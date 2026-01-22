हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
WPL 2026राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजIndia UAE Defence Deal: क्या भारत ने भी UAE संग कर ली पाकिस्तान-सऊदी अरब वाली डिफेंस डील, जान लीजिए अंतर?

India UAE Defence Deal: क्या भारत ने भी UAE संग कर ली पाकिस्तान-सऊदी अरब वाली डिफेंस डील, जान लीजिए अंतर?

India UAE Defence Deal: यूएई के साथ भारत ने कुछ बड़े समझौते किए हैं. इसी बीच आइए जानते हैं कि क्या भारत ने भी यूएई के साथ पाकिस्तान-सऊदी अरब वाली डिफेंस डील की है.

By : स्पर्श गोयल | Updated at : 22 Jan 2026 07:07 PM (IST)
Preferred Sources

India UAE Defence Deal: यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान की भारत की छोटी लेकिन हाई प्रोफाइल यात्रा ने एक बार फिर से पश्चिम एशिया में भारत के बढ़ते प्रभाव को सुर्खियों में ला दिया है. इस छोटी सी यात्रा के दौरान भारत और यूएई ने अपनी तेजी से बढ़ती रणनीतिक साझेदारी की पुष्टि की है. इसमें रक्षा, सुरक्षा और व्यापार में सहयोग शामिल है. इसी के साथ अगले 6 सालों में द्विपक्षीय व्यापार का 200 मिलियन डॉलर का एक लक्ष्य रखा गया है. इसी बीच आइए जानते हैं कि क्या भारत ने भी यूएई के साथ पाकिस्तान सऊदी अरब वाली डिफेंस डील की है.

पाकिस्तान सऊदी अरब रक्षा समझौता क्या है 

सितंबर 2025 में पाकिस्तान और सऊदी अरब ने एक रणनीतिक आपसी रक्षा समझौता किया. इसने उनके सैन्य गठबंधन को काफी ज्यादा मजबूत कर दिया. इस समझौते का सबसे खास क्लॉज यह है कि एक देश पर किसी भी हमले को दूसरे देश पर हमला माना जाएगा. यह समझौता मुख्य रूप से कड़ी सुरक्षा पर केंद्रित है. इसमें इंटेलिजेंस शेयरिंग, संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण, रक्षा उत्पादन और रणनीतिक कोआर्डिनेशन शामिल है. 

भारत यूएई रक्षा समझौता 

यूएई के साथ भारत की रक्षा साझेदारी प्रकृति और इरादे में मौलिक रूप से अलग है. भारत और यूएई ने एक रणनीतिक सुरक्षा साझेदारी के लिए आशय पत्र पर साइन किए हैं. लेकिन आपको बता दें कि यह कोई आपसी रक्षा संधि नहीं है. इसमें ऐसा कोई क्लॉज नहीं है जो भारत को यूएई पर हमला होने पर सैन्य हस्तक्षेप के लिए मजबूर करता हो. इसके बजाय यह समझौता एक दीर्घकालिक रणनीतिक और औद्योगिक साझेदारी के रूप में डिजाइन किया गया है. 

भारत यूएई समझौते में कोई आर्टिकल 5 क्लॉज नहीं है

सबसे जरूरी अंतर सामूहिक सुरक्षा दायित्वों की अनुपस्थिति है. पाकिस्तान सऊदी समझौते के उलट भारत यूएई समझौता यह नहीं कहता कि एक पर हमला दूसरे पर हमला माना जाएगा. यह भारत के लंबे समय से चली आ रही रणनीतिक स्वायत्तता की विदेश नीति के सिद्धांत के मुताबिक है.

इसी के साथ एक और बड़ा अंतर यह है कि भारत यूएई रक्षा साझेदारी आर्थिक और तकनीकी लक्ष्यों से जुड़ी हुई है. रक्षा सहयोग के साथ-साथ दोनों देशों ने 2032 तक व्यापार को 200 मिलियन डॉलर तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा है. संयुक्त रक्षा विनिर्माण, सैन्य प्रौद्योगिकी में स्टार्टअप और दोहरे उपयोग वाले नवाचारों को विकास के इंजन के रूप में देखा जाता है. यह पाकिस्तान सऊदी समझौते के ठीक उलट है. क्योंकि वह समझौता सैन्य और सुरक्षा उद्देश्यों पर ज्यादा फोकस करता है.

