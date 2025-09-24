हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
दुर्गा पूजाफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजइजरायल-ईरान से लेकर भारत-पाकिस्तान तक, जानिए कौन-कौन से युद्ध रुकवाने का दावा कर रहे ट्रंप

इजरायल-ईरान से लेकर भारत-पाकिस्तान तक, जानिए कौन-कौन से युद्ध रुकवाने का दावा कर रहे ट्रंप

Trump Claims Stopped Seven Wars: संयुक्त राष्ट्र में ट्रंप ने दावा किया है कि उन्होंने सात महीनों में सात बड़े युद्ध समाप्त कर दिए हैं, लेकिन क्या उनके ये दावे सच हैं या सिर्फ राजनीतिक रणनीति.

By : निधि पाल | Updated at : 24 Sep 2025 04:11 PM (IST)
Preferred Sources

Trump Claims Stopped Seven Wars: संयुक्त राष्ट्र महासभा के 80वें सत्र में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया के सामने अपने कार्यकाल की उपलब्धियों का बड़ा दावा पेश किया है. ट्रंप ने कहा कि उन्होंने महज सात महीनों में सात न खत्म होने वाले युद्ध समाप्त कर दिए हैं, जिन्हें अन्य विश्व नेता असंभव मानते थे. ट्रंप ने अपने भाषण में जोर देकर कहा कि इनमें कई युद्ध 31 और 36 साल से चल रहे थे और इनमें हजारों लोग मारे जा रहे थे. चलिए जानें कि वो कौन से युद्ध थे, ट्रंप जिनको खत्म करने का दावा कर रहे हैं.

कौन-कौन से हैं युद्ध

ट्रंप ने इस लिस्ट में कंबोडिया और थाईलैंड, सर्बिया, कांगो और रवांडा, भारत और पाकिस्तान, इजराइल और ईरान, मिस्र और इथियोपिया, आर्मेनिया और अजरबैजान जैसे संघर्षों का जिक्र किया है. उन्होंने कहा कि इन सभी युद्धों में भारी मानव क्षति हो रही थी, लेकिन उनकी पहल से ये समाप्त हो गए. ट्रंप ने विश्व नेताओं से अपील की कि इस तरह की मध्यस्थता और शांति स्थापना हर देश के लिए उदाहरण बन सकती है.

हालांकि, भारत ने ट्रंप के भारत-पाकिस्तान युद्धविराम संबंधी दावे को स्पष्ट रूप से खारिज किया था. इसके बावजूद ट्रंप ने अपने भाषण में इसे दोहराया और इसे अपनी कूटनीतिक उपलब्धियों की सूची में शामिल किया.

स्थायी शांति और सहयोग स्थापित करना मकसद

ट्रंप ने अपने भाषण में यह भी कहा कि उनकी कोशिश का मकसद केवल युद्ध समाप्त करना नहीं था, बल्कि उन देशों में स्थायी शांति और सहयोग स्थापित करना था. उन्होंने जोर देकर कहा कि वैश्विक नेताओं को इस तरह की शांति स्थापना के लिए मिलकर काम करना चाहिए, ताकि आने वाले समय में इसी तरह के लंबे संघर्षों को रोका जा सके.

ट्रंप के विवादित दावे

रिपोर्ट्स की मानें तो ट्रंप का यह दावा राजनीतिक संदेश देने और अपने अंतरराष्ट्रीय छवि को मजबूत करने की रणनीति का हिस्सा हो सकता है. अमेरिका के विदेश नीति विशेषज्ञों का कहना है कि कुछ युद्ध तो वास्तव में लंबे समय से चल रहे हैं, लेकिन उनके पूरी तरह से खत्म होने का दावा अभी विवादित है.

यह भी पढ़ें: घर में कैसे बना सकते हैं iPhone जैसा स्मार्टफोन, किन-किन चीजों को करना होगा असेंबल?

About the author निधि पाल

निधि पाल को पत्रकारिता में छह साल का तजुर्बा है. लखनऊ से जर्नलिज्म की पढ़ाई पूरी करने के बाद इन्होंने पत्रकारिता की शुरुआत भी नवाबों के शहर से की थी. लखनऊ में करीब एक साल तक लिखने की कला सीखने के बाद ये हैदराबाद के ईटीवी भारत संस्थान में पहुंचीं, जहां पर दो साल से ज्यादा वक्त तक काम करने के बाद नोएडा के अमर उजाला संस्थान में आ गईं. यहां पर मनोरंजन बीट पर खबरों की खिलाड़ी बनीं. खुद भी फिल्मों की शौकीन होने की वजह से ये अपने पाठकों को नई कहानियों से रूबरू कराती थीं.

