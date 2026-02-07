हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
टी20 विश्व कप 2026WPL 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजBarrier Free Toll: देश के इस शहर में शुरू हुआ बिना बैरियर वाला टोल बूथ, जानें यहां बिना रुके कैसे कट जाएगा पैसा?

Barrier Free Toll: देश के इस शहर में शुरू हुआ बिना बैरियर वाला टोल बूथ, जानें यहां बिना रुके कैसे कट जाएगा पैसा?

Barrier Free Toll: देश को अपना पहला बैरियर फ्री टोल बूथ मिल चुका है. आइए जानते हैं कि यह कैसे काम करता है और बिना रुके कैसे कट जाता है पैसा.

By : स्पर्श गोयल | Updated at : 07 Feb 2026 11:19 AM (IST)
Preferred Sources

Barrier Free Toll: भारत ने स्मार्ट और बिना रुकावट वाले हाईवे सफर की दिशा में एक बड़ी छलांग लगाई है. देश का पहला बैरियर फ्री टोल बूथ सूरत में लॉन्च किया गया है. यह टोल प्लाजा पर लंबी कतारों, बैरियर और रुक रुक कर चलने वाले  ट्रैफिक से छुटकारा दिलाएगा. एनएच 48 पर चौरासी टोल प्लाजा पर लगाए गए इस पूरी तरह से ऑटोमेटिक सिस्टम से गाड़ियां सामान्य स्पीड से गुजर सकती हैं. इसी के साथ टोल की रकम अपने आप कट जाती है बिना रुके और बिना इंतजार किए.

यह टोल बूथ अलग क्यों है 

फिजिकल बैरियर वाले पारंपरिक टोल प्लाजा के उलट, सूरत प्रोजेक्ट मल्टी लेन फ्री फ्लो टेक्नोलॉजी पर आधारित है. बूथ के बजाय सड़क के ऊपर एक बड़ा स्टील गैन्ट्री लगाया गया है. इस गैन्ट्री में 36  हाई रिजॉल्यूशन, जीपीएस इनेबल्ड कैमरे और सेंसर लगे हैं. इन्हें बनाने में लगभग 15000 करोड़ का खर्च आया है. ऐसे ही सिस्टम पहले से ही अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और दुबई जैसे देशों में चल रहे हैं.

टोल अपने आप कैसे कटता है 

जैसे ही कोई गाड़ी सामान्य स्पीड से गैन्ट्री के नीचे से गुजरती है सिस्टम तुरंत काम करना शुरू कर देता है. सबसे पहले हाई स्पीड आरएफआईडी रीडर गाड़ी पर लगे FASTag  को स्कैन करते हैं और ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉग्निशन कैमरे साथ ही गाड़ी की नंबर प्लेट पढ़ते हैं. सिस्टम गाड़ी की पहचान पक्का करने के लिए दोनों डेटा पॉइंट का मिलान करता है. जैसे ही वेरीफाई हो जाता है टोल रकम सीधे FASTag से जुड़े बैंक अकाउंट या फिर वॉलेट से काट ली जाती है. इसके बाद गाड़ी के मालिक को एक एसएमएस कंफर्मेशन भेजा जाता है. 

अगर किसी गाड़ी में FASTag नहीं हो तो क्या होगा 

बिना FASTag वाली गाड़ियां भी सिस्टम से नहीं बच सकती. एएनपीआर कैमरे नंबर प्लेट कैप्चर करते हैं और गाड़ी को FASTag उल्लंघन के तौर पर फ्लैग करते हैं. यह डेटा कंट्रोल रूम भेजा जाता है और इसके बाद एक नोटिस या फिर ई चालान जारी किया जाता है. फिर टोल की रकम पेनल्टी के साथ गाड़ी के मालिक से पूरी तरह से डिजिटल तरीके से वसूल ली जाती है. 

अगर FASTag में कम बैलेंस है या फिर वह ब्लॉक है तो क्या होगा 

अगर किसी गाड़ी में FASTag है लेकिन बैलेंस कम है तो भी सिस्टम क्रॉसिंग को रिकॉर्ड कर लेता है. मलिक को तुरंत एक एसएमएस या फिर ऐप अलर्ट मिलता है जिसमें रिचार्ज करने के लिए कहा जाता है. अगर  FASTag तय समय के अंदर टॉप अप नहीं किया जाता तो सिस्टम पेनल्टी या फिर ई चालान जेनरेट कर देता है.

