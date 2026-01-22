हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
WPL 2026राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजDonald Trump On Greenland: दुनिया के कौन-कौन से इलाके खरीद चुका अमेरिका, अब किन पर ट्रंप की नजर?

Donald Trump On Greenland: दुनिया के कौन-कौन से इलाके खरीद चुका अमेरिका, अब किन पर ट्रंप की नजर?

Donald Trump On Greenland: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ग्रीनलैंड पर अपने कंट्रोल की मजबूत इच्छा को जाहिर किया है. इसी बीच आइए जानते हैं कि दुनिया के कौन-कौन से इलाके खरीद चुका है अमेरिका.

By : स्पर्श गोयल | Updated at : 22 Jan 2026 06:06 PM (IST)
Preferred Sources

Donald Trump On Greenland: संयुक्त राज्य अमेरिका ने ना सिर्फ युद्ध और संधि के जरिए अपना विस्तार किया है बल्कि दुनिया के एक बड़े हिस्से को भी खरीदा है. 19वीं सदी में रातों रात अपने आकार को दोगुना करने से लेकर समुद्रों के पार रणनीतिक द्वीपों को हासिल करने तक अमेरिका ने अपनी ताकत का शानदार प्रदर्शन दिखाया है. वर्तमान में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नजर ग्रीनलैंड पर है. इसी बीच आइए जानते हैं कि अमेरिका ने दुनिया के कौन-कौन से इलाकों को खरीदा हुआ है.

लुइसियाना खरीद

अमेरिकी इतिहास का सबसे बड़ा जमीन का सौदा 1803 में लुइसियाना खरीद थी. संयुक्त राज्य अमेरिका ने फ्रांस से 15 मिलियन डॉलर में एक बड़ा क्षेत्र खरीदा था. इस एक लेन देन से देश का आकार लगभग दो गुना हो गया और लुइसियाना, मिसोरी, अर्कांसस, आयोवा और ग्रेट प्लेन्स के कुछ हिस्सों के साथ लगभग 15 आधुनिक अमेरिकी राज्यों की नींव पड़ी. उस समय फ्रांस आर्थिक रूप से काफी कमजोर था और उत्तरी अमेरिका के बजाय यूरोप में ज्यादा दिलचस्पी रखता था. अमेरिका के लिए इस सौदे ने मिसिसिपी नदी पर नियंत्रण सुरक्षित किया.

फ्लोरिडा और दक्षिण की तरफ विस्तार 

1819 में अमेरिका ने एडम्स ओनिस संधि के तहत स्पेन से फ्लोरिडा हासिल कर लिया. स्पेन को तय दावों के जरिए मुआवजे के तौर पर 5 मिलियन डॉलर मिले और अमेरिका ने अपनी दक्षिणी सीमा पर एक लगातार सुरक्षा खतरे को खत्म कर दिया. फ्लोरिडा के अधिग्रहण ने मेक्सिको की खाड़ी पर अमेरिका के नियंत्रण को मजबूत किया और दक्षिण पूर्वी तटरेखा से यूरोपीय प्रभाव को हटा दिया.

मेक्सिको की कीमत पर विस्तार 

मैक्सिकन अमेरिकी युद्ध के बाद अमेरिका ने 1848 में ग्वाडालूप हिडाल्गो की संधि के तहत मेक्सिको को 15 मिलियन डॉलर का भुगतान किया. इस अधिग्रहण में कैलिफोर्निया, नेवाडा, यूटा और एरिजोना, न्यू मैक्सिको, कोलोरेडो और व्योमिंग के कुछ हिस्से शामिल थे. बाद में 1854 में अमेरिका ने गैड्सडेन खरीद की. इसमें एक ट्रांसकॉन्टिनेंटल रेलवे बनाने के लिए दक्षिणी एरिजोना और न्यू मैक्सिको के लिए मेक्सिको को 10 मिलियन डॉलर का भुगतान किया गया.

अलास्का की खरीद

1867 में अमेरिका ने रूस से अलास्का को 7.2 मिलियन डॉलर में खरीदा. यह एक ऐसा सौदा था जिसका उस समय सेवार्ड की नासमझी कहकर मजाक उड़ाया गया था. इतिहास ने आलोचकों को गलत साबित कर दिया. अलास्का बाद में तेल, गैस, सोना और रणनीतिक सैन्य महत्व का खजाना बनकर उभरा.

