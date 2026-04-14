लव अफेयर ने डुबोया इस एक्ट्रेस का करियर, शादी से पहले प्रेग्नेंट को करवाया अबॉर्शन

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लव अफेयर ने डुबोया इस एक्ट्रेस का करियर, शादी से पहले प्रेग्नेंट हो करवाया अबॉर्शन
90 के दशक की वो पॉपुलर एक्ट्रेस जिसका एक शादीशुदा शख्स के संग अफेयर रहा और उसके बाद वो प्रेग्नेंट हो गईं. उसके बाद उन्हें अबॉर्शन करवाना पड़ा, जिसका असर उनके करियर पर पड़ा.
साउथ की वो पॉपुलर एक्ट्रेस जो अपनी दमदार एक्टिंग के लिए आज भी मशहूर हैं. उन्होंने अपनी पर्सनल लाइफ में कई उतार-चढ़ाव का सामना किया. उनको लेकर कई तरह की कंट्रोवर्सी हुई, जिसका असर उनके करियर पर देखने को मिला.
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Published at : 14 Apr 2026 03:46 PM (IST)
Tags :Bahubali Ramya Krishnan
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प्रेम कुमारJournalist
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