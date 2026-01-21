नील पाल एक बेहतरीन कॉमेडियन होने के साथ-साथ शानदार एक्टर और वॉयस ओवर आर्टिस्ट भी हैं. उनकी कॉमेडी को देखना लोग काफी पसंद करते हैं. हालांकि, कॉमेडियन अक्सर अपने विवादित बयानों को लेकर भी लाइमलाइट बटोरते हुए नजर आते हैं.

हाल ही में उन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान सुनील ग्रोवर और कपिल शर्मा के बारे में खुलकर बात की. उन्होंने कहा कि बदलते समय के साथ कपिल जिस तरह से बदले हैं वो काबिल-ए-तारीफ है. वहीं, उन्होंने कपिल शर्मा शो में औरत के लुक में नजर आने वाले सुनील ग्रोवर के किरदार की भी आलोचना की.

इंसानी फितरत है हमेशा बदलाव चाहता है

दरअसल, सिद्धार्थ कन्नन के पॉडकास्ट में उनसे उन कॉमेडियन के बारे में पूछा गया जो इंडस्ट्री से गायब हो चुके हैं और कुछ भी भी इंडस्ट्री में मजबूती से टिके हुए हैं. सुनील ने इसके जवाब में कहा,'21 साल हो गए हैं.ये इंसानी फितरत है कि हम हमेशा बदलाव चाहते हैं.समय के साथ बदलाव को अपनाना पड़ता है, नहीं तो आप एक खास दायरे में फंस सकते हैं और सीमित हो सकते हैं. नवीन प्रभाकर और अहसान कुरैशी दोनों ही इसकी के शिकार हुए. उन्होंने खुद को नहीं बदला, यही लगता है मुझे.'

View this post on Instagram A post shared by Sunil Pal Comedian (@sunilpalcomedian)

उन्होंने आगे कहा,'पिछले 40 सालों में जॉनी लिवर ही एकमात्र ऐसे हैं, जिन्होंने अपने दौर में लोगों को बदलने के लिए प्रेरित किया. मैं उनका फैन हूं. उनके अलावा मैंने कपिल शर्मा में भी जबरदस्त टैलेंट देखा है.उन्होंने भी खुद को बदला और सुनील ग्रोवर ने भी. पिछले 20 सालों में मैंने मुश्किल से 5 लोगों को ही बदलते हुए देखा है. वरना, लोग अभी भी मार्केट के जोक्स,पुराने कलाकारों की मिमिक्री कर रहे हैं और कुछ भी नया ट्राई नहीं कर रहे.'

सुनील ग्रोवर को लेकर कही ये बात

इसके अलावा उन्होंने सुनील ग्रोवर को क्रॉस-ड्रेस्ड रोल में परफॉर्म करते हुए देखने पर भी अपना रिएक्शन दिया.सुनील पाल ने कहा,'हम दोनों ने अपने करियर की शुरुआत में साथ मिलकर बहुत काम किया था.लेकिन, एक औरत के रूप में उनकी एक्टिंग को देखकर मुझे अजीब लगता था. इतना ज्यादा कि एक बार उन्हें देखते हुए खाना खाते समय मुझे उल्टी हो गई थी.औरत के गेटअप में आना मुझे घिनौना लगता है, ऐसा नहीं करना चाहिए. वैसे, मैं उनके काम का फैन हूं. वल्गैरिटी और गाली-गलौज करने वाले लोग करोड़ों कमा रहे हैं और मेरे पास भी पहले ये ऑप्शन था.'

ये भी पढ़ें:-'वन नाइट स्टैंड' से शुरू हुई इस कपल की लव स्टोरी, चार साल तक छुपाया रिश्ता, फिर घर से भागकर की शादी