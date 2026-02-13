हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
टी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजक्या दुनिया के सारे देश एक होकर भी नहीं कर सकते अमेरिका का मुकाबला, कितना ताकतवर है US?

क्या दुनिया के सारे देश एक होकर भी नहीं कर सकते अमेरिका का मुकाबला, कितना ताकतवर है US?

अमेरिका सिर्फ नाम का नहीं, असल में भी सुपरपावर है. उसे चुनौती देना संभव है, लेकिन उसके खिलाफ दुनिया का एकजुट होना लगभग नामुमकिन है. आइए जानें कि अमेरिका कितना ताकतवर है.

By : निधि पाल | Updated at : 13 Feb 2026 03:45 PM (IST)
Preferred Sources

अमेरिका को दुनिया का सबसे ताकतवर मुल्क कहा जाता है, लेकिन क्या यह सिर्फ धारणा है या ठोस आंकड़ों पर टिकी हकीकत? अगर दुनिया के बाकी देश एकजुट हो जाएं, तो क्या वे वाकई अमेरिका का मुकाबला कर सकते हैं? इस सवाल का जवाब भावनाओं से नहीं, बल्कि रक्षा बजट, परमाणु हथियार, अर्थव्यवस्था और वैश्विक गठबंधनों जैसी चीजों से मिलता है. आइए समझते हैं कि अमेरिका की असली ताकत कितनी है.

सबसे बड़ा सैन्य खर्च

संयुक्त राज्य अमेरिका का रक्षा बजट वित्त वर्ष 2024 में लगभग 886 अरब डॉलर रहा. यह दुनिया में सबसे अधिक है. तुलना करें तो चीन का आधिकारिक रक्षा बजट करीब 296 अरब डॉलर और रूस का करीब 109 अरब डॉलर के आसपास है. स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट (SIPRI) के आंकड़ों के अनुसार, अमेरिका का सैन्य खर्च कई बड़े देशों के संयुक्त खर्च के बराबर या उससे अधिक है.

सैन्य क्षमता और वैश्विक मौजूदगी

अमेरिका के पास 11 परमाणु-संचालित एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, जो किसी भी अन्य देश से अधिक हैं. उसकी नौसेना दुनिया की सबसे बड़ी और तकनीकी रूप से उन्नत मानी जाती है. अमेरिका के 70 से अधिक देशों में सैन्य ठिकाने या तैनाती मौजूद है. यूरोप, जापान, दक्षिण कोरिया और मध्य पूर्व में उसकी स्थायी उपस्थिति है. इससे उसे वैश्विक स्तर पर तेज प्रतिक्रिया देने की क्षमता मिलती है. 

अमेरिकी वायुसेना के पास 13,000 से अधिक सैन्य विमान हैं, जिनमें F-22 और F-35 जैसे स्टील्थ फाइटर शामिल हैं.

परमाणु शक्ति

अमेरिका के पास लगभग 5,200 परमाणु वारहेड (तैनात और भंडारित मिलाकर) होने का अनुमान है. रूस के पास भी लगभग इतनी ही संख्या है. अमेरिका की खासियत उसकी न्यूक्लियर ट्रायड है- जमीन आधारित ICBM, पनडुब्बी से छोड़ी जाने वाली बैलिस्टिक मिसाइलें और बॉम्बर एयरक्राफ्ट. यह व्यवस्था किसी भी हमले की स्थिति में जवाबी कार्रवाई सुनिश्चित करती है, जिससे प्रत्यक्ष युद्ध की संभावना बेहद कम हो जाती है. 

दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था

अमेरिका का सकल घरेलू उत्पाद (GDP) 2023-24 में लगभग 26 ट्रिलियन डॉलर रहा, जो दुनिया में सबसे अधिक है. वैश्विक GDP में उसकी हिस्सेदारी करीब 24 प्रतिशत है. अमेरिकी डॉलर दुनिया की प्रमुख रिजर्व करेंसी है. अंतरराष्ट्रीय व्यापार, तेल लेनदेन और विदेशी मुद्रा भंडार का बड़ा हिस्सा डॉलर में होता है. इससे अमेरिका को वैश्विक वित्तीय प्रणाली में खास ताकत मिलती है. 

क्या अमेरिका के खिलाफ दुनिया एकजुट हो सकती है?

सैद्धांतिक रूप से अगर चीन, रूस, यूरोपीय संघ, भारत और अन्य बड़े देश मिल जाएं तो उनकी संयुक्त अर्थव्यवस्था और सेना अमेरिका से बड़ी हो सकती है. लेकिन व्यवहार में ऐसा गठबंधन बेहद असंभव है. नाटो जैसे गठबंधन अमेरिका के नेतृत्व में हैं. कनाडा, ब्रिटेन, जापान, जर्मनी और दक्षिण कोरिया जैसे देश उसके करीबी सहयोगी हैं. सिर्फ इतना ही नहीं कई देश अपनी सुरक्षा के लिए अमेरिका पर निर्भर हैं. ऐसे में ऐसा करना व्यावहारिक नहीं है.

