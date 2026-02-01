स्मृति ईरानी के शो क्योंकि सास भी कभी बहू थी में इन दिनों हंगामा मचा हुआ है. तुलसी अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने की कोशिश में लगी हुई है. इस दौरान तुलसी की मदद परी का पहला पति करेगा.क्योंकि सास भी कभी बहू थी में अब तक आपने देखा, तुलसी अपना ऑर्डर लेकर निकलती है.

नॉयना के कहने पर रणविजय तुलसी की साड़ियां खराब करने की कोशिश करेगा. लेकिन, अजय सारी साड़ियों को बदल देगा. कंपनी वाले तुलसी की साड़ियों को देख खुश हो जाते हैं. इसी के साथ तुलसी को 10 लाख साड़ियां बनाने का ऑर्डर मिलता है. जल्द ही शो में काफी बदलाव देखने को मिलने वाला है.

परी, अजय, वृंदा करेंगे तुलसी की मदद

क्योंकि सास भी कभी बहू थी के अपकमिंग एपिसोड में देखने को मिलेगा कि ऑर्डर को पूरा करने के लिए तुलसी को खूब मेहनत करनी पड़ेगी. इस दौरान परी, अजय, अंगद और वृंदा भी तुलसी की मदद करेंगे. तुलसी को काम करते देख नॉयना का दिमाग खराब हो जाएगा.

तुलसी के काम को नॉयना बिगाड़ने का प्लान बनाएगी.इस काम में नॉयना का साथ रणविजय देगा. हालांकि, अजय इन दोनों के रास्ते का रोड़ा बनने वाला है. नॉयना और रणविजय इस बार भी तुलसी का कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे. आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि तुलसी के हाथ की बनी 10 लाख साड़ियां बिक जाएंगी.

तुलसी होगी रातों रात अमीर

इन साड़ियों की डिमांड मार्केट में ज्यादा बढ़ने वाली है. तुलसी ऐसे में रातों रात अमीर हो जाएगी.रिपोर्ट के अनुसार मिहिर का बुरा एक्सीडेंट होने वाला है. मिहिर को एक्सीडेंट से पहले पता चलेगा कि उसकी कंपनी बिकने वाली है. इस बात को जानकर मिहिर को सदमा लग जाएगा.

मिहिर के बिजनेस में तुलसी अपने पैसे लगाने वाली है. इस दौरान वो बापजी और अजय से भी हेल्प लेगी. शांति निकेतन बचने के बाद तुलसी घर वापसी कर लेगी.नॉयना बुरी तरह से हार जाएगी और शांति निकेतन में रहने का उसका सपना टूट जाएगा.

