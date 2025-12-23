हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
आईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजकितने रुपये में बनी थी कर्जन क्लॉक, जिसे ठीक करने में खर्च हुए 96 लाख रुपये?

कितने रुपये में बनी थी कर्जन क्लॉक, जिसे ठीक करने में खर्च हुए 96 लाख रुपये?

Curzon Clock Price: गोल्डन टेम्पल में लगी कर्जन क्लॉक की बहाली न सिर्फ तकनीकी उपलब्धि है, बल्कि इतिहास को जीवित रखने का प्रयास भी है. आइए जानें कि इसको बनाने में आखिर कितने रुपये लगे थे.

By : निधि पाल | Updated at : 23 Dec 2025 03:59 PM (IST)
Preferred Sources

श्री दरबार साहिब में वर्षों तक एक घड़ी ऐसी भी लगी रही, जो वक्त तो नहीं बताती थी, लेकिन इतिहास को चुपचाप देखती रही. रोज लाखों श्रद्धालु उसके नीचे से गुजरते रहे, पर कम ही लोग जानते थे कि इसकी सुइयों के रुकने के पीछे सौ साल पुरानी कहानी छिपी है. अब जब यह घड़ी फिर से चल पड़ी है, तो सवाल उठता है कि आखिर यह बनी कितने में थी और इसे ठीक करने में इतना खर्च क्यों आया?

इतिहास की खामोश गवाह बनी कर्जन क्लॉक

पंजाब के अमृतसर स्थित श्री दरबार साहिब में लगी कर्जन क्लॉक कोई साधारण घड़ी नहीं है. यह ब्रिटिश भारत के वायसराय लॉर्ड कर्जन से जुड़ी ऐतिहासिक धरोहर है. 9 अप्रैल 1900 को लॉर्ड कर्जन अपनी पत्नी के साथ स्वर्ण मंदिर पहुंचे थे. उस समय मंदिर परिसर में लगी सामान्य दीवार घड़ी उन्हें इसकी गरिमा के अनुरूप नहीं लगी. इसी से प्रेरित होकर उन्होंने यहां एक विशेष और भव्य घड़ी लगाने की इच्छा जताई थी. 

इंग्लैंड में बना था खास डिजाइन

लॉर्ड कर्जन के निर्देश पर इंग्लैंड के बर्मिंघम स्थित प्रतिष्ठित कंपनी एल्किंगटन एंड कंपनी को इस घड़ी के निर्माण का काम सौंपा गया. लगभग दो साल की मेहनत के बाद पीतल से बनी यह शानदार मैकेनिकल घड़ी तैयार हुई. 31 अक्टूबर 1902 को दीवाली और बंदी छोड़ दिवस के पावन अवसर पर इसे श्री दरबार साहिब को भेंट किया गया था. यह घड़ी अपनी बनावट और गरिमा के कारण उस समय विशेष मानी जाती थी.

कितने रुपये में बनी थी कर्जन क्लॉक

कर्जन क्लॉक के निर्माण खर्च का उस समय का कोई आधिकारिक रिकॉर्ड तो उपलब्ध नहीं है. हालांकि इतिहासकारों और विशेषज्ञों के अनुसार यह एक विशेष ऑर्डर पर बनी घड़ी थी, जिसकी लागत उस दौर में काफी अधिक रही होगी. आज के मूल्य के अनुसार इसकी अनुमानित कीमत लगभग 80 हजार पाउंड मानी जाती है, जो भारतीय मुद्रा में करीब 95 से 96 लाख रुपये के आसपास बैठती है. यही वजह है कि इसके संरक्षण पर भी लगभग इतनी ही राशि खर्च हुई है.

वक्त के साथ खोती चली गई पहचान

समय बीतने के साथ इस ऐतिहासिक घड़ी की चमक फीकी पड़ गई और गिरने से इसके ढांचे में दरारें आ गई थीं. इसकी मूल मैकेनिकल मशीनरी, डायल और सुइयों को हटाकर एक साधारण क्वार्ट्ज सिस्टम लगा दिया गया. एल्यूमीनियम डायल और बदली हुई सुइयों के कारण इसकी ऐतिहासिक पहचान लगभग समाप्त हो चुकी थी, और यह वर्षों तक 10 बजकर 08 मिनट पर ही रुकी रही.

संरक्षण कार्य में हुआ बड़ा खुलासा

साल 2023 में जब शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की देखरेख में श्री दरबार साहिब में संरक्षण कार्य चल रहा था, तब यह घड़ी एक आधुनिक घड़ी के पीछे छिपी हुई मिली. इसके बाद गुरु नानक निष्काम सेवक जत्था को इसे बहाल करने की जिम्मेदारी दी गई. एसजीपीसी की अनुमति के बाद घड़ी को ब्रिटेन भेजा गया, जहां बर्मिंघम के विशेषज्ञों ने करीब दो साल तक इस पर काम किया.

