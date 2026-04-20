गर्मियों का मौसम आते ही लोग अपनी सेहत को लेकर ज्यादा सतर्क हो जाते हैं. खासतौर पर इस मौसम में डाइजेशन से रिलेटेड परेशानियां ज्यादा होती हैं, इसलिए खानपान पर ध्यान देना बेहद जरूरी होता है. ऐसे में कई सेलेब्रिटीज भी अपने हेल्दी रूटीन को फैंस के साथ शेयर करते रहते हैं. इसी कड़ी में टीवी की जानी-मानी एक्ट्रेस मुनमुन दत्ता ने अपने समर मॉर्निंग रूटीन की एक झलक सोशल मीडिया पर शेयर की, जो अब खूब चर्चा में है.

गर्मियों में इस ड्रिंक से दिन की शुरुआत करती हैं मुनमुन दत्ता

'तारक मेहता का उल्टा चश्मा' में बबीता का किरदार निभाकर घर-घर में पहचान बना चुकीं मुनमुन दत्ता ने अपने इंस्टाग्राम पोस्ट के जरिए बताया कि वह सुबह की शुरुआत किस तरह से करती हैं. उन्होंने इंस्टाग्राम स्टोरी एक वीडियो और कुछ तस्वीरें साझा कीं, जिनमें उनके हेल्दी नाश्ते की झलक देखने को मिल रही है. इस पोस्ट के साथ उन्होंने कैप्शन में लिखा, 'मैंने सुबह के लिए एक ऐसी ड्रिंक तैयार की है, जो पेट की सेहत के लिए बेहद फायदेमंद है और शरीर को अंदर से मजबूत बनाती है.'

ये भी पढ़ेंः पिता के जाने का गम, मां के शब्दों ने बढ़ाया दर्द… जैस्मीन सैंडलस ने बयां की आपबीती

वीडियो में देखा जा सकता है कि मुनमुन छाछ से कुछ बना रही हैं, जिसे वह पेट की सेहत के लिए बेहतरीन ड्रिंक बता रही हैं. इसे बनाते समय उन्होंने उसमें बारीक कटा हुआ प्याज और हरा धनिया समेत कई चीजों को मिलाया.

इसके अलावा, मुनमुन ने एक तस्वीर के जरिए एक और खास ड्रिंक के बारे में जानकारी दी, जिसे रागी अंबली कहा जाता है. उन्होंने कैप्शन में बताया, 'यह देसी पेय पाचन को बेहतर बनाता है. साथ ही यह गर्मियों में शरीर को ठंडक पहुंचाने का भी काम करता है. यह शरीर को हल्का महसूस कराता है.'

ये भी पढ़ेंः Birthday Special: कम फिल्मों में छोड़ी गहरी छाप, हर किरदार से बनाई अलग पहचान, ऐसा रहा बबीता कपूर का करियर

बता दें, मुनमुन दत्ता अपने फिटनेस के लिए जानी जाती हैं. वह अक्सर अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर व्यायाम और योग से जुड़े वीडियो और तस्वीरें साझा करती रहती हैं. उनका मानना है कि फिट रहने के लिए एक्सरसाइज के साथ-साथ सही खानपान भी उतना ही जरूरी है. फैंस भी उनके इस हेल्दी लाइफस्टाइल को काफी पसंद करते हैं.