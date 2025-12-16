हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनYear Ender 2025: इस साल इन ओटीटी सीरीज के सीक्वल ने मचाया धमाल, फीमेल एक्ट्रेसेस का रहा दबदबा

Year Ender 2025: इस साल इन ओटीटी सीरीज के सीक्वल ने मचाया धमाल, फीमेल एक्ट्रेसेस का रहा दबदबा

Year Ender 2025: आज हम ओटीटी सीरीज के उन सीक्वल के बारे में बताएंगे, जो पर्दे पर ज्यादा हिट रही.इस लिस्ट में एक्ट्रेस काजोल, हुमा कुरैशी और शेफाली शाह की भी फिल्म शामिल है.

By : आईएएनएस | Updated at : 16 Dec 2025 10:14 AM (IST)
Preferred Sources

साल 2025 मनोरंजन की दृष्टि से कमाल रहा. ओटीटी से लेकर बॉक्स ऑफिस पर फिल्मों की कहानियों से लेकर एक्शन तक ने फैंस का दिल जीत लिया. इस साल ओटीटी पर फीमेल अभिनेत्रियों का जलवा देखने को मिला, जहां महारानी सीजन-4 और दिल्ली क्राइम जैसी थ्रिलर सीरीज दर्शकों के सिर चढ़कर बोली.


Year Ender 2025: इस साल इन ओटीटी सीरीज के सीक्वल ने मचाया धमाल, फीमेल एक्ट्रेसेस का रहा दबदबा

पाताल लोक सीज़न 2 
जयदीप अहलावत की 'पाताल लोक सीज़न 2' रिलीज के साथ ही छा गई. पहले से ज्यादा डार्क और थ्रिल देने वाली सीरीज में जयदीप अहलावत ने इंस्पेक्टर हाथीराम के किरदार को काफी अच्छे से निभाया और अपनी शानदार एक्टिंग से दर्शकों का दिल जीत लिया. ये सीरीज राजनीतिक भ्रष्टाचार और समाज पर पड़ते उसके प्रभाव को दिखाती है. सीरीज को 17 जनवरी को अमेजन प्राइम पर रिलीज किया गया था.


Year Ender 2025: इस साल इन ओटीटी सीरीज के सीक्वल ने मचाया धमाल, फीमेल एक्ट्रेसेस का रहा दबदबा

राणा नायडू सीज़न 2 
इस साल ओटीटी की दुनिया में 13 जून को 'राणा नायडू सीज़न 2' की भी वापसी हुई. नायडू की धमाकेदार कहानी, बड़े दांव और गहरे इमोशनल उथल-पुथल के साथ आई. सीज़न 2 में एक्शन, सस्पेंस और थ्रिलर तीनों को अच्छे से दिखाया गया है. 

Year Ender 2025: इस साल इन ओटीटी सीरीज के सीक्वल ने मचाया धमाल, फीमेल एक्ट्रेसेस का रहा दबदबा

ट्रायल सीजन 2 
काजोल की मशहूर लीगल ड्रामा सीरीज 'ट्रायल सीजन 2' ने भी ओटीटी पर दस्तक दी. जिसमें काजोल ने एक बार फिर ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी है. जबकि कुब्रा सैत भी अहम रोल में नजर आई. सीरीज 19 सितंबर को जियोसिनेमा पर रिलीज हुई थी.


Year Ender 2025: इस साल इन ओटीटी सीरीज के सीक्वल ने मचाया धमाल, फीमेल एक्ट्रेसेस का रहा दबदबा

द फैमिली मैन सीज़न 3 
21 नवंबर को रिलीज हुई 'द फैमिली मैन सीज़न 3' भारत की पसंदीदा फ्रेंचाइजी में से एक रही. फिल्म के 2 पार्ट भी शानदार रहे, और इस साल हल्की कॉमेडी, थ्रिलर और गहरे तनाव के साथ मनोज बाजपेयी एक बार फिर श्रीकांत तिवारी बनकर ओटीटी पर लौटे. इस बार सीरीज में जयदीप अहलावत भी दिखे.


Year Ender 2025: इस साल इन ओटीटी सीरीज के सीक्वल ने मचाया धमाल, फीमेल एक्ट्रेसेस का रहा दबदबा

दिल्ली क्राइम सीजन 3
दिल्ली क्राइम सीजन 3' इस साल की शानदार सीरीज रही, क्योंकि सीरीज में हीरो से लेकर विलेन तक में महिलाओं का दबदबा दिखा. सीरीज में हुमा कुरैशी ने मानव तस्करी करने वाली बड़ी दीदी का रोल प्ले किया, जबकि शेफाली शाह पुलिस अधिकारी की भूमिका में दिखीं. सीरीज को 13 नवंबर को सोनी लिव पर रिलीज किया गया था.

