक के राज्य वित्त संबंधी आंकड़ों के मुताबिक, किसी राज्य का आबकारी राजस्व वहां की कुल जनसंख्या, शराब का सेवन करने वाले लोगों के प्रतिशत, खुदरा दुकानों के नेटवर्क और वहां लागू टैक्स स्लैब पर निर्भर करता है.

कमाई के मामले में उत्तर प्रदेश का दबदबा

राजस्व संग्रह के पैमाने पर उत्तर प्रदेश देश में पहले स्थान पर है. विस्तृत खुदरा नेटवर्क और विशाल आबादी के दम पर राज्य सरकार को भारी आबकारी राजस्व प्राप्त होता है. नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे (NFHS-5) के संदर्भ से जारी आंकड़ों के अनुसार, मई महीने के दौरान राज्य का आबकारी संग्रह 31,517.40 करोड़ रुपये दर्ज किया गया. आंकड़े बताते हैं कि उत्तर प्रदेश में 14.6 प्रतिशत पुरुष और 0.3 प्रतिशत महिलाएं शराब का सेवन करती हैं, जो इस विशाल राजस्व आधार को मजबूती प्रदान करता है.

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शराब बेचकर कौन सा राज्य कमाता है सबसे ज्यादा, कहां है सबसे ज्यादा टैक्स?

दक्षिण और पश्चिम भारत के राज्यों का प्रदर्शन

इस सूची में दूसरा स्थान कर्नाटक का है, जहां बेंगलुरु जैसे आधुनिक महानगरों में प्रीमियम और बिवरेज उत्पादों की जबरदस्त मांग रहती है. आंकड़ों के अनुसार कर्नाटक में 16.5 फीसदी पुरुष और 0.9 फीसदी महिलाएं शराब का सेवन करते हैं, जिससे राज्य को 20,950 करोड़ रुपये का एक्साइज रेवेन्यू मिला है. वहीं तीसरे स्थान पर महाराष्ट्र आता है, जहां मुंबई, पुणे और नासिक जैसे बड़े शहरी केंद्रों के कारण खपत काफी अधिक है. महाराष्ट्र में 13.9 प्रतिशत पुरुष और 0.4 प्रतिशत महिलाएं शराब का सेवन करती हैं. इनके अलावा तमिलनाडु और तेलंगाना भी भारी आबकारी संग्रह वाले प्रमुख राज्यों में शामिल हैं.

शराब पर सबसे ज्यादा टैक्स वसूलने वाले राज्य

कुल कमाई के अलावा यदि केवल कर दरों की बात करें, तो केरल और महाराष्ट्र में शराब पर सबसे अधिक टैक्स वसूला जाता है. इन राज्यों में आबकारी शुल्क और वैट मिलाकर कर की कुल दरें लगभग 200 प्रतिशत से 250 प्रतिशत तक पहुंच जाती हैं. अत्यधिक टैक्स स्लैब होने के कारण इन राज्यों में शराब की खुदरा कीमतें अन्य राज्यों की तुलना में काफी महंगी हो जाती हैं, जिससे कम बिक्री के बावजूद राज्यों को अच्छा-खासा राजस्व प्राप्त होता है.


शराब बेचकर कौन सा राज्य कमाता है सबसे ज्यादा, कहां है सबसे ज्यादा टैक्स?

ब्रांड्स और टैक्स स्ट्रक्चर का मिला-जुला गणित

शराब से मिलने वाला राजस्व केवल बिक्री की मात्रा पर ही निर्भर नहीं करता, बल्कि उसमें लागू टैक्स के प्रकार भी शामिल होते हैं. राज्य सरकारें लाइसेंस फीस, आबकारी शुल्क और वैट के जरिए कुल टैक्स वसूलती हैं. जहां यूपी और कर्नाटक जैसे राज्य बिक्री की बड़ी मात्रा और मजबूत डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क के बल पर सबसे ज्यादा कमाई करते हैं, वहीं केरल जैसे राज्य ऊंची टैक्स दरों के जरिए अपनी वित्तीय स्थिति को मजबूत रखते हैं.

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About the author निधि पाल

निधि पाल को पत्रकारिता में छह साल का तजुर्बा है. लखनऊ से जर्नलिज्म की पढ़ाई पूरी करने के बाद इन्होंने पत्रकारिता की शुरुआत भी नवाबों के शहर से की थी. लखनऊ में करीब एक साल तक लिखने की कला सीखने के बाद ये हैदराबाद के ईटीवी भारत संस्थान में पहुंचीं, जहां पर दो साल से ज्यादा वक्त तक काम करने के बाद नोएडा के अमर उजाला संस्थान में आ गईं. यहां पर मनोरंजन बीट पर खबरों की खिलाड़ी बनीं. खुद भी फिल्मों की शौकीन होने की वजह से ये अपने पाठकों को नई कहानियों से रूबरू कराती थीं.

अमर उजाला के साथ जुड़े होने के दौरान इनको एक्सचेंज फॉर मीडिया द्वारा 40 अंडर 40 अवॉर्ड भी मिल चुका है. अमर उजाला के बाद इन्होंने ज्वाइन किया न्यूज 24. न्यूज 24 में अपना दमखम दिखाने के बाद अब ये एबीपी न्यूज से जुड़ी हुई हैं. यहां पर वे जीके के सेक्शन में नित नई और हैरान करने वाली जानकारी देते हुए खबरें लिखती हैं. इनको न्यूज, मनोरंजन और जीके की खबरें लिखने का अनुभव है. न्यूज में डेली अपडेट रहने की वजह से ये जीके के लिए अगल एंगल्स की खोज करती हैं और अपने पाठकों को उससे रूबरू कराती हैं.

खबरों में रंग भरने के साथ-साथ निधि को किताबें पढ़ना, घूमना, पेंटिंग और अलग-अलग तरह का खाना बनाना बहुत पसंद है. जब ये कीबोर्ड पर उंगलियां नहीं चला रही होती हैं, तब ज्यादातर समय अपने शौक पूरे करने में ही बिताती हैं. निधि सोशल मीडिया पर भी अपडेट रहती हैं और हर दिन कुछ नया सीखने, जानने की कोशिश में लगी रहती हैं.
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Published at : 13 Sep 2026 03:35 PM (IST)
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