क्या कोई सिस्टम को बाईपास या फिर धोखा दे सकता है 

इस टेक्नोलॉजी को चोरी रोकने के लिए डिजाइन किया गया है. हर लेन को रडार और लीडार से लैस ड्यूल कैमरों से मॉनिटर किया जाता है. यह 360 डिग्री कवरेज देते हैं. हर मूवमेंट को रियल टाइम में रिकॉर्ड किया जाता है और साथ ही नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के सर्वर पर स्टोर किया जाता है. टोल पेमेंट से बचने की कोई भी कोशिश  तुरंत पकड़ में आ जाती है.

ये भी पढ़ें: क्या बर्फीली जगहों पर भी होते हैं ज्वालामुखी, फिर भी जल्दी ठंडा क्यों नहीं होता लावा?

About the author स्पर्श गोयल

स्पर्श गोयल को कंटेंट राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग में चार साल का अनुभव है.  इन्होंने अपने करियर की शुरुआत नमस्कार भारत से की थी, जहां पर लिखने की बारीकियां सीखते हुए पत्रकारिता और लेखन की दुनिया में कदम रखा. इसके बाद ये डीएनपी न्यूज नेटवर्क, गाजियाबाद से जुड़े और यहां करीब दो साल तक काम किया.  इस दौरान इन्होंने न्यूज राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग दोनों में अपनी पकड़ मजबूत की.

अब स्पर्श एबीपी के साथ अपनी लेखनी को निखार रहे हैं. इनकी खास रुचि जनरल नॉलेज (GK) बीट में है, जहां ये रोज़ नए विषयों पर रिसर्च करके अपने पाठकों को सरल, रोचक और तथ्यपूर्ण ढंग से जानकारी देते हैं.  

लेखन के अलावा स्पर्श को किताबें पढ़ना और सिनेमा देखना बेहद पसंद है.  स्क्रीनराइटिंग के अनुभव की वजह से ये कहानियों को दिलचस्प अंदाज़ में पेश करने में भी माहिर हैं.  खाली समय में वे नए विषयों पर रिसर्च करना और सोशल मीडिया पर अपडेट रहना पसंद करते हैं.
Read
Published at : 07 Feb 2026 11:18 AM (IST)
Tags :
FASTag Barrier Free Toll Surat Toll
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी में कब होंगे पंचायत चुनाव? ओम प्रकाश राजभर का बड़ा दावा, बोले- 'इसको लेकर भ्रम...'
यूपी में कब होंगे पंचायत चुनाव? ओम प्रकाश राजभर का बड़ा दावा, बोले- 'इसको लेकर भ्रम...'
विश्व
'किसानों और मछुआरों के लिए 30 ट्रिलियन डॉलर...', भारत-US ट्रेड डील का फ्रेमवर्क जारी, जानें पीयूष गोयल ने क्या-क्या बताया
'किसानों और मछुआरों के लिए 30 ट्रिलियन डॉलर...', भारत-US ट्रेड डील का फ्रेमवर्क जारी
क्रिकेट
टी20 वर्ल्ड कप से कुछ घंटे पहले टीम इंडिया को बड़ा झटका, यह खिलाड़ी विश्वकप से बाहर
टी20 वर्ल्ड कप से कुछ घंटे पहले टीम इंडिया को बड़ा झटका, यह खिलाड़ी विश्वकप से बाहर
बॉलीवुड
'उसे गलत समझा गया', विक्रांत मैसी ने अपनी रिटायरमेंट पोस्ट अनाउंसमेंट की बताई सच्चाई, बोले- 'मैं बस एक ब्रेक...'
'उसे गलत समझा गया', विक्रांत मैसी ने अपनी रिटायरमेंट पोस्ट अनाउंसमेंट की बताई सच्चाई
Advertisement

