व्हिस्की से कितनी अलग होती है जिन, जानें इसमें अल्कोहल कितनी ज्यादा?

बार या शराब की दुकान में अगर आप ध्यान दें, तो जिन और व्हिस्की अक्सर एक-दूसरे के पास रखी दिखाई देती हैं. यह दोनों ही लोकप्रिय स्पिरिट हैं और कॉकटेल से लेकर सीधे पीने तक, दोनों के अपने चाहने वाले हैं. लेकिन इसके बावजूद बहुत से लोग इनके बीच का असली फर्क नहीं जानते हैं. अक्सर यह माना जाता है कि जिन ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, क्योंकि उसका टेस्ट तेज और खुशबूदार होता है. वहीं व्हिस्की को लोग सॉफ्ट लेकिन भारी ड्रिंक समझते हैं. लेकिन सच्चाई यह है कि किसी स्पिरिट की ताकत सिर्फ उसके स्वाद से तय नहीं होती है.ऐसे में आइए जानते हैं कि व्हिस्की से जिन कितनी अलग होती है और इसमें अल्कोहल कितनी ज्यादा है.

जिन क्या है और इसका टेस्ट इतना अलग क्यों होता है?

जिन की सबसे बड़ी पहचान उसका बॉटनिकल फ्लेवर है. जिन का मुख्य स्वाद जूनिपर बेरी से आता है. यह एक तरह की बेरी होती है जो जिन को पाइन के पेड़ जैसी ताजा खुशबू देती है. जिन सबसे पहले एक न्यूट्रल ग्रेन स्पिरिट तैयार की जाती है फिर डिस्टिलेशन के दौरान इसमें अलग-अलग बोटोनिकल मिलाई जाती हैं, जैसे जूनिपर बेरी, धनिया, नींबू या संतरे के छिलके, इलायची, दालचीनी, सौंफ आदि. डिस्टिलेशन के समय अल्कोहल की भाप इन बॉटनिकल्स से होकर गुजरती है और उनका टेस्ट और खुशबू अपने अंदर ले लेती है. इसी वजह से जिन बहुत फ्रेश, हर्बल और खुशबूदार लगती है.

व्हिस्की क्या होती है और इसका स्वाद कैसा होता है?

व्हिस्की का आधार अनाज होता है, जैसे जौ, मक्का, गेहूं, राई, लेकिन व्हिस्की को खास उसका लंबे समय तक लकड़ी के बैरल में रखा जाना बनाता है. व्हिस्की बनाने की प्रक्रिया में कई चरण होते हैं. अनाज को भिगोया और पीसा जाता है फिर उसका फर्मेंटेशन होता है. इसके बाद डिस्टिलेशन किया जाता है. इसका सबसे अहम चरण, इसे ओक की लकड़ी के बैरल में सालों तक रखा जाता है. लकड़ी के साथ समय बिताने की वजह से व्हिस्की में ओक, वेनिला, कारमेल, हल्का धुएं जैसा टेस्ट आ जाता है और इसका रंग भी गहरा हो जाता है.

व्हिस्की से जिन कितनी अलग होती है

जिन और व्हिस्की दोनों ही शराब हैं, लेकिन उनके बनने के तरीके, टेस्ट और खुशबू में बड़ा फर्क होता है. जिन अनाज से बनी न्यूट्रल स्पिरिट में जुनिपर बेरी और दूसरी जड़ी-बूटियां मिलाकर दोबारा डिस्टिल की जाती है. व्हिस्की जौ, मक्का या गेहूं जैसे अनाज से बनती है और इसे सालों तक लकड़ी के बैरल में रखा जाता है. जिन हल्की, ताजा, हर्बल और खट्टे फलों जैसी खुशबू वाली होती है. व्हिस्की गहरी, गर्माहट वाली, लकड़ी, कारमेल और कभी-कभी धुएं जैसी होती है. जिन ज्यादातर बिना एजिंग के तुरंत बोतल में भर दी जाती है. व्हिस्की कम से कम 3 साल या उससे ज्यादा समय तक बैरल में रखी जाती है. जिन टॉनिक वॉटर, बर्फ और फलों के साथ ज्यादा पसंद की जाती है. व्हिस्की सीधे, पानी या बर्फ के साथ पी जाती है.

इसमें अल्कोहल कितनी ज्यादा है

आमतौर पर जिन और व्हिस्की दोनों में लगभग 40 प्रतिशत अल्कोहल होता है. जिन ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होती, उसका टेस्ट बस तेज लगता है. जिन में जुनिपर बेरी और जड़ी-बूटियों की तेज खुशबू होती है. इसी वजह से उसका टेस्ट तेज महसूस होता है, लेकिन अल्कोहल ज्यादा नहीं होता है. कुछ खास ब्रांड या वैरायटी में अल्कोहल कम या ज्यादा हो सकती है. लेकिन यह ब्रांड पर निर्भर करता है, कैटेगरी पर नहीं. सामान्य तौर पर जिन और व्हिस्की में अल्कोहल लगभग बराबर होती है.

