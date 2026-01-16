हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बीएमसी चुनाव परिणाम 2026राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनWeb Seriesभूमि पेडनेकर की 'दलदल' का टीजर देख उड़ जाएंगे होश, इस ओटीटी प्लेटफॉर्म पर होगी रिलीज

भूमि पेडनेकर की 'दलदल' का टीजर देख उड़ जाएंगे होश, इस ओटीटी प्लेटफॉर्म पर होगी रिलीज

Daldal Release Date: भूमि पेडनेकर स्टारर वेब सीरीज 'दलदल' ट्रेलर रिलीज कर दिया गया है. साथ ही साथ इसकी रिलीज डेट भी अनाउंस कर दी गई है. ये सीरीज 30 जनवरी को रिलीज होने वाली है

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: प्रतीक्षा राणावत | Updated at : 16 Jan 2026 07:06 PM (IST)
Preferred Sources

भारत के सबसे पसंदीदा एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन, प्राइम वीडियो ने आज अपनी हिंदी क्राइम थ्रिलर सीरीज़ 'दलदल' की दुनिया भर में प्रीमियर की तारीख 30 जनवरी घोषित की, साथ ही एक ज़बरदस्त, खौफनाक टीज़र भी जारी किया. विष धमिजा की बेस्ट सेलिंग किताब भेंडी बाज़ार पर आधारित दलदल एबंडेंशिया एंटरटेनमेंट का प्रोडक्शन है। इसे सुरेश त्रिवेणी ने सीरीज़ के लिए तैयार किया है और विक्रम मल्होत्रा तथा सुरेश त्रिवेणी ने इसे प्रोड्यूस किया है. इसका निर्देशन अमृत राज गुप्ता ने किया है और कहानी त्रिवेणी के साथ श्रीकांत अग्निस्वरन, रोहन डिसूजा, प्रिया सग्गी और हुसैन हैदरी ने लिखी है. मुंबई की पृष्ठभूमि पर आधारित, यह सीरीज़ मुंबई क्राइम ब्रांच की नवनियुक्त डीसीपी रीता फरेरा की कहानी है, जिसका किरदार भूमि पेडनेकर ने निभाया है, क्योंकि वह जीवित रहने के एक उच्च जोखिम वाले खेल में खुद को एक निर्दयी हत्यारे का सामना करती हुई पाती है। भूमि पेडनेकर के साथ, सीरीज़ में समारा तिजोरी और आदित्य रावल भी मुख्य भूमिकाओं में हैं। दलदल का प्रीमियर 30 जनवरी को पूरे भारत में और दुनिया भर के 240 से अधिक देशों और क्षेत्रों में विशेष रूप से प्राइम वीडियो पर होगा.

'दलदल' की कहानी डीसीपी रीटा फरेरा के इर्द-गिर्द घूमती है। रीटा एक ऐसी पुलिस अधिकारी हैं जो न्याय के लिए समर्पित हैं, लेकिन अपने अतीत की गलती और अंदर के डर से परेशान भी हैं और वह एक बेरहम कातिल का पीछा करने के एक खौफनाक मिशन में फंस जाती है। टीज़र दर्शकों को एक ऐसी दुनिया में ले जाता है जहां हिंसा और मानसिक डर सिर्फ चौंकाने वाला नहीं है, बल्कि लंबे समय तक असर डालता है. यह डरावना टीजर बेरहमी से मारे गए पीड़ितों को दिखाता है – उनकी कलाई काट दी जाती हैं, मुंह में कच्चा मांस, मोबाइल फोन और अन्य वस्तुएं ठूस दी जाती हैं. हर अपराध एक विकृत मानसिकता को उजागर करता है। जैसे-जैसे जांच आगे बढ़ती है, रीटा खुद को केस की बर्बरता और अपने अंदर की उथल-पुथल के बीच फंसी पाती हैं। साथ ही, उन्हें पुलिस बल के भीतर मौजूद पक्षपात का भी सामना करना पड़ता है। टीजर की बर्बरता के चित्रण से साफ है कि यह सीरीज कमजोर दिल वालों के लिए नहीं है।

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by prime video IN (@primevideoin)

मूल रूप से, दलदल सिर्फ एक क्राइम-सस्पेंस कहानी नहीं है, बल्कि यह आघात और नैतिकता की गहन पड़ताल भी है—यह कहानी केवल यह नहीं पूछती कि अपराध किसने किया, बल्कि उससे कहीं अधिक भयावह सवाल उठाती है कि ऐसा क्यों किया गया।

