इजरायल-ईरान से लेकर भारत-पाकिस्तान तक, जानिए कौन-कौन से युद्ध रुकवाने का दावा कर रहे ट्रंप

Trump Claims Stopped Seven Wars: संयुक्त राष्ट्र महासभा के 80वें सत्र में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया के सामने अपने कार्यकाल की उपलब्धियों का बड़ा दावा पेश किया है. ट्रंप ने कहा कि उन्होंने महज सात महीनों में सात न खत्म होने वाले युद्ध समाप्त कर दिए हैं, जिन्हें अन्य विश्व नेता असंभव मानते थे. ट्रंप ने अपने भाषण में जोर देकर कहा कि इनमें कई युद्ध 31 और 36 साल से चल रहे थे और इनमें हजारों लोग मारे जा रहे थे. चलिए जानें कि वो कौन से युद्ध थे, ट्रंप जिनको खत्म करने का दावा कर रहे हैं.

कौन-कौन से हैं युद्ध

ट्रंप ने इस लिस्ट में कंबोडिया और थाईलैंड, सर्बिया, कांगो और रवांडा, भारत और पाकिस्तान, इजराइल और ईरान, मिस्र और इथियोपिया, आर्मेनिया और अजरबैजान जैसे संघर्षों का जिक्र किया है. उन्होंने कहा कि इन सभी युद्धों में भारी मानव क्षति हो रही थी, लेकिन उनकी पहल से ये समाप्त हो गए. ट्रंप ने विश्व नेताओं से अपील की कि इस तरह की मध्यस्थता और शांति स्थापना हर देश के लिए उदाहरण बन सकती है.

हालांकि, भारत ने ट्रंप के भारत-पाकिस्तान युद्धविराम संबंधी दावे को स्पष्ट रूप से खारिज किया था. इसके बावजूद ट्रंप ने अपने भाषण में इसे दोहराया और इसे अपनी कूटनीतिक उपलब्धियों की सूची में शामिल किया.

स्थायी शांति और सहयोग स्थापित करना मकसद

ट्रंप ने अपने भाषण में यह भी कहा कि उनकी कोशिश का मकसद केवल युद्ध समाप्त करना नहीं था, बल्कि उन देशों में स्थायी शांति और सहयोग स्थापित करना था. उन्होंने जोर देकर कहा कि वैश्विक नेताओं को इस तरह की शांति स्थापना के लिए मिलकर काम करना चाहिए, ताकि आने वाले समय में इसी तरह के लंबे संघर्षों को रोका जा सके.

ट्रंप के विवादित दावे

रिपोर्ट्स की मानें तो ट्रंप का यह दावा राजनीतिक संदेश देने और अपने अंतरराष्ट्रीय छवि को मजबूत करने की रणनीति का हिस्सा हो सकता है. अमेरिका के विदेश नीति विशेषज्ञों का कहना है कि कुछ युद्ध तो वास्तव में लंबे समय से चल रहे हैं, लेकिन उनके पूरी तरह से खत्म होने का दावा अभी विवादित है.

यह भी पढ़ें: घर में कैसे बना सकते हैं iPhone जैसा स्मार्टफोन, किन-किन चीजों को करना होगा असेंबल?