96 लाख रुपये में लौटी पुरानी शान

करीब 80 हजार पाउंड यानी लगभग 96 लाख रुपये की लागत से कर्जन क्लॉक को उसके मूल स्वरूप में वापस लाया गया. पीतल का नया डायल तैयार किया गया, जिसमें रोमन अंकों का इस्तेमाल हुआ. इसकी पुरानी मैकेनिकल प्रणाली को फिर से कार्यशील बनाया गया. नवंबर में घड़ी भारत लौट आई और जनवरी में इसे उसी ऐतिहासिक स्थान पर फिर से स्थापित करने की योजना है.

यह भी पढ़ें: Language Rights In India: क्या किसी को हिंदी बोलने के लिए कर सकते हैं मजबूर, क्या कहता है कानून?

About the author निधि पाल

निधि पाल को पत्रकारिता में छह साल का तजुर्बा है. लखनऊ से जर्नलिज्म की पढ़ाई पूरी करने के बाद इन्होंने पत्रकारिता की शुरुआत भी नवाबों के शहर से की थी. लखनऊ में करीब एक साल तक लिखने की कला सीखने के बाद ये हैदराबाद के ईटीवी भारत संस्थान में पहुंचीं, जहां पर दो साल से ज्यादा वक्त तक काम करने के बाद नोएडा के अमर उजाला संस्थान में आ गईं. यहां पर मनोरंजन बीट पर खबरों की खिलाड़ी बनीं. खुद भी फिल्मों की शौकीन होने की वजह से ये अपने पाठकों को नई कहानियों से रूबरू कराती थीं.

अमर उजाला के साथ जुड़े होने के दौरान इनको एक्सचेंज फॉर मीडिया द्वारा 40 अंडर 40 अवॉर्ड भी मिल चुका है. अमर उजाला के बाद इन्होंने ज्वाइन किया न्यूज 24. न्यूज 24 में अपना दमखम दिखाने के बाद अब ये एबीपी न्यूज से जुड़ी हुई हैं. यहां पर वे जीके के सेक्शन में नित नई और हैरान करने वाली जानकारी देते हुए खबरें लिखती हैं. इनको न्यूज, मनोरंजन और जीके की खबरें लिखने का अनुभव है. न्यूज में डेली अपडेट रहने की वजह से ये जीके के लिए अगल एंगल्स की खोज करती हैं और अपने पाठकों को उससे रूबरू कराती हैं.

खबरों में रंग भरने के साथ-साथ निधि को किताबें पढ़ना, घूमना, पेंटिंग और अलग-अलग तरह का खाना बनाना बहुत पसंद है. जब ये कीबोर्ड पर उंगलियां नहीं चला रही होती हैं, तब ज्यादातर समय अपने शौक पूरे करने में ही बिताती हैं. निधि सोशल मीडिया पर भी अपडेट रहती हैं और हर दिन कुछ नया सीखने, जानने की कोशिश में लगी रहती हैं.
Read
Published at : 23 Dec 2025 03:59 PM (IST)
Tags :
Golden Temple Curzon Clock Curzon Clock Price Curzon Clock History
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
'अमेरिका ने यूनुस को लगाया फोन, वीजा सेवाएं रद्द...', भारत-बांग्लादेश के संबंधों में खटास से जुड़ी अहम बातें
'अमेरिका ने यूनुस को लगाया फोन, वीजा सेवाएं रद्द...', भारत-बांग्लादेश के संबंधों में खटास से जुड़ी अहम बातें
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
उन्नाव रेप केस: पूर्व BJP नेता कुलदीप सिंह सेंगर को दिल्ली HC ने दी जमानत, जेल से आ पाएगा बाहर?
उन्नाव रेप केस: पूर्व BJP नेता कुलदीप सिंह सेंगर को दिल्ली HC ने दी जमानत, जेल से आ पाएगा बाहर?
फ़ुटबॉल
फुटबॉलर लियोनल मेसी की बहन का एक्सीडेंट, गंभीर रूप से घायल; नए साल पर होने वाली शादी टली
फुटबॉलर लियोनल मेसी की बहन का एक्सीडेंट, गंभीर रूप से घायल; नए साल पर होने वाली शादी टली
इंडिया
दीपू हत्याकांड पर बवाल, दिल्ली पुलिस और VHP कार्यकर्ताओं में झड़प, मोहम्मद यूनुस का पुतला फूंका
दीपू हत्याकांड पर बवाल, दिल्ली पुलिस और VHP कार्यकर्ताओं में झड़प, मोहम्मद यूनुस का पुतला फूंका
Advertisement

