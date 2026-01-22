Donald Trump On Greenland: संयुक्त राज्य अमेरिका ने ना सिर्फ युद्ध और संधि के जरिए अपना विस्तार किया है बल्कि दुनिया के एक बड़े हिस्से को भी खरीदा है. 19वीं सदी में रातों रात अपने आकार को दोगुना करने से लेकर समुद्रों के पार रणनीतिक द्वीपों को हासिल करने तक अमेरिका ने अपनी ताकत का शानदार प्रदर्शन दिखाया है. वर्तमान में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नजर ग्रीनलैंड पर है. इसी बीच आइए जानते हैं कि अमेरिका ने दुनिया के कौन-कौन से इलाकों को खरीदा हुआ है.

लुइसियाना खरीद

अमेरिकी इतिहास का सबसे बड़ा जमीन का सौदा 1803 में लुइसियाना खरीद थी. संयुक्त राज्य अमेरिका ने फ्रांस से 15 मिलियन डॉलर में एक बड़ा क्षेत्र खरीदा था. इस एक लेन देन से देश का आकार लगभग दो गुना हो गया और लुइसियाना, मिसोरी, अर्कांसस, आयोवा और ग्रेट प्लेन्स के कुछ हिस्सों के साथ लगभग 15 आधुनिक अमेरिकी राज्यों की नींव पड़ी. उस समय फ्रांस आर्थिक रूप से काफी कमजोर था और उत्तरी अमेरिका के बजाय यूरोप में ज्यादा दिलचस्पी रखता था. अमेरिका के लिए इस सौदे ने मिसिसिपी नदी पर नियंत्रण सुरक्षित किया.

फ्लोरिडा और दक्षिण की तरफ विस्तार

1819 में अमेरिका ने एडम्स ओनिस संधि के तहत स्पेन से फ्लोरिडा हासिल कर लिया. स्पेन को तय दावों के जरिए मुआवजे के तौर पर 5 मिलियन डॉलर मिले और अमेरिका ने अपनी दक्षिणी सीमा पर एक लगातार सुरक्षा खतरे को खत्म कर दिया. फ्लोरिडा के अधिग्रहण ने मेक्सिको की खाड़ी पर अमेरिका के नियंत्रण को मजबूत किया और दक्षिण पूर्वी तटरेखा से यूरोपीय प्रभाव को हटा दिया.

मेक्सिको की कीमत पर विस्तार

मैक्सिकन अमेरिकी युद्ध के बाद अमेरिका ने 1848 में ग्वाडालूप हिडाल्गो की संधि के तहत मेक्सिको को 15 मिलियन डॉलर का भुगतान किया. इस अधिग्रहण में कैलिफोर्निया, नेवाडा, यूटा और एरिजोना, न्यू मैक्सिको, कोलोरेडो और व्योमिंग के कुछ हिस्से शामिल थे. बाद में 1854 में अमेरिका ने गैड्सडेन खरीद की. इसमें एक ट्रांसकॉन्टिनेंटल रेलवे बनाने के लिए दक्षिणी एरिजोना और न्यू मैक्सिको के लिए मेक्सिको को 10 मिलियन डॉलर का भुगतान किया गया.

अलास्का की खरीद

1867 में अमेरिका ने रूस से अलास्का को 7.2 मिलियन डॉलर में खरीदा. यह एक ऐसा सौदा था जिसका उस समय सेवार्ड की नासमझी कहकर मजाक उड़ाया गया था. इतिहास ने आलोचकों को गलत साबित कर दिया. अलास्का बाद में तेल, गैस, सोना और रणनीतिक सैन्य महत्व का खजाना बनकर उभरा.

खरीदे गए द्वीप

अमेरिका ने अपनी वैश्विक पहुंच का विस्तार करने के लिए विदेशी क्षेत्र भी खरीदे. 1917 में उसने डेनमार्क से अमेरिकी वर्जिन द्वीप समूह को 25 मिलियन डॉलर में खरीदा. ऐसा इसलिए क्योंकि पहले विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी उन पर कब्जा कर सकता है. 1898 में स्पेनिश अमेरिकी युद्ध के बाद अमेरिका ने स्पेन से प्यूर्टो रिको, गुआम और फिलिपींस को हासिल किया. जबकि फिलिपींस बाद में आजाद हो गया लेकिन प्यूर्टो रिको और गुआम अमेरिकी नियंत्रण में बने हुए हैं.

ट्रंप का नया निशाना

वर्तमान की बात करें तो डोनाल्ड ट्रंप ने ग्रीनलैंड को अमेरिका की रणनीतिक इच्छा सूची में मजबूती से शामिल कर लिया है. ग्रीनलैंड डेनमार्क की एक ऑटोनॉमस टेरिटरी है और आर्कटिक के केंद्र में बसी हुई है. ट्रंप ने खुले तौर पर तर्क दिया है कि चीन की आर्कटिक महत्वाकांक्षाओं और रूस के बढ़ते सैन्य प्रभाव का मुकाबला करने के लिए ग्रीनलैंड पर अमेरिका का स्वामित्व जरूरी है.

