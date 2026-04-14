लव अफेयर ने डुबोया इस एक्ट्रेस का करियर, शादी से पहले प्रेग्नेंट को करवाया अबॉर्शन

DNA और BollywoodShaadis के अनुसार एक दौर में राम्या कृष्णन का अफेयर पॉपुलर फिल्म निर्देशनक एस.रविकुमार के साथ था. दोनों ने एक साथ कई फिल्मों में काम किया था, इसी वजह से दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ गईं. हालांकि, रविकुमार पहले से ही शादीशुदा थे. इस वजह से काफी विवाद हुआ था.