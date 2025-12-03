टीवी के कई पॉपुलर सेलेब्स इस साल पेरेंट्स बने हैं. किसी के घर बच्चे के रूप में पहली बार खुशियों ने दस्तक दी है, तो किसी को दोबारा पेरेंट्स बनने की खुशी प्राप्त हुई है. चलिए इस आर्टिकल के जरिए जानते हैं कि इस साल पेरेंट्स बनने वालों की लिस्ट में कौन-कौन सी एक्ट्रेसेस शामिल हैं.

शिरीन मिर्जा

'ये है मोहब्बतें' में सिम्मी की भूमिका निभाकर पॉपुलैरिटी हासिल करने वाली शिरीन मिर्जा इस साल यानी 2025 में मां बनी हैं. एक्ट्रेस ने बेबी बॉय को जन्म दिया था.एक्ट्रेस ने 2025 में प्रेग्नेंसी की घोषणा की थी. सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर कर शिरीन ने फैंस के संग इस खुशखबरी को शेयर किया था. शिरीन फिलहाल मदरहुड जर्नी को एंजॉय कर रही हैं.फिलहाल वो एक्टिंग की दुनिया से दूर हैं. लेकिन,सोशल मीडिया पर खासा एक्टिव रहती हैं.

गौहर खान

बिग बॉस विनर रह चुकीं गौहर खान ने 1 सितंबर 2025 को दूसरे बेटे को जन्म दिया था. सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर कर एक्ट्रेस के पति जैद दरबार ने इस बारे में जानकारी दी थी. इससे पहले भी एक्ट्रेस एक बेटे की मां बन चुकी थीं. उन्होंने अपने पहले बेटे का नाम जेहान रखा है.

शमा सिकंदर

44 साल की उम्र में शमा सिकंदर मां बनी हैं. सोशल मीडिया पर उन्होंने अपनी क्यूट सी बेटी के संग तस्वीरें शेयर की हैं. हालांकि, उन्होंने इस बारे में खुलासा नहीं किया कि बेटी को जन्म दिया है या फिर उन्होंने उसे गोद लिया है.

शीना बजाज

ये रिश्ता क्या कहलाता है में अरमान की भूमिका निभाकर पॉपुलैरिटी हासिल करने वाले रोहित पुरोहित और उनकी एक्ट्रेस पत्नी शीना बजाज 3 महीने पहले ही बेटे के पेरेंट्स बने हैं. अब हाल ही में कपलने अपने बच्चे की पहली झलक दिखलाई है. बता दें शादी के छह साल बाद शीना और रोहित को पेरेंट्स बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है. शीना इन दिनों मदरहुड जर्नी को एंजॉय कर रही हैं.