आंकड़े साफ दिखाते हैं कि अमेरिका रक्षा बजट, वैश्विक सैन्य मौजूदगी, परमाणु क्षमता और आर्थिक ताकत में शीर्ष पर है. दुनिया के सभी देश मिलकर सैद्धांतिक रूप से संतुलन बदल सकते हैं, लेकिन मौजूदा राजनीतिक हालात में ऐसा एकजुट होना लगभग असंभव है.

यह भी पढ़ें: 8th Pay Commission: अगर जनवरी 2027 से मिली 8वें वेतन आयोग की सैलरी तो कितना आएगा एरियर? जानें हिसाब-किताब

About the author निधि पाल

निधि पाल को पत्रकारिता में छह साल का तजुर्बा है. लखनऊ से जर्नलिज्म की पढ़ाई पूरी करने के बाद इन्होंने पत्रकारिता की शुरुआत भी नवाबों के शहर से की थी. लखनऊ में करीब एक साल तक लिखने की कला सीखने के बाद ये हैदराबाद के ईटीवी भारत संस्थान में पहुंचीं, जहां पर दो साल से ज्यादा वक्त तक काम करने के बाद नोएडा के अमर उजाला संस्थान में आ गईं. यहां पर मनोरंजन बीट पर खबरों की खिलाड़ी बनीं. खुद भी फिल्मों की शौकीन होने की वजह से ये अपने पाठकों को नई कहानियों से रूबरू कराती थीं.

अमर उजाला के साथ जुड़े होने के दौरान इनको एक्सचेंज फॉर मीडिया द्वारा 40 अंडर 40 अवॉर्ड भी मिल चुका है. अमर उजाला के बाद इन्होंने ज्वाइन किया न्यूज 24. न्यूज 24 में अपना दमखम दिखाने के बाद अब ये एबीपी न्यूज से जुड़ी हुई हैं. यहां पर वे जीके के सेक्शन में नित नई और हैरान करने वाली जानकारी देते हुए खबरें लिखती हैं. इनको न्यूज, मनोरंजन और जीके की खबरें लिखने का अनुभव है. न्यूज में डेली अपडेट रहने की वजह से ये जीके के लिए अगल एंगल्स की खोज करती हैं और अपने पाठकों को उससे रूबरू कराती हैं.

खबरों में रंग भरने के साथ-साथ निधि को किताबें पढ़ना, घूमना, पेंटिंग और अलग-अलग तरह का खाना बनाना बहुत पसंद है. जब ये कीबोर्ड पर उंगलियां नहीं चला रही होती हैं, तब ज्यादातर समय अपने शौक पूरे करने में ही बिताती हैं. निधि सोशल मीडिया पर भी अपडेट रहती हैं और हर दिन कुछ नया सीखने, जानने की कोशिश में लगी रहती हैं.
Read
Published at : 13 Feb 2026 03:45 PM (IST)
Tags :
Us Military Budget US Nuclear Warheads NATO Alliance Strength
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
बांग्लादेश के होने वाले पीएम तारिक रहमान की दिलचस्प है लव लाइफ, मुश्किल वक्त में जुबैदा ने थामे रखा हाथ, जानें कौन हैं वो
बांग्लादेश के होने वाले पीएम तारिक रहमान की दिलचस्प है लव लाइफ, मुश्किल वक्त में जुबैदा ने थामे रखा हाथ, जानें कौन हैं वो
बिहार
अनुष्का यादव को हुई बेटी, BJP ने तेज प्रताप को दी बधाई, कहा- 'लड्डू-मिठाई खाना है तो…'
अनुष्का यादव को हुई बेटी, BJP ने तेज प्रताप को दी बधाई, कहा- 'लड्डू-मिठाई खाना है तो…'
विश्व
बांग्लादेश में तारिक रहमान की BNP की बंपर जीत, पाकिस्तान पीएम शहबाज शरीफ ने भेजा मैसेज, जानें क्या कहा
बांग्लादेश में तारिक रहमान की BNP की बंपर जीत, पाकिस्तान पीएम शहबाज शरीफ ने भेजा मैसेज, जानें क्या कहा
स्पोर्ट्स
PSL 11 ऑक्शन में चौंकाने वाले नाम अनसोल्ड, इन स्टार खिलाड़ियों को नहीं मिला खरीदार
PSL 11 ऑक्शन में चौंकाने वाले नाम अनसोल्ड, इन स्टार खिलाड़ियों को नहीं मिला खरीदार
Advertisement