“क्राइम थ्रिलर हमेशा दिलचस्प होते हैं क्योंकि ये हमें रोमांचक सस्पेंस के साथ गहरी, किरदार-केंद्रित कहानी के साथ जोड़ने का मौका देते हैं। लेकिन ‘दलदल’ के साथ हमारा मकसद इस शैली की सीमाओं को और आगे बढ़ाना है,” निखिल मधोक, डायरेक्टर और हेड ऑफ ओरिजिनल्स, प्राइम वीडियो इंडिया ने कहा। “दलदल आपका सामान्य साइकोलॉजिकल क्राइम थ्रिलर नहीं है। यह पारंपरिक ‘किसने किया?’ के सवाल से आगे बढ़कर ‘क्यों किया?’ का सवाल पूछता है—और अपनी कहानी में आघात, संवेदनशीलता और मजबूती जैसे विषयों को बुनता है। हमें यह बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि हम अपने लंबे समय के सहयोगी एबंडेंशिया एंटरटेनमेंट के साथ फिर से जुड़कर यह सीरीज प्रस्तुत कर रहे हैं, जिसमें एक उत्कृष्ट कास्ट का दमदार अभिनय और एक खास माहौल है। हमें विश्वास है कि दलदल भारत और दुनिया भर के दर्शकों का मनोरंजन करेगी और उन्हें गहराई से जोड़ेगी।"

“अबुंदंतिया में हमने हमेशा ऐसी कहानियां पेश करने की कोशिश की है जो दर्शकों को झकझोरें, सवाल उठाएं और स्क्रीन से हटने के बाद भी लंबे समय तक याद रहें, और ‘दलदल’ इसका एक सशक्त उदाहरण है,” विक्रम मल्होत्रा, एबंडेंशिया एंटरटेनमेंट के संस्थापक और सीईओ और दलदल के निर्माता ने कहा। “हमारा प्रयास क्राइम थ्रिलर के पारंपरिक ढांचे को तोड़ने का है, और इसी सोच के तहत हमने पुलिस–हत्यारे की कहानी से आगे बढ़कर मानव मन के अंधेरे पहलुओं की पड़ताल करने का रास्ता चुना है। प्राइम वीडियो की शानदार टीम के साथ सहयोग करना हमेशा सुखद रहता है, और इस बार अडिग सुरेश त्रिवेणी के साथ जुड़कर प्रभावशाली कहानियों को जीवन देने की हमारी साझा प्रतिबद्धता में एक और साहसिक कदम उठाना हमारे लिए खास है। भूमि, समारा और आदित्य के दमदार अभिनय और अमृत राज गुप्ता के निर्देशन में, दलदल क्राइम थ्रिलर की दुनिया को नए सिरे से परिभाषित करती है, जहां कहानी के केंद्र में किरदार और उनके कर्मों के परिणाम हैं। हमें बेसब्री से इंतजार है कि भारत और दुनिया भर के दर्शक 30 जनवरी को प्राइम वीडियो पर इसके वैश्विक प्रीमियर के साथ इस रोमांचक यात्रा का अनुभव करें।”

