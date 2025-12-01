Indian Word Ban: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा कि अमेरिका में अब 'इंडियन' शब्द का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए. इस बात को सुनकर कई भारतीयों को हैरानी हो सकती है लेकिन डोनाल्ड ट्रंप का यह कमेंट इंडिया के इंडियन्स के लिए नहीं बल्कि नेटिव अमेरिकन्स के लिए था. आइए जानते हैं क्या है इसका इतिहास और अमेरिका से संबंध.

कहां से आया इंडियन शब्द

दरअसल यह कन्फ्यूजन 1492 में शुरू हुआ. 1492 में क्रिस्टोफर कोलंबस इंडिया के एक नए रास्ते की तलाश में पश्चिम की तरफ रवाना हुए. उन्हें ऐसा लगा कि वह इंडिया के बाहरी इलाके में पहुंच गए हैं और उन्होंने वहां मिले लोकल लोगों का नाम इंडियन्स रख दिया. यह साफ हो जाने के बावजूद भी कि उन्होंने एक बिल्कुल नया कॉन्टिनेंट खोज लिया है, नाम वही रहा. वक्त के साथ-साथ यह नाम कॉलोनियल ट्रीटी, सरकारी पॉलिसी और सदियों पुरानी अमेरिकन वोकैबुलरी में शामिल हो गया. कई नेटिव ट्राइब्स के लिए इंडियन शब्द कॉलोनाइजेशन और गलत जानकारी की याद दिलाता है. यही वजह है कि यह एक अनकम्फरटेबल और ऑफेंसिव शब्द माना जाने लगा. लेकिन इसके बावजूद भी दूसरे लोग इसे अपनी पहचान के तौर पर इस्तेमाल करते रहते हैं.

डोनाल्ड ट्रंप ने क्यों लगाया बैन

दरअसल ट्रंप का यह बयान एक बड़ी कल्चरल बहस से जुड़ा हुआ है. कई अमेरिकी ऑर्गेनाइजेशन का कहना है कि इंडियन शब्द पुराना हो चुका है और नस्ल के हिसाब से असंवेदनशील है. उनका तर्क है कि नेटिव अमेरिकन, इंडिजिनस या फिर खास ट्राइबल नाम जैसे शब्द ज्यादा सही और सम्मानजनक हैं. लेकिन ट्रंप ने यह तर्क दिया है कि इंडियन शब्द भारत के इंडियन्स के लिए ही रिजर्व होना चाहिए और नेटिव ट्राइब्स के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए.

कुछ पिछले विवाद

ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है जब ट्रंप इंडिजिनस ग्रुप्स से जुड़े विवादों में फंसे हैं. उनके काफी लंबे समय से चले आ रहे विवाद में टीम के नाम, कसीनो राइट्स और पब्लिक कमेंट्स पर असहमति शामिल है. उन्होंने वाशिंगटन रेडस्किन्स और क्लीवलैंड इंडियन्स जैसी स्पोर्ट्स टीमों के नाम बदलने का भी विरोध किया. उनका कहना था कि मूल निवासी पुराने नाम वापस चाहते हैं. 1993 में ट्रंप ने कांग्रेस की एक सुनवाई में यह भी कहा था कि क्या कुछ ट्राइब दिखने में असली भारतीय हैं. इस बात की काफी ज्यादा आलोचना हुई थी.

