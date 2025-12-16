साल 2025 मनोरंजन की दृष्टि से कमाल रहा. ओटीटी से लेकर बॉक्स ऑफिस पर फिल्मों की कहानियों से लेकर एक्शन तक ने फैंस का दिल जीत लिया. इस साल ओटीटी पर फीमेल अभिनेत्रियों का जलवा देखने को मिला, जहां महारानी सीजन-4 और दिल्ली क्राइम जैसी थ्रिलर सीरीज दर्शकों के सिर चढ़कर बोली.





पाताल लोक सीज़न 2

जयदीप अहलावत की 'पाताल लोक सीज़न 2' रिलीज के साथ ही छा गई. पहले से ज्यादा डार्क और थ्रिल देने वाली सीरीज में जयदीप अहलावत ने इंस्पेक्टर हाथीराम के किरदार को काफी अच्छे से निभाया और अपनी शानदार एक्टिंग से दर्शकों का दिल जीत लिया. ये सीरीज राजनीतिक भ्रष्टाचार और समाज पर पड़ते उसके प्रभाव को दिखाती है. सीरीज को 17 जनवरी को अमेजन प्राइम पर रिलीज किया गया था.





राणा नायडू सीज़न 2

इस साल ओटीटी की दुनिया में 13 जून को 'राणा नायडू सीज़न 2' की भी वापसी हुई. नायडू की धमाकेदार कहानी, बड़े दांव और गहरे इमोशनल उथल-पुथल के साथ आई. सीज़न 2 में एक्शन, सस्पेंस और थ्रिलर तीनों को अच्छे से दिखाया गया है.

ट्रायल सीजन 2

काजोल की मशहूर लीगल ड्रामा सीरीज 'ट्रायल सीजन 2' ने भी ओटीटी पर दस्तक दी. जिसमें काजोल ने एक बार फिर ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी है. जबकि कुब्रा सैत भी अहम रोल में नजर आई. सीरीज 19 सितंबर को जियोसिनेमा पर रिलीज हुई थी.





द फैमिली मैन सीज़न 3

21 नवंबर को रिलीज हुई 'द फैमिली मैन सीज़न 3' भारत की पसंदीदा फ्रेंचाइजी में से एक रही. फिल्म के 2 पार्ट भी शानदार रहे, और इस साल हल्की कॉमेडी, थ्रिलर और गहरे तनाव के साथ मनोज बाजपेयी एक बार फिर श्रीकांत तिवारी बनकर ओटीटी पर लौटे. इस बार सीरीज में जयदीप अहलावत भी दिखे.





दिल्ली क्राइम सीजन 3

दिल्ली क्राइम सीजन 3' इस साल की शानदार सीरीज रही, क्योंकि सीरीज में हीरो से लेकर विलेन तक में महिलाओं का दबदबा दिखा. सीरीज में हुमा कुरैशी ने मानव तस्करी करने वाली बड़ी दीदी का रोल प्ले किया, जबकि शेफाली शाह पुलिस अधिकारी की भूमिका में दिखीं. सीरीज को 13 नवंबर को सोनी लिव पर रिलीज किया गया था.

महारानी

हुमा कुरैशी का सबसे आइकॉनिक किरदार, रानी भारती, साल 2025 में भी हिट साबित हुआ. 24 नवंबर को सोनी लिव पर रिलीज हुई सीरीज पॉलिटिकल ड्रामा और थ्रिलर ने फैंस का दिल जीता. सीजन 4 में सत्ता की लड़ाई और रानी भारती देवी के बच्चों के बीच सत्ता के लालच को दिखाया गया है. इसके अलावा, पंचायत का चौथा सीजन भी साल 2025 में रिलीज किया गया.