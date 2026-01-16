भारत के सबसे पसंदीदा एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन, प्राइम वीडियो ने आज अपनी हिंदी क्राइम थ्रिलर सीरीज़ 'दलदल' की दुनिया भर में प्रीमियर की तारीख 30 जनवरी घोषित की, साथ ही एक ज़बरदस्त, खौफनाक टीज़र भी जारी किया. विष धमिजा की बेस्ट सेलिंग किताब भेंडी बाज़ार पर आधारित दलदल एबंडेंशिया एंटरटेनमेंट का प्रोडक्शन है। इसे सुरेश त्रिवेणी ने सीरीज़ के लिए तैयार किया है और विक्रम मल्होत्रा तथा सुरेश त्रिवेणी ने इसे प्रोड्यूस किया है. इसका निर्देशन अमृत राज गुप्ता ने किया है और कहानी त्रिवेणी के साथ श्रीकांत अग्निस्वरन, रोहन डिसूजा, प्रिया सग्गी और हुसैन हैदरी ने लिखी है. मुंबई की पृष्ठभूमि पर आधारित, यह सीरीज़ मुंबई क्राइम ब्रांच की नवनियुक्त डीसीपी रीता फरेरा की कहानी है, जिसका किरदार भूमि पेडनेकर ने निभाया है, क्योंकि वह जीवित रहने के एक उच्च जोखिम वाले खेल में खुद को एक निर्दयी हत्यारे का सामना करती हुई पाती है। भूमि पेडनेकर के साथ, सीरीज़ में समारा तिजोरी और आदित्य रावल भी मुख्य भूमिकाओं में हैं। दलदल का प्रीमियर 30 जनवरी को पूरे भारत में और दुनिया भर के 240 से अधिक देशों और क्षेत्रों में विशेष रूप से प्राइम वीडियो पर होगा.

'दलदल' की कहानी डीसीपी रीटा फरेरा के इर्द-गिर्द घूमती है। रीटा एक ऐसी पुलिस अधिकारी हैं जो न्याय के लिए समर्पित हैं, लेकिन अपने अतीत की गलती और अंदर के डर से परेशान भी हैं और वह एक बेरहम कातिल का पीछा करने के एक खौफनाक मिशन में फंस जाती है। टीज़र दर्शकों को एक ऐसी दुनिया में ले जाता है जहां हिंसा और मानसिक डर सिर्फ चौंकाने वाला नहीं है, बल्कि लंबे समय तक असर डालता है. यह डरावना टीजर बेरहमी से मारे गए पीड़ितों को दिखाता है – उनकी कलाई काट दी जाती हैं, मुंह में कच्चा मांस, मोबाइल फोन और अन्य वस्तुएं ठूस दी जाती हैं. हर अपराध एक विकृत मानसिकता को उजागर करता है। जैसे-जैसे जांच आगे बढ़ती है, रीटा खुद को केस की बर्बरता और अपने अंदर की उथल-पुथल के बीच फंसी पाती हैं। साथ ही, उन्हें पुलिस बल के भीतर मौजूद पक्षपात का भी सामना करना पड़ता है। टीजर की बर्बरता के चित्रण से साफ है कि यह सीरीज कमजोर दिल वालों के लिए नहीं है।

मूल रूप से, दलदल सिर्फ एक क्राइम-सस्पेंस कहानी नहीं है, बल्कि यह आघात और नैतिकता की गहन पड़ताल भी है—यह कहानी केवल यह नहीं पूछती कि अपराध किसने किया, बल्कि उससे कहीं अधिक भयावह सवाल उठाती है कि ऐसा क्यों किया गया।

“क्राइम थ्रिलर हमेशा दिलचस्प होते हैं क्योंकि ये हमें रोमांचक सस्पेंस के साथ गहरी, किरदार-केंद्रित कहानी के साथ जोड़ने का मौका देते हैं। लेकिन ‘दलदल’ के साथ हमारा मकसद इस शैली की सीमाओं को और आगे बढ़ाना है,” निखिल मधोक, डायरेक्टर और हेड ऑफ ओरिजिनल्स, प्राइम वीडियो इंडिया ने कहा। “दलदल आपका सामान्य साइकोलॉजिकल क्राइम थ्रिलर नहीं है। यह पारंपरिक ‘किसने किया?’ के सवाल से आगे बढ़कर ‘क्यों किया?’ का सवाल पूछता है—और अपनी कहानी में आघात, संवेदनशीलता और मजबूती जैसे विषयों को बुनता है। हमें यह बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि हम अपने लंबे समय के सहयोगी एबंडेंशिया एंटरटेनमेंट के साथ फिर से जुड़कर यह सीरीज प्रस्तुत कर रहे हैं, जिसमें एक उत्कृष्ट कास्ट का दमदार अभिनय और एक खास माहौल है। हमें विश्वास है कि दलदल भारत और दुनिया भर के दर्शकों का मनोरंजन करेगी और उन्हें गहराई से जोड़ेगी।"