अमर उजाला के साथ जुड़े होने के दौरान इनको एक्सचेंज फॉर मीडिया द्वारा 40 अंडर 40 अवॉर्ड भी मिल चुका है. अमर उजाला के बाद इन्होंने ज्वाइन किया न्यूज 24. न्यूज 24 में अपना दमखम दिखाने के बाद अब ये एबीपी न्यूज से जुड़ी हुई हैं. यहां पर वे जीके के सेक्शन में नित नई और हैरान करने वाली जानकारी देते हुए खबरें लिखती हैं. इनको न्यूज, मनोरंजन और जीके की खबरें लिखने का अनुभव है. न्यूज में डेली अपडेट रहने की वजह से ये जीके के लिए अगल एंगल्स की खोज करती हैं और अपने पाठकों को उससे रूबरू कराती हैं.

खबरों में रंग भरने के साथ-साथ निधि को किताबें पढ़ना, घूमना, पेंटिंग और अलग-अलग तरह का खाना बनाना बहुत पसंद है. जब ये कीबोर्ड पर उंगलियां नहीं चला रही होती हैं, तब ज्यादातर समय अपने शौक पूरे करने में ही बिताती हैं. निधि सोशल मीडिया पर भी अपडेट रहती हैं और हर दिन कुछ नया सीखने, जानने की कोशिश में लगी रहती हैं.
Read
Published at : 24 Sep 2025 04:11 PM (IST)
Tags :
Trump INDIA-PAKISTAN Trump Seven Wars Claim
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
आपको पता भी है हमारी स्थिति, कितने घंटे सो पाते हैं? बार-बार सुनवाई की मांग कर रही वकील से बोले जस्टिस सूर्यकांत
आपको पता भी है हमारी स्थिति, कितने घंटे सो पाते हैं? बार-बार सुनवाई की मांग कर रही वकील से बोले जस्टिस सूर्यकांत
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UKSSSC Paper Leak: 'नकल जिहाद बर्दाश्त नहीं, मिट्टी में मिलाने तक हम चैन से नहीं बैठेंगे', CM धामी की दो टूक
'नकल जिहाद बर्दाश्त नहीं, मिट्टी में मिलाने तक हम चैन से नहीं बैठेंगे', CM धामी की दो टूक
विश्व
जर्मनी में कमाएंगे 1 लाख तो भारत में आकर हो जाएंगे करोड़पति, जानें कैसे
जर्मनी में कमाएंगे 1 लाख तो भारत में आकर हो जाएंगे करोड़पति, जानें कैसे
क्रिकेट
332 दिन बाद मैदान पर फिर होगी इस खिलाड़ी की वापसी, वेस्टइंडीज के खिलाफ टेस्ट सीरीज में मिलेगा मौका
332 दिन बाद मैदान पर फिर होगी इस खिलाड़ी की वापसी, वेस्टइंडीज के खिलाफ टेस्ट सीरीज में मिलेगा मौका
Advertisement