खरीदे गए द्वीप 

अमेरिका ने अपनी वैश्विक पहुंच का विस्तार करने के लिए विदेशी क्षेत्र भी खरीदे. 1917 में उसने डेनमार्क से अमेरिकी वर्जिन द्वीप समूह को 25 मिलियन डॉलर में खरीदा. ऐसा इसलिए क्योंकि पहले विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी उन पर कब्जा कर सकता है. 1898 में स्पेनिश अमेरिकी युद्ध के बाद अमेरिका ने स्पेन से प्यूर्टो रिको, गुआम और फिलिपींस को हासिल किया. जबकि फिलिपींस बाद में आजाद हो गया लेकिन प्यूर्टो रिको और गुआम अमेरिकी नियंत्रण में बने हुए हैं. 

ट्रंप का नया निशाना

वर्तमान की बात करें तो डोनाल्ड ट्रंप ने ग्रीनलैंड को अमेरिका की रणनीतिक इच्छा सूची में मजबूती से शामिल कर लिया है. ग्रीनलैंड डेनमार्क की एक ऑटोनॉमस टेरिटरी है और आर्कटिक के केंद्र में बसी हुई है. ट्रंप ने खुले तौर पर तर्क दिया है कि चीन की आर्कटिक महत्वाकांक्षाओं और रूस के बढ़ते सैन्य प्रभाव का मुकाबला करने के लिए ग्रीनलैंड पर अमेरिका का स्वामित्व जरूरी है.

ये भी पढ़ें:  भारत में T20 वर्ल्डकप नहीं खेलेगा बांग्लादेश, इस फैसले से ICC या BCB किसे ज्यादा नुकसान?

About the author स्पर्श गोयल

स्पर्श गोयल को कंटेंट राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग में चार साल का अनुभव है.  इन्होंने अपने करियर की शुरुआत नमस्कार भारत से की थी, जहां पर लिखने की बारीकियां सीखते हुए पत्रकारिता और लेखन की दुनिया में कदम रखा. इसके बाद ये डीएनपी न्यूज नेटवर्क, गाजियाबाद से जुड़े और यहां करीब दो साल तक काम किया.  इस दौरान इन्होंने न्यूज राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग दोनों में अपनी पकड़ मजबूत की.

अब स्पर्श एबीपी के साथ अपनी लेखनी को निखार रहे हैं. इनकी खास रुचि जनरल नॉलेज (GK) बीट में है, जहां ये रोज़ नए विषयों पर रिसर्च करके अपने पाठकों को सरल, रोचक और तथ्यपूर्ण ढंग से जानकारी देते हैं.  

लेखन के अलावा स्पर्श को किताबें पढ़ना और सिनेमा देखना बेहद पसंद है.  स्क्रीनराइटिंग के अनुभव की वजह से ये कहानियों को दिलचस्प अंदाज़ में पेश करने में भी माहिर हैं.  खाली समय में वे नए विषयों पर रिसर्च करना और सोशल मीडिया पर अपडेट रहना पसंद करते हैं.
Read
Published at : 22 Jan 2026 06:06 PM (IST)
Tags :
Greenland DONALD Trump US Territory
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
'हाथों में राइफल लेकर पैदा हुआ हमास, नहीं छोड़ा हथियार तो कर देंगे तबाह', दावोस में बोले डोनाल्ड ट्रंप
'राइफल लेकर पैदा हुआ हमास, नहीं छोड़ा हथियार तो कर देंगे तबाह', दावोस में बोले ट्रंप
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
राहुल के परदादा फिरोज गांधी के 88 साल पुराने ड्राइविंग लाइसेंस की होगी जांच! जानें- क्यों शुरू हुई ये चर्चा?
राहुल के परदादा फिरोज गांधी के 88 साल पुराने ड्राइविंग लाइसेंस की होगी जांच! जानें- क्यों शुरू हुई ये चर्चा?
क्रिकेट
T20 वर्ल्ड कप के बहिष्कार के बाद बांग्लादेश टीम पर प्रतिबंध लगा सकता है ICC? जानिए अब क्या होगा
T20 वर्ल्ड कप के बहिष्कार के बाद बांग्लादेश टीम पर प्रतिबंध लगा सकता है ICC? जानिए अब क्या होगा
इंडिया
'शैतान और राक्षसी ताकतें ज्यादा देर तक...', शंकराचार्य विवाद पर RSS ने क्यों दिया ऐसा बयान?
'शैतान और राक्षसी ताकतें ज्यादा देर तक...', शंकराचार्य विवाद पर RSS ने क्यों दिया ऐसा बयान?
Advertisement

