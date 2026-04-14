लव अफेयर ने डुबोया इस एक्ट्रेस का करियर, शादी से पहले प्रेग्नेंट को करवाया अबॉर्शन

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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीसाउथ सिनेमालव अफेयर ने डुबोया इस एक्ट्रेस का करियर, शादी से पहले प्रेग्नेंट हो करवाया अबॉर्शन

लव अफेयर ने डुबोया इस एक्ट्रेस का करियर, शादी से पहले प्रेग्नेंट हो करवाया अबॉर्शन

90 के दशक की वो पॉपुलर एक्ट्रेस जिसका एक शादीशुदा शख्स के संग अफेयर रहा और उसके बाद वो प्रेग्नेंट हो गईं. उसके बाद उन्हें अबॉर्शन करवाना पड़ा, जिसका असर उनके करियर पर पड़ा.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 14 Apr 2026 04:15 PM (IST)
90 के दशक की वो पॉपुलर एक्ट्रेस जिसका एक शादीशुदा शख्स के संग अफेयर रहा और उसके बाद वो प्रेग्नेंट हो गईं. उसके बाद उन्हें अबॉर्शन करवाना पड़ा, जिसका असर उनके करियर पर पड़ा.

साउथ की वो पॉपुलर एक्ट्रेस जो अपनी दमदार एक्टिंग के लिए आज भी मशहूर हैं. उन्होंने अपनी पर्सनल लाइफ में कई उतार-चढ़ाव का सामना किया. उनको लेकर कई तरह की कंट्रोवर्सी हुई, जिसका असर उनके करियर पर देखने को मिला.

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ये एक्ट्रेस कोई और नहीं बल्कि रामा कृष्णन हैं,जिनकी गिनती 90 के दशक में साउथ की टॉप एक्ट्रेस में हुआ करती थी. लेकिन, करियर के पीक पर वो एक कंट्रोवर्सी में फंस गईं, जिसकी वजह से उनका करियर बर्बाद हो गया.
ये एक्ट्रेस कोई और नहीं बल्कि रामा कृष्णन हैं,जिनकी गिनती 90 के दशक में साउथ की टॉप एक्ट्रेस में हुआ करती थी. लेकिन, करियर के पीक पर वो एक कंट्रोवर्सी में फंस गईं, जिसकी वजह से उनका करियर बर्बाद हो गया.
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DNA और BollywoodShaadis के अनुसार एक दौर में राम्या कृष्णन का अफेयर पॉपुलर फिल्म निर्देशनक एस.रविकुमार के साथ था. दोनों ने एक साथ कई फिल्मों में काम किया था, इसी वजह से दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ गईं. हालांकि, रविकुमार पहले से ही शादीशुदा थे. इस वजह से काफी विवाद हुआ था.
DNA और BollywoodShaadis के अनुसार एक दौर में राम्या कृष्णन का अफेयर पॉपुलर फिल्म निर्देशनक एस.रविकुमार के साथ था. दोनों ने एक साथ कई फिल्मों में काम किया था, इसी वजह से दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ गईं. हालांकि, रविकुमार पहले से ही शादीशुदा थे. इस वजह से काफी विवाद हुआ था.
Published at : 14 Apr 2026 03:46 PM (IST)
Tags :
Bahubali Ramya Krishnan

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