वीडियोज

कुमकुम भाग्य को गंगा माई की बेटियां से रिप्लेस किया गया, सृष्टि जैन ने पंथ के अनुसरण पर खुलकर बात की
रामलीला, अध्यात्म, शाका लाका बूम बूम, बचपन की फेम से लेकर लाइव पर्फॉर्मन्सेस फीट। किंशुक वैद्य
R.K. Singh New Party: BJP छोड़ने के दिए संकेत, बनाएंगे अलग Party?
Bad things about Bollywood: सहर बांबा का कहना है कि सफलता आसानी से नहीं मिलती, यहां तक ​​कि स्टार किड्स के लिए भी नहीं!
Delhi Ashram Molestation: आश्रम प्रशासन ने आरोपी स्वामी चैतन्यनंद को पद से हटाया | Breaking
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
आपको पता भी है हमारी स्थिति, कितने घंटे सो पाते हैं? बार-बार सुनवाई की मांग कर रही वकील से बोले जस्टिस सूर्यकांत
आपको पता भी है हमारी स्थिति, कितने घंटे सो पाते हैं? बार-बार सुनवाई की मांग कर रही वकील से बोले जस्टिस सूर्यकांत
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UKSSSC Paper Leak: 'नकल जिहाद बर्दाश्त नहीं, मिट्टी में मिलाने तक हम चैन से नहीं बैठेंगे', CM धामी की दो टूक
'नकल जिहाद बर्दाश्त नहीं, मिट्टी में मिलाने तक हम चैन से नहीं बैठेंगे', CM धामी की दो टूक
विश्व
जर्मनी में कमाएंगे 1 लाख तो भारत में आकर हो जाएंगे करोड़पति, जानें कैसे
जर्मनी में कमाएंगे 1 लाख तो भारत में आकर हो जाएंगे करोड़पति, जानें कैसे
क्रिकेट
332 दिन बाद मैदान पर फिर होगी इस खिलाड़ी की वापसी, वेस्टइंडीज के खिलाफ टेस्ट सीरीज में मिलेगा मौका
332 दिन बाद मैदान पर फिर होगी इस खिलाड़ी की वापसी, वेस्टइंडीज के खिलाफ टेस्ट सीरीज में मिलेगा मौका
टेलीविजन
'मुझे क्यों फंसा रहे हो...', ईशा मालवीय ने अपने वेडिंग प्लान का कर दिया खुलासा
'मुझे क्यों फंसा रहे हो...', ईशा मालवीय ने अपने वेडिंग प्लान का कर दिया खुलासा
लाइफस्टाइल
Abhishek Sharma House: पाकिस्तान के छक्के छुड़ाने वाले अभिषेक शर्मा का आशियाना बेहद आलीशान, Inside Photos देख ठहर जाएंगी नजरें
पाकिस्तान के छक्के छुड़ाने वाले अभिषेक शर्मा का आशियाना बेहद आलीशान, Inside Photos देख ठहर जाएंगी नजरें
जनरल नॉलेज
यूपी के मुख्यमंत्री को एक साल में कितनी मिलती हैं छुट्टियां, जानें CL, PL और Sick Leave का गणित
यूपी के मुख्यमंत्री को एक साल में कितनी मिलती हैं छुट्टियां, जानें CL, PL और Sick Leave का गणित
ट्रेंडिंग
Video: यू-टर्न ले रही कार से टकराई बाइक, हवा में उछल सड़क पर गिरा राइडर, आप न करें ऐसी गलती, वीडियो वायरल
Video: यू-टर्न ले रही कार से टकराई बाइक, हवा में उछल सड़क पर गिरा राइडर, आप न करें ऐसी गलती, वीडियो वायरल
ENT LIVE
रानी मुखर्जी ने मिसेज चटर्जी वर्सेस नॉर्वे के लिए मुख्य भूमिका में 71वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता
रानी मुखर्जी ने मिसेज चटर्जी वर्सेस नॉर्वे के लिए मुख्य भूमिका में 71वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता
ENT LIVE
कैटरीना कैफ और विक्की कौशल ने सबसे प्यारी पोस्ट के साथ प्रेग्नेंसी की अन्नोउंस की, ‘बेबी ऑन बोर्ड’ को आधिकारिक बनाया
कैटरीना कैफ और विक्की कौशल ने सबसे प्यारी पोस्ट के साथ प्रेग्नेंसी की अन्नोउंस की, ‘बेबी ऑन बोर्ड’ को आधिकारिक बनाया
ENT LIVE
Bollywood Evils : आर्यन खान को थानकिंग देने के लिए प्रशंसक फैंस क्रेजी हो गए ,दुनिया हसीनों का मेला गाना याद आया
Bollywood Evils : आर्यन खान को थानकिंग देने के लिए प्रशंसक फैंस क्रेजी हो गए ,दुनिया हसीनों का मेला गाना याद आया
ENT LIVE
They Call Him OG Trailer Review पवन कल्याण और इमरान हाशमी का अनदेखा हाई वोल्टेज एक्शन अवतार
They Call Him OG Trailer Review पवन कल्याण और इमरान हाशमी का अनदेखा हाई वोल्टेज एक्शन अवतार
ENT LIVE
दिल्ली की प्रतिष्ठित रामलीला में मंदोदरी के रूप में पूनम पांडे गैलम और ग्रेस लाती हैं
दिल्ली की प्रतिष्ठित रामलीला में मंदोदरी के रूप में पूनम पांडे गैलम और ग्रेस लाती हैं
Embed widget