वीडियोज

Modi Government: मोदी सरकार का 'गेमचेंजिंग' कदम, आपकी रिटायरमेंट की चिंता खत्म!
Tum se Tum Tak: Anu की जिंदगी में आई प्यार की बहार, Aryavardhan ने कश्मीर में किया इज़हार #sbs (22.01.2026)
Air Pollution से Economy को बड़ा झटका | Gita Gopinath की गंभीर चेतावनी | Paisa Live
Telangana News: 100 कुत्तों का कत्लेआम, 500 पहले मारे गए, किसने किया ये घिघौना कांड? ABPLIVE
Magh Mela 2026: धर्म की आड़ में साजिश...' अविमुक्तेश्वरानंद पर CM Yogi का करारा जवाब! |
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'हाथों में राइफल लेकर पैदा हुआ हमास, नहीं छोड़ा हथियार तो कर देंगे तबाह', दावोस में बोले डोनाल्ड ट्रंप
'राइफल लेकर पैदा हुआ हमास, नहीं छोड़ा हथियार तो कर देंगे तबाह', दावोस में बोले ट्रंप
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
राहुल के परदादा फिरोज गांधी के 88 साल पुराने ड्राइविंग लाइसेंस की होगी जांच! जानें- क्यों शुरू हुई ये चर्चा?
राहुल के परदादा फिरोज गांधी के 88 साल पुराने ड्राइविंग लाइसेंस की होगी जांच! जानें- क्यों शुरू हुई ये चर्चा?
क्रिकेट
T20 वर्ल्ड कप के बहिष्कार के बाद बांग्लादेश टीम पर प्रतिबंध लगा सकता है ICC? जानिए अब क्या होगा
T20 वर्ल्ड कप के बहिष्कार के बाद बांग्लादेश टीम पर प्रतिबंध लगा सकता है ICC? जानिए अब क्या होगा
इंडिया
'शैतान और राक्षसी ताकतें ज्यादा देर तक...', शंकराचार्य विवाद पर RSS ने क्यों दिया ऐसा बयान?
'शैतान और राक्षसी ताकतें ज्यादा देर तक...', शंकराचार्य विवाद पर RSS ने क्यों दिया ऐसा बयान?
बॉलीवुड
धुरंधर को ओटीटी पर कब और कहां देख पाएंगे? इस दिन से स्ट्रीम हो रही रणवीर सिंह की फिल्म
धुरंधर को ओटीटी पर कब और कहां देख पाएंगे? इस दिन से स्ट्रीम हो रही रणवीर सिंह की फिल्म
इंडिया
'फांसी की जगह इंजेक्शन या इलेक्ट्रिक चेयर का हो इस्तेमाल', मौत की सजा के तरीके को लेकर दाखिल याचिका पर SC ने सुरक्षित रखा फैसला
'फांसी की जगह इंजेक्शन या इलेक्ट्रिक चेयर का हो इस्तेमाल', मौत की सजा के तरीके को लेकर दाखिल याचिका पर SC ने सुरक्षित रखा फैसला
शिक्षा
JEE Main 2026 Cut-off: कितनी पर्सेंटाइल पर खुलेगा एनआईटी और आईआईटी का रास्ता?
कितनी पर्सेंटाइल पर खुलेगा एनआईटी और आईआईटी का रास्ता?
यूटिलिटी
सिर्फ आधार कार्ड देखकर ही सरकार दे देती है 90000 का लोन, जानें कौन उठा सकता है फायदा?
सिर्फ आधार कार्ड देखकर ही सरकार दे देती है 90000 का लोन, जानें कौन उठा सकता है फायदा?
ENT LIVE
आमिर खान: 'महाभारत' मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट
आमिर खान: 'महाभारत' मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट
ENT LIVE
O' Romeo Trailer Review: Shahid Kapoor ने जीता दिल, Dialogue, गाने और Action ने उड़ाए होश
O' Romeo Trailer Review: Shahid Kapoor ने जीता दिल, Dialogue, गाने और Action ने उड़ाए होश
ENT LIVE
AR Rahman को Anup Jalota की सलाह, सोशल मीडिया पर मचा हंगामा
AR Rahman को Anup Jalota की सलाह, सोशल मीडिया पर मचा हंगामा
ENT LIVE
Sushant Singh Rajput Birthday: एक अभिनेता, जिसकी legacy आने वाली Generation को प्रेरित करेगी
Sushant Singh Rajput Birthday: एक अभिनेता, जिसकी legacy आने वाली Generation को प्रेरित करेगी
ENT LIVE
जावेद अख्तर ने 'बॉर्डर 2' के गाने लिखने से कर दिया साफ इनकार
जावेद अख्तर ने 'बॉर्डर 2' के गाने लिखने से कर दिया साफ इनकार
Embed widget