ये भी पढ़ें: दुनिया के कौन-कौन से इलाके खरीद चुका अमेरिका, अब किन पर ट्रंप की नजर?

About the author स्पर्श गोयल

स्पर्श गोयल को कंटेंट राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग में चार साल का अनुभव है.  इन्होंने अपने करियर की शुरुआत नमस्कार भारत से की थी, जहां पर लिखने की बारीकियां सीखते हुए पत्रकारिता और लेखन की दुनिया में कदम रखा. इसके बाद ये डीएनपी न्यूज नेटवर्क, गाजियाबाद से जुड़े और यहां करीब दो साल तक काम किया.  इस दौरान इन्होंने न्यूज राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग दोनों में अपनी पकड़ मजबूत की.

अब स्पर्श एबीपी के साथ अपनी लेखनी को निखार रहे हैं. इनकी खास रुचि जनरल नॉलेज (GK) बीट में है, जहां ये रोज़ नए विषयों पर रिसर्च करके अपने पाठकों को सरल, रोचक और तथ्यपूर्ण ढंग से जानकारी देते हैं.  

लेखन के अलावा स्पर्श को किताबें पढ़ना और सिनेमा देखना बेहद पसंद है.  स्क्रीनराइटिंग के अनुभव की वजह से ये कहानियों को दिलचस्प अंदाज़ में पेश करने में भी माहिर हैं.  खाली समय में वे नए विषयों पर रिसर्च करना और सोशल मीडिया पर अपडेट रहना पसंद करते हैं.
Read
Published at : 22 Jan 2026 07:06 PM (IST)
Tags :
India UAE Defense Deal Pakistan Saudi Defense Pact India UAE Strategic Partnership
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
'हाथों में राइफल लेकर पैदा हुआ हमास, नहीं छोड़ा हथियार तो कर देंगे तबाह', दावोस में बोले डोनाल्ड ट्रंप
'राइफल लेकर पैदा हुआ हमास, नहीं छोड़ा हथियार तो कर देंगे तबाह', दावोस में बोले ट्रंप
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
राहुल के दादा फिरोज गांधी के 88 साल पुराने ड्राइविंग लाइसेंस की होगी जांच! जानें- क्यों शुरू हुई ये चर्चा?
राहुल के दादा फिरोज गांधी के 88 साल पुराने ड्राइविंग लाइसेंस की होगी जांच! जानें- क्यों शुरू हुई ये चर्चा?
क्रिकेट
बांग्लादेश के बाद अब पाकिस्तान भी करेगा 2026 टी20 वर्ल्ड कप का बहिष्कार! क्यों हो रही ऐसी चर्चा? इस रिपोर्ट से जुड़ा है मामला
बांग्लादेश के बाद अब पाकिस्तान भी करेगा 2026 टी20 वर्ल्ड कप का बहिष्कार! क्यों हो रही ऐसी चर्चा?
बॉलीवुड
वीकेंड को घर बैठे बनाना चाहते हैं मजेदार, तो इन 10 धांसू फिल्मों को वॉच लिस्ट में कर लें शामिल, हर सीन में मिलेगा फुल एंटरटेनमेंट
वीकेंड को घर बैठे बनाना चाहते हैं मजेदार, तो इन 10 धांसू फिल्मों को वॉच लिस्ट में कर लें शामिल
Advertisement