महारानी
हुमा कुरैशी का सबसे आइकॉनिक किरदार, रानी भारती, साल 2025 में भी हिट साबित हुआ. 24 नवंबर को सोनी लिव पर रिलीज हुई सीरीज पॉलिटिकल ड्रामा और थ्रिलर ने फैंस का दिल जीता. सीजन 4 में सत्ता की लड़ाई और रानी भारती देवी के बच्चों के बीच सत्ता के लालच को दिखाया गया है. इसके अलावा, पंचायत का चौथा सीजन भी साल 2025 में रिलीज किया गया. 

Published at : 16 Dec 2025 10:14 AM (IST)
Tags :
Delhi Crime Family Man 3 OTT Series 2025
ENT LIVE

ABP Shorts

ENT LIVE
The Gaurav Tiwari Mystery Review: Karan Tacker की एक्टिंग ने सहमा कर रख दिया!
The Gaurav Tiwari Mystery Review: Karan Tacker की एक्टिंग ने सहमा कर रख दिया!
ENT LIVE
The Great Shamsuddin Family Review: अच्छे Actors होने के बाद भी कुछ खास नहीं कर पाई फिल्म
The Great Shamsuddin Family Review: अच्छे Actors होने के बाद भी कुछ खास नहीं कर पाई फिल्म
ENT LIVE
Saali Mohabbat Review : Radhika Apte की Suspense, Thriler और Crime से भरी दमदार कहानी
Saali Mohabbat Review : Radhika Apte की Suspense, Thriler और Crime से भरी दमदार कहानी
ENT LIVE
Akhanda 2: Thaandavam Review | Nandamuri Balakrishna ये क्या है?
Akhanda 2: Thaandavam Review | Nandamuri Balakrishna ये क्या है?
ENT LIVE
Single Papa Web Series Review: मां की ममता के बाद अब पिता का प्यार, Kunal Kemmu | Manoj Pahwa | Prajakta Koli
Single Papa Web Series Review: मां की ममता के बाद अब पिता का प्यार, Kunal Kemmu | Manoj Pahwa | Prajakta Koli
ENT LIVE
Kis Kisko Pyaar Karoon 2 Review: Kapil Sharma की 'Dhurandhar' Comedy, Entertain होना है तो देख डालो
Kis Kisko Pyaar Karoon 2 Review: Kapil Sharma की 'Dhurandhar' Comedy, Entertain होना है तो देख डालो
ENT LIVE
Avatar: Fire And Ash का देवनागरी लोगो iconic बनारस घाट पर हुआ Launch | James Cameron की खास पेशकश
Avatar: Fire And Ash का देवनागरी लोगो iconic बनारस घाट पर हुआ Launch | James Cameron की खास पेशकश
ENT LIVE
Hrithik Roshan ने उठाए Aditya Dhar की ‘Dhurandhar’ की Politics पर सवाल
Hrithik Roshan ने उठाए Aditya Dhar की ‘Dhurandhar’ की Politics पर सवाल
ENT LIVE
Elvish Yadav ने भाई की याद में बताया बचपन से जुड़ा मजेदार किस्सा
Elvish Yadav ने भाई की याद में बताया बचपन से जुड़ा मजेदार किस्सा
ENT LIVE
Stephen Tamil Film Review: Psychological Thriller ऐसा की देख मजा आ जाएगा | South Film Recommendation
Stephen Tamil Film Review: Psychological Thriller ऐसा की देख मजा आ जाएगा | South Film Recommendation
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
Saudi Arabia Executions: सऊदी अरब ने फांसी देने में खुद का ही रिकॉर्ड तोड़ा, 2025 में दी कितनों को सजा-ए-मौत, सामने आया आंकड़ा
सऊदी अरब ने फांसी देने में खुद का ही रिकॉर्ड तोड़ा, 2025 में दी कितनों को सजा-ए-मौत, सामने आया आंकड़ा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
बस्ती में बड़ा हादसा, तीर्थयात्रियों से भरी बस और ट्रक में आमने-सामने की टक्कर, 4 की मौत, 11 घायल
बस्ती में बड़ा हादसा, तीर्थयात्रियों से भरी बस और ट्रक में आमने-सामने की टक्कर, 4 की मौत, 11 घायल
इंडिया
Mughal Emperor Education: कौन था मुगल साम्राज्य का सबसे पढ़ा-लिखा बादशाह? जानें
कौन था मुगल साम्राज्य का सबसे पढ़ा-लिखा बादशाह? जानें
क्रिकेट
IPL 2026 मिनी ऑक्शन में 350+ खिलाड़ी, महज 77 स्लॉट, KKR और CSK के पास सबसे बड़ी पर्स, जानिए बड़ी बातें
IPL 2026 मिनी ऑक्शन में 350+ खिलाड़ी, महज 77 स्लॉट, KKR और CSK के पास सबसे बड़ी पर्स, जानिए बड़ी बातें
Advertisement

