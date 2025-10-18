हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजफेसबुक, इंस्टाग्राम या यूट्यूब... कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म कंटेंट क्रिएटर्स को देता है सबसे ज्यादा रुपये?

फेसबुक, इंस्टाग्राम या यूट्यूब... कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म कंटेंट क्रिएटर्स को देता है सबसे ज्यादा रुपये?

ये लोग यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक और एक्स जैसे प्लेटफॉर्म पर रील्स, वीडियो, पोस्ट और स्टोरीज के जरिए बड़ी संख्या में ऑडियंस को जोड़ते हैं और फिर कमाई करते हैं.

By : एबीपी लाइव | Edited By: मानसी | Updated at : 18 Oct 2025 04:09 PM (IST)
Preferred Sources

आज के डिजिटल दौर में सोशल मीडिया सिर्फ टाइमपास या दोस्तों से जुड़े रहने का जरिया नहीं रह गया है. अब यह कमाई का एक मजबूत और बड़ा जरिया बन चुका है. पहले जहां लोग सिर्फ मनोरंजन के लिए वीडियो बनाते थे, अब वही वीडियो उन्हें हजारों, लाखों और कई बार करोड़ों रुपये तक कमा कर दे रहे हैं.

सोशल मीडिया पर कंटेंट बनाकर कमाने वाले लोगों को अब कंटेंट क्रिएटर कहा जाता है. ये लोग यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक और एक्स जैसे प्लेटफॉर्म पर रील्स, वीडियो, पोस्ट और स्टोरीज के जरिए बड़ी संख्या में ऑडियंस को जोड़ते हैं और फिर कमाई करते हैं. ऐसे में अगर आप भी सोशल मीडिया पर कंटेंट बनाकर कमाना चाहते हैं या जानना चाहते हैं कि किस प्लेटफॉर्म पर कितना पैसा मिलता है, तो आइए जानते हैं कि  फेसबुक, इंस्टाग्राम या यूट्यूब, कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म कंटेंट क्रिएटर्स सबसे ज्यादा रुपये को देता है. 

1.  यूट्यूब - यूट्यूब लंबे समय से लोगों को कमाई का सबसे भरोसेमंद तरीका देता आ रहा है. यहां पर वीडियो देखकर लोगों को एंटरटेनमेंट तो मिलता ही है, साथ ही क्रिएटर्स को कमाई भी होती है.यूट्यूब पर सबसे ज्यादा कमाई वीडियो पर आने वाले विज्ञापनों से होती है. इसके अलावा Super Chat और Super Thanks लाइव स्ट्रीम में लोग पैसे भेज सकते हैं. वहीं चैनल मेंबरशिप से फैंस महीने की फीस देकर एक्स्ट्रा कंटेंट देख सकते हैं. साथ ही ब्रांड स्पॉन्सरशिप और एफिलिएट मार्केटिंग कंपनियां वीडियो में अपने प्रोडक्ट्स का प्रचार करवाती हैं. यूट्यूब 1000 व्यूज पर 10 से 100 रूपये तक देता है. अगर आपकी ऑडियंस विदेश से है या वीडियो की कैटेगरी फाइनेंस, एजुकेशन या टेक है तो कमाई और ज्यादा होती है. वहीं 10,000 व्यूज पर औसतन 80 से 400 तक मिल सकते हैं. यूट्यूब से कमाई करने के लिए चैनल पर 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटे वॉच टाइम होना जरूरी है. ये पूरा होते ही आप यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम में शामिल हो जाते हैं और कमाई शुरू हो जाती है. 

2.  फेसबुक - फेसबुक सिर्फ दोस्तों से जुड़े रहने का जरिया नहीं रह गया है. अब यह वीडियो बनाने वालों के लिए कमाई का अच्छा प्लेटफॉर्म बनता जा रहा है. फेसबुक से वीडियो के बीच में दिखने वाले विज्ञापनों से पैसा मिलता है. इसके अलावा ब्रांडेड कंटेंट कंपनियों के प्रोडक्ट्स का प्रचार करके पैसे मिलते हैं. लाइव स्ट्रीम में लोग आपको सितारे भेजते हैं, जो पैसे में बदल जाते हैं. प्रोडक्ट लिंक शेयर करके कमीशन कमाया जा सकता है. फेसबुक पर CPM 1000 व्यूज पर कमाई 20 से  80 तक हो सकता है. अगर आपकी वीडियो लंबी है और इंगेजमेंट अच्छा है, तो कमाई बढ़ सकती है. फेसबुक से कमाई करने के लिए पेज पर कम से कम 10,000 फॉलोअर्स और 60 दिनों में 60,000 मिनट वॉच टाइम जरूरी है. 

