बांग्लादेश इन दिनों गंभीर राजनीतिक और सामाजिक उथल-पुथल के दौर से गुजर रहा है. हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि अब पत्रकारिता और मीडिया संस्थान भी हिंसा के निशाने पर आ गए हैं. हाल ही में बांग्लादेश की राजधानी ढाका में हुई हिंसा ने पूरी दुनिया को चौंका दिया, जब गुस्साई भीड़ ने देश के दो सबसे बड़े और प्रतिष्ठित अखबारों अंग्रेजी दैनिक द डेली स्टार और बंगाली दैनिक प्रथम आलो के दफ्तरों पर हमला कर दिया.

यह हमला सिर्फ इमारतों पर नहीं था, बल्कि यह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, लोकतंत्र और पत्रकारों की सुरक्षा पर सीधा हमला माना जा रहा है.आगजनी, तोड़फोड़ और डर के इस माहौल में कई पत्रकार घंटों तक मौत के साए में फंसे रहे. यह पूरा बवाल इंकलाब मंच के प्रवक्ता शरीफ उस्मान हादी की मौत के बाद शुरू हुआ. उनकी मौत से नाराज प्रदर्शनकारियों ने राजधानी ढाका में देर रात जमकर उत्पात मचाया.भीड़ ने कई सरकारी और निजी इमारतों को आग के हवाले कर दिया, गाड़ियों में तोड़फोड़ की और मीडिया संस्थानों को खासतौर पर निशाना बनाया.

द डेली स्टार के दफ्तर में आग, छत पर फंसे पत्रकार

ढाका के कावरान बाजार इलाके में स्थित द डेली स्टार के ऑफिस पर आधी रात के बाद हमला हुआ. प्रदर्शनकारियों ने पहले ग्राउंड और पहली मंजिल में जमकर तोड़फोड़ की और फिर करीब रात 12:30 बजे आग लगा दी. आग इतनी तेज थी कि कुछ ही देर में धुएं का गुबार पूरी बिल्डिंग में फैल गया. न्यूजरूम में काम कर रहे पत्रकार नीचे उतरने की कोशिश करते रहे, लेकिन तब तक भीड़ निचली मंजिलों पर पहुंच चुकी थी. आग और हिंसा के बीच करीब 28 से 30 पत्रकार 9वीं मंजिल और छत पर फंस गए. बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था, दम घुटने लगा, डर का माहौल था और नीचे भीड़ हिंसक रूप में मौजूद थी. बाद में जब फायर फाइटर्स पहुंचे, तो उन्होंने निचली मंजिलों की आग पर काबू पाया और छत पर फंसे लोगों को निकालने की कोशिश की, लेकिन समस्या यहीं खत्म नहीं हुई.

प्रथम आलो के दफ्तर पर हमला

द डेली स्टार के साथ-साथ बांग्लादेश के सबसे बड़े बंगाली अखबार प्रथम आलो के दफ्तर को भी निशाना बनाया गया. उपद्रवियों ने वहां भी तोड़फोड़ की और आगजनी की प्रथम आलो बांग्लादेश का बेहद प्रतिष्ठित अखबार है.यह ढाका से प्रकाशित होता है. यह देश का सबसे ज्यादा पढ़ा जाने वाला बंगाली अखबार माना जाता है. इसके ऑनलाइन पाठकों की संख्या भी करोड़ों में है.

क्या होता है प्रथम आलो का हिंदी में मतलब?

प्रथम आलो का हिंदी में मतलब पहला और सबसे पहले होता है. आलो (Alo) यहां सबसे पहले या शुरुआत में का भाव देता है यानी प्रथम आलो का अर्थ सबसे पहले होता है. वहीं इंग्लिश में थम आलो का मतलब First of All है. इसके अलावा इसका एक मतलब पहली रौशनी भी होता है.