वीडियोज

Yamuna Expressway News: कई गाड़ियों में टक्कर, वाहनों में लगी आग, कई लोग हताहत | Weather Update
Mohali Kabaddi Firing: Mohali में कबड्डी खिलाड़ी Rana Balachauria की गोली मारकर कर दी हत्या |ABP NEWS
Crime News: यमुनानगर में सिर कटी लाश की गुत्थी सुलझी, आरोपी बिलाल गिरफ्तार | Haryana
दिलजले आशिक की खौफनाक दस्तक
'नबीन' अध्यक्ष.. बंगाल है लक्ष्य? | Nitin Nabin | BJP | PM Modi | Janhit With Chitra
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
Saudi Arabia Executions: सऊदी अरब ने फांसी देने में खुद का ही रिकॉर्ड तोड़ा, 2025 में दी कितनों को सजा-ए-मौत, सामने आया आंकड़ा
सऊदी अरब ने फांसी देने में खुद का ही रिकॉर्ड तोड़ा, 2025 में दी कितनों को सजा-ए-मौत, सामने आया आंकड़ा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
बस्ती में बड़ा हादसा, तीर्थयात्रियों से भरी बस और ट्रक में आमने-सामने की टक्कर, 4 की मौत, 11 घायल
बस्ती में बड़ा हादसा, तीर्थयात्रियों से भरी बस और ट्रक में आमने-सामने की टक्कर, 4 की मौत, 11 घायल
इंडिया
Mughal Emperor Education: कौन था मुगल साम्राज्य का सबसे पढ़ा-लिखा बादशाह? जानें
कौन था मुगल साम्राज्य का सबसे पढ़ा-लिखा बादशाह? जानें
क्रिकेट
IPL 2026 मिनी ऑक्शन में 350+ खिलाड़ी, महज 77 स्लॉट, KKR और CSK के पास सबसे बड़ी पर्स, जानिए बड़ी बातें
IPL 2026 मिनी ऑक्शन में 350+ खिलाड़ी, महज 77 स्लॉट, KKR और CSK के पास सबसे बड़ी पर्स, जानिए बड़ी बातें
बॉलीवुड
विक्की कौशल ने आलिया भट्ट को दिखाई बेटे की तस्वीर? एक्ट्रेस का रिएक्शन हुआ वायरल
विक्की कौशल ने आलिया भट्ट को दिखाई बेटे की तस्वीर? एक्ट्रेस का रिएक्शन हुआ वायरल
जनरल नॉलेज
Chinese Dragon: चीनी संस्कृति में ड्रैगन क्यों है खास, जानें क्या है इसका इतिहास?
चीनी संस्कृति में ड्रैगन क्यों है खास, जानें क्या है इसका इतिहास?
यूटिलिटी
ऑनलाइन शॉपिंग में बड़ी चूक पड़ सकती है भारी, इन 5 बातों को नजरअंदाज किया तो खाली हो जाएगा अकाउंट
ऑनलाइन शॉपिंग में बड़ी चूक पड़ सकती है भारी, इन 5 बातों को नजरअंदाज किया तो खाली हो जाएगा अकाउंट
हेल्थ
प्रेग्नेंसी में होने लगी है आयरन की कमी? इन सीड्स से भरपूर मिलेगा फायदा
प्रेग्नेंसी में होने लगी है आयरन की कमी? इन सीड्स से भरपूर मिलेगा फायदा
ENT LIVE
The Gaurav Tiwari Mystery Review: Karan Tacker की एक्टिंग ने सहमा कर रख दिया!
The Gaurav Tiwari Mystery Review: Karan Tacker की एक्टिंग ने सहमा कर रख दिया!
Paisa LIVE
IPO Alert: HRS Aluglaze ltd में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: HRS Aluglaze ltd में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
ENT LIVE
The Great Shamsuddin Family Review: अच्छे Actors होने के बाद भी कुछ खास नहीं कर पाई फिल्म
The Great Shamsuddin Family Review: अच्छे Actors होने के बाद भी कुछ खास नहीं कर पाई फिल्म
ENT LIVE
Saali Mohabbat Review : Radhika Apte की Suspense, Thriler और Crime से भरी दमदार कहानी
Saali Mohabbat Review : Radhika Apte की Suspense, Thriler और Crime से भरी दमदार कहानी
ENT LIVE
Akhanda 2: Thaandavam Review | Nandamuri Balakrishna ये क्या है?
Akhanda 2: Thaandavam Review | Nandamuri Balakrishna ये क्या है?
Embed widget