3.  इंस्टाग्राम - इंस्टाग्राम तेजी से सबसे पॉपुलर प्लेटफॉर्म बनता जा रहा है. यहां छोटी रील्स और स्टोरीज से लोग पॉपुलर होते हैं और फिर ब्रांड डील्स के जरिए बड़ी कमाई करते हैं. इंस्टाग्राम से ब्रांड स्पॉन्सरशिप, कंपनियां आपको पैसा देकर अपने प्रोडक्ट्स का प्रचार करवाती हैं. एफिलिएट मार्केटिंग, लिंक से प्रोडक्ट खरीदवा कर कमीशन कमाया जाता है. Instagram Bonus Program, कुछ देशों में उपलब्ध है, जहां रील्स के लिए बोनस मिलता है. Reels Ads कुछ क्रिएटर्स को रील्स पर भी विज्ञापन से पैसा मिलता है. इंस्टाग्राम सीधे व्यूज पर पैसे नहीं देता है. लेकिन अगर आपके 10,000 से ज्यादा फॉलोअर्स हैं, तो एक पोस्ट से 5,000 से 50,000 तक कमा सकते हैं. इससे बड़े इन्फ्लुएंसर्स लाखों रुपये तक भी कमा लेते हैं. इस पर ज्यादातर पेमेंट ब्रांड डील्स के जरिए होता है. 

किस प्लेटफॉर्म से सबसे जल्दी और ज्यादा कमाई होती है

अगर आप प्रोफेशनली और लंबे समय तक कमाई करना चाहते हैं, तो यूट्यूब सबसे अच्छा ऑप्शन है. यहां विज्ञापन, मेंबरशिप, और अन्य तरीकों से रेगुलर इनकम आती है. अगर आपकी रील्स वायरल हो रही हैं और आप जल्दी ब्रांड डील्स चाहते हैं, तो इंस्टाग्राम आपके लिए बेस्ट है. फेसबुक उन लोगों के लिए बेहतर है, जो पहले से ही वीडियो बनाते हैं और ज्यादा इंगेजमेंट चाहते हैं. 

यह भी पढ़ें Mehul Choksi Case: कितने देशों के साथ है भारत की प्रत्यर्पण संधि, मेहुल चोकसी की तरह कहां-कहां से लाए जा सकते हैं आरोपी

Published at : 18 Oct 2025 04:09 PM (IST)
Tags :
Instagram Content Creator YouTube FACEBOOK
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
'सेना को बदला लेने से रोक रखा है', पाकिस्तान की एयरस्ट्राइक पर बोला अफगानिस्तान, दोहा में शांति वार्ता तय
'सेना को बदला लेने से रोक रखा है', पाकिस्तान की एयरस्ट्राइक पर बोला अफगानिस्तान, दोहा में शांति वार्ता तय
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
लखनऊ: BrahMos मिसाइलों की पहली खेप रवाना, रक्षामंत्री राजनाथ सिंह और CM योगी ने दिखाई हरी झंडी
लखनऊ: BrahMos मिसाइलों की पहली खेप रवाना, रक्षामंत्री राजनाथ सिंह और CM योगी ने दिखाई हरी झंडी
विश्व
'किसी भी उकसावे का उम्मीद से परे...', PAK फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने भारत को फिर दी परमाणु हथियारों की गीदड़भभकी
'उम्मीद से परे जवाब देंगे', आसिम मुनीर ने भारत को फिर दी परमाणु हथियारों की गीदड़भभकी
क्रिकेट
राशिद खान ने तोड़े PSL से रिश्ते! अफगानिस्तान बोर्ड का भी PAK पर एक्शन; 3 क्रिकेटरों की मौत के बाद बड़ा फैसला
राशिद खान ने तोड़े PSL से रिश्ते! अफगानिस्तान बोर्ड का भी PAK पर एक्शन; 3 क्रिकेटरों की मौत के बाद बड़ा फैसला
Advertisement