“अबुंदंतिया में हमने हमेशा ऐसी कहानियां पेश करने की कोशिश की है जो दर्शकों को झकझोरें, सवाल उठाएं और स्क्रीन से हटने के बाद भी लंबे समय तक याद रहें, और ‘दलदल’ इसका एक सशक्त उदाहरण है,” विक्रम मल्होत्रा, एबंडेंशिया एंटरटेनमेंट के संस्थापक और सीईओ और दलदल के निर्माता ने कहा। “हमारा प्रयास क्राइम थ्रिलर के पारंपरिक ढांचे को तोड़ने का है, और इसी सोच के तहत हमने पुलिस–हत्यारे की कहानी से आगे बढ़कर मानव मन के अंधेरे पहलुओं की पड़ताल करने का रास्ता चुना है। प्राइम वीडियो की शानदार टीम के साथ सहयोग करना हमेशा सुखद रहता है, और इस बार अडिग सुरेश त्रिवेणी के साथ जुड़कर प्रभावशाली कहानियों को जीवन देने की हमारी साझा प्रतिबद्धता में एक और साहसिक कदम उठाना हमारे लिए खास है। भूमि, समारा और आदित्य के दमदार अभिनय और अमृत राज गुप्ता के निर्देशन में, दलदल क्राइम थ्रिलर की दुनिया को नए सिरे से परिभाषित करती है, जहां कहानी के केंद्र में किरदार और उनके कर्मों के परिणाम हैं। हमें बेसब्री से इंतजार है कि भारत और दुनिया भर के दर्शक 30 जनवरी को प्राइम वीडियो पर इसके वैश्विक प्रीमियर के साथ इस रोमांचक यात्रा का अनुभव करें।”

“दलदल में मुझे सबसे ज़्यादा आकर्षित करने वाली बात यह लगी थी कि यह सिर्फ़ हिंसा की घटना नहीं दिखाती, बल्कि उसके पीछे छिपी नैतिकता और अक्सर अनदेखी रह जाने वाली भावनात्मक और मानसिक वजहों की पड़ताल करती है। यह कहानी अपराधबोध, पहचान और अधूरे घावों के बारे में है, जिसे एक ऐसे क्राइम इन्वेस्टिगेशन के जरिये कहा गया है जो बेचैन करने के साथ-साथ बेहद निजी भी महसूस होता है, "दलदल के क्रिएटर और प्रोड्यूसर सुरेश त्रिवेणी ने कहा। “हमारे लिए एक ऐसी थ्रिलर बनाना ज़रूरी था जो लगभग हॉरर जैसी लगे, जिसमें डर धीरे-धीरे बढ़े, तनाव अंदर ही अंदर पनपता रहे, और हर किरदार अपने साथ अपने ज़ख्म लिए हुए हो। ऐसे जॉनर में जहां अक्सर बाहरी एक्शन हावी रहता है, हमने नजरिए को अंदर की ओर मोड़ना चाहा, यह समझने के लिए कि आघात किस तरह इंसानी व्यवहार को आकार देता है और कैसे अतीत कभी पूरी तरह दफ़न नहीं होता। यह सिर्फ श्रीकांत, रोहन, प्रिया और हुसैन की शानदार लेखन टीम की बदौलत ही संभव हो पाया। इस सोच को साकार करने के लिए कैमरे के सामने और पीछे, दोनों ही जगह असाधारण प्रतिभा की ज़रूरत थी। भूमि ने रीटा के रूप में अपने करियर का एक यादगार प्रदर्शन दिया है, जिसमें संवेदनशीलता और मजबूती का अद्भुत संतुलन देखने को मिलता है। उनके साथ अन्य कलाकारों की टीम भी उतनी ही प्रभावशाली है, वहीं अमृत के निर्देशन ने एक ऐसा माहौल बनाया है जो लगातार तनाव से भरा रहता है और दर्शकों को आखिरी पल तक बांधे रखता है। विक्रम और प्राइम वीडियो के साथ करीब से काम करने से हमें बिना कोई समझौता किए कहानी के इन अंधेरे और मुश्किल पहलुओं को खोजने की पूरी आजादी मिली। मैं 30 जनवरी को भारत और दुनिया भर में इस सीरीज के प्रीमियर का इंतजार कर रहा हूं। मुझे विश्वास है कि दलदल उन दर्शकों को पसंद आएगी जो ऐसी क्राइम कहानियां देखना चाहते हैं जो सोचने पर मजबूर करने वाली और भावनात्मक हों। ऐसी दिलचस्प कहानियां जो सिर्फ यह न पूछें कि 'यह किसने किया,' बल्कि यह भी पूछें कि 'वे ऐसे क्यों बने'।”

‘दलदल’ के साथ प्राइम वीडियो पर इस क्राइम सीजन की रोमांचक शुरुआत हो रही है। इस सीजन में शामिल हैं: ‘क्रॉस’ के दूसरे सीज़न में एल्डिस हॉज की बहुप्रतीक्षित वापसी, गाई रिची की ‘यंग शर्लक’, जो प्रिय जासूस शर्लक होल्म्स की नई व्याख्या और उत्पत्ति कहानी पेश करती है, और ‘स्कार्पेटा’, एक रोमांचक और परिष्कृत फोरेंसिक मिस्ट्री जिसमें निकोले किडमैन और जैमी ली कर्टिस। इसके अलावा, इस सीजन में है ‘56 डेज़’, एक नई थ्रिलर सीरीज, जो कैथरीन रयान हॉवर्ड के बेस्टसेलिंग उपन्यास पर आधारित है और डव कैमरून स्टारर है, साथ ही तेलुगु फिल्म ‘चीकटिलो’, जिसमें शोभिता धुलिपाला हैं। ये सभी प्रोजेक्ट्स इस वसंत ऋतु में विशेष रूप से प्राइम वीडियो पर लॉन्च होंगे।