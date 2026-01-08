एक्सप्लोरर
Ed Raids On IPAC Office: IPAC के दफ्तर पर ईडी का छापा, जानें क्या काम करती है यह कंपनी और कौन हैं प्रतीक जैन?
Ed Raids On IPAC Office: कोलकाता में I-PAC के दफ्तर पर ईडी ने छापेमारी की है. इस दौरान सीएम ममता बनर्जी खुद मौके पर पहुंच गईं. इस कार्रवाई ने राजनीतिक गलियारों में हलचल बढ़ा दी है.
Ed Raids On IPAC Office: गुरुवार को प्रवर्तन निदेशालय ने पश्चिम बंगाल में इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी यानी I-PAC के दफ्तर पर छापेमारी की. यह कार्रवाई उस वक्त और चर्चा में आ गई, जब रेड के दौरान खुद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अचानक कंपनी के कार्यालय पहुंच गईं. ईडी की इस जांच के चलते सियासी हलकों में हलचल तेज हो गई है. I-PAC के सह-संस्थापक प्रतीक जैन हैं, जिनका नाम देश की जानी-मानी राजनीतिक सलाहकार टीमों में शामिल रहा है. आइए जानें कि यह कंपनी क्या करती है और आखिर प्रतीक जैन कौन हैं.
खबर अपडेट हो रही है.
