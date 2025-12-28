'तारक मेहता का उल्टा चश्मा' सालों से चर्चा में बना हुआ है. शो में आए दिन नए-नए ट्विस्ट दिखाए जाते हैं. इन दिनों शो में चंपकलाल के इर्द-गिर्द कहानी दिखाई जा रही है. शो में कॉमेडी का डोज भी मिल रहा है. शो में दिखाया जा रहा है, एक तरफ जेठालाल अपने काम से अलीबाग चला गया है. वहीं चंपकलाल पेड़ पर लटक गए हैं.

पेड़ पर लटके चंपकलाल

चंपकलाल बच्चों की पतंग उतारने के लिए पेड़ पर चढ़े थे और वहां पर अटक गए. चंपकलाल पेड़ से उतर नहीं पा रहे हैं. टपु सेना और गोकुलधाम वाले उन्हें पेड़ से उतारने के लिए हर संभव कोशिश कर रहे हैं. कहानी में ट्विट तब आता है जब पेड़ पर नाग आ जाता है.

गोकुलधाम वाल चंपकलाल को उतारने के लिए एक लंबी सीढ़ी बनाते हैं, जैसे ही चंपकलाल उस सीढ़ी के जरिए उतरने वाले होते हैं तभी एक नाग पेड़ पर आ जाता है. नाग को देखकर चंपकलाल डर जाते हैं. वहीं सीढ़ी भी गिरकर टूट जाती है. नाग जैसे-जैसे चंपकलाल की तरफ बढ़ता है, वैसे वैसे चंपकलाल घबरा जाते हैं.

नाग ने की चंपकलाल की हालत खराब

ऐसे में गोकुलधाम वाले कई तकरीब लगातें हैं ताकि नाग चला जाए. पहले तो आत्माराम भिड़े नेवला का सॉफ्ट टॉय लेकर आते हैं. फिर गोकुलधाम वाले पोपटलाल का छाता फेंकते हैं ताकि चंपकलाल उस छाते से खुद को ढक सके और नाग उन्हें देख न पाए. लेकिन जैसे चंपकलाल छाता पकड़ने जाता है वो पेड़ पर छाते के जरिए लटक जाते हैं. चंपकलाल अब और भी मुसीबत में फंस गए हैं. वहीं टपु भी अपने दादाजी को ऐसी हालत में देखकर काफी परेशान है. अब आने वाले एपिसोड में देखना होगा कि गोकुलधाम वाले कैसे चंपकचाचा को पेड़ से उतारते हैं.

वहीं जब जेठालाल को इस सब के बारे में पता चलेगा तो वो कैसे रिएक्ट करेगा.