“दलदल में मुझे सबसे ज़्यादा आकर्षित करने वाली बात यह लगी थी कि यह सिर्फ़ हिंसा की घटना नहीं दिखाती, बल्कि उसके पीछे छिपी नैतिकता और अक्सर अनदेखी रह जाने वाली भावनात्मक और मानसिक वजहों की पड़ताल करती है। यह कहानी अपराधबोध, पहचान और अधूरे घावों के बारे में है, जिसे एक ऐसे क्राइम इन्वेस्टिगेशन के जरिये कहा गया है जो बेचैन करने के साथ-साथ बेहद निजी भी महसूस होता है, "दलदल के क्रिएटर और प्रोड्यूसर सुरेश त्रिवेणी ने कहा।  “हमारे लिए एक ऐसी थ्रिलर बनाना ज़रूरी था जो लगभग हॉरर जैसी लगे, जिसमें डर धीरे-धीरे बढ़े, तनाव अंदर ही अंदर पनपता रहे, और हर किरदार अपने साथ अपने ज़ख्म लिए हुए हो। ऐसे जॉनर में जहां अक्सर बाहरी एक्शन हावी रहता है, हमने नजरिए को अंदर की ओर मोड़ना चाहा, यह समझने के लिए कि आघात किस तरह इंसानी व्यवहार को आकार देता है और कैसे अतीत कभी पूरी तरह दफ़न नहीं होता। यह सिर्फ श्रीकांत, रोहन, प्रिया और हुसैन की शानदार लेखन टीम की बदौलत ही संभव हो पाया। इस सोच  को साकार करने के लिए कैमरे के सामने और पीछे, दोनों ही जगह असाधारण प्रतिभा की ज़रूरत थी। भूमि ने रीटा के रूप में अपने करियर का एक यादगार प्रदर्शन दिया है, जिसमें संवेदनशीलता और मजबूती का अद्भुत संतुलन देखने को मिलता है। उनके साथ अन्य कलाकारों की टीम भी उतनी ही प्रभावशाली है, वहीं अमृत के निर्देशन ने एक ऐसा माहौल बनाया है जो लगातार तनाव से भरा रहता है और दर्शकों को आखिरी पल तक बांधे रखता है। विक्रम और प्राइम वीडियो के साथ करीब से काम करने से हमें बिना कोई समझौता किए कहानी के इन अंधेरे और मुश्किल पहलुओं को खोजने की पूरी आजादी मिली। मैं 30 जनवरी को भारत और दुनिया भर में इस सीरीज के प्रीमियर का इंतजार कर रहा हूं। मुझे विश्वास है कि दलदल उन दर्शकों को पसंद आएगी जो ऐसी क्राइम कहानियां देखना चाहते हैं जो सोचने पर मजबूर करने वाली और भावनात्मक हों। ऐसी दिलचस्प कहानियां जो सिर्फ यह न पूछें कि 'यह किसने किया,' बल्कि यह भी पूछें कि 'वे ऐसे क्यों बने'।”

‘दलदल’ के साथ प्राइम वीडियो पर इस क्राइम सीजन की रोमांचक शुरुआत हो रही है। इस सीजन में शामिल हैं: ‘क्रॉस’ के दूसरे सीज़न में एल्डिस हॉज की बहुप्रतीक्षित वापसी, गाई रिची की ‘यंग शर्लक’, जो प्रिय जासूस शर्लक होल्म्स की नई व्याख्या और उत्पत्ति कहानी पेश करती है, और ‘स्कार्पेटा’, एक रोमांचक और परिष्कृत फोरेंसिक मिस्ट्री जिसमें निकोले किडमैन और जैमी ली कर्टिस। इसके अलावा, इस सीजन में है ‘56 डेज़’, एक नई थ्रिलर सीरीज, जो कैथरीन रयान हॉवर्ड के बेस्टसेलिंग उपन्यास पर आधारित है और डव कैमरून स्टारर है, साथ ही तेलुगु फिल्म ‘चीकटिलो’, जिसमें शोभिता धुलिपाला हैं। ये सभी प्रोजेक्ट्स इस वसंत ऋतु में विशेष रूप से प्राइम वीडियो पर लॉन्च होंगे।

और पढ़ें
Published at : 16 Jan 2026 07:06 PM (IST)
Tags :
Web Series Bhumi Pednekar Daldal
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
भाजपा ने अब तक किसे-किसे बनाया अध्यक्ष, नितिन नबीन को क्यों सौंपी बड़ी जिम्मेदारी, जानें सब कुछ
भाजपा ने अब तक किसे-किसे बनाया अध्यक्ष, नितिन नबीन को क्यों सौंपी बड़ी जिम्मेदारी, जानें सब कुछ
क्रिकेट
12 छक्के 14 चौके... स्टीव स्मिथ का सबसे तेज शतक, 16 गेंद पहले चेज हुए 190 रन
12 छक्के 14 चौके... स्टीव स्मिथ का सबसे तेज शतक, 16 गेंद पहले चेज हुए 190 रन
मनोरंजन
सिद्धार्थ मल्होत्रा के बर्थडे सेलिब्रेशन में कियारा ने गाया गाना, बेटी सरायाह के फेवरेट हैं पापा
सिद्धार्थ मल्होत्रा के बर्थडे सेलिब्रेशन में कियारा ने गाया गाना, बेटी सरायाह के फेवरेट हैं पापा
इंडिया
BJP का कब चुना जाएगा अध्यक्ष? सामने आई तारीख, नोटिफिकेशन जारी
BJP का कब चुना जाएगा अध्यक्ष? सामने आई तारीख, नोटिफिकेशन जारी
Advertisement