वीडियोज

'शास्त्रों की रक्षा के लिए शस्त्र का प्रयोग ', भारत के हिंदुओं का प्रदर्शन देख सकते में बांग्लादेश|
Bangladesh के खिलाफ भड़का हिंदू समाज, सरकार से हजारों ने हिंदुओं ने कर दी बड़ी मांग । Save Hindu
Bangladesh के खिलाफ प्रदर्शन करने पहुंचे हिंदुओं का बांग्लादेश को साफ संदेश, जाग गया हिंदू
Bangladesh में Hindu पर अत्याचार के विरोध में बोले संत, हिंदू जाग गया है, अब सनातन नहीं सहेगा|
Bangladesh पर बोले VHP नेता, हिंदू भड़का तो बांग्लादेश का बदल जाएगा नक्शा। Save Hindus In Bangladesh
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'अमेरिका ने यूनुस को लगाया फोन, वीजा सेवाएं रद्द...', भारत-बांग्लादेश के संबंधों में खटास से जुड़ी अहम बातें
'अमेरिका ने यूनुस को लगाया फोन, वीजा सेवाएं रद्द...', भारत-बांग्लादेश के संबंधों में खटास से जुड़ी अहम बातें
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
उन्नाव रेप केस: पूर्व BJP नेता कुलदीप सिंह सेंगर को दिल्ली HC ने दी जमानत, जेल से आ पाएगा बाहर?
उन्नाव रेप केस: पूर्व BJP नेता कुलदीप सिंह सेंगर को दिल्ली HC ने दी जमानत, जेल से आ पाएगा बाहर?
फ़ुटबॉल
फुटबॉलर लियोनल मेसी की बहन का एक्सीडेंट, गंभीर रूप से घायल; नए साल पर होने वाली शादी टली
फुटबॉलर लियोनल मेसी की बहन का एक्सीडेंट, गंभीर रूप से घायल; नए साल पर होने वाली शादी टली
इंडिया
दीपू हत्याकांड पर बवाल, दिल्ली पुलिस और VHP कार्यकर्ताओं में झड़प, मोहम्मद यूनुस का पुतला फूंका
दीपू हत्याकांड पर बवाल, दिल्ली पुलिस और VHP कार्यकर्ताओं में झड़प, मोहम्मद यूनुस का पुतला फूंका
साउथ सिनेमा
इस हफ्ते साउथ की फिल्मों का सिनेमाघरों पर होगा दबदबा, मोहनलाल से किच्चा सुदीप की मूवीज हो रही हैं रिलीज
इस हफ्ते साउथ की फिल्मों का सिनेमाघरों पर होगा दबदबा, मोहनलाल से किच्चा सुदीप की मूवीज हो रही हैं रिलीज
ट्रैवल
Metro Museum: दिल्ली मेट्रो म्यूजियम के पास कौन-सा मेट्रो स्टेशन, समझें यहां जाने का तरीका?
दिल्ली मेट्रो म्यूजियम के पास कौन-सा मेट्रो स्टेशन, समझें यहां जाने का तरीका?
ट्रेंडिंग
गाजियाबाद के मॉल में लड़के ने किया गर्लफ्रेंड को प्रपोज, पहनाया मंगलसूत्र और भर दिया सिंदूर; वीडियो वायरल
गाजियाबाद के मॉल में लड़के ने किया गर्लफ्रेंड को प्रपोज, पहनाया मंगलसूत्र और भर दिया सिंदूर; वीडियो वायरल
शिक्षा
जावेद अख्तर से 'ईश्वर के अस्तित्व' पर बहस करने वाले मुफ्ती शुमाइल नदवी ने कहां से की है पढ़ाई, उनके पास कौन सी डिग्री?
जावेद अख्तर से 'ईश्वर के अस्तित्व' पर बहस करने वाले मुफ्ती शुमाइल नदवी ने कहां से की है पढ़ाई, उनके पास कौन सी डिग्री?
Paisa LIVE
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
ENT LIVE
Paro Pinaki Ki Kahani Review: Saiyaara का भूत उतार देगी सीवर वाले और सब्जी बेचने वाली की ये कहानी
Paro Pinaki Ki Kahani Review: Saiyaara का भूत उतार देगी सीवर वाले और सब्जी बेचने वाली की ये कहानी
Paisa LIVE
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
ENT LIVE
Awarapan 2 Update: Major Surgery के बाद शूटिंग के लिए पहुंचे Emraan Hashmi
Awarapan 2 Update: Major Surgery के बाद शूटिंग के लिए पहुंचे Emraan Hashmi
Paisa LIVE
IPO Alert: Phytochem Remedies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Phytochem Remedies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Embed widget