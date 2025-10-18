आज के डिजिटल दौर में सोशल मीडिया सिर्फ टाइमपास या दोस्तों से जुड़े रहने का जरिया नहीं रह गया है. अब यह कमाई का एक मजबूत और बड़ा जरिया बन चुका है. पहले जहां लोग सिर्फ मनोरंजन के लिए वीडियो बनाते थे, अब वही वीडियो उन्हें हजारों, लाखों और कई बार करोड़ों रुपये तक कमा कर दे रहे हैं.

सोशल मीडिया पर कंटेंट बनाकर कमाने वाले लोगों को अब कंटेंट क्रिएटर कहा जाता है. ये लोग यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक और एक्स जैसे प्लेटफॉर्म पर रील्स, वीडियो, पोस्ट और स्टोरीज के जरिए बड़ी संख्या में ऑडियंस को जोड़ते हैं और फिर कमाई करते हैं. ऐसे में अगर आप भी सोशल मीडिया पर कंटेंट बनाकर कमाना चाहते हैं या जानना चाहते हैं कि किस प्लेटफॉर्म पर कितना पैसा मिलता है, तो आइए जानते हैं कि फेसबुक, इंस्टाग्राम या यूट्यूब, कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म कंटेंट क्रिएटर्स सबसे ज्यादा रुपये को देता है.

1. यूट्यूब - यूट्यूब लंबे समय से लोगों को कमाई का सबसे भरोसेमंद तरीका देता आ रहा है. यहां पर वीडियो देखकर लोगों को एंटरटेनमेंट तो मिलता ही है, साथ ही क्रिएटर्स को कमाई भी होती है.यूट्यूब पर सबसे ज्यादा कमाई वीडियो पर आने वाले विज्ञापनों से होती है. इसके अलावा Super Chat और Super Thanks लाइव स्ट्रीम में लोग पैसे भेज सकते हैं. वहीं चैनल मेंबरशिप से फैंस महीने की फीस देकर एक्स्ट्रा कंटेंट देख सकते हैं. साथ ही ब्रांड स्पॉन्सरशिप और एफिलिएट मार्केटिंग कंपनियां वीडियो में अपने प्रोडक्ट्स का प्रचार करवाती हैं. यूट्यूब 1000 व्यूज पर 10 से 100 रूपये तक देता है. अगर आपकी ऑडियंस विदेश से है या वीडियो की कैटेगरी फाइनेंस, एजुकेशन या टेक है तो कमाई और ज्यादा होती है. वहीं 10,000 व्यूज पर औसतन 80 से 400 तक मिल सकते हैं. यूट्यूब से कमाई करने के लिए चैनल पर 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटे वॉच टाइम होना जरूरी है. ये पूरा होते ही आप यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम में शामिल हो जाते हैं और कमाई शुरू हो जाती है.

2. फेसबुक - फेसबुक सिर्फ दोस्तों से जुड़े रहने का जरिया नहीं रह गया है. अब यह वीडियो बनाने वालों के लिए कमाई का अच्छा प्लेटफॉर्म बनता जा रहा है. फेसबुक से वीडियो के बीच में दिखने वाले विज्ञापनों से पैसा मिलता है. इसके अलावा ब्रांडेड कंटेंट कंपनियों के प्रोडक्ट्स का प्रचार करके पैसे मिलते हैं. लाइव स्ट्रीम में लोग आपको सितारे भेजते हैं, जो पैसे में बदल जाते हैं. प्रोडक्ट लिंक शेयर करके कमीशन कमाया जा सकता है. फेसबुक पर CPM 1000 व्यूज पर कमाई 20 से 80 तक हो सकता है. अगर आपकी वीडियो लंबी है और इंगेजमेंट अच्छा है, तो कमाई बढ़ सकती है. फेसबुक से कमाई करने के लिए पेज पर कम से कम 10,000 फॉलोअर्स और 60 दिनों में 60,000 मिनट वॉच टाइम जरूरी है.

3. इंस्टाग्राम - इंस्टाग्राम तेजी से सबसे पॉपुलर प्लेटफॉर्म बनता जा रहा है. यहां छोटी रील्स और स्टोरीज से लोग पॉपुलर होते हैं और फिर ब्रांड डील्स के जरिए बड़ी कमाई करते हैं. इंस्टाग्राम से ब्रांड स्पॉन्सरशिप, कंपनियां आपको पैसा देकर अपने प्रोडक्ट्स का प्रचार करवाती हैं. एफिलिएट मार्केटिंग, लिंक से प्रोडक्ट खरीदवा कर कमीशन कमाया जाता है. Instagram Bonus Program, कुछ देशों में उपलब्ध है, जहां रील्स के लिए बोनस मिलता है. Reels Ads कुछ क्रिएटर्स को रील्स पर भी विज्ञापन से पैसा मिलता है. इंस्टाग्राम सीधे व्यूज पर पैसे नहीं देता है. लेकिन अगर आपके 10,000 से ज्यादा फॉलोअर्स हैं, तो एक पोस्ट से 5,000 से 50,000 तक कमा सकते हैं. इससे बड़े इन्फ्लुएंसर्स लाखों रुपये तक भी कमा लेते हैं. इस पर ज्यादातर पेमेंट ब्रांड डील्स के जरिए होता है.

किस प्लेटफॉर्म से सबसे जल्दी और ज्यादा कमाई होती है

अगर आप प्रोफेशनली और लंबे समय तक कमाई करना चाहते हैं, तो यूट्यूब सबसे अच्छा ऑप्शन है. यहां विज्ञापन, मेंबरशिप, और अन्य तरीकों से रेगुलर इनकम आती है. अगर आपकी रील्स वायरल हो रही हैं और आप जल्दी ब्रांड डील्स चाहते हैं, तो इंस्टाग्राम आपके लिए बेस्ट है. फेसबुक उन लोगों के लिए बेहतर है, जो पहले से ही वीडियो बनाते हैं और ज्यादा इंगेजमेंट चाहते हैं.