वीडियोज

New PMO Office: साउथ ब्लॉक से विदाई, अब ‘सेवा तीर्थ’ बनेगा PMO |ABPLIVE
Sansani: लैंबॉर्गिनी कांड का पिक्चर 'पोस्टमार्टम' !  | Crime
Board Exam 2026 : बोर्ड परीक्षा है या नकल का कम्पीटशन? परीक्षा के दौरान जमकर नकल | Viral Video
ABP Report: लैम्बॉर्गिनी वाला खेल, चट गिरफ्तारी पट बेल | Lucknow Lamborghini Crash | UP News
Maha Dangal With Chitra Tripath: कांग्रेसी सांसदों की 'फौज', किसने की गाली-गलौज? | Parliament
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
बांग्लादेश के होने वाले पीएम तारिक रहमान की दिलचस्प है लव लाइफ, मुश्किल वक्त में जुबैदा ने थामे रखा हाथ, जानें कौन हैं वो
बांग्लादेश के होने वाले पीएम तारिक रहमान की दिलचस्प है लव लाइफ, मुश्किल वक्त में जुबैदा ने थामे रखा हाथ, जानें कौन हैं वो
बिहार
अनुष्का यादव को हुई बेटी, BJP ने तेज प्रताप को दी बधाई, कहा- 'लड्डू-मिठाई खाना है तो…'
अनुष्का यादव को हुई बेटी, BJP ने तेज प्रताप को दी बधाई, कहा- 'लड्डू-मिठाई खाना है तो…'
विश्व
बांग्लादेश में तारिक रहमान की BNP की बंपर जीत, पाकिस्तान पीएम शहबाज शरीफ ने भेजा मैसेज, जानें क्या कहा
बांग्लादेश में तारिक रहमान की BNP की बंपर जीत, पाकिस्तान पीएम शहबाज शरीफ ने भेजा मैसेज, जानें क्या कहा
स्पोर्ट्स
PSL 11 ऑक्शन में चौंकाने वाले नाम अनसोल्ड, इन स्टार खिलाड़ियों को नहीं मिला खरीदार
PSL 11 ऑक्शन में चौंकाने वाले नाम अनसोल्ड, इन स्टार खिलाड़ियों को नहीं मिला खरीदार
मूवी रिव्यू
O’Romeo Review: रोमियो से हो जाएगा प्यार, जूलियट भी कम नहीं
रोमियो से हो जाएगा प्यार, जूलियट भी कम नहीं
विश्व
भारत के खिलाफ जहर उगलने वाला बांग्लादेशी नेता मामूनुल हक चुनाव हारा, नहीं बचा पाया अपनी सीट
भारत के खिलाफ जहर उगलने वाला बांग्लादेशी नेता मामूनुल हक चुनाव हारा, नहीं बचा पाया अपनी सीट
ट्रेंडिंग
बेटी को वंदे भारत में बैठाया और फूट-फूटकर रोने लगे पापा, वीडियो देख आ जाएंगे आंसू
बेटी को वंदे भारत में बैठाया और फूट-फूटकर रोने लगे पापा, वीडियो देख आ जाएंगे आंसू
हेल्थ
Heart Disease Warning Signs: बीपी से लेकर सीढ़ियां चढ़ने तक, ये 4 तरीके बताएंगे कैसा है आपके दिल और आर्टरीज का हाल
बीपी से लेकर सीढ़ियां चढ़ने तक, ये 4 तरीके बताएंगे कैसा है आपके दिल और आर्टरीज का हाल
ENT LIVE
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
ENT LIVE
नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी ने राजपाल यादव को लेकर कहा – ‘संघर्ष के दिनों में उन्होंने हमारा साथ दिया’
नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी ने राजपाल यादव को लेकर कहा – ‘संघर्ष के दिनों में उन्होंने हमारा साथ दिया’
ENT LIVE
Kohrra 2 Review : पुलिस, परिवार और एक नया Murder Case, Mona Singh, Barun Sobti की दमदार एक्टिंग
Kohrra 2 Review : पुलिस, परिवार और एक नया Murder Case, Mona Singh, Barun Sobti की दमदार एक्टिंग
ENT LIVE
Sunita ने लगाया इल्जाम Govinda ने नहीं की अपने बेटे की मदद
Sunita ने लगाया इल्जाम Govinda ने नहीं की अपने बेटे की मदद
ENT LIVE
फिल्म और OTT के बाद अन्या सिंह का नया एक्सपेरिमेंट, ‘Suit Yourself’ से माइक्रो-फिक्शन में एंट्री
फिल्म और OTT के बाद अन्या सिंह का नया एक्सपेरिमेंट, ‘Suit Yourself’ से माइक्रो-फिक्शन में एंट्री
Embed widget