वीडियोज

Modi Government: मोदी सरकार का 'गेमचेंजिंग' कदम, आपकी रिटायरमेंट की चिंता खत्म!
Tum se Tum Tak: Anu की जिंदगी में आई प्यार की बहार, Aryavardhan ने कश्मीर में किया इज़हार #sbs (22.01.2026)
Air Pollution से Economy को बड़ा झटका | Gita Gopinath की गंभीर चेतावनी | Paisa Live
Telangana News: 100 कुत्तों का कत्लेआम, 500 पहले मारे गए, किसने किया ये घिघौना कांड? ABPLIVE
Magh Mela 2026: धर्म की आड़ में साजिश...' अविमुक्तेश्वरानंद पर CM Yogi का करारा जवाब! |
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'हाथों में राइफल लेकर पैदा हुआ हमास, नहीं छोड़ा हथियार तो कर देंगे तबाह', दावोस में बोले डोनाल्ड ट्रंप
'राइफल लेकर पैदा हुआ हमास, नहीं छोड़ा हथियार तो कर देंगे तबाह', दावोस में बोले ट्रंप
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
राहुल के दादा फिरोज गांधी के 88 साल पुराने ड्राइविंग लाइसेंस की होगी जांच! जानें- क्यों शुरू हुई ये चर्चा?
राहुल के दादा फिरोज गांधी के 88 साल पुराने ड्राइविंग लाइसेंस की होगी जांच! जानें- क्यों शुरू हुई ये चर्चा?
क्रिकेट
बांग्लादेश के बाद अब पाकिस्तान भी करेगा 2026 टी20 वर्ल्ड कप का बहिष्कार! क्यों हो रही ऐसी चर्चा? इस रिपोर्ट से जुड़ा है मामला
बांग्लादेश के बाद अब पाकिस्तान भी करेगा 2026 टी20 वर्ल्ड कप का बहिष्कार! क्यों हो रही ऐसी चर्चा?
बॉलीवुड
वीकेंड को घर बैठे बनाना चाहते हैं मजेदार, तो इन 10 धांसू फिल्मों को वॉच लिस्ट में कर लें शामिल, हर सीन में मिलेगा फुल एंटरटेनमेंट
वीकेंड को घर बैठे बनाना चाहते हैं मजेदार, तो इन 10 धांसू फिल्मों को वॉच लिस्ट में कर लें शामिल
इंडिया
'शैतान और राक्षसी ताकतें ज्यादा देर तक...', शंकराचार्य विवाद पर RSS ने क्यों दिया ऐसा बयान?
'शैतान और राक्षसी ताकतें ज्यादा देर तक...', शंकराचार्य विवाद पर RSS ने क्यों दिया ऐसा बयान?
इंडिया
'फांसी की जगह इंजेक्शन या इलेक्ट्रिक चेयर का हो इस्तेमाल', मौत की सजा के तरीके को लेकर दाखिल याचिका पर SC ने सुरक्षित रखा फैसला
'फांसी की जगह इंजेक्शन या इलेक्ट्रिक चेयर का हो इस्तेमाल', मौत की सजा के तरीके को लेकर दाखिल याचिका पर SC ने सुरक्षित रखा फैसला
ट्रेंडिंग
लड़कियां हैं लड़ सकती हैं... बीच सड़क पर चोटी पकड़कर एक-दूसरे को पीट रही थीं पापा की परियां, वीडियो वायरल
लड़कियां हैं लड़ सकती हैं... बीच सड़क पर चोटी पकड़कर एक-दूसरे को पीट रही थीं पापा की परियां, वीडियो वायरल
हेल्थ
Paracetamol During Pregnancy: क्या प्रेग्नेंसी में पैरासिटामोल खाने से बच्चे को हो जाती है दिमागी बीमारी, कितनी सच है ये बात?
क्या प्रेग्नेंसी में पैरासिटामोल खाने से बच्चे को हो जाती है दिमागी बीमारी, कितनी सच है ये बात?
ENT LIVE
आमिर खान: 'महाभारत' मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट
आमिर खान: 'महाभारत' मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट
ENT LIVE
O' Romeo Trailer Review: Shahid Kapoor ने जीता दिल, Dialogue, गाने और Action ने उड़ाए होश
O' Romeo Trailer Review: Shahid Kapoor ने जीता दिल, Dialogue, गाने और Action ने उड़ाए होश
ENT LIVE
AR Rahman को Anup Jalota की सलाह, सोशल मीडिया पर मचा हंगामा
AR Rahman को Anup Jalota की सलाह, सोशल मीडिया पर मचा हंगामा
ENT LIVE
Sushant Singh Rajput Birthday: एक अभिनेता, जिसकी legacy आने वाली Generation को प्रेरित करेगी
Sushant Singh Rajput Birthday: एक अभिनेता, जिसकी legacy आने वाली Generation को प्रेरित करेगी
ENT LIVE
जावेद अख्तर ने 'बॉर्डर 2' के गाने लिखने से कर दिया साफ इनकार
जावेद अख्तर ने 'बॉर्डर 2' के गाने लिखने से कर दिया साफ इनकार
Embed widget