वीडियोज

India-US Trade Deal: America ने कर दिया भारत-रूस को लेकर बड़ा दावा | Donlad Trump | PM Modi
Delhi Janakpuri Case: गड्ढ़े में युवक की मौत पर विपक्ष ने सरकार पर उठाए सवाल | Breaking | ABP News
RSS के 100 साल पूरे होने पर खास कार्यक्रम, ये हस्तियों होंगी शामिल | Mumbai | Mohan Bhagwat|Breaking
Pappu Yadav Arrested: पप्पू यादव और पुलिस के बीच हुई तीखी नोकझोंक | Breaking | Bihar Police | Patna
Pappu Yadav: पप्पू यादव की गिरफ्तारी से भड़के समर्थक, किया भारी हंगामा | Breaking | Bihar Police
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी में कब होंगे पंचायत चुनाव? ओम प्रकाश राजभर का बड़ा दावा, बोले- 'इसको लेकर भ्रम...'
यूपी में कब होंगे पंचायत चुनाव? ओम प्रकाश राजभर का बड़ा दावा, बोले- 'इसको लेकर भ्रम...'
विश्व
'किसानों और मछुआरों के लिए 30 ट्रिलियन डॉलर...', भारत-US ट्रेड डील का फ्रेमवर्क जारी, जानें पीयूष गोयल ने क्या-क्या बताया
'किसानों और मछुआरों के लिए 30 ट्रिलियन डॉलर...', भारत-US ट्रेड डील का फ्रेमवर्क जारी
क्रिकेट
टी20 वर्ल्ड कप से कुछ घंटे पहले टीम इंडिया को बड़ा झटका, यह खिलाड़ी विश्वकप से बाहर
टी20 वर्ल्ड कप से कुछ घंटे पहले टीम इंडिया को बड़ा झटका, यह खिलाड़ी विश्वकप से बाहर
बॉलीवुड
'उसे गलत समझा गया', विक्रांत मैसी ने अपनी रिटायरमेंट पोस्ट अनाउंसमेंट की बताई सच्चाई, बोले- 'मैं बस एक ब्रेक...'
'उसे गलत समझा गया', विक्रांत मैसी ने अपनी रिटायरमेंट पोस्ट अनाउंसमेंट की बताई सच्चाई
इंडिया
जगदीप धनखड़ ने उपराष्ट्रपति के पद से क्यों दिया इस्तीफा? हामिद अंसारी ने दिया ये जवाब
जगदीप धनखड़ ने उपराष्ट्रपति के पद से क्यों दिया इस्तीफा? हामिद अंसारी ने दिया ये जवाब
इंडिया
India-Bangladesh Relations: संसद में उठा बांग्लादेश का मुद्दा, JDU ने हिंदुओं को लेकर पूछा तीखा सवाल, सरकार ने क्या दिया जवाब?
संसद में उठा बांग्लादेश का मुद्दा, JDU ने हिंदुओं को लेकर पूछा तीखा सवाल, सरकार ने क्या दिया जवाब?
जनरल नॉलेज
पाकिस्तान में भी सोने-चांदी के भाव आसमान पर, जानिए एक तोले का रेट
पाकिस्तान में भी सोने-चांदी के भाव आसमान पर, जानिए एक तोले का रेट
ट्रेंडिंग
बर्फ से ढकी चोटियों के बीच गूंजती शिव आरती, रुद्रनाथ मंदिर का वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल
बर्फ से ढकी चोटियों के बीच गूंजती शिव आरती, रुद्रनाथ मंदिर का वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल
ENT LIVE
‘Ghooskhor Pandat ’ पर FIR के बाद Manoj Bajpayee का बड़ा बयान
‘Ghooskhor Pandat ’ पर FIR के बाद Manoj Bajpayee का बड़ा बयान
ENT LIVE
Bhabiji Ghar Par Hain Film Review: TV पर Hit रहा Show, लेकिन फिल्म ने सारा मजा किरकिरा कर दिया
Bhabiji Ghar Par Hain Film Review: TV पर Hit रहा Show, लेकिन फिल्म ने सारा मजा किरकिरा कर दिया
ENT LIVE
Vadh 2 में दमदार कहानी और जबरदस्त climax
Vadh 2 में दमदार कहानी और जबरदस्त climax
ENT LIVE
The 50 या The Elvish Yadav Show? शो को लेकर उठे बड़े सवाल
The 50 या The Elvish Yadav Show? शो को लेकर उठे बड़े सवाल
ENT LIVE
Do Deewane Seher Me:Mrunal Thakur और Siddhant Chaturvedi की प्यारी और relatable love story का cute trailer release
Do Deewane Seher Me:Mrunal Thakur और Siddhant Chaturvedi की प्यारी और relatable love story का cute trailer release
Embed widget