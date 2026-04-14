दिव्यांका की गोदभराई में पैसे का बैग लेकर भागे विवेक, जमाई को रोते देख सासू मां ने लगाया गले

दिव्यांका त्रिपाठी इन दिनों प्रेग्नेंसी फेज को खूब एंजॉय कर रही हैं. इसी के साथ उन्होंने हाल ही में अपना एक नया यूट्यूब चैनल शुरू किया है, जिसमें वो अपनी प्रेग्नेंसी की जर्नी के बारे में सारे अपडेट्स शेयर करती रह रही हैं.दिव्यांका ने अपने लेटेस्ट व्लॉग में गोदभराई से जुड़ी एक-एक डिटेल शेयर की है.

व्लॉग में दिव्यांका ने दिखाया कि कैसे गोदभराई के लिए घर को सजाया गया और उसको बाद कैसे बाकी की सारी रस्में की गईं.व्लॉग की शुरुआत में दिव्यांका अपनी सास, ननद और ससुर के संग बैठकर ब्रेकफस्ट कर रही होती हैं. साथ ही वो उनको बताती हैं कि उनके पास बेबी की 3D इमेज है.

विवेक दहिया की मां ने किया बड़ा खुलासा

दिव्यांका कहती हैं कि आजकल टेक्नोलॉजी कितनी अच्छी हो गई है. दिव्यांका कहती हैं कि बेबी का लीप विवेक के जैसा है.उनकी ननद कहती हैं कि अपर फेस आपके जैसा लग रहा है और लोअर फेस भाई के जैसा है.दिव्यांका की सास ने कहा कि विवेक की बचपन की फोटो देखो, बेबी बिल्कुल उसी के जैसा लग रहा है.

दिव्यांका कहती हैं कि वक्त के साथ बच्चे का फेस चेंज होता रहेगा.उसके साथ ही गोदभराई की सेरेमनी शुरू होती है.इस दौरान दिव्यांका और विवेक काफी मस्ती करते हुए दिखाई देते हैं.दिव्यांका जब एंट्री करती हैं, तब उनकी मां पैसे उड़ाती हैं, वहां मौजूद बच्चों के साथ-साथ विवेक दहिया भी उन पैसों को उठाने लगते हैं.

उसके बाद सभी मिलकर कुल देवता की पूजा करते हैं.पूजा के दौरान विवेक इमोशनल हो जाते हैं. ऐसे में उनकी सास कहती हैं कि मैं आपको हग करना चाहती हूं.उसके बाद रस्में आगे बढ़ती हैं. सभी दिव्यांका को गिफ्ट वगैरा देते हैं और उनकी गोदभराई करते हैं.दिव्यांका की मां उनकी गोदभारई करने के बाद फिर से पैसे वारती हैं.

विवेक मस्ती-मस्ती में अपनी सास से पैसे का बैग लेकर भागते हैं और कहते हैं कि इसे मुझे दे दीजिए मम्मी क्योंकि फीस बहुत महंगी हो गई है.उसके बाद सभी मिलकर एक गेम खेलते हैं, जिसके जरिए ये पता करने की कोशिश करते हैं कि बेटा होगा या बेटी.ऐसे ही मस्ती मजाक करते हुए एक्ट्रेस अपने व्लॉग को खत्म करती हैं.

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