वीडियोज

बिहार में 'चिराग' कितना रोशन करेगा NDA?
परितोष त्रिपाठी का इंटरव्यू | स्टारडम तक का संघर्ष | हँसी | सपने और भी बहुत कुछ
पवन सिंह विवाद, खेसरी लाल यादव, बिहार चुनाव, भोजपुरी से बॉलीवुड तक | आम्रपाली दुबे
Upendra Kushwaha की सभा में इंतजाम फेल, खाने के चक्कर में भीड़ हुई बेकाबू!
Diwali से पहले दिल्ली-NCR जाम! Gurugram हाईवे पर रेंगती रही सैकड़ों गाड़ियां
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 126 / litre -15
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 88 / litre -57
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'सेना को बदला लेने से रोक रखा है', पाकिस्तान की एयरस्ट्राइक पर बोला अफगानिस्तान, दोहा में शांति वार्ता तय
'सेना को बदला लेने से रोक रखा है', पाकिस्तान की एयरस्ट्राइक पर बोला अफगानिस्तान, दोहा में शांति वार्ता तय
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
लखनऊ: BrahMos मिसाइलों की पहली खेप रवाना, रक्षामंत्री राजनाथ सिंह और CM योगी ने दिखाई हरी झंडी
लखनऊ: BrahMos मिसाइलों की पहली खेप रवाना, रक्षामंत्री राजनाथ सिंह और CM योगी ने दिखाई हरी झंडी
विश्व
'किसी भी उकसावे का उम्मीद से परे...', PAK फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने भारत को फिर दी परमाणु हथियारों की गीदड़भभकी
'उम्मीद से परे जवाब देंगे', आसिम मुनीर ने भारत को फिर दी परमाणु हथियारों की गीदड़भभकी
क्रिकेट
राशिद खान ने तोड़े PSL से रिश्ते! अफगानिस्तान बोर्ड का भी PAK पर एक्शन; 3 क्रिकेटरों की मौत के बाद बड़ा फैसला
राशिद खान ने तोड़े PSL से रिश्ते! अफगानिस्तान बोर्ड का भी PAK पर एक्शन; 3 क्रिकेटरों की मौत के बाद बड़ा फैसला
भोजपुरी सिनेमा
करोड़ों की मालकिन अक्षरा सिंह कहां से ज्यादा पैसा कमाती हैं? फिल्मों से या स्टेज शो से?
करोड़ों की मालकिन अक्षरा सिंह कहां से ज्यादा पैसा कमाती हैं? फिल्मों से या स्टेज शो से?
महाराष्ट्र
महाराष्ट्र: श्रद्धालुओं से भरी पिकअप बेकाबू होकर पलटी, 6 की मौत और 10 से ज्यादा घायल
महाराष्ट्र: श्रद्धालुओं से भरी पिकअप बेकाबू होकर पलटी, 6 की मौत और 10 से ज्यादा घायल
यूटिलिटी
आज से दिल्ली में बिकना शुरू हो रहे ग्रीन पटाखे, ऐसे करें असली और नकली की पहचान
आज से दिल्ली में बिकना शुरू हो रहे ग्रीन पटाखे, ऐसे करें असली और नकली की पहचान
हेल्थ
HIV AIDS: कैसे-कैसे बढ़ता है HIV का खतरा, स्टेज बाय स्टेज समझें कितने खतरनाक होते जाते हैं इसके लक्षण  
कैसे-कैसे बढ़ता है HIV का खतरा, स्टेज बाय स्टेज समझें कितने खतरनाक होते जाते हैं इसके लक्षण  
ENT LIVE
राइज एंड फॉल के विजेता अर्जुन बिजलानी ने रियलिटी शो की ट्रॉफी उठाई
राइज एंड फॉल के विजेता अर्जुन बिजलानी ने रियलिटी शो की ट्रॉफी उठाई
ENT LIVE
भोजपुरी फिल्म ‘जया’ का जलवा! रत्नाकर कुमार की फिल्म ने सबरंग अवॉर्ड्स में जीते 4 बड़े सम्मान
भोजपुरी फिल्म ‘जया’ का जलवा! रत्नाकर कुमार की फिल्म ने सबरंग अवॉर्ड्स में जीते 4 बड़े सम्मान
ENT LIVE
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
ENT LIVE
Bigg Boss 19 new promo: मालती ने नेहल चुडासमा के कपड़ों का मजाक उड़ाया, जिससे कुनिका और अशनूर कौर हैरान रह गईं
Bigg Boss 19 new promo: मालती ने नेहल चुडासमा के कपड़ों का मजाक उड़ाया, जिससे कुनिका और अशनूर कौर हैरान रह गईं
ENT LIVE
Mahayodha Ram Review श्री राम के त्याग, प्रतिष्ठा की कहानी के साथ महान एनीमेशन
Mahayodha Ram Review श्री राम के त्याग, प्रतिष्ठा की कहानी के साथ महान एनीमेशन
Embed widget