वीडियोज

ShahRukh Khan, Akshay Kumar से लेकर Kartik Aaryan तक: बॉलीवुड के वो Outsiders जो बने सुपरस्टार
UPI पर संकट? Free Payments का सच | Budget 2026 से पहले बड़ा सवाल | Paisa Live
Foreign Investors को राहत | SEBI का नया Proposal बदल देगा Stock Market Game | Paisa Live
Tariff Pressure के बीच India-US Trade Talks Active, Deal कभी भी Final | Paisa Live
India के Passport की ताकत में जबरदस्त उछाल | Henley Passport Index 2026 में बड़ी छलांग | Paisa Live
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
भाजपा ने अब तक किसे-किसे बनाया अध्यक्ष, नितिन नबीन को क्यों सौंपी बड़ी जिम्मेदारी, जानें सब कुछ
भाजपा ने अब तक किसे-किसे बनाया अध्यक्ष, नितिन नबीन को क्यों सौंपी बड़ी जिम्मेदारी, जानें सब कुछ
क्रिकेट
12 छक्के 14 चौके... स्टीव स्मिथ का सबसे तेज शतक, 16 गेंद पहले चेज हुए 190 रन
12 छक्के 14 चौके... स्टीव स्मिथ का सबसे तेज शतक, 16 गेंद पहले चेज हुए 190 रन
मनोरंजन
सिद्धार्थ मल्होत्रा के बर्थडे सेलिब्रेशन में कियारा ने गाया गाना, बेटी सरायाह के फेवरेट हैं पापा
सिद्धार्थ मल्होत्रा के बर्थडे सेलिब्रेशन में कियारा ने गाया गाना, बेटी सरायाह के फेवरेट हैं पापा
इंडिया
BJP का कब चुना जाएगा अध्यक्ष? सामने आई तारीख, नोटिफिकेशन जारी
BJP का कब चुना जाएगा अध्यक्ष? सामने आई तारीख, नोटिफिकेशन जारी
जनरल नॉलेज
BJP National President Election: क्या आम आदमी भी लड़ सकता है BJP के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव, जानें कौन-कौन सी शर्तें करनी होती हैं पूरी?
क्या आम आदमी भी लड़ सकता है BJP के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव, जानें कौन-कौन सी शर्तें करनी होती हैं पूरी?
जनरल नॉलेज
दो साल में 9.68 लाख सड़क हादसों के साथ टॉप पर भारत, चीन-अमेरिका भी पीछे छूटे
दो साल में 9.68 लाख सड़क हादसों के साथ टॉप पर भारत, चीन-अमेरिका भी पीछे छूटे
जनरल नॉलेज
Iran US Tension: ईरान के आसपास कितने देशों में मौजूद हैं अमेरिकी एयरबेस, क्या यहां से हमला करने से पहले ट्रंप को लेनी होगी परमीशन?
ईरान के आसपास कितने देशों में मौजूद हैं अमेरिकी एयरबेस, क्या यहां से हमला करने से पहले ट्रंप को लेनी होगी परमीशन?
शिक्षा
दिल्ली के सरकारी स्कूलों में परीक्षा का बिगुल, 10 फरवरी से शुरू होंगी वार्षिक परीक्षाएं
दिल्ली के सरकारी स्कूलों में परीक्षा का बिगुल, 10 फरवरी से शुरू होंगी वार्षिक परीक्षाएं
ENT LIVE
बिंदिया के बाहुबली सीजन 2 का ट्रेलर आउट, दवन परिवार में सत्ता की लड़ाई से बढ़ा बवाल
बिंदिया के बाहुबली सीजन 2 का ट्रेलर आउट, दवन परिवार में सत्ता की लड़ाई से बढ़ा बवाल
ENT LIVE
Happy Patel Review: Delhi Belly जैसे raw और bold storytelling का मजा, Vir Das और Mithila Palkar की धमाकेदार performance
Happy Patel Review: Delhi Belly जैसे raw और bold storytelling का मजा, Vir Das और Mithila Palkar की धमाकेदार performance
ENT LIVE
Rahu Ketu Review: Pulkit Samrat और Varun Sharma छा गए | Shalini Pandey
Rahu Ketu Review: Pulkit Samrat और Varun Sharma छा गए | Shalini Pandey
ENT LIVE
Border 2 Trailer Review: बॉर्डर 2' का देशभक्ति से भरा Trailer, Sunny Deol का धमाकेदार जोश
Border 2 Trailer Review: बॉर्डर 2' का देशभक्ति से भरा Trailer, Sunny Deol का धमाकेदार जोश
ENT LIVE
Gujarati Film Laalo के एक्टर Karan Joshi हैं Amitabh Bachchan के फैन, बचपन में करते थे नकल
Gujarati Film Laalo के एक्टर Karan Joshi हैं Amitabh Bachchan के फैन, बचपन में करते थे नकल
Embed widget